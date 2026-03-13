Les emails sont un moyen de communication largement répandu, aussi bien pour échanger avec ses proches, des connaissances, des entreprises et même des services publics. Ils sont aussi un enjeu de souveraineté important avec trois acteurs majeurs américains fortement présents en France : Microsoft, Google et Amazon.

Les emails, un enjeu de souveraineté à ne pas négliger !

Le problème étant que les géants américains peuvent accéder aux emails et les couper, comme cela s’est déjà produit par le passé à des juges de la Cour pénale internationale.

Comme nous l’avons récemment expliqué, 88 % des startups de la French Tech passent par des outils américains pour leurs emails. Même chose avec des entreprises du CAC40, des écoles et même des instituts, commissions, autorités et autres administrations françaises.

Qu’en est-il des mairies ? Le sujet nous a été remonté par Gael sur X, suite à la publication d’une carte concernant la Suisse. Il rappelle d’ailleurs le travail déjà fait par Jurgen Gaeremyn. Pour notre projet, nous sommes donc partis du code MX Check que propose Jurgen sur GitLab, des tracés de France Geojson de Grégoire David sur GitHub et nous avons travaillé avec Claude Code pour le reste.

Pour les données, nous nous sommes rendus sur le site data.gouv.fr du gouvernement, plus précisément sur la page « Annuaire de l’administration – Base de données locales » qui contient « plus de 86 000 guichets publics locaux », dont les mairies. « Elle fournit leurs coordonnées (adresses, téléphones, site internet, horaires d’ouverture, coordonnées de géolocalisation) », ainsi que l’email de contact. Les données proviennent de « Public.gouv.fr /DILA ».

Nous avons aussi utilisé le fichier Base de données locales de Service-public.gouv.fr daté du 6 mars 2026. Pour la population de chaque ville, les données viennent de l’Insee (2021). Comme vous pouvez le voir sur la carte, certains points sont mal placés (des villes françaises se trouvent par exemple au… Kazakhstan), mais cela vient d’un problème dans les longitudes et latitudes du fichier en open data.

Le résultat est disponible sous la forme d’une carte interactive des villes françaises avec le fournisseur d’email utilisé. Pour cela, nous avons regardé les MX Domains de l’adresse email de contact indiquée dans le fichier en open data. Certaines villes, comme Toulouse, n’ont pas d’email de contact référencé, vous pouvez alors passer sur les MX Domains du site officiel de la commune, s’il est disponible bien évidemment.

Souveraineté des emails : notre carte interactive des 36 000 mairies françaises Vendredi 13 mars 2026 à 09h56 13/03/2026 09h56

Un sélecteur vous permet de changer de mode de vue : par villes, par départements, par régions et, un dernier mode très intéressant, par habitants. Le rond de chaque ville est ainsi proportionnel au nombre d’habitants : plus ils sont nombreux, plus le diamètre est important.

Passons maintenant à l’analyse des statistiques.

Orange domine les villes, Microsoft domine les habitants