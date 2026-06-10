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Chrome se débarrasse des derniers pans de code permettant à uBlock Origin de fonctionner

c’eSt pOuR La séCuRiTé

Chrome se débarrasse des derniers pans de code permettant à uBlock Origin de fonctionner

Illustration : Flock

La transition de Chrome et de l’écosystème Chromium vers les extensions au format Manifest V3 (MV3) entre dans sa phase finale, entraînant la suppression définitive de l’extension de blocage de publicités uBlock Origin (fondée sur Manifest V2).

Le Manifest est le cadre permettant aux extensions de navigateurs d’exister. Il définit notamment ce qu’elles ont le droit de faire et est donc crucial pour leurs capacités. Lorsque Google a annoncé la version 3, il n’était question que de légèreté et surtout de sécurité. L’entreprise considérait alors que les extensions V2 avaient trop de pouvoir, laissant la porte ouverte à bon nombre d’exploitations. Il s’agissait alors officiellement de lutter contre ces abus, et la V3 représente en effet une avancée significative dans ce domaine.

En retirant toutefois des capacités (particulièrement l’API Web Request), Google a coupé ce qui permettait à des extensions comme uBlock Origin et autres bloqueurs de publicité d’accomplir efficacement leur tâche. Jusqu’à aujourd’hui, il existait certaines méthodes pour contourner ce durcissement, mais Chrome s’apprête à perdre ce qui restait de points d’accroche.

Suppression des dernières traces

Chrome en est actuellement à sa version 149. Les versions 150 et 151 vont supprimer les dernières options qui permettaient, via une activation de « flags » (dans about:config) de contourner les blocages des extensions MV2, rapporte Neowin, qui a remarqué les mouvements dans le dépôt GitHub WebExtensions Community Group du W3C.

Andrey Bershanskiy, l’un des contributeurs de Chromium (la base open source servant de fondation à Chrome) a ainsi indiqué que Chrome 150 va supprimer complètement l’option ExtensionManifestV2Disabled, souvent utilisée jusqu’ici pour forcer la prise en charge des extensions MV2, notamment uBlock Origin.

Dans le fil, on peut lire que le développeur David Cronin, de chez Google, avertit effectivement que le code est supprimé. L’étape est présentée comme logique : les extensions MV2 n’étant plus supportées, ce code présente une dette technique grandissante et nécessite donc des ressources de maintenance croissantes, sans parler des risques de sécurité.

La version 151 de Chromium (et donc de Chrome) perdra à son tour les options ExtensionManifestV2Unsupported et ExtensionManifestV2Availability, ainsi qu’a priori  AllowLegacyMV2Extensions.

Et les autres navigateurs Chromium ?

En dehors du cas Firefox, qui a son propre moteur et qui doit toujours supporter les extensions MV2 jusqu’à nouvel ordre, la question se pose pour les autres navigateurs. Brave, Edge, Opera et Vivaldi notamment reprennent la même base de code.

Chez Microsoft, Edge coupe progressivement le support depuis février et suit ainsi le calendrier de Google. Pour les autres, le support sera plus long. Pour Brave et Vivaldi, la promesse est pour l’instant la même que chez Mozilla : jusqu’à nouvel ordre, sans date précise.

Quant à Opera, la situation est plus trouble. Officiellement, les extensions MV2 seront supportées « plus longtemps » que dans Chrome, mais la situation pourrait être en train de changer.

Selon un fil sur Reddit, le développeur de uBlock Origin aurait mentionné avoir reçu un email de l’entreprise, annonçant que suite au retrait des extensions MV2 dans Chrome, il était « crucial » d’entamer rapidement la transition vers la V3 du Manifest. Toutefois aucune date n’était donnée.

Les développeurs spéculaient alors sur la baisse potentielle des moyens alloués par Opera à la vérification des extensions MV2, la version 1.7.0.0 de uBlock Origin ayant pris beaucoup de retard dans sa validation. Le mail supposé datant de plus d’un an, un changement est donc peut-être à l’œuvre dans l’entreprise.

La fin des haricots ?

