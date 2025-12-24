[Tuto Next] 1 To de stockage offert : comment sauvegarder ses données sur le S3 Next

moji (qui a racheté Next il y a un peu plus de deux ans) nous permet de proposer à nos abonnés Premium de profiter de 1 To de stockage S3, avec 100 Go supplémentaires par année d’ancienneté de votre compte.

C’est du stockage « compatible S3 », utilisable par de très nombreux services pour sauvegarder des données. Pour ce lancement en pleine période de fêtes, l'accès est limité aux cent premiers lecteurs, mais les vannes seront ouvertes plus largement dès le mois de janvier.

1 To de S3 offert et les explications pour l’exploiter au mieux !

Pour profiter du To offert, il faut commencer par demander vos codes d'accès. Cela se passe dans votre compte Next. Si vous disposez d'un abonnement actif, un nouvel onglet « Stockage S3 » est désormais disponible entre les paramètres et la liste des utilisateurs bloqués.

Sur cet onglet, il vous suffit de demander l'activation de votre espace de stockage, puis de valider les conditions d’utilisation. Veillez à bien les lire et les comprendre (promis, elles ne sont pas longues).

Point important et répété par la suite, votre clé privée n’est proposée qu’une seule fois lors du parcours, et uniquement à la création de votre espace (via le téléchargement d’un fichier texte) ! Il ne faut pas la perdre, sous peine de ne plus pouvoir accéder à vos données. Ni Next, ni moji, n'ont la moindre trace de cette clé.

En cas de perte, vous disposerez (notez l’emploi du futur, la fonctionnalité arrivera rapidement, promis !) d'une option permettant de réinitialiser votre espace de stockage. Elle permettra de disposer d'une nouvelle clé privée, et de mettre en place une nouvelle sauvegarde, mais toutes les données hébergées sur votre sauvegarde précédente seront supprimées.

Par défaut, la capacité de stockage est de 1 To (1024 Go) pour les abonnés Premium, avec 100 Go supplémentaires par année d’ancienneté du compte (on parle bien du compte, pas du statut Premium), au travers d'un bucket unique (puisque le service est à usage individuel).

Une fois votre espace de stockage créé, vous retrouvez sur l'onglet dédié de votre compte les informations nécessaires à son utilisation, à l'exception donc de la fameuse clé privée. Un tableau récapitule les infos dont vous aurez besoin pour paramétrer votre sauvegarde : l'adresse du service de stockage, une clé d'accès publique, un paramètre de région, et le nom du bucket (s3-next-ink), qui n'est pas modifiable.

Dans cet article, nous vous détaillons comment mettre à profit ces informations pour créer une sauvegarde automatisée, sur votre espace de stockage Next, à partir d'un ordinateur sous Windows, macOS ou Linux, mais aussi depuis un NAS QNAP ou Synology. Ce ne sont que quelques exemples, il n’y a évidemment aucune limitation sur la manière d’utiliser votre espace S3.

Nous expliquons la procédure pour le cas des utilisateurs de Next sur cet espace offert dans le cadre de l'abonnement, mais notre tuto fonctionne pour n'importe quel service de stockage exploitant S3. Dans ce cas, il faut simplement adapter l’adresse du serveur S3, les clés et éventuellement le nom bucket, mais le reste de la procédure est identique. Il est d’ailleurs possible d’ajouter le stockage Next comme une sauvegarde distante supplémentaire, en plus de celles que vous avez déjà.

Dans tous les cas, pensez à chiffrer vos données avant de les envoyer dans le cloud, que ce soit chez Next ou n’importe où ailleurs. Toutes les solutions présentées ici permettent d’activer le chiffrement côté client.

Pour sauvegarder ses données depuis un ordinateur, nous allons utiliser une seule « application » dans le cadre de ce tuto : Duplicati. Elle est disponible aussi bien sur Windows, macOS et Linux. Une image Docker est aussi proposée. L’interface est donc la même pour tout le monde. Pour ne rien gâcher, le code source est disponible sur GitHub.

Windows, macOS, Linux : sauvegarder et chiffrer ses données

La version gratuite est suffisante pour un usage grand public, avec jusqu’à cinq machines prises en charge, 200 sauvegardes et un an d’historique des logs. Une version à 5 dollars par mois et par machine permet d’avoir des messages d’alerte, des webhooks, une analyse par IA des sauvegardes, un accès prioritaire au support, etc.

Une fois installée, la particularité de Duplicati est de fonctionner en ligne de commande ou sous la forme d’un site web accessible à une adresse locale (c’est-à-dire depuis votre ordinateur) via votre navigateur Internet (Brave, Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari…) : http://127.0.0.1:8200/.

Pour créer une sauvegarde, cliquez sur « Add + » dans la partie Backups et laissez-vous guider. Pensez à activer le chiffrement dans le second menu. C’est le cas par défaut avec AES sur 256 bits, mais vous pouvez aussi passer sur GNU Privacy Guard (GnuPG). Pensez à sauvegarder votre mot de passe, faute de quoi vous ne pourrez plus accéder à vos données.

Dans la page Destination, choisissez Compatible S3. L’adresse du serveur (on parle aussi d’endpoint) est s3.fr1.next.ink. Saisissez ensuite votre access et secret key récupérés depuis votre compte Next. Pensez à ajouter un dossier pour éviter que les sauvegardes se retrouvent à la racine de votre bucket, puis cliquez sur « Test destination » pour vérifier que tout est bon avant d’aller plus loin.

L’écran suivant vous permet de sélectionner les dossiers et fichiers de votre ordinateur à sauvegarder. Chacun sélectionnera en fonction de ses besoins. Vous pouvez ajouter des filtres et/ou exclure certains fichiers, comme ceux dépassant une certaine taille.

