S3 1 Tio
S3 1 Tio
Connexion Premium
Droit Économie Flock Hardware IA Internet Logiciel Sciences Sécurité Société
Déontologie Règles de modération Mentions légales et contact
Qui sommes nous ? Contact rédaction Contact site Forum
Flux RSS GitHub Discord

Pourquoi tous ces emails sur les « pixels de suivi », et comment s’en protéger ?

Le pixel qui en savait trop

Pourquoi tous ces emails sur les « pixels de suivi », et comment s’en protéger ?

Illustration : Flock

À partir du 14 juillet, les éditeurs de services en ligne qui utilisent des pixels de suivi dans leurs emails sont censés être en conformité avec le cadre fixé par la CNIL en mars dernier, ce qui a déclenché une vaste campagne d’information. L’occasion de rappeler qu’il est aussi possible de reprendre la main sur le sujet, en bloquant l’affichage de ces fameux pixels traçants.

Banques, médias, régies de transport en commun, musique en ligne, e-commerçants… vous avez certainement reçu des messages d’information vous proposant de refuser l’utilisation de « pixels de suivi » de la part d’organisations ou de services en ligne dont vous recevez habituellement les emails.

Pourquoi une telle mobilisation en plein cœur d’un été bouillant ? Le 14 juillet correspond à la fin du délai de trois mois fixé par la CNIL pour mettre en application le nouveau cadre réglementaire dédié aux mécanismes de suivi (parfois appelés pixels traçants) mis en œuvre dans les campagnes d’email marketing.

Issu d’une recommandation adoptée le 12 mars et publiée le 14 avril dernier, la recommandation de la CNIL fixe qu’il est désormais nécessaire d’obtenir le consentement de l’internaute avant de l’exposer à un pixel de suivi, un régime inspiré des règles déjà en vigueur pour les cookies marketing.

La Commission n’impose pas d’obtenir un consentement rétroactif, mais elle exige que les destinataires d’emails faisant appel à des pixels de suivi soient dûment informés dans un délai de trois mois. D’où cette avalanche de messages titrés par exemple « Information relative à vos emails » chez TF1.

Un pixel pour analyser les taux d’ouverture (et créer des profils marketing)

Au fait, de quoi parle-t-on ici ? Pour identifier les interactions du destinataire avec leurs envois, les professionnels de l’email marketing ont recours à une image d’un seul pixel. Invisible à l’œil nu, elle est associée à un identifiant unique, hébergée sur un serveur distant, et intégrée dans le corps de l’email.

Lorsque votre client de messagerie interprète le code de l’email pour vous l’afficher, le pixel en question est appelé depuis le serveur. En consultant ses logs, l’émetteur (ou son prestataire) peut ainsi savoir si vous avez ouvert l’email.

La plupart des éditeurs justifient l’utilisation de ce pixel par la nécessité de savoir si l’email a bien été reçu (délivrabilité) et ouvert. Selon les cas, l’émetteur peut tout de même en profiter pour collecter d’autres informations, comme la date et l’heure d’ouverture, l’adresse IP utilisée, le client de messagerie employé, etc. Des données qui peuvent ensuite être mises à profit pour optimiser l’envoi de campagnes, personnaliser les messages ou travailler le ciblage publicitaire.

La pratique n’a rien de nouveau, mais elle échappait jusqu’ici à tout cadre réglementaire, alors qu’elle tombe sous le coup de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés qui impose, sauf exception, de recueillir le consentement de l’utilisateur final avant toute opération d’écriture ou de lecture sur son terminal.

Consentement exigé pour tous les usages marketing

Le fondement est exactement le même que pour les cookies. L’usage du pixel de suivi est autorisé, sans accord préalable, pour « la mise en œuvre de mesures de sécurité participant à l’authentification de l’utilisateur » (par exemple, une double authentification), et pour « la mesure individuelle du taux d’ouverture des courriels à des fins de délivrabilité ».