Si l’on s’en tient aux gros navigateurs comme Chrome et Edge, la suppression totale du code associé aux extensions MV2 signifie effectivement la fin de uBlock Origin et de tous les autres bloqueurs de contenus basés sur l’API Web Request. L’auteur de cette extension, Raymond Hill, propose bien depuis un moment une version MV3 (nommée Lite), mais il a souvent averti qu’elle était moins performante dans son blocage, à cause des limitations imposées par le nouveau cadre.

Pour les aficionados de uBlock et d’autres extensions du même acabit, il ne reste donc plus qu’à s’orienter vers un éditeur ayant une politique de support de MV2. C’est le cas de Mozilla, qui est intervenu d’ailleurs dans le fil Reddit pour signifier qu’elle ne prévoyait pas d’abandonner ces extensions : « Cela garantira que certains types d’extensions, comme les bloqueurs de publicités, continuent de fonctionner de manière optimale dans Firefox ». C’est aussi pour l’instant le cas de Brave et Vivaldi.

Ce support ne pourra cependant pas être sans fin. S’agissant d’un ancien modèle, la dette technique finira effectivement par s’accumuler. Brave, Firefox et Vivaldi (ainsi qu’Opera pour le moment) ont quand même une double approche : ils acceptent les extensions MV2 et MV3, permettant aux développeurs de partir sur la base qui leur convient. Dans cette optique, beaucoup dans le fil Reddit indiquent être passés à Firefox pour cette raison.

Commentaires (56)

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Les rares utilisations de Chrome (Chromium, même) que j'ai eu .... bah c'est inutilisable. Tout simplement.
Ya tellement de pubs & de popup, on dirait Idiocratie.

Du coup si Mozilla abandonne le Manifest V2 un jour .... je pense que , pour moi en tous cas, ça va changer totalement la manière d'utiliser internet (pas forcément une mauvaise chose).

Je reste toujours attristé de voir qu'avec le temps, chaque fois que l'humanité invente quelque chose il y a un grand nombre de gens qui travaillent activement à pourrir ce quelque chose pour tout le monde :pleure:
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Tu grossis le trait un peu trop, je trouve. Chromium avec uBlock Lite, ça marche quand même pas mal.
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Perso je n'ai pas l'impression d'avoir vu de difference depuis le passage à la version lite, j'ai toujours 0 pub. :keskidit:

Vous avez des exemples ou en version lite ça passe au travers ?
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uBlock Origin à la maison et au boulot sur Firefox. Quand par hasard je prend un autre ordi avec Chrome et sans bloqueur de pub, à chaque fois je ne m'en remets pas de la déchèterie qu'est devenue le Web. Et je ne comprends pas comment les gens normaux arrivent à naviguer dans ce tas d'immondices.
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Le problème vient du fait que la majorité des gens ne savent pas qu'autre chose existe par conséquent, pour eux ce genre de choses est tout a fait normal.

Quand je vais sur Youtube, j'utilise Newpipe sur Android. J'ai pris l'autre jour le téléphone de ma femme (iPhone) pour voir une vidéo sur l'app Youtube. C'est imbuvable. J'ignorais totalement ce que les utilisateurs "normaux" étaient obligés de se farcir comme pub pour voir une pauvre vidéo. Ma femme trouvais ça normal finalement...

Je comprends pourquoi NewPipe refuse d'implémenter SponsorBlock. Si la pub fait partie de la vidéo ça ne dérange pas. Mais de là a se faire torpiller, faut pas abuser.
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Sur iPhone j’utilise le navigateur avec un adblock et ça fonctionne sur YouTube.
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Mon NewPipe ne me propose que du 360p en ce moment. Toi aussi ? L’appli Youtube montre bien les autres résolutions...

J'en profite pour mentionner Smarttube sur TV Android quu fait le même taf (mais avec gestion du compte)
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Alors au temps pour moi. Je suis passé sur PipePipe il y a quelques mois ! Ce dernier intègre bien le Sponsorblock mais desactivable. C'est un vieux fork de NewPipe qui vit sa vie depuis (dispo sur Fdroid).

Je n'ai pas ton problème avec PipePipe. Youtube met des bâtons dans les roues très souvent et je trouve que le/les devs de PipePipe sont plus rapide pour les résoudre je trouve. Ma seule raison de le choisir.

