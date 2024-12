Musk s’attaque encore à Wikipédia, et appelle à cesser les dons à la fondation Wikimédia

Elon Musk a un problème avec Wikipédia. Depuis plusieurs mois, le multimilliardaire multiplie les attaques. Fin décembre, l’entrepreneur a repris sa croisade, appelant sa communauté à cesser toutes donations à l’encyclopédie collaborative, qu’il qualifie de « Wokepedia ».

L’appel a été formulé en réponse à Libs of TikTok, l’un des principaux comptes conservateurs sur X, qui partageait avec Musk un extrait du rapport annuel de la fondation Wikimédia. Le document indique qu'elle a dépensé plus de 50 millions de ses 170 millions de dollars de budget dans deux postes : l’équité, d’une part, et la sécurité et l’inclusion, d’autre part.

Pour Libs of TikTok, cela signifie que l’encyclopédie est « woke », une accusation immédiatement reprise par Elon Musk. Les principes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) sont devenus une cible récurrente des mouvements conservateurs états-uniens (qui les assimilent aussi, régulièrement, au terme « woke »).

En pratique, pourtant, les postes intitulés « équité » et « sécurité et inclusion » recouvrent des missions vastes et complexes dans le maintien de l’encyclopédie.

Équité des savoirs, sécurité contre la désinformation

La fondation Wikimédia résume les actions de son axe de travail sur l’équité par sa volonté de « renforcer l'équité dans la prise de décision par le biais de la gouvernance du mouvement et de la Charte du mouvement », « responsabiliser et engager le mouvement, soutenir les stratégies régionales et contribuer à combler les fossés en matière de connaissances. »

En pratique, elle indique ne pas pouvoir « servir d'infrastructure essentielle à l'écosystème de la connaissance libre pour le monde sans que les gens du monde entier travaillent ensemble pour assembler et distribuer des ressources d'information qui ont de la valeur pour tous. » Par la recherche d’équité dans la prise de décision, elle entend donc la nécessité de « sensibiliser les personnes dont nous avons besoin pour nous aider à combler nos lacunes en matière d'équité et instaurer un climat de confiance avec elles ».

En 2022, la Fondation rappelle avoir formalisé la répartition d’une partie de ses activités en huit régions. En adaptant son mode de fonctionnement, elle vise à favoriser l’autonomisation des communautés wikipédiennes locales, y compris dans les zones, comme l’Asie du Sud-Est, où elle a constaté manquer de connexions avec les groupes locaux.

Les 8 régions utilisées pour la répartition des travaux de la fondation Wikimédia / Wikimedia Foundation

L’axe « Sécurité et inclusion » des activités de Wikimédia consiste, de son côté, à « défendre nos membres et nos projets contre la désinformation et les réglementations gouvernementales néfastes », ainsi qu’à « travailler avec l'ensemble du mouvement pour assurer la sécurité des bénévoles. »

Il s’agit notamment de veiller à ce que les lois et réglementations discutées partout sur le globe ne mettent pas ses activités en péril. Pour l’Union européenne, le rapport de la fondation évoque par exemple une attention particulière envers le récent Digital Services Act (DSA), pour veiller à ce que « le processus des nouvelles demandes dans le cadre de la DSA et la manière dont elles sont traitées et signalées » ne crée pas de « perturbations » ou ne se traduise pas par des « demandes de retrait (takedown) de mauvaise foi. »

Elle souligne aussi des travaux spécifiques pour résister à la désinformation, alors que « certains politiciens et gouvernements ont délibérément tenté de discréditer Wikipédia par le biais de campagnes de désinformation dans les médias grand public et les médias sociaux ».

En pratique, cela signifie renforcer les enquêtes sur la désinformation, les outils de modération, mais aussi les travaux en faveur de la fiabilisation des faits rapportés dans l’encyclopédie, tout en protégeant les personnes bénévoles qui œuvrent au projet commun.

Attaques répétées

La récente saillie d’Elon Musk n’a cependant rien d’isolé : l’entrepreneur s’est attaqué à plusieurs reprises au septième site le plus visité au monde (en juin 2024, deux rangs derrière X) et en France (en décembre 2024, quatre places devant X).

En octobre 2023, Elon Musk s’était par exemple publiquement interrogé sur les besoins de financement de Wikimédia – la fondation, qui aide au maintien de Wikipédia, fonctionne principalement grâce aux dons.

Quelques minutes plus tard, il avait proposé un milliard de dollars à Wikimédia pour que l’encyclopédie soit renommée « Dickipedia ». Une tentative qu’une éditorialiste du Guardian a expliqué par l’incapacité de Musk à considérer des projets non marchands visant à la circulation des savoirs.

Rappelons que la fondation Wikimédia n’agit pas sur le contenu de Wikipédia, entièrement géré (et débattu) par les différentes communautés linguistiques de wikipédiens et wikipédiennes.

Comme le permet de comprendre son rapport annuel, le rôle de la fondation consiste plutôt à assurer le maintien de l’infrastructure et de permettre la qualité des échanges du mouvement Wikimédia. Loin de concerner la seule encyclopédie, ce dernier gère aussi un dictionnaire (Wiktionnaire), un recueil de citations (Wikiquote), une base de données (Wikidata), entre autres projets.