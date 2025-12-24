[Tuto Next] 1 To de stockage offert : comment sauvegarder ses données sur le S3 Next
Plus d’excuse pour ne pas sauvegarder ses données !
Avec votre abonnement Next vous avez désormais droit à 1 To de stockage offert (et même davantage selon votre ancienneté), mais vous ne savez pas comment en profiter ? Voici un tuto pour configurer un ordinateur (Windows, macOS, Linux) ou un NAS.
Le 24 décembre à 14h01
moji (qui a racheté Next il y a un peu plus de deux ans) nous permet de proposer à nos abonnés Premium de profiter de 1 To de stockage S3, avec 100 Go supplémentaires par année d’ancienneté de votre compte.
C’est du stockage « compatible S3 », utilisable par de très nombreux services pour sauvegarder des données. Pour ce lancement en pleine période de fêtes, l'accès est limité aux cent premiers lecteurs, mais les vannes seront ouvertes plus largement dès le mois de janvier.
1 To de S3 offert et les explications pour l’exploiter au mieux !
Pour profiter du To offert, il faut commencer par demander vos codes d'accès. Cela se passe dans votre compte Next. Si vous disposez d'un abonnement actif, un nouvel onglet « Stockage S3 » est désormais disponible entre les paramètres et la liste des utilisateurs bloqués.
Sur cet onglet, il vous suffit de demander l'activation de votre espace de stockage, puis de valider les conditions d’utilisation. Veillez à bien les lire et les comprendre (promis, elles ne sont pas longues).
Point important et répété par la suite, votre clé privée n’est proposée qu’une seule fois lors du parcours, et uniquement à la création de votre espace (via le téléchargement d’un fichier texte) ! Il ne faut pas la perdre, sous peine de ne plus pouvoir accéder à vos données. Ni Next, ni moji, n'ont la moindre trace de cette clé.
En cas de perte, vous disposerez (notez l’emploi du futur, la fonctionnalité arrivera rapidement, promis !) d'une option permettant de réinitialiser votre espace de stockage. Elle permettra de disposer d'une nouvelle clé privée, et de mettre en place une nouvelle sauvegarde, mais toutes les données hébergées sur votre sauvegarde précédente seront supprimées.
Par défaut, la capacité de stockage est de 1 To (1024 Go) pour les abonnés Premium, avec 100 Go supplémentaires par année d’ancienneté du compte (on parle bien du compte, pas du statut Premium), au travers d'un bucket unique (puisque le service est à usage individuel).
Une fois votre espace de stockage créé, vous retrouvez sur l'onglet dédié de votre compte les informations nécessaires à son utilisation, à l'exception donc de la fameuse clé privée. Un tableau récapitule les infos dont vous aurez besoin pour paramétrer votre sauvegarde : l'adresse du service de stockage, une clé d'accès publique, un paramètre de région, et le nom du bucket (s3-next-ink), qui n'est pas modifiable.
Dans cet article, nous vous détaillons comment mettre à profit ces informations pour créer une sauvegarde automatisée, sur votre espace de stockage Next, à partir d'un ordinateur sous Windows, macOS ou Linux, mais aussi depuis un NAS QNAP ou Synology. Ce ne sont que quelques exemples, il n’y a évidemment aucune limitation sur la manière d’utiliser votre espace S3.
Nous expliquons la procédure pour le cas des utilisateurs de Next sur cet espace offert dans le cadre de l'abonnement, mais notre tuto fonctionne pour n'importe quel service de stockage exploitant S3. Dans ce cas, il faut simplement adapter l’adresse du serveur S3, les clés et éventuellement le nom bucket, mais le reste de la procédure est identique. Il est d’ailleurs possible d’ajouter le stockage Next comme une sauvegarde distante supplémentaire, en plus de celles que vous avez déjà.
Dans tous les cas, pensez à chiffrer vos données avant de les envoyer dans le cloud, que ce soit chez Next ou n’importe où ailleurs. Toutes les solutions présentées ici permettent d’activer le chiffrement côté client.
Pour sauvegarder ses données depuis un ordinateur, nous allons utiliser une seule « application » dans le cadre de ce tuto : Duplicati. Elle est disponible aussi bien sur Windows, macOS et Linux. Une image Docker est aussi proposée. L’interface est donc la même pour tout le monde. Pour ne rien gâcher, le code source est disponible sur GitHub.
