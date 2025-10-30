Accusée de piratage de films porno pour ses IA, Meta invoque l’ « usage personnel »

De nombreuses entreprises accusent les entreprises d'IA générative d'utiliser leurs contenus illégalement pour entrainer leurs modèles.

Cet été, deux entreprises états-uniennes de production et de distribution de films porno, Strike 3 Holdings et Counterlife Media, ont attaqué Meta, en l'accusant d'avoir téléchargé, via le protocole BitTorrent, 2 396 films. Elles demandent des dommages et intérêts qui pourraient atteindre 350 millions de dollars.

Cette semaine, comme l'explique Torrent Freak, Meta a demandé au tribunal américain en charge de l'affaire de rejeter la plainte en arguant notamment que les téléchargements de ces vidéos étaient pour de l' « usage personnel ».

47 IP de Meta ayant téléchargé les vidéos de deux studios

Dans leur plainte initiale, les deux studios affirmaient que Meta avait téléchargé leurs contenus « à partir de sources pirates dans le but d'acquérir du contenu pour former son Meta Movie Gen, son modèle linguistique à grande échelle ("LLaMA"), ainsi que divers autres modèles d'IA Meta qui s'appuient sur du contenu vidéo pour l'entraînement ». Et d'évoquer la possibilité que Meta les concurrence en créant un modèle qui puisse générer des films en reproduisant la « qualité hollywoodienne » technique de leurs films.

Strike 3 Holdings et Counterlife Media expliquent avoir découvert 47 IP appartenant à Meta dans les bases de données qu'elles ont mises en place pour repérer les utilisateurs de BitTorrent s'échangeant leurs contenus. Elles affirment avoir fait cette recherche suite à l'affaire opposant Meta à l'autrice Andrea Bartz et aux auteurs Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson, dans laquelle l'entreprise a aussi été accusée d'utiliser le protocole de transfert de données pair-à-pair.

Meta se décharge sur l' « usage personnel » de ses salariés, sous-traitants et visiteurs

Les avocats de l'entreprise de Mark Zuckerberg font remarquer, dans leur document envoyé au juge [PDF], que Strike 3 Holdings a déjà « intenté des milliers de poursuites judiciaires » et « a été qualifié par certains de "troll des droits d'auteur" qui intente des poursuites judiciaires abusives ».

Ils qualifient le téléchargement de « sporadique » en faisant remarquer que les premiers fichiers incriminés datent de 2018, « soit plusieurs années avant que Meta n'ait prétendument "commencé à faire des recherches sur les modèles multimodaux et la vidéo générative" en 2022 » et pointent le fait que les deux studios ne montrent pas comment ce téléchargement « aurait pu avoir pour objectif "d'acquérir du contenu pour entraîner" ces modèles ».

Mais Meta va plus loin. L'entreprise semble se dédouaner de toute responsabilité en affirmant que les téléchargements étaient « tout au plus » le fait de « sous-traitants, visiteurs ou employés de Meta […] à des fins personnelles ».

Les studios accusaient justement Meta d'avoir utilisé des IP en dehors de son infrastructure pour dissimuler ses activités sur BitTorrent. Ils avaient présenté des corrélations entre les différentes activités des IP pour justifier cette association et affirmaient que « ces corrélations quantifient également le fait que les adresses IP "hors infrastructure" et celles de Meta agissent de manière cohérente selon des modèles non humains et que l'acquisition de ce contenu est destinée à l'entraînement de l'IA et non à un usage personnel ».

De son côté, Meta réfute la méthode qui permettrait aux studios d'affirmer qu'il y a une corrélation entre les téléchargements depuis son réseau et en dehors. Elle ajoute que les moments où se passaient les téléchargements ne correspondent pas à un plan de téléchargements établi mais plutôt à de l' « usage personnel ».

Enfin, l'entreprise pose la question : « pourquoi Meta chercherait-elle à "dissimuler" certains téléchargements présumés de contenus appartenant aux plaignants et à des tiers, mais utiliserait des adresses IP de Meta facilement traçables pour plusieurs centaines d'autres, dont 157 œuvres des plaignants ? ». Meta demande donc à la justice états-unienne d'abandonner ce cas.

Strike 3 Holdings et Counterlife Media ont deux semaines pour donner leurs arguments contre cet abandon. Dans leur plainte, elles affirmaient que « Meta a le droit et la capacité de superviser et/ou de contrôler ses propres adresses IP d'entreprise, ainsi que les adresses IP hébergées dans des centres de données hors infrastructure, et les actes de ses employés et agents qui enfreignent les œuvres des plaignants via leurs adresses IP résidentielles » en passant par des outils fournis par Meta.