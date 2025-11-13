French Tech : 9 start-ups sur 10 confient leurs emails à Google ou Microsoft

88 % des 200 startups qui composent les trois classements de référence de la French Tech font transiter leurs emails par des outils fournis par des acteurs basés aux États-Unis. Sur les 176 entreprises concernées, 171 font confiance à Google et Microsoft. Ce chiffre illustre l’omniprésence des géants américains dans les entreprises françaises et soulève évidemment des questions sur la souveraineté.

votre avatar
Oh, ça pourrait être pas mal de tester les domaines en .gouv.fr et les domaines dans l'annuaire des services publics !
votre avatar
:stress:
votre avatar
Voilà pourquoi ça s'appelle Frenc tech et pas Technologie française...
votre avatar
Des fois on aurait besoin d'un peu plus de Giscardpunk :)
votre avatar
Totalement, pour ceux qui connaissent pas !
votre avatar
Pour ma pépinière, je gère toutes les boites mail en direct via mon domaine...
Par contre, comme je suis limité par mon hébergeur, pour les 3 ou 4 newsletters que j'envoie par an, j'ai configuré AWS pour l'envoi en masse, sinon ça ne passe plus, j'ai trop d'inscrits désormais. 😅
votre avatar
Très beau palmarès.

AMHA on a le même taux (voire même plus grand encore) sur l'ensemble des entreprises françaises, à commencer par les plus grandes.

Je me souviens de l'enfumage datant d'à peine quelques années concernant le soi-disant respect du RGPD lorsqu'était à l'époque posée la question : le prétexte du stockage dans des machines stockées sur sol européen était péremptoirement affirmé comme étant suffisant, quand bien même on soulignait que ce n'était pas le cas.

Cela prendrait de la régulation concernant ces entreprises de profit qui décidément n'ont jamais de moyens pour correctement faire les choses ou faire face à leurs responsabilités, mais en trouvent quand cela les arrange, pour autre chose donc.
votre avatar
Mais quelles sont les alternatives crédibles à GW et MS365 en Europe ? Je veux dire une suite intégrée avec mail, stockage, conférence, chat, partage avec partenaires etc. Le tout avec une console d'admin correcte et des fonctions de sécurité suffisantes ? Le tout hébergé et opéré par l'éditeur (donc pas un open source qu'il faut maintenir soi-même) et avec une UI suffisamment moderne pour que les utilisateurs ne refusent pas de l'utiliser ?
Question ouverte, je ne connais pas ce marché.
votre avatar
Je pense que tu viens d’offusquer un tas de gens qui ont ces compétences.

Ça s'appelle des admins compétents que l'Entreprise dans sa course délirante aux économies de bout de chandelle et court-ermistes a fini par faire partir. Ceux la ils savent faire en mode local car ils savent comment gérer un parc de machine et de services.

Aujourd'hui on forme des gens sur des produits (comme MicroSoft) et puis c'est tout. Cela ne vaut pas dire que le produit est mauvais. Mais que le virage 365 (donc en mode Online) a rendu les entreprises utilisatrices affaiblies sur le plan de la sécurité des données. En tout cas, il y a un gros doute. Surtout au regard des législations américaines.
votre avatar
En tous cas je ne me sens pas offusqué pour ma part et je trouve qu'il n'y a aucune alternative aussi poussée. 

L'admin, il n'a pas forcément que ca à faire de gérer des serveurs d'entreprise dans tous les sens.
Je te donne un cas client simple, les utilisateurs O365, ils se connectent à leur mail (logique), mais aussi à l'ERP (qui peut aussi envoyer des mails de leur part : Connecteur MS), au VPN avec leur compte O365 et des stratégies de sécurité (Connecteur MS/Fortinet), à la GED (Connecteur MS). Depuis l'Admin il y 4 domaines de mails configurés et un système de sécurité en surcouche (API MS).

Rien que ca, il me faudrait un serveur mail, un serveur SSO, des ports ouverts et plein de développements spécifiques onéreux et à maintenir, sans compteur les licences, la maintenance Hardware, + changement tous les X temps de matériel, + backup, + montées de version, etc..

Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais une startup ou même une PME, elle doit se concentrer sur l'essentiel et elle n'a pas autant de moyens et de ressources pour déployer tout ca, juste pour prendre un produit made in France.
Alors il y a plein de solutions ou d'alternative, c'est très généraliste comme exemple, mais aujourd'hui : Facilité, sécurité, champ large de possibilités = MS et GG.

En UE on trouve plein d'alternatives qui font Mail / Office / Visio / Cloud, mais très peu qui ont une vraie puissance d'interconnexion, d'intégration, un gros panel d'administration et de la documentation.

Donc un DSI, à mon sens, ne fait pas un mauvais choix en prenant du MS ou du GG, ca dépend vraiment de ce que l'on veut faire.
votre avatar
Je suis d'accord sur le coté technique.

Cependant, il y a un point ou je diverge.

- Petite PME, etc.

On le faisait bien avant. Et on avait pas la simplicité d'aujourd'hui pour configurer des serveurs. Autant Linux que Win. On a aussi le choix des solutions. De Raspberry Pi à plus gros. Avec toutes les interconnexion que l'on veux. Voire même de l'automatisation (automacheun) avec des N8N et consort.

Et pour une PME plus étoffé, bin elle met 2 admins, ou 3... Elle a le budget.


Rien n'empêche non plus de faire une distribution Linux spécialement dédiée "WorkGroup". Celle-ci embarquerait le costume complet en rendant accessible la chose pour proposer une solution cliente et serveur assez complète. Je suis certain qu'on peut faire des trucs. Nombre de solutions fonctionnent sur les deux plateformes. Et en plus gratos...

Dans pas mal de sociétés, on prétend qu'il n'y a pas de budget pour le SI et de l'autre coté on souscrit à des services MicroSoft et autres (ex SAP). En gros on dit au salarié qu'on économise du pognon sur X pour le balancer sur Y sans réelle valeur ajouté ni contrôle. Et paf. Quand les serveurs d'Office se mettent à 'chier dans le ventilo' tout le monde retient son souffle.

Le gain d'arrêter de faire un chèque à MicroSoft doit pouvoir s'investir pour payer des talents...

Personnellement, je vote pour qu'on soit totalement souverain sur ces points. Si on avait rien du tout, je me tairai. Mais là on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'offre... gratuite.
votre avatar
Si tu conçois le cahier des charges pour faire en sorte que seuls les GAFAM puissent répondre, faut pas s'offusquer que seuls les GAFAM répondent...

Si tu refuse l'open-source, tout ce qui est auto-hébergé et tout ce qui n'est pas exactement comme les GAFAM, tu n'auras pas grand chose.

Cela dit, si tu veux des services qui copient les GAFAM, on a Infomaniak avec sa kSuite (Suisse, pas UE, certes), ooDrive ou Wimi.
votre avatar
Entre dans une console Azure/Exchange/Entra, tu verras que IK, c'est juste ridicule à coté. Et pourtant tu peux regarder, je suis un fervent défenseur de IK, je l'ai déjà déployé en TPE et je suis client en tant que particulier de ksuite. Mais en pro, c'est très peu comparable, c'est ce que je dis plus haut, ca fait juste Office/mail/cloud.
votre avatar
Il est clair que toutes les start-ups qui annoncent s'inscrire dans un mouvement "souverain" mais qui ont leurs mails chez Trump sont des cuistres opportunistes sans conviction.
votre avatar
Pour avoir été chez OVH il y a 5 ans environ on avait beaucoup de mails qui arrivaient en spam. Pour moi c’est la peur principale sur les mails quand on est hors acteur majeur qui peut discuter avec Google et Microsoft facilement.

Typiquement framasoft a beaucoup de mal à avoir des échanges de qualité pour que les mails de leurs listes de diffusion ne soient pas en spam.

Autre point critique : le prix. O365 intègre tellement de services que c’est compliqué de tenir la comparaison
votre avatar
Vu que le but de la plupart se ces startups est de se faire racheter (après avoir pompé toutes les subventions françaises et européennes possibles), prioritairement par un stazunien, elles prennent juste un peu d'avance :troll:

