Emails des mairies : près de 30 millions d’habitants soumis à des solutions américaines
Out look !
Comment les mairies appréhendent-elles la question de la souveraineté des emails ? Une question d’autant plus importante à l’aune des élections municipales. Orange est le fournisseur d’emails d’une mairie sur deux en France, mais principalement en milieu rural (qu’il verrouille d’ailleurs à sa manière). Microsoft est présent dans de plus grandes villes et touche près de 18 millions d’habitants.
Le 13 mars à 10h18
Les emails sont un moyen de communication largement répandu, aussi bien pour échanger avec ses proches, des connaissances, des entreprises et même des services publics. Ils sont aussi un enjeu de souveraineté important avec trois acteurs majeurs américains fortement présents en France : Microsoft, Google et Amazon.
Les emails, un enjeu de souveraineté à ne pas négliger !
Le problème étant que les géants américains peuvent accéder aux emails et les couper, comme cela s’est déjà produit par le passé à des juges de la Cour pénale internationale.
Comme nous l’avons récemment expliqué, 88 % des startups de la French Tech passent par des outils américains pour leurs emails. Même chose avec des entreprises du CAC40, des écoles et même des instituts, commissions, autorités et autres administrations françaises.
- French Tech : 9 start-ups sur 10 confient leurs emails à Google ou Microsoft
- Des emails en .gouv.fr, du CAC40 et d’écoles passent aussi chez Google et Microsoft
- Les emails : analyse technique et enjeux de souveraineté
Qu’en est-il des mairies ? Le sujet nous a été remonté par Gael sur X, suite à la publication d’une carte concernant la Suisse. Il rappelle d’ailleurs le travail déjà fait par Jurgen Gaeremyn. Pour notre projet, nous sommes donc partis du code MX Check que propose Jurgen sur GitLab, des tracés de France Geojson de Grégoire David sur GitHub et nous avons travaillé avec Claude Code pour le reste.
Pour les données, nous nous sommes rendus sur le site data.gouv.fr du gouvernement, plus précisément sur la page « Annuaire de l’administration – Base de données locales » qui contient « plus de 86 000 guichets publics locaux », dont les mairies. « Elle fournit leurs coordonnées (adresses, téléphones, site internet, horaires d’ouverture, coordonnées de géolocalisation) », ainsi que l’email de contact. Les données proviennent de « Public.gouv.fr /DILA ».
Nous avons aussi utilisé le fichier Base de données locales de Service-public.gouv.fr daté du 6 mars 2026. Pour la population de chaque ville, les données viennent de l’Insee (2021). Comme vous pouvez le voir sur la carte, certains points sont mal placés (des villes françaises se trouvent par exemple au… Kazakhstan), mais cela vient d’un problème dans les longitudes et latitudes du fichier en open data.
Le résultat est disponible sous la forme d’une carte interactive des villes françaises avec le fournisseur d’email utilisé. Pour cela, nous avons regardé les MX Domains de l’adresse email de contact indiquée dans le fichier en open data. Certaines villes, comme Toulouse, n’ont pas d’email de contact référencé, vous pouvez alors passer sur les MX Domains du site officiel de la commune, s’il est disponible bien évidemment.
Un sélecteur vous permet de changer de mode de vue : par villes, par départements, par régions et, un dernier mode très intéressant, par habitants. Le rond de chaque ville est ainsi proportionnel au nombre d’habitants : plus ils sont nombreux, plus le diamètre est important.
Passons maintenant à l’analyse des statistiques.
Orange domine les villes, Microsoft domine les habitants
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Emails des mairies : près de 30 millions d’habitants soumis à des solutions américaines
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Les emails, un enjeu de souveraineté à ne pas négliger !
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Orange domine les villes, Microsoft domine les habitants
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Les États-Unis raflent la mise, avec plus de 42 % des habitants.
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Le cas particulier de Vade, passé sous pavillon américain
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Microsoft en tête dans trois régions françaises
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Chez Orange, les emails vecteur de rétention des petites mairies ?
Modifié le 13/03/2026 à 10h31
On devrait pouvoir conserver l'e-mail en découplant l'e-mail de l'offre commerciale FAI (quitte à payer un abonnement propre à l'e-mail).
[edit] Autre cas à la con : mes parents utilisaient la même adresse e-mail. Quand mon papa est décédé et qu'on a donc résilié son abonnement, 6 mois après, disparition de l'e-mail. Donc il faut contacter tous les services (comme les impôts, edf, les assurances, les caisses de retraite, etc.) ainsi que tous les contacts (et pour ceux qui ne mettent pas à jour, ben tant pis... )
Hier à 11h27
Hier à 13h53
Hier à 12h45
le ndd orange.fr appartient à Orange.
Hier à 12h55
Hier à 13h47
Ou alors je n'ai pas compris le commentaire. Mais pour le coup, je viens de le relire plusieurs fois et là. Je reste sur le même apriori.
Le service de messagerie est lié à un nom de domaine et le nom de domaine orange. fr (ou wanadoo.fr pour les plus anciens) appartiennent à Orange.
C'est pt être ma propre méconnaissance qui apparait, (j'en presente mes excuses par avance) mais à mon niveau de connaissance il n'y a pas de moyen pour garder une adresse de messagerie en orange.fr indépendamment.
Toujours à mon niveau de connaissance, il n'y a pas de possibilité de faire de faire de "fluidité" vers un autre opérateur comme pour les mobiles.
Modifié le 13/03/2026 à 13h58
Autrement dit : tu clos le contrat du FAI, mais tu peux conserver ton mail. C'est plus clair comme ça ?
[edit] Comme le dit @Fred42, je me place bien du côté utilisateur, pas du tout du coté technique.
Hier à 15h04
A une époque il y avait le service possible. Mais les gens ne comprenant pas les tenants et aboutissant, ne comprenait pas que qqch de gratuit partout ailleurs soit payant...
Après, à un moment il y avait un "shadow catalogue" mais il fallait tombé sur un commercial qui le connaissait et avait envie d'aider.
Hier à 14h15
Ça veut dire aussi qu'on devrait avoir des services bureautique hors Microsoft (merci pour l'article) qui ne soit pas des offres "commerciale gratuite" qui ne sont pas vraiment des offres tout court.
Également même si Gmail se comporte mieux sur l'abo gratuité. On a quand même eu des épisodes de pub basées sur le contenu des mails.
Bref : There is no free meal.
Plus globalement.
Tant qu'on aura un marché gaulé comme ça avec un historique "yankee style". Cela sera toujours difficile de faire émerger des solutions cocorico sans douleurs.
Parce que la méthode yankee elle fait toujours pareil. Inondation du marché à prix cassé voir gratuit. Tuer la concurrence. Récolter. Au tableau on a le PC (c'était quand même des énormes bouses au début). Les services numériques (GAFAM).
Ça marche moins bien ces derniers temps parce qu'il y a des déçus. Quand bien même on a vu les manœuvres sur l'IA (ne pas vendre au chinois etc). Et cela continuera tant que cela fonctionne. C'est dire tant qu'on aura un gouvernement de lopettes qui vendent nos fleurons nationaux.
Hier à 15h31
Hier à 15h52
Il te fournissent plus d'accès internet, il te fournissent plus d'adresse email.
De la même façon que ton propriétaire laisse pas ton nom sur la boite aux lettres quand tu pars : La Poste redirige le courrier comme une zone DNS pourrait changer ton serveur email si tu gérais ton domaine dès le départ.
Quand tu changes d'hébergeur pour tes serveurs, tu changes aussi très souvent tes IPs, même en infra pro. Et tant pis pour toutes les autorisations et configurations à droite à gauche...
Perso, j'ai quitté très tôt mon FAI pour les emails car j'ai beaucoup changé d'opérateur dès le départ. J'ai dû faire Infonie > Free > Hotmail > Gmail (sur invitation à l'époque, il y a 20 ans !) et là je commence à migrer sur une solution un peu plus souveraine pour les trucs importants.
Quand je vois notamment tous les artisans avec du @wanadoo sur des fourgons récents alors que la marque a disparue il y a 20 ans, j'ai dû mal à les plaindre... Tant qu'ils ne commencent pas à basculer, ils ne font qu'amplifier leur dépendance.
Ton cas est effectivement problématique, la "première génération" d'internautes s'étant faite un peu prendre au piège, en particulier chez un FAI aussi stable qu'Orange. Ceux qui ont eu du Cegetel, N9uf, Club Internet et autres AOL ont vite compris que c'était pas durable, et ce bien avant que l'email devienne indispensable à la vie quotidienne.
Il y a surtout un vrai manque de pédagogie autour de ça... Personne t'alertes qu'à force de t'inscrire partout, t'en deviens très dépendant. C'est pratiquement devenu une part de l'identité, et pourtant ça dépend du bon vouloir des différents prestataires. Si demain Google décide de changer ses CGU et de poser un paywall de 20€/mois sur Gmail, ça ferait du monde contraint de payer au moins 1 ou 2 mois pour faire le transfert.
