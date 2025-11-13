French Tech : 9 start-ups sur 10 confient leurs emails à Google ou Microsoft

La semaine dernière, la mission French Tech a dévoilé sa liste des 80 lauréats pour la seconde édition de la French Tech 2030. Ils sont présentés comme « les nouveaux bâtisseurs de la souveraineté technologique française », mais qu’en est-il de leurs fondations ?

Nous avons regardé à qui les 80 qui « développent des solutions stratégiques » confient leur emails. Nous avons ensuite élargi nos analyses aux startups du programme French Tech Next40/120, dédié « aux 120 scale-up françaises les plus performantes, en capacité de devenir les leaders technologiques de rang mondial ».

Des bâtisseurs de la souveraineté sur des piliers américains

Comme expliqué dans le premier volet de cette enquête, il suffit pour cela de regarder les enregistrements MX du nom de domaine de l’entreprise. Ce sont les serveurs vers lesquels les emails sont automatiquement redirigés afin d’être traités. Ils peuvent suivre un chemin plus ou moins long et tortueux par la suite, mais si le MX renvoie vers Google.com, alors Google est la porte d’entrée de tous les emails associés au nom de domaine de l'entreprise étudiée.

La grande majorité des emails de la French Tech va chez Google et Microsoft, avec respectivement 30 et 32 entreprises sur les 80 de la seconde série de lauréats French Tech 2030. Les deux acteurs américains représentent donc près de 80 % de ce marché spécifique.

Le troisième sur le podium est le français OVHcloud, mais il n’est utilisé que par 4 des 80 entreprises de la French Tech 2030… soit seulement 5 % des startups concernées. Deux gèrent leurs e-mails en interne – Space Dreams et Keysom –, tout du moins les MX Domains puisque ces derniers renvoient vers leur propre domaine.

Voici le tableau complet des MX Domains de chaque entreprise lauréate de la French Tech 2030 :