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Utiq, l’identifiant publicitaire des telcos que vous allez adorer détester

Un cookie ubiquitaire pas franchement digeste

Utiq, l’identifiant publicitaire des telcos que vous allez adorer détester

Illustration : Flock

Conçue comme un identifiant publicitaire alternatif aux cookies tiers, la technologie Utiq apparait aujourd’hui au niveau des bandeaux de consentement de nombreux médias et sites de marque. Bien qu’elle soit présentée comme un « simple » identifiant, son fonctionnement diffère radicalement de celui des cookies, notamment parce qu’elle crée un identifiant unique associé à la connexion à Internet. Quels sont les enjeux techniques et réglementaires associés à son fonctionnement, et comment se protéger d’éventuelles dérives ? Next fait le point.

Longtemps considérés comme l’outil de référence pour assurer le suivi publicitaire d’un internaute entre différents sites, les cookies tiers sont fragilisés depuis plusieurs années par la multiplication des outils et mesures de blocage, déployées soit par les utilisateurs, soit par les éditeurs de navigateurs et d’OS. En réaction, l’industrie de la publicité planche depuis plusieurs années sur des mécaniques alternatives permettant de croiser les informations de navigation pour afficher à l’internaute des publicités ciblées en fonction de son comportement.

En 2023, plusieurs grands opérateurs européens, dont Orange, Deutsche Telekom ou Vodafone se sont associés au travers d’une coentreprise pour élaborer une solution dédiée, capable de concurrencer les GAFAM sur le terrain de la publicité. Leur grande idée ? Plutôt que d’identifier les internautes par l’intermédiaire de leur navigateur, d’essayer de prolonger la durée de vie des cookies tiers en passant par des redirections, ou d’explorer des méthodes basées sur l’email ou le numéro de téléphone, les FAI se proposent d’exploiter une information exclusive : la connexion à Internet, qu’elle soit fixe ou mobile.

Promis, c’est vous qui choisissez – capture d’écran Next

Pour ce faire, ils ont élaboré une série de « différents identifiants marketing sécurisés », capables d’exploiter des informations en lien avec la connexion à Internet utilisée pour « représenter un individu ou un foyer ».

« Pour une connexion internet fixe (ex : Wi-Fi) les identifiants seront assignés au foyer (tous les membres du foyer ayant consentis se verront attribuer les mêmes identifiants) », explique Utiq. Sur mobile, le ciblage gagne en précision puisque les activités marketing seront le plus souvent « basées sur la navigation d’un seul individu ».

Sur AuFeminin, qui exploite Utiq, la technologie est présentée de la façon suivante sur le bandeau de consentement :

« Si vous acceptez et utilisez une connexion internet compatible (mobile ou fixe), nous, Reworld Media, utilisons des identifiants marketing fournis par Utiq pour nos activités numériques, telles que la personnalisation des publicités et du contenu, ainsi que pour l’analyse. Pour créer ces identifiants, Utiq travaille avec votre opérateur télécom. Ce dernier utilise pour cela votre adresse IP, ainsi que des données internes (ex. numéro téléphone), sans jamais les divulguer à Utiq. »

L’activation de cet identifiant est bien sûr conditionnée au consentement de l’utilisateur, comme l’exige le cadre réglementaire.

Un identifiant déterministe particulièrement résistant

Testée au travers de premières campagnes publicitaires courant 2024, la technologie qui en découle a depuis fait l’objet d’une adoption massive. Le consortium Utiq (opéré via une entreprise immatriculée en Belgique) revendiquait ainsi, en juin 2025, 26 opérateurs partenaires et, déjà, 55 millions d’identifiants uniques collectés. La dynamique semble s’accélérer : en février dernier, Utiq parlait de 36 opérateurs partenaires (dont les quatre principaux français), 330 éditeurs (voir la liste, qui réunit de nombreux groupes média français de premier plan), et 75 millions d’identifiants créés sur ses différents marchés, dont 40 millions en France.

Du point de vue des acteurs de la publicité, cet identifiant ne manque pas d’intérêt, au moins sur le papier. Un identifiant lié à la connexion à Internet, validé par l’opérateur qui la délivre (sur fixe comme sur mobile) constitue en effet un identifiant déterministe particulièrement solide.