Il est également admis pour les emails transactionnels, entendus comme les messages déclenchés à la demande de l’utilisateur (par exemple, la confirmation d’une commande en ligne, le suivi d’un colis, la réinitialisation de mot de passe, le rappel programmé de rendez-vous, etc.), que l’on peut considérer comme sollicités par l’internaute.

En revanche, le consentement est exigé pour les usages qui relèvent de l’optimisation ou du suivi de la performance au sens marketing du terme, et la finalité de chaque pixel ou traceur doit être expliquée, de façon à ce que l’internaute puisse formuler un consentement « éclairé ». Ce consentement doit aussi pouvoir être modifié ou supprimé aussi simplement qu’il a été donné.

À compter du 14 juillet, le consentement doit être préalable à l’utilisation de pixels de suivi pour tous les nouveaux abonnés à une campagne email. Cependant, pour les bases déjà constituées, l’obligation se limite à informer les destinataires de l’usage de pixels et à leur permettre de s’y opposer facilement, via un lien de désinscription par exemple, différent du lien de désabonnement.

C’est ce choix que proposent tous les éditeurs de services qui communiquent en ce moment sur le sujet. « Si tu ne souhaites pas que nous adaptions nos messages selon tes interactions, tu peux le refuser dès maintenant en cliquant sur ce lien d’opposition. Si tu ne fais rien, nous continuerons à utiliser les pixels de suivi d’ouverture dans nos emails dans les conditions décrites ci-dessus », écrit par exemple Deezer à ses utilisateurs.

Se protéger soi-même, en attendant une mise en conformité généralisée

La CNIL n’a pas encore communiqué sur les éventuelles sanctions qui pourraient être mises en œuvre en cas d’infraction à ce nouveau cadre, mais il est possible, voire probable, que tous les acteurs de l’email marketing ne soient pas en conformité avant la date butoir du 14 juillet. On peut donc légitimement chercher à prendre les devants. Pour ce faire, il suffit de bloquer le chargement automatique du pixel de suivi : s’il n’est pas affiché, les informations associées ne remontent pas.

Du côté des clients de messagerie logiciels, la plupart des outils courants proposent une option de blocage du téléchargement automatique des images. Pionnier sur le sujet, Thunderbird a été rejoint par Outlook dans sa version desktop, qui propose un réglage dédié dans le centre de gestion de la confidentialité. Sur Mac ou iPhone, Apple Mail intègre depuis plusieurs années des fonctions dédiées, dont Mail Privacy Protection qui fait transiter les images par un serveur proxy, et masque donc une partie des données liées à la consultation.

Chez les fournisseurs de messagerie en ligne, certains comme Proton ou Tuta bloquent nativement le chargement des images distantes, sans réglage à effectuer. D’autres, comme Gmail, le proposent en option (via les paramètres, menu Général, rubrique images), mais l’activation de cette protection bloque les fonctions de messagerie dynamique (qui permettent d’effectuer certaines tâches directement depuis le contenu d’un email, par exemple ajouter un événement à son calendrier). Il existe également plusieurs extensions dédiées au signalement de ces pixels traceurs.

Une option Gmail permet de bloquer le chargement par défaut des images, au prix des fonctions de messagerie dynamique – capture d’écran Next

Notez toutefois que le blocage des pixels de suivi ne suffit pas à gommer toute traçabilité : la plupart des plateformes d’emailing convertissent par exemple les liens hypertexte contenus à l’intérieur d’un email en leur ajoutant des éléments de suivi. Certaines messageries comme Proton promettent de réécrire ces liens, mais la vigilance reste de mise dès que vous interagissez avec le contenu.

