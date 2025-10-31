Connexion

Catégories

Droit Économie Flock Hardware IA Internet Logiciel Sciences Sécurité Société

Nous Suivre

Qui sommes nous ? Contact rédaction Contact site Forum
Flux RSS
GitHub Discord

À propos

Abonnez-vous

La Cour pénale internationale va abandonner Office au profit d’openDesk

Fart of the deal

La Cour pénale internationale va abandonner Office au profit d’openDesk

Après plusieurs sanctions imposées par les États-Unis, la Cour pénale internationale s’apprêterait à signer un contrat avec la société allemande Zendis en vue d’un déploiement de la solution openDesk, pour remplacer la suite Office de Microsoft.

Le 31 octobre à 11h36

L’information a été révélée par le média allemand Handelsblatt. Osvaldo Zavala Giler, greffier de la CPI et responsable de l’informatique, a confirmé à demi-mot l’information : « Compte tenu des circonstances, nous devons réduire les dépendances et renforcer l’autonomie technologique de la Cour. »

Portée symbolique

Les travaux envisagés ne marqueraient pas par leur ampleur : avec 1 800 postes, la Cour pénale internationale ne détient pas une vaste infrastructure. En revanche, comme relevé par Handelsblatt, la portée symbolique du changement n’échappera à personne, les questions sur la souveraineté s'intensifiant, particulièrement en Europe.

Les « circonstances » évoquées par Osvaldo Zavala Giler sont en effet les fortes tensions avec les États-Unis depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain avait ainsi annoncé des sanctions en février dernier contre la CPI pour avoir lancé des enquêtes contre Israël pour crimes de guerre.

En mai, on apprenait que le compte e-mail de Karim Khan, procureur de la CPI, avait été supprimé par Microsoft. Interrogée devant le Sénat américain le mois suivant, l’entreprise avait nié.

En aout, c’était au tour de Nicolas Guillou, juge français à la Cour pénale internationale, et de plusieurs autres magistrats de faire les frais de ces sanctions, avec une coupure de tous les services numériques par Microsoft. Le juge avait indiqué que ce type de sanction touchait habituellement « des membres d’Al Qaïda, de Daech, de groupes mafieux, des dirigeants de régimes dictatoriaux ».

Nécessaire mais pas suffisant

Sur la migration vers openDesk, Microsoft s’est montrée laconique : « Nous apprécions notre relation client avec la Cour pénale internationale et pensons que rien n’affectera notre capacité à poursuivre notre collaboration à l’avenir ». Zendis, de son côté, n’a pas répondu aux sollicitations d’Handelsblatt.

Mais même si cette transition se fait, il faudra au minimum plusieurs mois pour aboutir à un changement effectif. De plus, comme souligné par Handelsblatt, le remplacement d’Office n’est qu’une partie du problème. Si les sanctions des États-Unis s’intensifient, toutes les entreprises américaines pourraient se voir interdire la moindre relation commerciale avec la CPI, tout comme les forces de l’ordre pourraient cesser tout envoi d’informations. Le fonctionnement de la Cour en serait largement affecté.

Commentaires (20)

votre avatar
Quand on regarde la liste des produits d'openDesk (https://www.opendesk.eu/en/product), ça ressemble + à un Google for business ou Outlook for business qu'à Microsoft Office. Ce n'est pas une suite bureautique à la word, excel, mais un outil de gestion de mail/domaine/communication/projets
votre avatar
En fait, openDesk est proche de La Suite numérique.
votre avatar
La CPI semblait utiliser Office365 avec des comptes mail chez Microsoft, donc c'est déjà pas mal de pouvoir héberger ça chez soi
votre avatar
Apparemment, à en croire le site OpenDesk, il y aurait quand même pas mal de briques (https://www.opendesk.eu/en) , peut-être basées sur Nextcloud (pas précisé, mais NC est dans les partenaires). Mais la suite bureautique semble être Collabora Online (donc basé sur LibreOffice).

C'est d'ailleurs la suite préconisée par défaut aussi par Nextcloud pour Nextcloud Office

EDIT : Si si, la partie Fichiers est gérée par NextCloud
votre avatar
Yep. Très content de voir openDesk recevoir ce genre de publicité. Ils se montrent principalement comme adressant des marchés publics (administrations). Et ça colle bien.

Et y a du beau monde dedans dont xwiki bien français. Y a Matrix, ooenProject, etc...

