French Tech : 9 start-ups sur 10 confient leurs emails à Google ou Microsoft
J’ai mal à ma souveraineté
88 % des 200 startups qui composent les trois classements de référence de la French Tech font transiter leurs emails par des outils fournis par des acteurs basés aux États-Unis. Sur les 176 entreprises concernées, 171 font confiance à Google et Microsoft. Ce chiffre illustre l’omniprésence des géants américains dans les entreprises françaises et soulève évidemment des questions sur la souveraineté.
Le 13 novembre à 13h31
La semaine dernière, la mission French Tech a dévoilé sa liste des 80 lauréats pour la seconde édition de la French Tech 2030. Ils sont présentés comme « les nouveaux bâtisseurs de la souveraineté technologique française », mais qu’en est-il de leurs fondations ?
Nous avons regardé à qui les 80 qui « développent des solutions stratégiques » confient leur emails. Nous avons ensuite élargi nos analyses aux startups du programme French Tech Next40/120, dédié « aux 120 scale-up françaises les plus performantes, en capacité de devenir les leaders technologiques de rang mondial ».
Des bâtisseurs de la souveraineté sur des piliers américains
Comme expliqué dans le premier volet de cette enquête, il suffit pour cela de regarder les enregistrements MX du nom de domaine de l’entreprise. Ce sont les serveurs vers lesquels les emails sont automatiquement redirigés afin d’être traités. Ils peuvent suivre un chemin plus ou moins long et tortueux par la suite, mais si le MX renvoie vers Google.com, alors Google est la porte d’entrée de tous les emails associés au nom de domaine de l'entreprise étudiée.
La grande majorité des emails de la French Tech va chez Google et Microsoft, avec respectivement 30 et 32 entreprises sur les 80 de la seconde série de lauréats French Tech 2030. Les deux acteurs américains représentent donc près de 80 % de ce marché spécifique.
Le troisième sur le podium est le français OVHcloud, mais il n’est utilisé que par 4 des 80 entreprises de la French Tech 2030… soit seulement 5 % des startups concernées. Deux gèrent leurs e-mails en interne – Space Dreams et Keysom –, tout du moins les MX Domains puisque ces derniers renvoient vers leur propre domaine.
Voici le tableau complet des MX Domains de chaque entreprise lauréate de la French Tech 2030 :
Aujourd'hui à 13h39
Aujourd'hui à 14h14
Modifié le 13/11/2025 à 13h40
Aujourd'hui à 15h42
Aujourd'hui à 17h34
Aujourd'hui à 13h48
Par contre, comme je suis limité par mon hébergeur, pour les 3 ou 4 newsletters que j'envoie par an, j'ai configuré AWS pour l'envoi en masse, sinon ça ne passe plus, j'ai trop d'inscrits désormais. 😅
Aujourd'hui à 14h00
AMHA on a le même taux (voire même plus grand encore) sur l'ensemble des entreprises françaises, à commencer par les plus grandes.
Je me souviens de l'enfumage datant d'à peine quelques années concernant le soi-disant respect du RGPD lorsqu'était à l'époque posée la question : le prétexte du stockage dans des machines stockées sur sol européen était péremptoirement affirmé comme étant suffisant, quand bien même on soulignait que ce n'était pas le cas.
Cela prendrait de la régulation concernant ces entreprises de profit qui décidément n'ont jamais de moyens pour correctement faire les choses ou faire face à leurs responsabilités, mais en trouvent quand cela les arrange, pour autre chose donc.
Aujourd'hui à 14h28
Question ouverte, je ne connais pas ce marché.
Aujourd'hui à 15h26
Ça s'appelle des admins compétents que l'Entreprise dans sa course délirante aux économies de bout de chandelle et court-ermistes a fini par faire partir. Ceux la ils savent faire en mode local car ils savent comment gérer un parc de machine et de services.
Aujourd'hui on forme des gens sur des produits (comme MicroSoft) et puis c'est tout. Cela ne vaut pas dire que le produit est mauvais. Mais que le virage 365 (donc en mode Online) a rendu les entreprises utilisatrices affaiblies sur le plan de la sécurité des données. En tout cas, il y a un gros doute. Surtout au regard des législations américaines.
