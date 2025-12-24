Connexion Abonnez-vous
Cinq Européens dont Thierry Breton interdits d’entrée aux États-Unis

Free speech, mais pas pour tout le monde

Dans un contexte d’attaques régulières contre les réglementations européennes, les États-Unis ont interdit de visa cinq Européens travaillant sur les questions de modération et de régulation des discours de haine et de la désinformation, dont l’ancien commissaire européen Thierry Breton.

Le 24 décembre à 09h37

Mise à jour du 24.12 à 12:41 : ajout de la déclaration de la Commission européenne.

Le ministère des Affaires étrangères (State Department) des États-Unis a interdit à cinq Européens d’entrer sur son territoire, les accusant d’avoir obligé les entreprises de la tech à censurer ou invisibiliser les points de vue de la population américaine.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a décrit les cinq personnes visées par l’interdiction de visa en « activistes radicaux et ONG arsenalisées pour pousser la censure et sévir sur les États étrangers – en l’occurrence en visant des personnalités et des entreprises américaines ».

Un ancien commissaire européen et quatre membres de la société civile

Ancien commissaire européen au Marché intérieur, très actif sur les travaux relatifs au règlement européen sur les services numériques, Thierry Breton est concerné, aux côtés du Britannique Imran Ahmed, directeur exécutif du Center for Countering Digital Hate (CCDH), de Josephine Ballon et Anna-Lena von Hodenberg, directrices de l’ONG allemande de défense des droits numériques HateAid, et de la directrice du Global Disinformation Index (GDI) Clare Melford. Washington précise qu’aucun d’entre elles et eux n’exerce actuellement de fonctions officielles au sein des gouvernements britanniques ou européens.

Sur X, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a dénoncé « avec la plus grande fermeté » les restrictions annoncées. « Le règlement sur les services numériques (DSA) a été démocratiquement adopté en Europe pour que ce qui est illégal hors ligne le soit aussi en ligne. Il n'a absolument aucune portée extraterritoriale et ne concerne en aucun cas les États-Unis. Les peuples de l'Europe sont libres et souverains et ne sauraient se faire imposer par d'autres les règles s'appliquant à leur espace numérique. »

Ministre chargé de l’Europe, Benjamin Haddad a de son côté signifié son « soutien » aux cinq personnes sanctionnées. « Un vent de maccarthysme souffle-t-il à nouveau ? », s'interroge Thierry Breton, qui rappelle que « 90 % du Parlement européen — démocratiquement élu — et les 27 États membres à l’unanimité ont voté le DSA », et conclut : « À nos amis américains : "La censure n’est pas là où vous le pensez". »

La Commission européenne a, elle aussi, « condamné fermement » la décision des États-Unis. « La liberté d'expression est un droit fondamental en Europe et une valeur fondamentale partagée avec les États-Unis dans l'ensemble du monde démocratique », écrit-elle dans un communiqué. Nous avons demandé des éclaircissements aux autorités américaines et restons engagés. Indiquant avoir demandé des « éclaircissements » aux autorités américaines, la commission précise : « Si nécessaire, nous réagirons rapidement et de manière décisive pour défendre notre autonomie réglementaire contre des mesures injustifiées. »

Attaques rangées contre les régulations européennes…

Depuis le début de l’année 2025, les entreprises américaines de la tech ont obtenu un soutien inégalé du pouvoir en place, en particulier sur les questions de soutien au développement de l’intelligence artificielle, des cryptoactifs, et la lutte contre les régulations étrangères, voire des États locaux. Depuis plusieurs mois, les équipes de Trump obligent ainsi les diplomates américains à construire une opposition frontale au DSA, dont l’un des objets est de minimiser la violence et la désinformation en ligne.

L’amende de 120 millions d’euros infligée à X, début décembre, a notamment été décrite par Marco Rubio comme une « attaque contre les plateformes technologiques américaines et le peuple américain par des gouvernements étrangers ». Elle résultait d’une procédure formelle ouverte deux ans plus tôt pour suspicions de violations du DSA.

… et contre toute forme de modération en ligne

Outre ces prises de parole très visibles, entamées dès le discours de J.D. Vance à Munich, en février, dans lequel le vice-président critiquait un « recul » de la liberté d’expression en Europe pour mieux soutenir le parti d’extrême-droite Alternative für Deutschland, les États-Unis travaillent par ailleurs officiellement à réduire l’accès aux visas H-1B (qui permettent de travailler sur le territoire) de toute personne travaillant sur les questions de modération.

En pratique, le mémo révélé par Reuters intime aux fonctionnaires de l’administration de vérifier les profils LinkedIn des potentiels candidats, pour mieux empêcher l’entrée sur le territoire à toute personne qui serait « responsable ou complice de censure ou de tentative de censure de l’expression aux États-Unis ». Si tous les secteurs sont théoriquement concernés, le document pousse à vérifier plus spécifiquement les activités des personnes issues des industries de la tech ou des réseaux sociaux.

Commentaires (53)

votre avatar
Donald Dumb, le président apprenti dictateur qui signe des executive orders à tour de bras, adepte du "faites ce que je dis qui est le contraire de ce que je fais" devrait s'acheter le livre "La démocratie pour les nuls" :reflechis:
votre avatar
devrait s'acheter le livre "La démocratie pour les nuls"
Il a déjà Democracy is for dummies, vu qu'il coche aussi la case du culte de la personnalité.
votre avatar
Sur X, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a dénoncé « avec la plus grande fermeté » les restrictions annoncées.
Pour cette fois au moins, il n'y avait pas un autre endroit où exprimer son désaccord ferme à cette mesure ?
votre avatar
Toujours la même question... Si vous voulez communiquer avec le plus grand nombre et/ou aux personnes visées vous le faites sur un média qu'ils utilisent ou pas? Pas sûr que Pif gadget eu été un meilleur choix.
votre avatar
Qu'est-ce qui prouve que X est encore l'endroit pour parler "au plus grand nombre" ? Est-ce qu'on a une source objective pour dire que c'est autre chose qu'un réseau en perte de vitesse ?
votre avatar
Comme l'explique Florent Lefebvre d'Agoratlas, qui cartographie les polémiques sur X.com, "l''important n'est pas la bulle, ni même sa taille. L'important, c'est de savoir qui cette bulle contient, et si les profils concernés ont des qualités que vous jugez importantes (pouvoir de décision, activité militante, accès au "grand public"...)".
votre avatar
Y a plus personne sue X à part des bots, des journalistes et des politiques.
votre avatar
Pour cette fois au moins, il n'y avait pas un autre endroit où exprimer son désaccord ferme à cette mesure ?
Pour le coup, c'est un bon moyen de vérifier si ce genre de déclaration se retrouve supprimée ou shadow banned.

Toutefois, je suis d'accord qu'une comm' via les canaux officiels serait aussi pertinente, sauf à considérer que les personnalités politiques ici expriment une opinion personnelle et non une position officielle. Ce qui me paraîtrait incohérent comme communication.
votre avatar
Bonne question... mais l'exemple dans le domaine vient de tout en haut hélas.
Sinon quitte à utiliser X, il eu fallu que ce soit pour annoncer une réciproque et qui cela toucherait...
votre avatar
Être interdit de territoire US par Trump, c'est presque une consécration :)
Je dirai même plus, si tu es décisionnaire politique non US et que tu as passé 50 ans, sans être banni par Trump, tu as raté ta vie :)
Bonnes fêtes à toutes et à tous!
votre avatar
Il reste plus qu'à faire de même pour les agents américains, surtout les envoyés spéciaux dans les territoires en "acquisition prochaine".
votre avatar
Sur quelle base légale ?

Si Trump se torche le cul avec la Constitution des États-Unis d'Amérique, il faut éviter de sombrer dans la même fange.
votre avatar
Cf : https://beaubourg-avocats.fr/interdiction-entree-france/
Quels sont les cas de refus d'entrée sur le territoire français ?
- S'il représente une menace pour la sécurité, la santé publique ou les relations internationales d'un pays de l'espace Schengen.
Ça couvre sûrement pas tout les cas mais ça devrait être suffisant pour gêner.

Et d'ailleurs, un pays peut intenter une action en justice devant un tribunal US ?
votre avatar
La constitution américaine interdit à trumpette ce genre de délire ?
votre avatar
OSEF, la loi, c'est lui.
Et de toute façon, ceux qui sont contre ses actions sont des wokes.