Windows, macOS, Linux : sauvegarder et chiffrer ses données
La version gratuite est suffisante pour un usage grand public, avec jusqu’à cinq machines prises en charge, 200 sauvegardes et un an d’historique des logs. Une version à 5 dollars par mois et par machine permet d’avoir des messages d’alerte, des webhooks, une analyse par IA des sauvegardes, un accès prioritaire au support, etc.
Une fois installée, la particularité de Duplicati est de fonctionner en ligne de commande ou sous la forme d’un site web accessible à une adresse locale (c’est-à-dire depuis votre ordinateur) via votre navigateur Internet (Brave, Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari…) : http://127.0.0.1:8200/.
Pour créer une sauvegarde, cliquez sur « Add + » dans la partie Backups et laissez-vous guider. Pensez à activer le chiffrement dans le second menu. C’est le cas par défaut avec AES sur 256 bits, mais vous pouvez aussi passer sur GNU Privacy Guard (GnuPG). Pensez à sauvegarder votre mot de passe, faute de quoi vous ne pourrez plus accéder à vos données.
Dans la page Destination, choisissez Compatible S3. L’adresse du serveur (on parle aussi d’endpoint) est s3.fr1.next.ink. Saisissez ensuite votre access et secret key récupérés depuis votre compte Next. Pensez à ajouter un dossier pour éviter que les sauvegardes se retrouvent à la racine de votre bucket, puis cliquez sur « Test destination » pour vérifier que tout est bon avant d’aller plus loin.
L’écran suivant vous permet de sélectionner les dossiers et fichiers de votre ordinateur à sauvegarder. Chacun sélectionnera en fonction de ses besoins. Vous pouvez ajouter des filtres et/ou exclure certains fichiers, comme ceux dépassant une certaine taille.
La page suivante permet de régler la récurrence des sauvegardes, aussi bien au niveau des jours que des heures. Dans les options, deux paramètres. Le premier concerne la taille des volumes, à 50 Mo par défaut. Duplicati découpera les sauvegardes par morceaux de 50 Mo avant de les uploader sur S3. Laissez la valeur par défaut sauf si vous avez des besoins particuliers et que vous savez ce que vous faites. Le deuxième paramètre permet de mettre en place une rotation des sauvegardes.
Si vous lancez une sauvegarde à la fin du processus, vous pouvez voir l’état de l’avancement dans le haut de la page.
Synology : sauvegarder et chiffrer ses données avec Hyper Backup
Chez Synology, la sauvegarde des données de son NAS sur un espace de stockage S3 passe par l’application Hyper Backup. Nous l’avons installé sur un NAS DiskStation 1520 + dont nous disposons. Pour mettre en place une tâche de sauvegarde, cliquez sur le bouton « + » dans le menu de gauche de Hyper Backup.
Il faut ensuite cocher « Dossiers et paquets » puis S3 Storage dans le menu Cloud Service. L’adresse du serveur S3 doit être personnalisée avec s3.fr1.next.ink. Ajoutez vos clés d’accès et secrète, puis sélectionnez votre bucket (l’interface vous le propose automatiquement) et modifiez le répertoire si besoin. Par défaut c’est le nom de votre NAS avec « _1 » en plus à la fin pour la première tâche de sauvegarde, « _2 » pour la seconde, etc.
La page suivante vous permet de sélectionner les répertoires à sauvegarder, et par ailleurs d’ajouter des filtres pour exclure ou inclure certains fichiers par exemple. Vous pouvez aussi sauvegarder des applications (avec leurs paramètres).
La page suivante est celle des paramètres où l’on peut activer le chiffrement côté client, c’est-à-dire avant d’envoyer les données sur un stockage S3. Saisissez un mot de passe (Hyper Backup impose une longueur minimum de 8 caractères) et cliquez sur suivant. Activez et ajustez une rotation des sauvegardes si besoin, puis validez le résumé avec le bouton « Effectué ».
La configuration est terminée, vous pouvez lancer la sauvegarde immédiatement si vous le désirez.