Hier à 16h28
C'est juste Orange qui a décidé de lié les 2 services, et de manière fourbasse : tu veux conserver ton mail, tu conserves le contrat. Au début d'internet, même les FAI qui proposaient les deux services n'avaient pas lié les deux. On peut encore trouver du Wanadoo sans offre d'accès à internet, ou du Free.
L'analogie est très bancale. Le déménagement, ce sera l'équivalent de changer d'adresse e-mail. Pourquoi devrais-je déménager si ma copro change de syndic ou si la livraison des colis est assurée par GLS au lieu de Chronopost (exemple bison, on est d'accord, mais qui me semble plus proche de la réalité).
Ici, orange fait simplement de la vente lié de 2 services. Il en fourni un comme commodité, et s'en sert ensuite pour garder captif.
Et si le legislateur a trouvé bon de pondre une loi pour forcer 6 mois minimum, c'est bien qu'il estime qu'il y a effectivement un souci sur ce point là.
Hier à 10h43
Vade ici, C'était un bon choix jusqu’à l'an dernier !
Hier à 10h49
Déjà que le rachat par Hornet m´avait saoulé. Là, il va carrément falloir commencer à chercher une alternative.
Hier à 11h18
Hier à 12h58
Hier à 14h51
Hier à 12h09
Et pas mal sortis d'oulook.... Malheureusement certains de mes contrèrent prefèrent vendre du exchange... Plus de marges, de soucis à resoudre (et donc à facturer...)...
Hier à 12h14
Hier à 12h36
Hier à 13h18
Par exemple, sur mailinblack, on tombe chez Microsoft comme dit ci-dessus.
Mais, ça ne remonte qu'une info imparfaite.
Hier à 12h59
Hier à 13h09
Hier à 13h33
Difficile de donner un autre nom à ce truc qui ne devrait même pas exister !
Hier à 15h34
Modifié le 13/03/2026 à 17h25
Je veux envoyer un email à X, en étant en plus bien identifié (dkim dmarc spf...) je n'ai en plus à devoir valider que je suis valable. C’est uniquement à mon destinataire de vérifier.
Des clients qui avaient cela ont perdu des prospects avant que je les sorte de cette merde.
En plus accessoirement ça bug de partout : quelqu'un qui utilise ce système m'envoie un email, je lui réponds et je reçois une demande de validation...
Je sais que quand je contacte un client, je fait l'effort de me valider, mais quand c’est un fournisseur, je change de fournisseur...
Hier à 13h14
Je vois bien le lien de la carte de Jurgen (avec des points clikables par commune, le camembert à droite et la liste des providers) , mais je ne vois pas où est "votre" résultat à vous, celui qu vous décrivez (reprise du code, sources des données, ...) tout le reste de ce chapitre.
Modifié le 13/03/2026 à 13h26
Mais elle ne s'affiche pas dans l'article (si le domaine podlove.org est bloqué) , elle est censée être entre les paragraphes suivants :
Hier à 13h39
La carte ne s'affiche pas chez moi non plus, mais j'y avais accédé par le lien plus bas dans l'article.
Je suis sous Firefox (ESR) sous Debian et uBlock ne bloque rien sur le site next.ink Il me dit bien qu'il n'a rien bloqué sur la page.
Hier à 15h47
Hier à 17h33
J'ai juste un petit espace vertical vide qui semble montrer qu'il manque quelque chose dans ma page web affichée.
Je vois bien dans le source de la page qu'il devrait y avoir un truc d'affiché et qu'il y a le lien vers la carte, même si je ne maîtrise pas trop le html.
Hier à 17h40
Hier à 18h32
Avec un Ctrl+F5 (pour recharger sans le cache), ça résout le problème la plupart du temps.
Hier à 13h43
Hier à 14h38
Hier à 14h04
Quand est ce que ça a changé ?
Hier à 14h08
Hier à 18h24
Je ne sais pas comment il font
Mais comme d'autres quand je vois des adresses pro de petit artisans en orange, bbox ou autre j'ai un peu mal pour eux
Mais au moins il depends un peu moins que moi des méchants américains..
Hier à 18h34
Et que dire des militaires qui se servent de gmail pour reçevoir des dossier administratif?
Hier à 18h38
Hier à 19h29
Il ne reste plus qu'à traiter le cas des secrétaires militaires...