Attends ... tu serais pas woke toi aussi ? :baton: :transpi:

La seule chose qui m'étonne encore, c'est qu'avec tout le bordel qu'il fait, que personne (démocrate ou républicain) n'ait cherché à faire quoi que ce soit pour le destituer.
votre avatar
Le Danemark est assez con pour enchaîner les commandes d'armements US, la dernière en date alors même que l'envoyé spécial (préparant une "opération spéciale"?) était sur le territoire visé.
https://www.opex360.com/2025/12/23/le-danemark-veut-acquerir-236-missiles-americains-amraam-er-pour-ses-systemes-sol-air-nasams/
votre avatar
Ca s'ajoute au cas du juge français de la Cours pénale internationale qui est aussi objet de sanctions US pour sa participation à l'émission d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Netanyahu. Il ne peut plus utiliser les réseau de paiement US, a été privé de ses comptes Microsoft, n'a plus le droit de voyager aux Etats-Unis. Ca me choque car le régime de sanction est fait pour des criminels, dictateurs, terroristes.

Pour Breton, je trouve ça vraiment dingue et inacceptable .C'est un coup de canif de plus dans une relation durablement et profondément dégradée.

Pour Breton, je trouve ça vraiment dingue et inacceptable .C'est un coup de canif de plus dans une relation durablement et profondément dégradée.
votre avatar
Ce qui renforce l'idée que la sphère publique et les entreprises vivant des marchés publics doivent absolument se passer de solutions non européennes quand c'est possible.
votre avatar
Sur X, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a dénoncé « avec la plus grande fermeté » les restrictions annoncées.
C'est bien, il dénonce. Et ensuite, il va faire quoi? Retourner se coucher et c'est tout? Ou ses cou*lles vont enfin pousser?
votre avatar
Il n'a pas convoqués les diplomates US ?
votre avatar
Pour le moment, il n'y a rien dans les medias à ce sujet.
votre avatar
C'est bien, il dénonce. Et ensuite, il va faire quoi? Retourner se coucher et c'est tout? Ou ses cou*lles vont enfin pousser?
Doit-il appliquer la même diplomatie "coup de poing" que Trump ?
votre avatar
Avec Trump : oui. Il n'y a que ça qu'il comprenne.
votre avatar
Avec Trump : oui. Il n'y a que ça qu'il comprenne.
Certes, il ne connaît que les rapports de force et se replie rapidement quand ça tourne mal pour lui.

Mais quels sont les moyens de représailles dont diposent la France (cas de Thierry Breton), le Royaume Uni et l'Allemagne (pour les quatre autres personnes) dans ce genre de cas ?
votre avatar
N'importe quel truc qui leur fait mal.
votre avatar
N'importe quel truc qui leur fait mal.
Je n'en vois pas trop honnêtement à par fermer les plateformes de médias sociaux et les Cloud Providers, mais ça ferait aussi mal à l'UE. (on paye notre dépendance quoi qu'il advienne)

Renvoyer l'ambassadeur américain n'a guère de sens à part la symbolique, mais déjà qu'il ne vient pas aux convocations du ministère des affaires étrangères....

Ouvrir une bibliothèque dédiée à tous les ouvrages censurés aux USA, ce grand pays défenseur de la liberté d'expression ?

Ce midi j'entendais sur France Info un député européen qui considérait que ça ne servait à rien de prendre des mesures à stupidité équivalente (comme par exemple interdire l'accès au sol européen des représentants de son groupe politique ou des industriels de la Tech US).

L'Europe est de toute façon entre deux fronts hostiles avec la Russie et les USA qui rêvent de faire éclater ce marché de 450 millions d'habitants en plein de petits pays plus faciles à manipuler. Donc j'espère que ça aidera à faire prendre conscience qu'il faut être indépendant.

À voir la gueule des USA l'année prochaine avec les midterms aussi, mais encore un an à subir ces délires.
votre avatar
Ouvrir une bibliothèque dédiée à tous les ouvrages censurés aux USA, ce grand pays défenseur de la liberté d'expression ?
1984 ❤️
votre avatar
Tu as oublié le volet économique.