NB : Next ne recourt à aucun pixel de suivi dans ses communications par email 😉

Commentaires (48)

votre avatar
L'équipe (le journal) se fout royalement de la gueule du monde. Leur mail contient un bouton "m'opposer à l'utilisation des liens et images traçantes" qui renvoie sur une page où il est impossible de refuser les pixels de suivi, mais où on est informés que s'abonner à une mailing liste implique obligatoirement l'acceptation de ces pixeels avec le message "Je consens à ce que les emails de L'Équipe contiennent des images et liens traçants pour optimiser et personnaliser mes communications. La fréquence des envois évoluera en fonction de mes intérêts aux contenus présentés, mesuré à l’aide de pixels."
votre avatar
Et à ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, ce ne sont pas les seuls à faire ce foutage de gueule, où soit tu acceptes ce pixel, soit tu dégages de la newsletter.
votre avatar
Yeap, c'est pareil chez picard, les surgelés. Leur mail affiche "Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre Politique de confidentialité." et aucun moyen donné pour refuser les pixels. Du coup j'ai tout supprimé.
votre avatar
Ça jette un froid 🥶
votre avatar
Ils sont givrés, oui.
votre avatar
TF1 aussi.
votre avatar
Generali aussi.
Le lien pour désactiver le tracking renvoi vers une page pour se désinscrire complètement :cartonrouge:
votre avatar
Vu qu'il n'y aura jamais aucune conséquence, j'ai du mal à voir pourquoi les marketeux s'en priveraient 😒
votre avatar
Ce n'est malheureusement pas surprenant de leur part, leur application s'était déjà fait remarquer pour une conception toute particulière du respect de la vie privée.

https://www.numerama.com/politique/282934-enquete-comment-les-apps-figaro-lequipe-ou-closer-participent-au-pistage-de-10-millions-de-francais.html

https://www.laquadrature.net/2018/07/20/teemo_fidzup/
votre avatar
J’en profite pour refuser systématiquement
votre avatar
Ceci expliquant cela.
Merci pour l'info je me disais que j'avais loupé quelque chose.
votre avatar
C'est une bonne chose que les entreprises soient contraintes d'informer le public sur ce qu'il se passe quand on ouvre un mail !
Sur Android, j'utilise "FairEmail", un client IMAP open-source. Il affiche dans le corps du mail l'endroit où se trouve un pixel de suivi sans le télécharger. De même un clic sur "Afficher les images" téléchargera uniquement les images qui ne sont pas des pixels de suivi. Quant aux liens hypertexte, le clic ouvre une pop-up montrant l'URL de destination avec possibilité de la modifier (sans les paramètres utm par exemple). Au delà du pistage, c'est pratique pour annuler un missclick et surtout en cas de suspicion sur un lien malicieux (équivalent sur l'ordi de "survoler le lien avec la souris pour consulter le domaine").
votre avatar
Ca a l'air pas mal, je vais l'essayer.

J'utilise K9 Mail depuis longtemps, open source aussi, mais je n'ai pas l'impression qu'il ai toutes ces options supplémentaires.
votre avatar
J'utilise également FairEmail.Ce logiciel est tout bonnement génial vu le nombre d'options. J'ai acheté la version pro pour remercier le développeur.
En complément, je me suis abonné à posteo.net qui teaisse complément gérer tes clés OpenPgP contrairement à d'autres qui te prennent trop par la main. J'ai également jamais vu une doc aussi complète également. Sans parti pris🤪
votre avatar
Le problème c'est que certains routeurs ne permettent même pas de faire comme ils le recommandent, et que ça rend la mise en œuvre quasi impossible.

Chez MailJet par exemple, il est possible de désactiver le traçage sur l'ensemble du compte, mais pas sur une campagne précise, ni de gérer un opt-in par contact. MailChimp ne semble pas mieux couvrir ce cas d'utilisation.