Tu peux tester ça coute rien. Dans les paramètres de newpipe t'as une option Export. Tu exportes tes préférences et tu les importes sur PipePipe. C'est tout a fait compatible et comme ça tu perds pas te abonnements.
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En parlant de bâton dans les roues, aujourd'hui j'ai les paroles des bandes sons des vidéos youtube qui sont complètement inaudibles, la musique elle est correcte…
Ça vous fait ça aussi ?
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Merci ! Je vais tester ça bientôt alors
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Ça fait partie du jeu du chat et de la souris qu'ils ont avec Google. Ce ticket est une de leur priorité et a été clos hier, on devrait voir rapidement arriver la version corrective
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Merci !!
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Avec gestion du compte sur Android, il y a CleanTube : même pas besoin de "bidouiller" pour l'installer, elle est carrément dispo sur le Play Store (pour combien de temps, je ne sais pas par contre :stress: ).
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La nouvelle version 0.28.8 est sortie et c'est ok, toutes les résolutions sont de nouveau dispo :chinois:
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Pour youtube, Morphe est pas mal du tout. Ça demande quelques manip régulières pour les mises à jour mais c'est d'un confort incroyable à l'utilisation.
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ici, c'est plus simple: pas de produit méta ou alphabet sur mon iphone.
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C'est effectivement ce vers quoi il faut aller. L'anti-pub ça n'est qu'un pansement
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Y'a aussi Firefox et uBlock pour YouTube sur Android :D
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Quand on a connu les débuts du web c'est encore plus marquant.

J'en suis arrivé à un point où je bloque tout, même les sponso (bon les sponso pour car horizontal ou sud VPN je peux m'en passer...).

Même dans la voiture, je baisse la radio quand arrive la pub. J'en suis arrivé à un point où je ne la digère plus dutout.
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Perso je n'écoute plus que FIP
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J'ai connu la même chose en 2016. Tenté d'écouter une radio autre que Radio France, j'ai pas tenu longtemps. La TV c'est plus possible depuis longtemps...
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Le web sans adblocker est inutilisable quand on en a utilisé un. Et pas qu’à cause des pubs : les pop-ups aussi sont assez horribles, avec des points bonus si ça arrive avec un délai. Mais quand on n’en a jamais eu ou que ça a été enlevé peu à peu on doit être habitué ?

Mais bon, la solution durable c’est l’interdiction de la majorité de la pub, et pas que sur internet : les sucettes géantes qui disent d’acheter des SUV c’est pas normal non plus, mais ça fait partie du décor courant, et les ad-blocker ne sont pas autorisés dans la rue.
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Il faut pas oublier qu'il y a des millions de site qui n'existent que parce que la pub paye leur serveur. Interdire la pub, ca veut dire perdre une bonne partie d'internet. Pour tous les sites de générer par IA ou par des gens sans I, c'est pas grave en effet, pour tous les autres c'est quand même dommage
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Bon à savoir ça, je me demandait pourquoi j'avais des pub maintenant sur Youtube
J'utilise AdGuard depuis que uBlock ne fonctionne plus, et ça fonctionnait plus ou moins bien.

Ben je vais passer à Firefox hein, pas trop le choix du coup
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T'inquiète, ça va bien se passer. Firefox fonctionne à merveille :love:
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C'est juste logique de la part de Google... Et ça ne va pas s'arranger
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Remettez vous sur FIREFOX.
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J'utilise la version Lite depuis quelques mois, je n'ai pas vu de régression au niveau efficacité du blocage de pub.
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Je crois que la différence est que dans le manifestv2, les extensions peuvent bloquer les demandes du navigateurs avant qu'elles ne partent. Alors que les extensions du manifestv3 bloquent après que le navigateurs ait reçu les données.
Même résultats, mais charge sur le réseau n'est pas la même.
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Et le tracking non plus du coup.
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À confirmer, mais de mémoire, la différence c’est qu’avant les urls étaient envoyé dans l’extension qui disait oui ou non. Donc liste potentiellement infinie.

Maintenant, c’est chrome qui bloque directement via une blacklist fourni par l’extension. Sauf que cette blacklist à une taille limite. Donc seulement les plus grosse régies sont bloquées.
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Pareil, j'en ai eu marre de devoir contourner pour refaire fonctionne ublock origin et je n'ai pas vu de changement, avec la version Lite, sur les sites sur lesquels je vais habituellement (avec Chrome et Edge)
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Chrome ne brillera plus.
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J'ai Safari, je suis tranquille 😈
Chez webkit (apple), qu'utilise-t-il ?