QNAP : sauvegarder et chiffrer ses données avec Hybrid Backup Sync
Sur les NAS QNAP, la sauvegarde des données dans un bucket S3 passe par l’application du fabricant Hybrid Backup Sync 3 (ou HBS 3). Comme celle de Synology, elle permet aussi de mettre en place des sauvegardes locales et distantes, mais nous allons nous concentrer sur celle dans le cloud. N’ayant pas de NAS physique QNAP récents sous la main, nous avons installé QuTScloud sur une machine virtuelle, nous permettant ainsi de la transformer en NAS QNAP.
Dans HBS 3, rendez-vous dans la partie « Sauvegarder et Restaurer », puis cliquez sur créer une tâche de sauvegarde. Sélectionnez le ou les dossiers à sauvegarder, puis cliquez sur suivant. Dans le stockage de destination, descendez dans la partie Serveur Cloud puis choisissez « Compatible Amazon S3 et S3 ».
Le fournisseur de services n’est pas Amazon Web Services (AWS) comme indiqué par défaut, mais moji. Il faut donc le changer et choisir Compatible S3. Entrez l’adresse suivante : s3.fr1.next.ink et vos clés. Sur la page suivante, choisissez votre bucket (vous n’en avez qu’un seul et il n’est pas possible d’en créer de nouveau) et laissez le reste par défaut, sauf à savoir exactement ce que vous faites et pourquoi. Cliquez sur Sélectionner.
Le menu suivant vous permet de choisir ou créer le répertoire pour sauvegarder les données de votre NAS QNAP. Nous avons créé le répertoire Sav-QNAP dans notre bucket grâce à la petite icône en forme de dossier avec un « + » dedans.
Un menu récapitule enfin les informations de la tâche de sauvegarde. Si tout est bon, cliquez sur suivant et choisissez si vous le désirez une planification des tâches (périodique, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).
Pensez à faire un tour sur le menu à gauche, vous pouvez définir la gestion des versions et la vérification de l’intégrité des données. Il y a la possibilité de filtrer les fichiers, d’inclure ou d'exclure certains fichiers, de compresser les données et enfin d’utiliser ou non la déduplication.
De nouveau sur la gauche, allez faire un tour dans Politiques pour activer le chiffrement côté client afin de chiffrer vos données avant de les envoyer. Entrez votre mot de passe et pensez à le sauvegarder. Si vous le perdez, l'accès à vos données ne sera plus possible ; notez-le précieusement dans un endroit sûr.
C’est la dernière ligne droite. Vérifiez les informations et créez la tâche de sauvegarde si tout est bon. Lancez-la immédiatement si vous le souhaitez.
C’est à vous ! Pensez à chiffrer !!
Une fois les différentes sauvegardes en place, elles s'exécuteront automatiquement en fonction de la récurrence que vous avez demandée. Vous pouvez multiplier les ordinateurs et les NAS, il n’y a pas de limite. La seule limite étant la capacité de stockage S3 : 1 To pour tous les abonnés Next, avec 100 Go de plus par année d’ancienneté.
On ne le répétera jamais assez, mais chiffrez vos données AVANT de les envoyer dans le cloud, que ce soit chez moji ou n’importe qui d’autre. Duplicati est un exemple, mais bien d’autres solutions sont possibles. Le S3 de moji est évidemment agnostique de l’application. Vous avez l’adresse du serveur (endpoint) et les clés, et êtes donc totalement libre de vos choix.
Commentaires (54)
Modifié le 24/12/2025 à 14h03
Modifié le 24/12/2025 à 14h10
Aujourd'hui à 14h12
Enfin un réceptacle pour la diffamation de président orangé, sans se faire refouler à la frontière ? Me cherchez pas, je suis déjà dehors
Joyeux noël à toute l'équipe !
Aujourd'hui à 14h12
Modifié le 24/12/2025 à 14h16
Aujourd'hui à 14h17
Le tuto devrait suivre un peu plus tard :)
Aujourd'hui à 14h42
Aujourd'hui à 14h55
C'est juste mes 150 fautes de frappe par mot réglementaires adjointes à un cluster bineuronal défaillant.