Chez Acoustic, c'est un petit peu mieux. Ici non plus j'ai rien vu sur la possibilité de gérer le tracking "à l'utilisateur", mais il y a plusieurs modes de tracking, pour chaque campagne, dont Agrégat qui semble autorisé sans consentement ni opt-out. On va dire que ça ouvre 2 possibilités :

  • gérer l'opt-in comme une donnée et faire un ciblage avec 2 campagnes distinctes,

  • utiliser l'agrégat ou virer le tracking sur les campagnes où ça ne joue pas un rôle fonctionnel

votre avatar
On utilise Brevo à mon taff, et ils ont activé la fonctionnalité vendredi dernier.... c'est des comiques eux...
votre avatar
Bah c'est déjà pas mal de l'avoir activée. Au pire, tu bloques tout monitoring d'ouverture en attendant d'avoir une solution plus adaptée. Moi je sais que c'est le sujet du moment : pour respecter cette règle dès demain, faut que l'entreprise accepte de ne plus avoir aucun tracking des campagnes jusqu'à nouvel ordre, en fonction du bon vouloir du service SaaS.

Après, il me semble quand même que la CNIL est assez intelligente dans ses contrôles, si tu démontres que t'es en toute bonne foi sur le sujet mais que pour l'instant t'es coincé ou que t'as commencé sans avoir fini, ils vont pas venir chercher les 4% du CA tout de suite...
votre avatar
Je n'ai reçu aucune information, pourtant je suis incrit / abonné à pas mal de services :keskidit:
votre avatar
Idem :keskidit:
votre avatar
J'en ai reçu un seul, ce matin au réveil ^^. Et pas vraiment celui à qui je peux m'attendre vu que je ne reçois jamais aucun email de leur part : Visiorando :transpi:
votre avatar
Visiorando aussi. Et Deezer pour qui je n'ai jamais terminé le processus d'instruction. J'ai dû le passer pour refuser le pixel supprimer le compte. :reflechis:
votre avatar
Ça permet de savoir les services où on s'est inscrit une fois au moins :transpi:. J'ai eu pareil sur d'un site, j'ai dû aller chercher le nom sur internet tellement je ne me souvenais pas ce que c'était 😂
votre avatar
Les sites devraient désactiver / supprimer les comptes quand ils n'y a pas eu de connexion depuis [temps à définir]. La plupart a une telle clause dans ses CGU, ou Politique de confidentialité, mais l'ignorent totalement. C'est quand on répond à leur e-mail, n leur disant "pourquoi vous avez encore mon compte, en violation de vos CGU" qu'ils le découvrent :reflechis:
votre avatar
Pour la suppression, je viens d'avoir un émail d'alltricks

"Déjà quelques temps que nous n'avons plus de vos nouvelles.

Sans action de votre part, nous tenons à vous informer que votre compte Alltricks sera supprimé dans 7 jours conformément à notre politique de données personnelles."
(et y avait eu un émail a J-30)
votre avatar
Je viens de recevoir l'info de la SNCF, ouf je ne suis pas associal :D
votre avatar
Je viens d'en recevoir un second ! Un truc auquel je m'étais inscrit il y a teeellement longtemps (et que je ne me souvenais même plus ! J'ai dû aller chercher le nom sur internet pour savoir ce qu'était que ce site internet :transpi:)
votre avatar
Quasiment une 10aine depuis 3 ou 4 jours dans ma boîte mail, ça n'arrête pas.

Ça fait 20 ans que le pixel de suivi existe, merci la CNIL de s'en occuper maintenant :mrgreen:
votre avatar
Un petit "plus" pour Thunderbird : le module PixelGuard avertit l'utilisateur de la présence d'un pixel de suivi dans un mail. https://addons.thunderbird.net/fr/thunderbird/addon/pixelguard/?src=search

Je me trompe peut-être mais il me semble ne malheureusement pas le neutraliser.
votre avatar
Oui il ne fait que le détecter, mais ca permet de savoir exactement quoi bloquer dans les préférences ensuite.
votre avatar
Par défaut Thunderbird bloque tout contenu externe chez moi depuis aussi longtemps que je me souvienne, avec une option pour l'autoriser dans les paramètres.
Je ne me souviens plus si c'est l'état par défaut, mais j'aime que ce soit une option présentée en fonctionnement liste blanche et non pas en liste noire.