Pour les applications basée sur chromium, c'est v'brave ou vivaldi qui bloquait les pub via leur moteur ? Cela changera aussi ?
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Chez moi je ne sais pas dire à quel point c'est NoScript + uBlock, ou bien si c'est le DNS menteur pihole qui fait le plus gros du boulot.
En tout cas je suis toujours effaré de constater à quoi ressemble une page web dans un navigateur basique (chrome ou edge) et hors de mon réseau.
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"il était « crucial » d’entamer " communiqué rédigé par IA ? va falloir les ajouter sur la liste… en tous cas essayer de faire abandonner ces softs de capitaloflics à nos connaissances…:8
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Est-ce que quelqu'un utilise le fichier hosts pour bloquer en dehors d'une extention de navigateur ?
Est-ce efficace ? Savez-vous s'il y a un equivalent sous Linux ?
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Le problème d'un fichier host c'est que ça filtre un PC du coup. Si t'es seul a la maison pourquoi pas.

Pour plusieurs utilisateurs/machines/téléphones, Pihole installé sur un raspberry pi zero 2w. Je me souviens pas quand j'ai dépensé 20€ pour un truc aussi utile.

Et ça couvre tout. Aussi bien téléphone android que PC Linux ou Windows
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Le fichier hosts vient des Unices... c'était le fichier qui mappait les noms aux IP avant que le DNS n'existe, MAJ régulièrement, ce qu'on pouvait se permettre quand internet (sans doute encore arpanet) ne comptait que qq centaines/milliers de machines.

Alors bien sûr qu'il est là sous Linux. Pas planqué dans un chemin débile comme windows qui a repris le truc façon gorets, comme d'hab, mais sous /etc/hosts

J'ai longtemps utilisé ce mode de filtrage, avec MAJ automatique régulière via un cron d'une ressource web.
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Ce n'est pas via un fichier host. Mais un petit utilitaire qui va faire la même chose qu'un pihole /ublock mais au niveau local et pour toutes les apps :
https://github.com/irbis-sh/zen-desktop
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Oui et Sebsauvage en a fait un, que j'ai refait à ma sauce :
Je pense que c'est compréhensible.

#!/usr/bin/env bash

# https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=dns-blocklist


declare -r TEMP_SEBSAUVAGE="$(mktemp)"
declare -r LOG_FILE="/var/log/sebsauvage_update-adlists.log"

function _check_root()
{
[[ $(id -u) != 0 ]] && echo -e "ntPrivilèges insuffisants pour exécuter ce script !ntRelancez ce script avec sudon" && exit 2
}

function _check_new_adlist()
{
local -r CHECK_NEW="$(curl --fail https://sebsauvage.net/hosts/hosts | grep "Last modified:" | cut -d' ' -f4)"
local -r CHECK_LAST="$(tail -n1 "${LOG_FILE}" | cut -d' ' -f1)"

if [[ "${CHECK_NEW}" == "${CHECK_LAST}" ]]
then
echo -e ""$(date "+%Y-%m-%d - %H:%M")" > Pas de nouvelle mise à jour de la liste de filtrage DNS (/etc/hosts)" >> "${LOG_FILE}"
exit 3
fi
}

function _download_adlist()
{
echo "127.0.0.1 $(hostname)"
echo "127.0.1.1 $(hostname)"
printf "nn"
curl --fail https://sebsauvage.net/hosts/hosts
} >> "${TEMP_SEBSAUVAGE}"

function _return_status()
{
local -r STATUS="$?"