Aujourd'hui à 16h19
L'admin, il n'a pas forcément que ca à faire de gérer des serveurs d'entreprise dans tous les sens.
Je te donne un cas client simple, les utilisateurs O365, ils se connectent à leur mail (logique), mais aussi à l'ERP (qui peut aussi envoyer des mails de leur part : Connecteur MS), au VPN avec leur compte O365 et des stratégies de sécurité (Connecteur MS/Fortinet), à la GED (Connecteur MS). Depuis l'Admin il y 4 domaines de mails configurés et un système de sécurité en surcouche (API MS).
Rien que ca, il me faudrait un serveur mail, un serveur SSO, des ports ouverts et plein de développements spécifiques onéreux et à maintenir, sans compteur les licences, la maintenance Hardware, + changement tous les X temps de matériel, + backup, + montées de version, etc..
Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais une startup ou même une PME, elle doit se concentrer sur l'essentiel et elle n'a pas autant de moyens et de ressources pour déployer tout ca, juste pour prendre un produit made in France.
Alors il y a plein de solutions ou d'alternative, c'est très généraliste comme exemple, mais aujourd'hui : Facilité, sécurité, champ large de possibilités = MS et GG.
En UE on trouve plein d'alternatives qui font Mail / Office / Visio / Cloud, mais très peu qui ont une vraie puissance d'interconnexion, d'intégration, un gros panel d'administration et de la documentation.
Donc un DSI, à mon sens, ne fait pas un mauvais choix en prenant du MS ou du GG, ca dépend vraiment de ce que l'on veut faire.
Aujourd'hui à 17h48
Cependant, il y a un point ou je diverge.
- Petite PME, etc.
On le faisait bien avant. Et on avait pas la simplicité d'aujourd'hui pour configurer des serveurs. Autant Linux que Win. On a aussi le choix des solutions. De Raspberry Pi à plus gros. Avec toutes les interconnexion que l'on veux. Voire même de l'automatisation (automacheun) avec des N8N et consort.
Et pour une PME plus étoffé, bin elle met 2 admins, ou 3... Elle a le budget.
Rien n'empêche non plus de faire une distribution Linux spécialement dédiée "WorkGroup". Celle-ci embarquerait le costume complet en rendant accessible la chose pour proposer une solution cliente et serveur assez complète. Je suis certain qu'on peut faire des trucs. Nombre de solutions fonctionnent sur les deux plateformes. Et en plus gratos...
Dans pas mal de sociétés, on prétend qu'il n'y a pas de budget pour le SI et de l'autre coté on souscrit à des services MicroSoft et autres (ex SAP). En gros on dit au salarié qu'on économise du pognon sur X pour le balancer sur Y sans réelle valeur ajouté ni contrôle. Et paf. Quand les serveurs d'Office se mettent à 'chier dans le ventilo' tout le monde retient son souffle.
Le gain d'arrêter de faire un chèque à MicroSoft doit pouvoir s'investir pour payer des talents...
Personnellement, je vote pour qu'on soit totalement souverain sur ces points. Si on avait rien du tout, je me tairai. Mais là on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'offre... gratuite.
Aujourd'hui à 16h16
Si tu refuse l'open-source, tout ce qui est auto-hébergé et tout ce qui n'est pas exactement comme les GAFAM, tu n'auras pas grand chose.
Cela dit, si tu veux des services qui copient les GAFAM, on a Infomaniak avec sa kSuite (Suisse, pas UE, certes), ooDrive ou Wimi.
Aujourd'hui à 16h21
Aujourd'hui à 15h50
Aujourd'hui à 17h57
Typiquement framasoft a beaucoup de mal à avoir des échanges de qualité pour que les mails de leurs listes de diffusion ne soient pas en spam.
Autre point critique : le prix. O365 intègre tellement de services que c’est compliqué de tenir la comparaison
Aujourd'hui à 18h17