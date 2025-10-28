Elon Musk lance Grokipedia, le concurrent raciste et désinformateur de Wikipédia

Neutralité suprémaciste

Elon Musk vient de lancer son encyclopédie Grokipedia, visiblement inspirée de Wikipédia, mais diffusant les idées de son fondateur sur diverses thématiques que ce dernier a l’habitude de brocarder – y compris en ravivant des thèses relevant du « racisme scientifique ».

Le 28 octobre à 14h14

Commentaires (20)

Ahhh,enfin du free soeach et de l'information universelle libérée.
Ce n'est pas comme tous ces sites de soit disant presse qui osent se cacher derrière un paywall !
:troll: :bocul:
Aucun des points soulevés dans l'article n'est une surprise.

Nous allons donc avoir une sécession de l'humanité de la part d'une partie de celle-ci: les extrémistes de droite.

Ils vont avoir droit à leur réalité parallèle alimentée par
- un réseau social affilié X/Twitter
- une galaxie de médias désinformateurs
- une encyclopédie de faits alternatifs

Personnellement je serais pour une sécession avec ces personnes et affiliés: cela fait longtemps que j'ai compris qu'on ne pouvait pas discuter avec quelqu'un pour qui un fait prouvé scientifiquement et/ou factuel est un fait "woke" gauchiste car il ne correspond pas à leur réalité alternative.

Chaque pays devrait céder une partie de celui-ci aux extrémistes de droite pour qu'ils puissent s'y barricader, vivre en autarcie et laisser le reste des humains échanger, discuter, faire commerce quel que soit sa couleur de peau, son origine, sa religion ou son genre.

Je le répète mais l'idéal serait qu'ils réussissent un jour à coloniser la lune ou Mars qu'ils puissent s'y casser.
Le projet martien d'E Musk ressemble plus à Elysium
« Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d’une pure coïncidence »
(Encore un pouce pour Carbier, j'en peux plus. Le salaud, on arrive même plus à le detester :D )
C'est très tentant ce que tu dis, mais on fait quoi s'ils sont majoritaires ?
Vu comme leurs idées semblent se propager comme un virus, c'est une hypothèse probable malheureusement.
Et comme ils sont violents, il ne faut pas s'attendre à des actions de paix de leur part.

Pour moi, on est en plein film de zombies, avec des "ruches" et leurs "reines" qui convertissent à grand frais mais à grande vitesse tous les "valides".
Si on regarde l'histoire on arrive toujours à leur mettre une bonne raclée ... après une 'bonne' guerre 😢
Sauf que dans l'histoire, l'aide vient de l'extérieur. Or là, c'est une montée de l'extrême droite au niveau planétaire qui se fait, et je vois mal les petits hommes verts venir délivrer les "gauchistes" en mal de liberté. ^^'
Ça va finir en dystopie à la W40K.
votre avatar
votre avatar
Sauf que l'aide extérieure a vachement été romancée, le soft power est passé par là ... nos grands parents ne mettaient les ricains en 1ère place de ceux qui avaient été vraiment décisifs.
(enfin, les votres, moi je suis pas d'ici, suis français de 'papiers' :D )
Perso. Grokonpedia suffit :prof:
votre avatar
Pas mal. J'allais parler de Grokikipedia, on est sur du bon.

Mais en même temps, c'est pas mal s'abaisser au niveau du fondateur de ce truc, je ne sais pas si c'est une bonne idée.
il ne reste que GroKKpedia de dispo ?
(j'hésite à dépenser 8 balles le nom de domaine et faire une redirection...)
J'ai été faire un tour sur Grokipedia, mais il ne semble pas possible de modifier l'encyclopédie sans compte ; j'ai pas essayé de me connecter via X. Du coup, je me pose la question de savoir s'il y a des rédacteurs humains sur cette encyclopédie ou si c'est écrit entièrement par Grok ?
Je dirais plutôt repompée de Wikipedia et modifiée par Grok.
votre avatar
votre avatar
Si c'est bien le cas, alors la mention à Wikipédia devrait être systématiquement visible sur la page de chaque article afin de respecter la licence. Mais ce n'est pas le cas, ou très rarement, comme dans l'exemple relevé par Mathilde.
La fondation va mettre des avocats sur le sujet rapidement j'espère, faire constater le vol manifeste du contenu sans respect de la licence.
Mais les moyens financiers sont assez différents, et ils vont s'en sortir...
Conconpedia ™️

Choisissez votre extrême ou ils choisiront pour vous 🔥
Et si la version extrêmement biaisée était en fait wikipédia depuis qqes années ? En tout cas ça mérite bien une enquête officielle: https://thehill.com/homenews/house/5473331-wikipedia-bias-probe-republicans/
Rappel aussi que WIkipedia avoue que le plus gros contributeur est un fonctionnaire américain, je vous laisse deviner vers quel bord il penche :en.wikipedia.org Wikipedia

Elon Musk lance Grokipedia, le concurrent raciste et désinformateur de Wikipédia

  • Un projet intégré à l’écosystème X

  • Des mentions plus ou moins directes de la source Wikipédia

  • Des notices ouvertement parcellaires, racistes, désinformatrices

