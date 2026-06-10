Chrome se débarrasse des derniers pans de code permettant à uBlock Origin de fonctionner
c’eSt pOuR La séCuRiTé
La transition de Chrome et de l’écosystème Chromium vers les extensions au format Manifest V3 (MV3) entre dans sa phase finale, entraînant la suppression définitive de l’extension de blocage de publicités uBlock Origin (fondée sur Manifest V2).
Le Manifest est le cadre permettant aux extensions de navigateurs d’exister. Il définit notamment ce qu’elles ont le droit de faire et est donc crucial pour leurs capacités. Lorsque Google a annoncé la version 3, il n’était question que de légèreté et surtout de sécurité. L’entreprise considérait alors que les extensions V2 avaient trop de pouvoir, laissant la porte ouverte à bon nombre d’exploitations. Il s’agissait alors officiellement de lutter contre ces abus, et la V3 représente en effet une avancée significative dans ce domaine.
En retirant toutefois des capacités (particulièrement l’API Web Request), Google a coupé ce qui permettait à des extensions comme uBlock Origin et autres bloqueurs de publicité d’accomplir efficacement leur tâche. Jusqu’à aujourd’hui, il existait certaines méthodes pour contourner ce durcissement, mais Chrome s’apprête à perdre ce qui restait de points d’accroche.
- Chrome enterre le Manifest V2, les bloqueurs de publicité amputés sur l’autel de la sécurité
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Suppression des dernières traces
Chrome en est actuellement à sa version 149. Les versions 150 et 151 vont supprimer les dernières options qui permettaient, via une activation de « flags » (dans about:config) de contourner les blocages des extensions MV2, rapporte Neowin, qui a remarqué les mouvements dans le dépôt GitHub WebExtensions Community Group du W3C.
Andrey Bershanskiy, l’un des contributeurs de Chromium (la base open source servant de fondation à Chrome) a ainsi indiqué que Chrome 150 va supprimer complètement l’option
ExtensionManifestV2Disabled, souvent utilisée jusqu’ici pour forcer la prise en charge des extensions MV2, notamment uBlock Origin.
Dans le fil, on peut lire que le développeur David Cronin, de chez Google, avertit effectivement que le code est supprimé. L’étape est présentée comme logique : les extensions MV2 n’étant plus supportées, ce code présente une dette technique grandissante et nécessite donc des ressources de maintenance croissantes, sans parler des risques de sécurité.
La version 151 de Chromium (et donc de Chrome) perdra à son tour les options
ExtensionManifestV2Unsupported et
ExtensionManifestV2Availability, ainsi qu’a priori
AllowLegacyMV2Extensions.
Et les autres navigateurs Chromium ?
En dehors du cas Firefox, qui a son propre moteur et qui doit toujours supporter les extensions MV2 jusqu’à nouvel ordre, la question se pose pour les autres navigateurs. Brave, Edge, Opera et Vivaldi notamment reprennent la même base de code.
Chez Microsoft, Edge coupe progressivement le support depuis février et suit ainsi le calendrier de Google. Pour les autres, le support sera plus long. Pour Brave et Vivaldi, la promesse est pour l’instant la même que chez Mozilla : jusqu’à nouvel ordre, sans date précise.
Quant à Opera, la situation est plus trouble. Officiellement, les extensions MV2 seront supportées « plus longtemps » que dans Chrome, mais la situation pourrait être en train de changer.
Selon un fil sur Reddit, le développeur de uBlock Origin aurait mentionné avoir reçu un email de l’entreprise, annonçant que suite au retrait des extensions MV2 dans Chrome, il était « crucial » d’entamer rapidement la transition vers la V3 du Manifest. Toutefois aucune date n’était donnée.
Les développeurs spéculaient alors sur la baisse potentielle des moyens alloués par Opera à la vérification des extensions MV2, la version 1.7.0.0 de uBlock Origin ayant pris beaucoup de retard dans sa validation. Le mail supposé datant de plus d’un an, un changement est donc peut-être à l’œuvre dans l’entreprise.
La fin des haricots ?
Si l’on s’en tient aux gros navigateurs comme Chrome et Edge, la suppression totale du code associé aux extensions MV2 signifie effectivement la fin de uBlock Origin et de tous les autres bloqueurs de contenus basés sur l’API Web Request. L’auteur de cette extension, Raymond Hill, propose bien depuis un moment une version MV3 (nommée Lite), mais il a souvent averti qu’elle était moins performante dans son blocage, à cause des limitations imposées par le nouveau cadre.
Pour les aficionados de uBlock et d’autres extensions du même acabit, il ne reste donc plus qu’à s’orienter vers un éditeur ayant une politique de support de MV2. C’est le cas de Mozilla, qui est intervenu d’ailleurs dans le fil Reddit pour signifier qu’elle ne prévoyait pas d’abandonner ces extensions : « Cela garantira que certains types d’extensions, comme les bloqueurs de publicités, continuent de fonctionner de manière optimale dans Firefox ». C’est aussi pour l’instant le cas de Brave et Vivaldi.