Si un ordinateur exploite ma connexion à Internet résidentielle pour consulter un site, on sait avec un niveau de certitude élevé que la visite est réalisée par moi ou par l’un des membres de mon foyer. Bien sûr, je peux laisser un tiers se connecter à mon Wi-Fi, mais dans les faits, les visites comptabilisées depuis mon IP peuvent être attribuées à ma cellule familiale.

L’autre avantage, particulièrement par rapport aux cookies, réside dans la capacité à consolider les visites émanant de plusieurs appareils distincts. Téléphone, tablette, ordinateur pro ou perso, TV connectée, console de jeux… tous sont associés à la même adresse de connexion, alors que chacun d’entre eux génère ses propres cookies lors des sessions individuelles.

« Aufeminin et ses 1129 partenaires souhaitent utiliser des cookies ou autres traceurs (incluant Utiq) » – capture d’écran Next

Enfin, cet identifiant « opérateur » résiste aux protections habituelles. Je peux vider le cache de mon navigateur, activer ses protections contre le pistage (régulièrement renforcées sur Firefox ou sur iOS), passer en navigation privée, ou utiliser un logiciel différent pour certaines recherches afin de camoufler mes traces, mais à moins que j’utilise des mécanismes dédiés (proxy ou VPN par exemple), mon adresse IP me suit tout au long de mes usages.

Pour garantir son efficacité, Utiq demande aux sites qui implémentent sa technologie de créer un sous-domaine (sous la forme utiq.marque.com) qui résout vers ses propres serveurs. De cette façon (on parle de CNAME cloaking), le navigateur perçoit une requête émise par le site cible et non par un domaine tierce partie, ce qui contourne les protections du navigateur.

À quoi ça sert ?

Pour illustrer l’intérêt de la démarche, disons que je cherche à acheter une voiture électrique. Pour ce faire, je me suis informé, depuis mon domicile, sur des médias spécialisés qui distribuent Utiq depuis mon téléphone, et j’ai regardé une émission auto via une application de ma TV exploitant elle aussi Utiq.

Quand le lendemain, j’utilise mon ordinateur pour me rendre sur le site de Renault (l’un des premiers annonceurs à avoir exploité la techno Utiq), ses outils marketing sont capables d’identifier que je suis un acheteur en puissance. Le constructeur va donc pouvoir affiner les messages commerciaux qu’il m’affiche, pour essayer de générer une vente.

Il reste 69% de l'article à découvrir.

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Commentaires (51)

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Premier réflexe : ne pas accepter (ce qui est proposé par) Reworld Media. Tout le monde y gagnera du temps et des ressources.
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Quelle belle saloperie encore...
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C'est clair, ils ne manquent pas d'imagination. Ca va être une des premières choses à justifier l'usage d'un VPN pour naviguer sur le web. Et encore ça ne sera pas fiable à 100% hélas.
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L'illustration est tellement parfaite.
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Beurk.
Je préférerais encore du "compute donation" modéré utilisant genre 5% du cpu, avec consentement, pour financer et répartir automatiquement au prorata selon les sites visités/choisis... En alternative au modèle économique de la publicité, et des dons.
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Dans de cadre des appareils mobiles, c'est un coût sur l'autonomie. Or smartphones et tablettes (et quelque PC portable en "nomade") représentent un énorme part du trafic web. Dans ce genre d'appareil, l'autonomie est souvent un point clé.
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Et ? Je parle de consentement, en connaissance de cause, pas de tromper les utilisateurs, et je parle également d'un faible pourcentage.
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Merci pour l'article ! Je me souviens avoir proposé le sujet dans les commentaires d'un ancien article sur Reworld.

