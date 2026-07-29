La Chine s’attaque au quasi-monopole d’ASML sur les machines de lithographie

ASML est une des entreprises les plus importantes de l’industrie de la tech : c’est elle en effet qui fournit aux fabricants de semi-conducteurs les machines de lithographie indispensables à la fabrication des puces. Basée aux Pays-Bas, elle permet aux fondeurs comme TSMC, Samsung ou encore Intel de produire leurs composants. Ses machines sont donc indispensables à la bonne marche du secteur, tiraillé de toutes parts par les coups de menton géopolitiques des grandes puissances américaine et chinoise. Avec l’Europe au milieu.

EUV FTW

Pour des raisons de sécurité, les Pays-Bas contrôlent de près les exportations d’ASML, comme le gouvernement l’a rappelé en septembre 2024. Ce qui signifie que des restrictions s’imposent à la Chine. Le pays, qui pesait 14 % du chiffre d’affaires de l’entreprise au deuxième trimestre (soit environ 924 millions d’euros), peut importer certains types de machines moins avancées.

C’est le cas des modèles DUV (Deep Ultraviolet), même si les versions les plus performantes restent soumises à des licences d’exportation. Cette technologie est utilisée pour la plupart des semi-conducteurs, y compris pour de nombreuses couches des puces les plus avancées. Les fondeurs peuvent la pousser dans ses derniers retranchements en multipliant les étapes et donc les risques d’erreur qui coûtent cher.

Les machines EUV (Extreme Ultraviolet) produites par ASML ne peuvent pas en revanche être exportées vers la Chine. ASML n’a jamais obtenu du gouvernement néerlandais les autorisations nécessaires pour y livrer ces équipements destinés aux puces les plus avancées. Une politique qui remonte à 2019, et qui a toujours cours aujourd’hui.

Les technologies DUV et EUV servent le même objectif : utiliser la lumière pour imprimer des motifs microscopiques sur une tranche de silicium recouverte d’un matériau photosensible, comme l’explique ASML. Ce principe de lithographie permet ensuite de transférer ces motifs dans les différentes couches de matériaux qui formeront les transistors et les circuits de la puce. La lithographie EUV repose cependant sur une architecture entièrement différente de celle du DUV, avec son système de miroirs d’une précision redoutable.

La lumière au bout du tunnel

D’après des sources de The Information, une entreprise chinoise non citée aurait commencé à produire des machines DUV. Selon Reuters, il s’agirait de Shanghai Aishengna Electronic Technology Group. Elles devraient être livrées à ses premiers clients dans le courant de l’année, notamment au fabricant de mémoires CXMT (celui-là même courtisé par Apple). Cette société vise la production de 5 machines DUV en 2026, et autour d’une vingtaine l’année prochaine.

Les capacités d’ASML sont d’un autre niveau : 130 modèles DUV à immersion cette année, avec une hausse de 30 % pour 2027. Et puis on parle d’une technologie inférieure à l’EUV, cette dernière servant à fabriquer les puces les plus performantes, celles des serveurs NVIDIA ou des appareils d’Apple. Comme le rappelle SemiAnalysis auprès de CNBC, la mise au point de l’EUV a nécessité vingt ans de recherche et des milliards de dollars d’investissements ; nul doute que la Chine a les moyens humains et financiers pour se lancer dans une telle aventure, comme elle l’a fait pour les CPU de son nouveau supercalculateur, ou encore des puces dédiées à l’IA.

Pékin pourrait même être plus proche que jamais. Reuters rapportait en décembre dernier qu’un prototype fonctionnel de machine EUV avait été développé à Shenzhen par une équipe composée d’anciens d’ASML. L’équipement serait en phase de test, sans être capable de fabriquer des puces en série. L’optimisme est pourtant de rigueur : selon l’agence de presse, la Chine voudrait produire des puces avec cet équipement dès 2028.

En attendant, ces machines DUV devront encore démontrer qu’elles peuvent égaler les rendements, la cadence, la précision et la fiabilité des modèles d’ASML. Si cet équipement se montre trop lent, instable ou s’il génère trop de puces défectueuses, il sera d’un intérêt très relatif. De plus, l’impact de ces machines « made in China » pourrait être modeste sur les comptes d’ASML, au vu des restrictions imposées à l’exportation de ces appareils.