Ce support ne pourra cependant pas être sans fin. S’agissant d’un ancien modèle, la dette technique finira effectivement par s’accumuler. Brave, Firefox et Vivaldi (ainsi qu’Opera pour le moment) ont quand même une double approche : ils acceptent les extensions MV2 et MV3, permettant aux développeurs de partir sur la base qui leur convient. Dans cette optique, beaucoup dans le fil Reddit indiquent être passés à Firefox pour cette raison.
Commentaires (56)
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Aujourd'hui à 12h06
Ya tellement de pubs & de popup, on dirait Idiocratie.
Du coup si Mozilla abandonne le Manifest V2 un jour .... je pense que , pour moi en tous cas, ça va changer totalement la manière d'utiliser internet (pas forcément une mauvaise chose).
Je reste toujours attristé de voir qu'avec le temps, chaque fois que l'humanité invente quelque chose il y a un grand nombre de gens qui travaillent activement à pourrir ce quelque chose pour tout le monde
Aujourd'hui à 12h44
Aujourd'hui à 16h14
Vous avez des exemples ou en version lite ça passe au travers ?
Aujourd'hui à 12h08
Aujourd'hui à 13h15
Quand je vais sur Youtube, j'utilise Newpipe sur Android. J'ai pris l'autre jour le téléphone de ma femme (iPhone) pour voir une vidéo sur l'app Youtube. C'est imbuvable. J'ignorais totalement ce que les utilisateurs "normaux" étaient obligés de se farcir comme pub pour voir une pauvre vidéo. Ma femme trouvais ça normal finalement...
Je comprends pourquoi NewPipe refuse d'implémenter SponsorBlock. Si la pub fait partie de la vidéo ça ne dérange pas. Mais de là a se faire torpiller, faut pas abuser.
Aujourd'hui à 13h37
Aujourd'hui à 13h38
J'en profite pour mentionner Smarttube sur TV Android quu fait le même taf (mais avec gestion du compte)
Aujourd'hui à 14h04
Je n'ai pas ton problème avec PipePipe. Youtube met des bâtons dans les roues très souvent et je trouve que le/les devs de PipePipe sont plus rapide pour les résoudre je trouve. Ma seule raison de le choisir.
Tu peux tester ça coute rien. Dans les paramètres de newpipe t'as une option Export. Tu exportes tes préférences et tu les importes sur PipePipe. C'est tout a fait compatible et comme ça tu perds pas te abonnements.
Aujourd'hui à 15h41
Ça vous fait ça aussi ?
Il y a 3 minutes
Aujourd'hui à 14h07
Il y a 2 minutes
Aujourd'hui à 15h12
Modifié il y a 52 minutes
Aujourd'hui à 14h57
Aujourd'hui à 15h27
Aujourd'hui à 16h12
Aujourd'hui à 15h59
Aujourd'hui à 14h29
J'en suis arrivé à un point où je bloque tout, même les sponso (bon les sponso pour car horizontal ou sud VPN je peux m'en passer...).
Même dans la voiture, je baisse la radio quand arrive la pub. J'en suis arrivé à un point où je ne la digère plus dutout.
Aujourd'hui à 15h01
Aujourd'hui à 16h03
Modifié aujourd'hui à 15h30
Mais bon, la solution durable c’est l’interdiction de la majorité de la pub, et pas que sur internet : les sucettes géantes qui disent d’acheter des SUV c’est pas normal non plus, mais ça fait partie du décor courant, et les ad-blocker ne sont pas autorisés dans la rue.
À l'instant
Aujourd'hui à 12h11
J'utilise AdGuard depuis que uBlock ne fonctionne plus, et ça fonctionnait plus ou moins bien.
Ben je vais passer à Firefox hein, pas trop le choix du coup
Aujourd'hui à 16h00
Aujourd'hui à 12h13
Aujourd'hui à 12h17
Aujourd'hui à 12h24
Aujourd'hui à 12h36
Même résultats, mais charge sur le réseau n'est pas la même.
Aujourd'hui à 13h00
Aujourd'hui à 13h31
Maintenant, c’est chrome qui bloque directement via une blacklist fourni par l’extension. Sauf que cette blacklist à une taille limite. Donc seulement les plus grosse régies sont bloquées.
Aujourd'hui à 12h53
Aujourd'hui à 12h26
Aujourd'hui à 12h40
Chez webkit (apple), qu'utilise-t-il ?
Pour les applications basée sur chromium, c'est v'brave ou vivaldi qui bloquait les pub via leur moteur ? Cela changera aussi ?
Aujourd'hui à 12h58
En tout cas je suis toujours effaré de constater à quoi ressemble une page web dans un navigateur basique (chrome ou edge) et hors de mon réseau.
Modifié aujourd'hui à 12h59
Aujourd'hui à 13h08
Est-ce efficace ? Savez-vous s'il y a un equivalent sous Linux ?
Modifié aujourd'hui à 13h22
Pour plusieurs utilisateurs/machines/téléphones, Pihole installé sur un raspberry pi zero 2w. Je me souviens pas quand j'ai dépensé 20€ pour un truc aussi utile.