Tu veux faire mal à Trump ? Facile.
Premièrement, l'état français entame un mouvement de se séparer des solutions US pour son administration (ciao MS et consort). Et tout nouveau contrat public-privé doit se faire en conséquence de favoriser des solutions françaises, puis européenne.
Tu obliges la même chose pour OVI et avec suspensions d'aides aux entreprises si non-respect. Tu fais tout ceci de manière progressive dans les deux cas histoire de ne pas braquer Trump trop vite.

Deuxièmement, la France prend position contre l'IA et dénonce une bulle spéculative avec retrait des investissements des banques dans l'IA US. Sachant que l'IA évite à l'économie américaine de se retrouver en récession, et vu l'importance pour Trump et sa base, ça revient à lui mettre un coup sous la ceinture. C'est pas légit mais c'est de bonnes guerres.

Troisièmement, boycott des marques US non essentiel (Coca, Pepsi, Ford, Dell, HP, Mcdo...). Bon on pourra pas se débarrasser d'Intel, AMD... mais l'idée est ici de plus faire passer un message.

Quatrièmement des campagnes de sensibilisation à l'informatique (e.g. incitation par des messages audiovisuelle à se passer de Google pour les e-mails et de favoriser des solutions françaises et européennes) (En contre partie, les boîtes françaises doivent investir en France tant sur le plan matériel qu'humain (i.e., création d'emploi local et pas de sous-traitance à l'étranger.)


Évidemment, ça va piquer (mais bon c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude de se faire "baiser" à chaque nouvelle loi de réforme de la sécurité sociale ou autres. Macron nous a bien habitué). Et évidemment, il faut une vrai volonté politique !
Et c'est là que je me réveille de ma torpeur onirique.
votre avatar
Si cette stratégie fait partie des postures que je défends en essayant de me passer le plus possible des produits US, ce n'est pas une réponse "immédiate" comme pourrait s'attendre la diplomatie coup de poing de Trump avec ses droits de douane arbitraires, par exemple.

C'est du très long terme pour désengager les administrations et les entreprises de la dépendance US.

C'est du très long terme pour désengager les administrations et les entreprises de la dépendance US.
votre avatar
Fermer les ambassades US
votre avatar
Bin il a 2 gosses (sans mauvais jeu de mots québécois) pourtant, donc a priori y'en a...
votre avatar
Et le fait de vouloir s'approprier un territoire du Danemark (Groëland) : https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/trump-nomme-un-envoye-special-au-groenland-pour-la-securite-des-etats-unis-et-provoque-la-colere-du-danemark-2206251
votre avatar
Il veut Groland ou le Groenland ? 😁
votre avatar
Il vit déjà à Groland
votre avatar
A se demander si la guerre à venir qu'on nous vend toutes les 5 minutes, n'est pas contre la Russie, mais les USA !
votre avatar
Pourquoi l'un ou l'autre ? Les deux.
votre avatar
C'est la fable de la grenouille dans l'eau chaude , Il y a accoutumance.
Trump and MAGA c'est simplement le YALTA du 21ème siècle
Moi je prends tous les continents américains, toi tu prends l'Europe, et toi tu prends l'Asie Pacifique.
On commence petit: toi tu commence avec l'Ukraine et tu titilles les pays européens, toi tu prends Taiwan dès que j'ai rapatrié les usines dont on a besoin
et vous me laissez prendre le Groenland et les pays d'Amérique du Sud.
Pour l'Afrique on verra plus tard
Deal ? Aucun risque car on trouvera des prétextes au Venezuela ou en Colombie et dans tous les cas ils protesteront tous mais ne feront rien.
:D
votre avatar
On parle du gouvernement ou de Trump mais on ne parle jamais du peuple américain. La base.

M'est avis qu'il y en a un tas qui doit attendre le départ de ce président.
votre avatar
M'est avis qu'il y en a un tas qui doit attendre le départ de ce président.
Ça, je ne sais pas, mais par contre, il y en a un tas qui a voté pour lui !
votre avatar
Ce tas en a déjà marre de lui
votre avatar
Techniquement, le peuple américain n'a pas voté pour lui. C'est un suffrage indirect ;)
votre avatar
Techniquement, le peuple américain n'a pas voté pour lui. C'est un suffrage indirect ;)
Oui et non.

En 2016, il avait remporté le vote des grands électeurs, mais pas le populaire.

