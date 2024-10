Dans un an, fin de route pour Windows 10

Dans un an, Windows 10 n’aura plus de support. À bien des égards, la situation est pire que pour Windows XP ou 7, car un très grand nombre d’ordinateurs devraient se retrouver du jour au lendemain sans mises à jour de sécurité, ni solution simple.

La fin de support technique de Windows 10 finira le 14 octobre 2025. La date est prévue depuis longtemps. Mais à un an de la fin du compte à rebours, faisons le tour de la question : pourquoi la fin de Windows 10 serait-elle vraiment différente des autres ?

Avant de poursuivre, un bref rappel sur le support technique classique de Microsoft. Même si le modèle a un peu changé au cours des dernières années, le support technique de Windows était coupé en deux phases. Les cinq premières années représentent le support normal : mises à jour de sécurité, de fiabilité, nouvelles fonctions, etc. Les cinq années suivantes constituent le support étendu : seules des mises à jour de sécurité sont diffusées.

C’est du moins ce qu’il est censé se passer, mais on sait que Microsoft adapte la durée du support en fonction des besoins. Windows XP a ainsi bénéficié d’un support de 14 ans. Windows 7, sorti en octobre 2009, a été relevé par Windows 8 trois ans plus tard, mais son support s’est prolongé jusqu’en 2020. Windows 8 a vu le sien se finir en janvier 2023, malgré l’arrivée de Windows 10 fin 2015.

L'année prochaine, windows 10 fêtera donc ses dix ans. Avec l’arrivée de Windows 11 en juin 2021, il aurait pourtant été logique que Microsoft laisse un peu de marge. Son support s’arrêtera néanmoins dans un an, après quatre ans d’existence seulement pour son remplaçant. Et aujourd’hui, plusieurs indicateurs montrent que la transition n’aura rien à voir avec toutes celles observées jusqu’ici.

Windows 10 sur près de deux machines sur trois

D’abord, la part de marché de Windows 10 est encore énorme. Si l’on se réfère à des services comme StatCounter, on peut observer que le système, même s’il perd continuellement des parts de marché, représente encore 62,75 % des ordinateurs Windows. Près de deux machines sur trois en sont équipées. Windows 11 galope loin derrière avec 33,42 %.

Que font les utilisateurs ? Pourquoi ne mettent-ils pas simplement à jour vers le nouveau système ? Parce que, contrairement aux versions précédentes, la migration est loin d’être aussi simple.

Il existe essentiellement deux cas de figure. D’abord, il y a les ordinateurs tout simplement trop vieux et qui n’entrent plus dans les besoins de puissance du système, même s’ils sont à peine plus élevés que Windows 10. Mais il y a surtout un grand nombre de machines qui ne sont pas compatibles pour des raisons autres.

Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, mais Windows 11 réclame un certain nombre de composants pour fonctionner, dont la présence d’une puce TPM 2.0. Soit elle est présente physiquement dans l’ordinateur, soit sa présence est émulée par le chipset de la carte mère. Ces exigences ne sont pleinement remplies que par des machines sorties en 2018 ou 2019 au moins. Ce qui laisse de nombreuses configurations dehors.

Transition douloureuse

Il était assez clair depuis le départ que Windows 11, particulièrement dans sa toute première version, n’était pas là pour faire gagner du temps et enrichir le quotidien par son manque de fonctionnalités (un certain nombre ont été même supprimés depuis Windows 10). Sa vraie mission est de « réformer » le parc informatique mondial, en instaurant un nouveau socle minimum et en faisant grimper le niveau général de sécurité.

Malheureusement pour Microsoft, il est plus que probable que dans un an, Windows 10 sera toujours le système majoritaire. L’éditeur se retrouvera alors dans un cas très particulier. Il devra en effet prendre une décision, face à un parc composé pour plus de moitié d’un système qu’il ne veut pas entretenir. Si l’entreprise reste droite dans ses bottes, un nombre immense d’utilisateurs se retrouvera sans mises à jour, donc exposés aux risques. On se rappelle les cas XP et 7 : des gouvernements ne laisseront sans doute pas passer ça.

La situation est d’autant plus problématique que Microsoft répète depuis le début de l’année que la sécurité est désormais son pinacle. La société en a reparlé récemment lors d'un évènement motivé par le fiasco CrowdStrike. Or, il sera difficile de se prévaloir d’une sécurité élevée et dans le même temps de laisser « pourrir » la moitié du parc mondial Windows.

Des solutions peu concluantes

Les solutions existent, mais pour beaucoup, elles ne seront pas simples. La plus évidente est de racheter un PC récent, mais tout le monde n’a pas le budget pour remplacer un équipement fonctionnel, et dont l’éditeur a déclaré l’obsolescence logicielle.

On peut également forcer la mise à jour. Il existe des moyens de contourner les prérequis de Windows 11. La solution n’est cependant pas recommandée, car une mise à jour quelconque pourrait serrer la vis. Il y a enfin le remplacement de Windows par un système alternatif – Linux en tête – mais cela signifie pour les personnes concernées réapprendre à se servir de leur ordinateur.

Devant l’ampleur des travaux, Microsoft pourrait finalement repousser la date de fin de support. Ce ne serait pas la première fois, l’éditeur s’étant adapté plusieurs fois aux réalités du terrain. Dans le cas contraire, les levées de boucliers devraient se multiplier et la question pourrait devenir politique.

Notez enfin que Microsoft propose aux entreprises de payer le support technique pour trois années de plus, le prix augmentant d'année en année. Un équivalent est censé être proposé au grand public, mais l'entreprise n'en a encore rien dit, sinon que le projet était en cours d'élaboration.