La page suivante permet de régler la récurrence des sauvegardes, aussi bien au niveau des jours que des heures. Dans les options, deux paramètres. Le premier concerne la taille des volumes, à 50 Mo par défaut. Duplicati découpera les sauvegardes par morceaux de 50 Mo avant de les uploader sur S3. Laissez la valeur par défaut sauf si vous avez des besoins particuliers et que vous savez ce que vous faites. Le deuxième paramètre permet de mettre en place une rotation des sauvegardes.

Si vous lancez une sauvegarde à la fin du processus, vous pouvez voir l’état de l’avancement dans le haut de la page.

Synology : sauvegarder et chiffrer ses données avec Hyper Backup

Chez Synology, la sauvegarde des données de son NAS sur un espace de stockage S3 passe par l’application Hyper Backup. Nous l’avons installé sur un NAS DiskStation 1520 + dont nous disposons. Pour mettre en place une tâche de sauvegarde, cliquez sur le bouton « + » dans le menu de gauche de Hyper Backup.

Il faut ensuite cocher « Dossiers et paquets » puis S3 Storage dans le menu Cloud Service. L’adresse du serveur S3 doit être personnalisée avec s3.fr1.next.ink. Ajoutez vos clés d’accès et secrète, puis sélectionnez votre bucket (l’interface vous le propose automatiquement) et modifiez le répertoire si besoin. Par défaut c’est le nom de votre NAS avec « _1 » en plus à la fin pour la première tâche de sauvegarde, « _2 » pour la seconde, etc.

La page suivante vous permet de sélectionner les répertoires à sauvegarder, et par ailleurs d’ajouter des filtres pour exclure ou inclure certains fichiers par exemple. Vous pouvez aussi sauvegarder des applications (avec leurs paramètres).

La page suivante est celle des paramètres où l’on peut activer le chiffrement côté client, c’est-à-dire avant d’envoyer les données sur un stockage S3. Saisissez un mot de passe (Hyper Backup impose une longueur minimum de 8 caractères) et cliquez sur suivant. Activez et ajustez une rotation des sauvegardes si besoin, puis validez le résumé avec le bouton « Effectué ».

La configuration est terminée, vous pouvez lancer la sauvegarde immédiatement si vous le désirez.

QNAP : sauvegarder et chiffrer ses données avec Hybrid Backup Sync

Sur les NAS QNAP, la sauvegarde des données dans un bucket S3 passe par l’application du fabricant Hybrid Backup Sync 3 (ou HBS 3). Comme celle de Synology, elle permet aussi de mettre en place des sauvegardes locales et distantes, mais nous allons nous concentrer sur celle dans le cloud. N’ayant pas de NAS physique QNAP récents sous la main, nous avons installé QuTScloud sur une machine virtuelle, nous permettant ainsi de la transformer en NAS QNAP.

Dans HBS 3, rendez-vous dans la partie « Sauvegarder et Restaurer », puis cliquez sur créer une tâche de sauvegarde. Sélectionnez le ou les dossiers à sauvegarder, puis cliquez sur suivant. Dans le stockage de destination, descendez dans la partie Serveur Cloud puis choisissez « Compatible Amazon S3 et S3 ».

Le fournisseur de services n’est pas Amazon Web Services (AWS) comme indiqué par défaut, mais moji. Il faut donc le changer et choisir Compatible S3. Entrez l’adresse suivante : s3.fr1.next.ink et vos clés. Sur la page suivante, choisissez votre bucket (vous n’en avez qu’un seul et il n’est pas possible d’en créer de nouveau) et laissez le reste par défaut, sauf à savoir exactement ce que vous faites et pourquoi. Cliquez sur Sélectionner.

Le menu suivant vous permet de choisir ou créer le répertoire pour sauvegarder les données de votre NAS QNAP. Nous avons créé le répertoire Sav-QNAP dans notre bucket grâce à la petite icône en forme de dossier avec un « + » dedans.

Un menu récapitule enfin les informations de la tâche de sauvegarde. Si tout est bon, cliquez sur suivant et choisissez si vous le désirez une planification des tâches (périodique, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).

Pensez à faire un tour sur le menu à gauche, vous pouvez définir la gestion des versions et la vérification de l’intégrité des données. Il y a la possibilité de filtrer les fichiers, d’inclure ou d'exclure certains fichiers, de compresser les données et enfin d’utiliser ou non la déduplication.

De nouveau sur la gauche, allez faire un tour dans Politiques pour activer le chiffrement côté client afin de chiffrer vos données avant de les envoyer. Entrez votre mot de passe et pensez à le sauvegarder. Si vous le perdez, l'accès à vos données ne sera plus possible ; notez-le précieusement dans un endroit sûr.

C’est la dernière ligne droite. Vérifiez les informations et créez la tâche de sauvegarde si tout est bon. Lancez-la immédiatement si vous le souhaitez.

C’est à vous ! Pensez à chiffrer !!

Une fois les différentes sauvegardes en place, elles s'exécuteront automatiquement en fonction de la récurrence que vous avez demandée. Vous pouvez multiplier les ordinateurs et les NAS, il n’y a pas de limite. La seule limite étant la capacité de stockage S3 : 1 To pour tous les abonnés Next, avec 100 Go de plus par année d’ancienneté.

On ne le répétera jamais assez, mais chiffrez vos données AVANT de les envoyer dans le cloud, que ce soit chez moji ou n’importe qui d’autre. Duplicati est un exemple, mais bien d’autres solutions sont possibles. Le S3 de moji est évidemment agnostique de l’application. Vous avez l’adresse du serveur (endpoint) et les clés, et êtes donc totalement libre de vos choix.