Nextcloud avait déjà beaucoup de ces briques fonctionnelles (Talk, collectives, etc ..) mais ont accepté de ne fournir que la solution de fichiers à openDesk pour que ça soit un vrai partenariat pour que personne ne soit trop puissant pour dicter sa loi au sein de l'ensemble.

Seul bémol au tableau (pour nous autres self-hosters) c'est vraiment pas tourné vers la communauté geek.
votre avatar
Trumpien le sous-titre
votre avatar
Prend mon haut-vote !

oh wait
votre avatar
Code source d'openDesk si ça intéresse des gens : https://gitlab.opencode.de/bmi/opendesk/deployment/opendesk
votre avatar
La communication de Ms est de plus en plus lunaire.

Ils nous traiteraient directement de pintades consanguines que ce serait moins insultant.
votre avatar
Suis-je le seul à avoir compris "Nous apprécions notre relation client avec la Cour pénale internationale" comme "Nous apprécions de pouvoir décider qui museler dans la CPI sans avoir de compte à rendre, et en plus ils nous payent pour ça" ?
votre avatar
Message rédigé avec CoPilot ^^
votre avatar
Par Copilot tu veux dire ?
votre avatar
Chaque majeur levé face à M$oft en est un qui me fait plaisir, quelque soit la finalité ou portée du projet.
Partir de MS365 c'est pas facile pour les utilisateurs, il va y avoir du grabuge. Mais c'est un mal nécessaire.
votre avatar
Comme n'importe quel sevrage. Ce que nous n'aimons pas est le changement d'habitudes.
votre avatar
Pour eux, c'est un impératif désormais sauf à accepter de se voir soumis à des pressions US inacceptables pour un organisme qui doit avoir l'indépendance dans les gênes.

Mais au vu de ce qui se passe, les boites qui ont signé chez Micro$oft ou Gogogle pour ce type de service devraient se poser de sérieuses questions: Et si un jour, cela devenait un moyen de pression (ultime) quand elles se retrouvent en concurrence d'un appel d'offre international en face d'une boite US. Sans même parler de la masse d'information pour torpiller ses affaires avant d'en arriver là.

Se faire couper son informatique ainsi, on serait dans un cas pire encore que les malandrins faisant contre données chiffrées rançon. Car même les sauvegardes ne sont plus chez soi et qu'on a globalement perdu toute autonomie.

OK, cela a permis de virer 95% des compétences internes qui s'en chargeaient, mais au final bonjour les risques avec ce type de "relation client". Faut aimer mettre ses couilles dans la main de Trump, pour lui laisser tout loisir de serrer.
votre avatar
Clairement, toutes les grosses boîtes potentiellement stratégiques devraient se poser la question.

(Trump: "Airbus, ça me plaît pas
Allô Ms, coupe le robinet. Oui, évidemment qu´après tu nies, pourquoi tu demandes encore.")
votre avatar
Airbus (y compris Defense&Space, ma femme y est), ils se sont foutus côté gogole... Dernière lumineuse idée de TomTom (aka Tom Enders), qui n'aura pas vraiment indiqué le bon chemin, avant son départ.

De mon côté, on est avec les pros de la "relation client"...
votre avatar
C'est évidemment le même problème pour Google.

Je citais Airbus en exemple, mais on peut en mettre plein d'autres: Thalès, Dassault, EDF, Arianespace, et quelques centaines d'autres.

Pareil pour les grosses firmes commerciales d'ailleurs (Carrefour, Stellantis, LVMH, etc).

Les banques aussi évidemment.

Si toutes ces boîtes ne voient pas de quoi s'alarmer, ne se posent pas de questions, ne réfléchissent pas sérieusement à migrer leurs billes, ben, le jour venu faudra pas pleurer...
votre avatar
Airbus (y compris Defense&Space, ma femme y est), ils se sont foutus côté gogole...
Pourtant il n'y avait pas eu une affaire de concurrence déloyale à la faveur de Boeing suite à un espionnage des services américain qui avait récupérer l'offre d'Airbus pour une compagnie aérienne ?
C'est franchement désespérant.
votre avatar
Chez Orange, ça fait tellement peur, le point où toute les solutions internes sont abandonnées au profit de big "M."

La Cour pénale internationale va abandonner Office au profit d’openDesk

  • Portée symbolique

  • Nécessaire mais pas suffisant

Fermer