if [[ "${STATUS}" != 0 ]]
then
echo ""$(date "+%Y-%m-%d - %H:%M")" > Impossible de récupérer la mise à jour de la liste de filtrage DNS (/etc/hosts) : "${STATUS}"" >> "${LOG_FILE}"
rm "${TEMP_SEBSAUVAGE}"
exit "${STATUS}"
fi
}

function _rename()
{
# mv --backup ${TEMP_SEBSAUVAGE} /etc/hosts
# chmod 0644 /etc/hosts
install -b --mode=0644 "${TEMP_SEBSAUVAGE}" /etc/hosts
}

function _log()
{
! [ -e "${LOG_FILE}" ] && touch "${LOG_FILE}"
echo -e ""$(date "+%Y-%m-%d - %H:%M")" > Update adlist de sebsauvage OK" >> "${LOG_FILE}"
}

function _add.cron.weekly()
{
cp --update $0 /etc/cron.weekly/sebsauvage_update-adlist
sed -i 's/^_add.cron.weekly/#_add.cron.weekly/' /etc/cron.weekly/sebsauvage_update-adlist
}

_check_root
_check_new_adlist
_download_adlist
_return_status
_rename
_log
_add.cron.weekly

exit 0
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Quand il y a des "n" et des "t" avec "echo -e" et "print" c'est pour des sauts de lignes et tabulations. Ca ne passe pas ici !
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Quand Chrome a commencé à faire la guerre à uBlock Origin, j'ai migré directement sur Firefox. Donc...
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J'utilise Vivaldi avec Ublock origin donc pour l'instant, je ne me sent pas concerné.
J'ai durci la configuration ublock origin en activant d'autres filtres et en bloquant par défaut les script + cadres tiers.

J'ai aussi un DNSMenteur unbound que j'ai configurer moi même avec pas mal de domaine que j'ai bloqué moi même en analysant l'activité. Et j'ai rajouté des listes de blocage.
J'ai aussi cookies auto-delete pour supprimer les données du sites qui sont dans le PC une fois consulter en mode liste blanche.
J'ai aussi Decentraleyes pour stocker en local les librairie statique plutôt que de télécharger à chaque fois et envoyer le referer au CDN ce qui empêche de savoir les sites que je visite.
J'ai aussi ClearURL pour virer les paramètre GET qui servent pour le pistage.

Sur mon mobile, j'ai AFWALL+ en mode liste blanche pour autoriser internet aux applications que de manière consentent et pas par défaut.
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Sur Vivaldi, j'ai le blocage par défaut d'activé (pub et trackeurs)
J'ai désactivé ublock pour voir la différence avant/après et je n'ai rien vu, du coup, je l'ai désinstallé.
Je ne me sens donc pas trop concerné pour l'instant.

Sachant qu'à la maison j'ai aussi Adguard installé au niveau du pare-feu..
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Tant que les navigateurs chromium tels Brave ou Vivaldi intègrent un bloquer de pib, le problème n'existe pas vraiment pour beaucoup d'entre nous.

Mais c'est bien de maintenir les manifestes quelques temps même si ça me semble une guerre perdue car les contraintes vont s'accumuler (le Chrome Store va les supprimer du catalogue bientôt j'imagine).
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Ça vaut aussi pour les navigateurs basés sur chromium j'imagine ? Du coup si vous avez des navigateurs à conseiller ? Il faut aller chez qui ?
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Sinon, il faut juste lire la news et tu auras tes réponses.
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Il y a un message caché avec les Majuscules du sous-titre ?
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Non, c'est juste une reprise sarcastique de l'argumentation de Google.
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C'est l'équivalent écrit de répéter avec une voix idiote une ânerie qu'on a entendu, histoire de se moquer de la personne qui a sorti cette ânerie :santa_flock:
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Personnellement, j'ai jamais quitté FF donc je m'en fous. Mon usage de Edge reste cantonné au boulot car c'est le seul moyen de faire fonctionner Teams (sous FF on n'a que le chat, mais pas de téléphonie/visio) sur une machine Linux, genre les PC de labo qu'on administre nous mêmes et ou windows est banni vu qu'on n'est pas au lab pour faire de la bureautique ou du jeu avec cet OS de gland.
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FF avec Linux j'ai la téléphonie dans la version web de Teams
Visio, je ne sais pas, il n'y a pas de caméra sur ma machine
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Espérons un passage massif des utilisateurs sur Firefox.
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Bah la version Lite ne fonctionne pas si mal...
Et si d'aventure de temps en temps une pub passe à travers, je suis sûr que vais m'en remettre !
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Vivaldi a un bloqueur intégré qui supporte les listes externes, ça remplace très bien n'importe quelle extension.