Et ça couvre tout. Aussi bien téléphone android que PC Linux ou Windows
Aujourd'hui à 14h03
Alors bien sûr qu'il est là sous Linux. Pas planqué dans un chemin débile comme windows qui a repris le truc façon gorets, comme d'hab, mais sous /etc/hosts
J'ai longtemps utilisé ce mode de filtrage, avec MAJ automatique régulière via un cron d'une ressource web.
Aujourd'hui à 14h42
https://github.com/irbis-sh/zen-desktop
Aujourd'hui à 15h12
Je pense que c'est compréhensible.
#!/usr/bin/env bash
# https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=dns-blocklist
declare -r TEMP_SEBSAUVAGE="$(mktemp)"
declare -r LOG_FILE="/var/log/sebsauvage_update-adlists.log"
function _check_root()
{
[[ $(id -u) != 0 ]] && echo -e "ntPrivilèges insuffisants pour exécuter ce script !ntRelancez ce script avec sudon" && exit 2
}
function _check_new_adlist()
{
local -r CHECK_NEW="$(curl --fail https://sebsauvage.net/hosts/hosts | grep "Last modified:" | cut -d' ' -f4)"
local -r CHECK_LAST="$(tail -n1 "${LOG_FILE}" | cut -d' ' -f1)"
if [[ "${CHECK_NEW}" == "${CHECK_LAST}" ]]
then
echo -e ""$(date "+%Y-%m-%d - %H:%M")" > Pas de nouvelle mise à jour de la liste de filtrage DNS (/etc/hosts)" >> "${LOG_FILE}"
exit 3
fi
}
function _download_adlist()
{
echo "127.0.0.1 $(hostname)"
echo "127.0.1.1 $(hostname)"
printf "nn"
curl --fail https://sebsauvage.net/hosts/hosts
} >> "${TEMP_SEBSAUVAGE}"
function _return_status()
{
local -r STATUS="$?"
if [[ "${STATUS}" != 0 ]]
then
echo ""$(date "+%Y-%m-%d - %H:%M")" > Impossible de récupérer la mise à jour de la liste de filtrage DNS (/etc/hosts) : "${STATUS}"" >> "${LOG_FILE}"
rm "${TEMP_SEBSAUVAGE}"
exit "${STATUS}"
fi
}
function _rename()
{
# mv --backup ${TEMP_SEBSAUVAGE} /etc/hosts
# chmod 0644 /etc/hosts
install -b --mode=0644 "${TEMP_SEBSAUVAGE}" /etc/hosts
}
function _log()
{
! [ -e "${LOG_FILE}" ] && touch "${LOG_FILE}"
echo -e ""$(date "+%Y-%m-%d - %H:%M")" > Update adlist de sebsauvage OK" >> "${LOG_FILE}"
}
function _add.cron.weekly()
{
cp --update $0 /etc/cron.weekly/sebsauvage_update-adlist
sed -i 's/^_add.cron.weekly/#_add.cron.weekly/' /etc/cron.weekly/sebsauvage_update-adlist
}
_check_root
_check_new_adlist
_download_adlist
_return_status
_rename
_log
_add.cron.weekly
exit 0
Aujourd'hui à 15h16
Aujourd'hui à 13h10
Modifié aujourd'hui à 13h50
J'ai durci la configuration ublock origin en activant d'autres filtres et en bloquant par défaut les script + cadres tiers.
J'ai aussi un DNSMenteur unbound que j'ai configurer moi même avec pas mal de domaine que j'ai bloqué moi même en analysant l'activité. Et j'ai rajouté des listes de blocage.
J'ai aussi cookies auto-delete pour supprimer les données du sites qui sont dans le PC une fois consulter en mode liste blanche.
J'ai aussi Decentraleyes pour stocker en local les librairie statique plutôt que de télécharger à chaque fois et envoyer le referer au CDN ce qui empêche de savoir les sites que je visite.
J'ai aussi ClearURL pour virer les paramètre GET qui servent pour le pistage.
Sur mon mobile, j'ai AFWALL+ en mode liste blanche pour autoriser internet aux applications que de manière consentent et pas par défaut.
Aujourd'hui à 13h55
J'ai désactivé ublock pour voir la différence avant/après et je n'ai rien vu, du coup, je l'ai désinstallé.
Je ne me sens donc pas trop concerné pour l'instant.
Sachant qu'à la maison j'ai aussi Adguard installé au niveau du pare-feu..
Aujourd'hui à 13h55
Mais c'est bien de maintenir les manifestes quelques temps même si ça me semble une guerre perdue car les contraintes vont s'accumuler (le Chrome Store va les supprimer du catalogue bientôt j'imagine).
Aujourd'hui à 13h59
Aujourd'hui à 14h03
Aujourd'hui à 14h03
Aujourd'hui à 14h38
Aujourd'hui à 14h38
Aujourd'hui à 14h06
Aujourd'hui à 16h16
Visio, je ne sais pas, il n'y a pas de caméra sur ma machine
Aujourd'hui à 14h10
Aujourd'hui à 15h37
Et si d'aventure de temps en temps une pub passe à travers, je suis sûr que vais m'en remettre !
Aujourd'hui à 16h28