Je suis surpris de n'avoir aucun consentement sur ma connexion à domicile.
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Merci pour la suggestion ! Vous êtes plusieurs à nous avoir alerté sur Utiq (j'ai même retrouvé un mail de lecteur qui remonte à 2024), on avait bien le sujet dans le radar depuis quelques mois, mais il a été maintes fois repoussé...
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Utiq ne semble pas disponible pour votre connexion
Ah bah zut alors, quelle déception.
Pour le coup, un VPN sert à quelque chose :D

Pour voir, j'ai essayé sans VPN sur ma connexion mobile et je me prends une erreur due à un "problème temporaire". Ça marche bien leur truc...
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Il y a le VPN de Mozilla qui vient d'arriver en GROS dans l'interface de Firefox 151, il me fait de l'œil!!
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Erreur temporaire sur ma connexion fixe... Faut croire que l'article de Next a créé une attaque DDoS sur leur site !
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la détection automatique marche moins bien sur une connexion fixe que sur mobile (peut-être un indice d'ailleurs pour investiguer la nature exacte de l'identifiant généré par l'opérateur).

ça peut aussi varier selon le navigateur que tu utilises, et bien sûr selon les éventuels bloqueurs installés. uBlock origin bloque par exemple très bien Utiq.

En vrai, ceux qui surfent déjà "couverts" ont pas grand chose de particulier à faire : refusez le consentement, bloquez le truc tant qu'à faire pour un an, et continuez comme avant
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J'ai hâte que la CNIL se prononcé sur la légalité du système.
Rendez-vous dans 10 ans!! 😭
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Merci pour la procédure d'opt-out. Pour le coup, RAS chez moi vu que je refuse toujours les bandeaux.
(et si c'est trop compliqué à refuser, c'est que le site n'en vaut pas la peine)

Toutefois, j'ai noté que le bloqueur de trackers Vivaldi fait planter le site lorsqu'on cherche les trackers "souscrits". J'en déduis qu'ils sont bloqués à la source :yes:
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Combien de temps avant d'avoir une extension d'un navigateur qui va régulièrement sur la page d'Utiq et reprolonge le refus ??
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Les opérateurs ne devraient même pas pouvoir « imposer » ce traçage publicitaire.
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Merci pour cet article qui nous alerte sur un sujet important. Est-ce que le Relais privé Apple bloque la technologie ? J'ai un message me disant que ma connexion ne semble pas active quand je vais sur le hub et je dois bien le désactiver pour afficher mes consentements. J'en avais un unique.
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Roh c'est ballot, faut désactiver uBlock pour accéder à la page de consentement utiq :-D
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Sinon, chapeau à @Flock pour avoir combiné dans une seule illustration mon arachnophobie et ma haine du tracking :transpi:
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car oui, la tique est un arachnide (merci Père Castor @Flock pour ces leçons d'entomologie o/)
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Du coup, c'est plutôt des leçons d'arachnologie (l'entomologie c'est pour les insectes).
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Je penche plus pour une tique qu'une araignée dans l'illustration (les 2 sont des arachnides).
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Je penche plus pour une tique qu'une araignée dans l'illustration (les 2 sont des arachnides).
Mince, cela aurait-il un lien avec "Utiq" ?

:D
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Merci a next pour cet article tres utile ! :smack:
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ça me rappel un peu les SuperCookies de Verizon :
https://www.fierce-network.com/wireless/verizon-to-pay-1-35m-to-settle-fcc-investigation-over-super-cookies
https://www.fcc.gov/document/fcc-settles-verizon-supercookie-probe
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Il y a quand même quelques trucs qu'on peut faire pour limiter le tracage Utiq.
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Ils font chier on va devoir inclure des VPN moji dans l'abonnement Next maintenant 😤
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Vivement Noël :santa_flock:
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Super intéressant, merci !

Du coup ce que j'en comprends c'est que c'est pas certain qu'un VPN sur mobile suffise, si ?
Sur ligne fixe je pense que si , sauf si le navigateur "trahi" (mais ça c'est commun à toute techno basé dessus).

En tous cas j'avoue que je remarquait depuis un moment qu'une recherche effectuée sur téléphone se retrouvait quasi immédiatement avec des produits "mis en avant" sur le pc sur les différents sites de vente en ligne.
Je comprends mieux.
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Pour garantir son efficacité, Utiq demande aux sites qui implémentent sa technologie de créer un sous-domaine (sous la forme utiq.marque.com) qui résout vers ses propres serveurs. De cette façon (on parle de CNAME cloaking), le navigateur perçoit une requête émise par le site cible et non par un domaine tierce partie, ce qui contourne les protections du navigateur.
la quadrature du net avait fait un article sur le cname cloaking
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Le principe de fond est vieux comme le traçage.