Aujourd'hui à 14h45
Je penserai par qu'un jour Next me servirait a avoir une enième sauvegarde quelque part
Aujourd'hui à 14h59
Aujourd'hui à 15h23
Ça m'a tellement refroidi que je ne lui ai jamais laissé une seconde chance.
Aujourd'hui à 15h29
Par contre, j’ai déjà eu ce genre de mésaventure sur mac avec l’outil de restauration, me suis planté de disque, ça fait bobo…
Modifié le 24/12/2025 à 15h37
Aujourd'hui à 16h49
je dois être une quiche car à la connexion sur l'interface WeB, duplicati me demande un mot de passe alors que je n'en ai défini aucun. :-(
Comment faire ?
cordialement
Pascal
Aujourd'hui à 16h52
Modifié le 24/12/2025 à 14h24
Compte activé, yapuka ! (mais ça attendra qq jours cause fêtes).
Total 2.27 TB <3
Aujourd'hui à 14h36
Quel beau cadeau de Noël ! Le stockage + le tuto !!
Modifié le 24/12/2025 à 14h44
Aujourd'hui à 14h47
Modifié le 24/12/2025 à 14h56
Aujourd'hui à 14h56
Casse Aléatoirement Pour Tester Comment un Humain Accepte.
Aujourd'hui à 14h57
Aujourd'hui à 15h10
Aujourd'hui à 15h13
On va t'activer le compte à la main.
Aujourd'hui à 15h27
Aujourd'hui à 15h29
Aujourd'hui à 15h07
Une mise en prod sans bug c'est juste un staging
Aujourd'hui à 14h43
Aujourd'hui à 14h44
Aujourd'hui à 14h45
Aujourd'hui à 14h49
Aujourd'hui à 14h49
Aujourd'hui à 14h56
Modifié le 24/12/2025 à 17h54
Après coup, je me dis que je suis trop parano et qu'à part stocker des fichiers chiffrés en attendant d'avoir un ordi quantique pour faire sauter les verrous... mais c'est trop gros, c'est pas next spirit !
Alors, zou je tente et je vous dis un grand merci pour cette jolie surprise :)
Question : sur Synology, on peut choisir la "Signature version". J'ai testé avec v2 et v4, les deux fonctionnent. Est-il recommandé d'en choisir une ?
Joyeux Noël à toute l'équipe de Next et aussi à celle de moji.
Aujourd'hui à 15h35
Aujourd'hui à 15h06
Aujourd'hui à 15h10
Modifié le 24/12/2025 à 15h13
Merci et Joyeux Noël
Aujourd'hui à 15h16
Bon, j'attends janvier.
Merci Next pour ce joli cadeau !
Aujourd'hui à 15h21
Merci à tout l'équipe pour ce cadeau.
Passez de joyeuses fêtes
Aujourd'hui à 16h01
Aujourd'hui à 16h11
Je suis comme un gland ... (Celui de l'onglet S3 ...)
Aujourd'hui à 16h41
Aujourd'hui à 16h43
https://next.ink/216048/un-petit-to-pour-les-fetes
Oui, c’est hébergé en France chez moji tout en interne. Puisque les devs et ingés sont pas loins et qu’on peut facilement parler avec eux je ferais un petit papier plus tard pour parler de la partie tech du stockage S3 ;)
Aujourd'hui à 16h53
Aujourd'hui à 16h41
Aujourd'hui à 17h35
On verra si les rois mage seront plus généreux
Aujourd'hui à 17h36
Aujourd'hui à 17h42
Si vous avez pris l’abonnement en upgrade du compte de Next ça fonctionne très bien - enfin quand on sera sortis de la bêta fermée sur le S3 😊
Aujourd'hui à 17h48
Compte existant depuis 2009, ça va en faire du stockage gratuit !
Et joyeux Noël à tous !
Aujourd'hui à 17h51
Merci beaucoup !!
Aujourd'hui à 18h28
Par contre : Vous êtes avec nous depuis le 12 février 2005 à 16h26 et 05 secondes précises ❤️
Aujourd'hui à 18h44
Je vais l'utiliser dés que je ne serais plus sur la liste d'attente !
Modifié le 24/12/2025 à 19h31
Au passage, merci pour ce tuto et pour le stockage offert