En 2024, il a remporté à la fois le vote populaire et les grands électeurs.

C'est un indicateur sur la tendance politique du moment, je pense.
votre avatar
Attention, le seul vote qu'il y a eu, c'est le vote des grands électeurs (que Trump a remporté).

Ce que l'on appelle "vote populaire" ne correspond qu'au report des électeurs ayant voté pour les grands électeurs ayant eux-mêmes voté pour Trump.

On rencontre aussi cette terminologie pour parler parfois d'un sondage. Mais un sondage n'est pas un vote.

Quoi qu'il en soit, le peuple américain n'a jamais voté directement pour son président. Même si, je te l'accorde, en pratique, le peuple vote pour un grand électeur appartenant au parti du futur président qu'il souhaite avoir.
votre avatar
Oui, on est d'accord ça reste de l'indirect. Ici, c'est surtout un indicateur pour savoir si la tendance est générale ou partielle.
votre avatar
C'est une grave erreur de croire qu'il n'est pas soutenu par un très grand nombre d'américains.

Il a été élu avec une majorité des voix (même si ce n'est pas ce point qui a compté pour sa victoire).
Et quoi qu'il arrive, il garde toujours une base d'au moins 40% de soutiens dans la population, ce qui est énorme.

Et dans ces soutiens il n'y a pas que des nationalistes blancs, même s'ils représentent la fondation du trumpisme. Il y a par exemple aussi beaucoup d'immigrants qui n'ont pas de culture démocratique et qui sont impressionnés par la figure d'un homme fort, ou qui sont repoussés par le discours de tolérance des démocrates envers les LGBT. Ça a beaucoup surpris les démocrates qui pensaient que ces groupes leurs étaient acquis. Il y a aussi beaucoup de Noirs, de Latinos etc.

La politique américaine ne redeviendra jamais "comme avant", même après les midterm, et même après la prochaine présidentielle. C'est terminé.
votre avatar
C'est une grave erreur de croire qu'il n'est pas soutenu par un très grand nombre d'américains
Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas soutenu par un grand nombre d'américains. Je dis juste que techniquement, il n'a pas été élu directement par les américains, et qu'à ce titre, prendre le résultat des votes comme étant ceux ayant voté pour Trump est une erreur.
votre avatar
Dans ce cas spécifique, c'est bien ce qu'il s'est passé.

Cette nuance aurait plus de sens dans un système parlementaire de type britannique, où les députés élisent un premier ministre. Un électeur peut potentiellement voter pour un député spécifique même s'il ne soutien pas nécessairement son parti.

Aux US, personne ne vote pour un grand électeur, on vote pour le président, même si c'est le nombre de grands électeurs qui compte. Les grands électeurs n'ont aucun autre rôle que de choisir le président. Les américains ont donc bien élu Trump et non de grands électeurs.
votre avatar
Je viens effectivement de constater que le nom sur les bulletins de vote lors de l'élection des grands électeurs, c'est bien celui du candidat à la présidentielle, pas celui du grand électeur pour lequel on vote...
votre avatar
Le pire étant que Trump n'est pas à son premier mandat.
Quand tu vois comment ça se passait à ce moment-là, il faut vraiment le vouloir pour le remettre sur le trône.

Sérieusement, les ricains pensent vraiment la vie politique comme une sitcom où les rires et applaudissements viennent de la Maison Blanche ?
votre avatar
Bon mais concrètement, quand est-ce que l'Europe se sort les doigts pour vraiment se protéger des fachos venus d'outre-Atlantique? Encore une fois, beaucoup trop lents...

Comme lu ailleurs, il serait temps de déclarer l'Heritage Foundation organisation terroriste.
votre avatar
j'arrive pas a comprendre qu'il reste encore des consuls/ambassadeurs français/européens là-bas... comme si un quelconque dialogue était encore possible
votre avatar
Il faut éjecter les services numérique états-uniens dans l'administration/groupe public en France et dans l'UE.
votre avatar
Je ne suis pas un admirateur de Mr BRETON, mais sauf erreur ce type de décision se prend contre des terroristes ou des organisations nationales type les gardiens de la révolution.
Là les USA le font pour un juge français du tribunal international et un ancien de l'exécutif de l'UE. C'est disproportionné comme mesure.

C'est grave!!