Tu peux faire cela (et cela se fait depuis fooooort longtemps) avec ton serveur configuré en mandataire inverse pour cacher la remontée de données à des prestataires externes.
Pas besoin de sous-domaine dédié, cela peut se faire sur un chemin HTTP, et c'est beaucoup plus subtil à identifier/bloquer encore qu'un sous-domaine… en étant plus simple à mettre en place.

La réelle solution n'est pas le blocage, mais de la régulation avec interdiction, contrôle, sanction & dissuasion.
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Du napalm ? C’est pas très écologique mais c’est assez efficace… (sarcasme)
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comment ça se passe lorsque comme chez Free l’adresse IPv4 peut être partagée par quatre abonnés abonnés ?
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Comme c'est un partenariat avec les opérateurs, Free sait qui utilise quelle IP ET quel port, et si j'ai bien compris ce sont eux qui transmettent un identifiant unique.
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Merci, à la relecture ça semble bien être ça
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ce qui est magique, c'est que comme avec l'ADN, quelqu'un d'autre que vous peut donner son consentement, et vous implique dedans. C'est un moyen très malin de toucher rapidement beaucoup de monde, y compris des utilisateurs avertis qui seront donc victimes de leurs proches qui s'en foutent.

Je me demande si ça n'est pas là un angle d'attaque possible : Mes données personnelles sont... personnelles. Ainsi un consentement donné par un tiers ne devrait pas être valable. Mais je ne suis pas juriste.

à priori le blocage DNS ne servirait pas non plus à grand chose. Il semblerait qu'on en soit donc réduit à utiliser en permanence un VPN.... -_-'
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Je me suis fait exactement la même réflexion à la lecture. Lier ça à l’accès internet, potentiellement partagé, casse complètement l’idée du consentement personnel.

Bon après pour l’instant, avec mon FAI associatif, je suis tranquille.
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Perso, dès le début j'y vois un gros problème : les adresses IP publiques sont de plus en plus partagées, grâce au CGNAT, entre plusieurs utilisateurs (cas du mobile) et même plusieurs foyers (cas du fixe). Ca veut donc dire que des identifiants liés à l'IP vont être moins pertinents que prévu, mais surtout ça va poser un gros problème de consentement : si certains clients sur une même IP donnent leur consentement mais que les autres ne veulent pas, que se passe-t-il ? Consentement pour tout le monde ? Possibilité de rentre plus précis le suivi, en analysant les ports TCP/UDP ?
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C'est effectivement l'un des nœuds du problème (et l'une des raisons qui laisse à penser que le Network Signal n'est pas qu'un simple hash de l'IP, ça se mêle sans doute à d'autres infos pour améliorer la précision)
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https://amiunique.org/fr/fingerprint Très très efficace.
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Comme c'est l'opérateur qui gère l'identifiant, il est tout à fait capable de voir le port qui t'as été attribué par le CGNAT pour ta connexion et donc retourner un identifiant unique à ta connexion.
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oh cette illustration d'en-tête, j'ai souri, Merci Flock.
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J'ai regardé le CNAME, et du coup j'ai bloqué utiq-aws.net dans mon DNS menteur...
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Est-ce que ce système suppose qu'on utilise le serveur DNS de son FAI ? Le mien est Orange et ubiq me dit que ma connexion n'est pas compatible. J'utilise quad9 comme serveur DNS.
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idem ici avec NextDNS.
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Idem. Ça me faisait chier au début de payer pour NextDNS mais depuis que je l'utilise, je suis même content de leur filer 1,99€/mois, c'est un super produit.
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Quelle belle sal*erie encore
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Combien de temps encore avant que les navigateurs proposent la désinscription automatique d'un an sur le consent hub ?
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Bah ce sera comme le DNT. Quand ce sera par défaut les publicitaires considèreront que c'est pas vraiment un signal de non consentement.
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Merci Next de pointer le sujet.
Les connexions Orange pro sont également concernées j'avais 2 consentements.
La gestion des consentement ne fonctionnent pas avec UblockOrigin.

J'ai clairement l'impression d'être trahit par mon opérateur.