Le seul souci rencontré (en tous cas à l'époque) était qu'il était impossible de bloquer à nouveau un contenu autorisé.
Ils ont peut-être corrigé cela depuis, mais je ne m'y ré-essaie plus, de toutes façons.

Qu'il est bien, ce client FLOSS Thunderbird !
Tellement, et existant dans un état très satisfaisant depuis tellement longtemps que je suis étonné d'encore voir cette atteinte à la vie privée qu'est le service GMail être promu par illustration dans cet article parlant de vie privée et de sa protection.
Presque anachronique, non ? L'"extase" inconsciente sur GMail, c'est 2006, pas 2026.
votre avatar
Perso, sur PC et Firefox, j'utilise l'extension Trocker depuis des années pour les bloquer.
Je n'ai pour le moment reçu qu'un seul mail (Deezer) m'informant qu'ils utilisaient les pixels de suivi, et un lien pour les désactiver.
votre avatar
Merci pour l'info. Effectivement je me posais la question.
Attention, certains pourraient être tentés d'en profiter pour récupérer des données avec de faux mails :(
votre avatar
Encore plus fort, Engie permet, eux, de refuser les pixels, mais dans l'email envoyé, il y en a un, qui a été retiré par mon serveur avec un joli :
<Content scan for (Detected HTML-specific exploits and disarmed them: web bug is not allowed)>
votre avatar
Une petite mention pour La Poste qui fait un message, un peu comme SFR le fait pour ses augmentations.
Le mail est nommé "Le Compte La Poste, allié pour votre quotidien", 90% du mail est un blabla expliquant l'intérêt du compte, et les 10% en pied de page "et au fait, on peut vous demander pour les pixels"
votre avatar
J’adore le mail de picard.. juste un lien vers la FAQ.

Procédure inutilement complexe pour limiter des refus
votre avatar
sur android, fairemail est a des années-lumière de tout ce qui existe en terme de protection: avec la détection de pixels de suivi (et leur non-téléchargement si on choisis d'afficher les images dans le mail), ou encore la vérification des MX pour savoir si l'expéditeur est réel ou pas...

edit: grilled
votre avatar
Bluesky BlueMail sur Android permet aussi de bloquer, me semble que c'est activé par défaut.
votre avatar
Probablement plutôt Bluemail que Bluesky ^^
votre avatar
Oui... évidemment. Canicule ou vieillesse ou ?
votre avatar
certains comme Proton ou Tuta bloquent nativement le chargement des images distantes
Chez Proton, ils bloquent aussi les images identifiées des pixels de tracking, et pré-chargent les autres images derrière un proxy [source]
votre avatar
mutt n'est pas cité parmi les outils de mail. Pourtant, il protège nativement contre ces images de suivi. :-)
votre avatar
Je n'ai pas cherché à être exhaustif, plutôt à montrer qu'on pouvait agir à différents niveaux !
votre avatar
C'était un troll. mutt est un outil en ligne de commande avec affichage en mode texte.
votre avatar
Anéfé, « All mail clients suck » :D j’ai répondu un peu vite !
votre avatar
Association Pour Un RGPD Respecté n'est pas très contente de ce cadre (notamment parce qu'il est techniquement impossible de retirer son consentement, car il faudrait retirer le pixel à posteriori de l'envoi) et compte doncbien continuer son combat pour l'interdiction des pixels.
votre avatar
Le client FairEmail sur Android bloque également ces pixels et affiche « [image de pistage] » à la place.

Edit: grillé deux fois mais cela fait plaisir du coup car ce logiciel mérite bien d'être connu.
votre avatar
Oui et prenez la version pro. 8€ pour le développeur, ce n' est pas de trop vu la qualité du logiciel.
votre avatar
Je lui ai donné 20 € et il a cru que c'était une erreur et voulait me rembourser.