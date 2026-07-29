La Chine s’attaque au quasi-monopole d’ASML sur les machines de lithographie
La Chine a vu la lumière
Une entreprise chinoise aurait commencé à produire ses propres machines de lithographie DUV, un marché largement dominé par le groupe européen ASML. Un progrès important pour la Chine, qui cherche à réduire sa dépendance aux technologies occidentales.
ASML est une des entreprises les plus importantes de l’industrie de la tech : c’est elle en effet qui fournit aux fabricants de semi-conducteurs les machines de lithographie indispensables à la fabrication des puces. Basée aux Pays-Bas, elle permet aux fondeurs comme TSMC, Samsung ou encore Intel de produire leurs composants. Ses machines sont donc indispensables à la bonne marche du secteur, tiraillé de toutes parts par les coups de menton géopolitiques des grandes puissances américaine et chinoise. Avec l’Europe au milieu.
EUV FTW
Pour des raisons de sécurité, les Pays-Bas contrôlent de près les exportations d’ASML, comme le gouvernement l’a rappelé en septembre 2024. Ce qui signifie que des restrictions s’imposent à la Chine. Le pays, qui pesait 14 % du chiffre d’affaires de l’entreprise au deuxième trimestre (soit environ 924 millions d’euros), peut importer certains types de machines moins avancées.
C’est le cas des modèles DUV (Deep Ultraviolet), même si les versions les plus performantes restent soumises à des licences d’exportation. Cette technologie est utilisée pour la plupart des semi-conducteurs, y compris pour de nombreuses couches des puces les plus avancées. Les fondeurs peuvent la pousser dans ses derniers retranchements en multipliant les étapes et donc les risques d’erreur qui coûtent cher.
Les machines EUV (Extreme Ultraviolet) produites par ASML ne peuvent pas en revanche être exportées vers la Chine. ASML n’a jamais obtenu du gouvernement néerlandais les autorisations nécessaires pour y livrer ces équipements destinés aux puces les plus avancées. Une politique qui remonte à 2019, et qui a toujours cours aujourd’hui.
Les technologies DUV et EUV servent le même objectif : utiliser la lumière pour imprimer des motifs microscopiques sur une tranche de silicium recouverte d’un matériau photosensible, comme l’explique ASML. Ce principe de lithographie permet ensuite de transférer ces motifs dans les différentes couches de matériaux qui formeront les transistors et les circuits de la puce. La lithographie EUV repose cependant sur une architecture entièrement différente de celle du DUV, avec son système de miroirs d’une précision redoutable.
La lumière au bout du tunnel
D’après des sources de The Information, une entreprise chinoise non citée aurait commencé à produire des machines DUV. Selon Reuters, il s’agirait de Shanghai Aishengna Electronic Technology Group. Elles devraient être livrées à ses premiers clients dans le courant de l’année, notamment au fabricant de mémoires CXMT (celui-là même courtisé par Apple). Cette société vise la production de 5 machines DUV en 2026, et autour d’une vingtaine l’année prochaine.
Les capacités d’ASML sont d’un autre niveau : 130 modèles DUV à immersion cette année, avec une hausse de 30 % pour 2027. Et puis on parle d’une technologie inférieure à l’EUV, cette dernière servant à fabriquer les puces les plus performantes, celles des serveurs NVIDIA ou des appareils d’Apple. Comme le rappelle SemiAnalysis auprès de CNBC, la mise au point de l’EUV a nécessité vingt ans de recherche et des milliards de dollars d’investissements ; nul doute que la Chine a les moyens humains et financiers pour se lancer dans une telle aventure, comme elle l’a fait pour les CPU de son nouveau supercalculateur, ou encore des puces dédiées à l’IA.
Pékin pourrait même être plus proche que jamais. Reuters rapportait en décembre dernier qu’un prototype fonctionnel de machine EUV avait été développé à Shenzhen par une équipe composée d’anciens d’ASML. L’équipement serait en phase de test, sans être capable de fabriquer des puces en série. L’optimisme est pourtant de rigueur : selon l’agence de presse, la Chine voudrait produire des puces avec cet équipement dès 2028.
En attendant, ces machines DUV devront encore démontrer qu’elles peuvent égaler les rendements, la cadence, la précision et la fiabilité des modèles d’ASML. Si cet équipement se montre trop lent, instable ou s’il génère trop de puces défectueuses, il sera d’un intérêt très relatif. De plus, l’impact de ces machines « made in China » pourrait être modeste sur les comptes d’ASML, au vu des restrictions imposées à l’exportation de ces appareils.
Commentaires (28)
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Aujourd'hui à 10h18
Aujourd'hui à 10h38
Modifié aujourd'hui à 13h17
Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose que ça s'arrête
Mais maintenant qu'il y plus de puissances mondiales va falloir trouver des vrais moyens diplomatiques d'éviter les guerres et les massacres de populations, et plus juste mettre les pays qu'on n'aime pas sous embargo et laisser faire les atrocités de ceux qu'on aime bien.
Il y a 19 minutes
Aujourd'hui à 11h11
Les USA (et dans une moindre mesure l'UE) vont l'apprendre à leurs dépens.
Modifié aujourd'hui à 11h30
À moins qu'il n'y ait pas de raisonnement et qu'il s'agisse simplement d'une occasion de vociférer sur de la régulation.
Modifié aujourd'hui à 13h57
Autre exemple, l'IA. On a Mistral chez nous mais tellement éloigné des US et leur domination dans le secteur. Qui en Europe cherche vraiment à poser sur la table de l'argent pour leur permettre d'atteindre des niveaux de perf bien plus haut ?
Et je ne parle même pas de notre dépendances au software US...
Comme nous n'avons pas de restrictions, on ne cherche pas vraiment de solution qui pourrait nous permettre d'être indépendant.
Aujourd'hui à 13h12
On a pas le même logiciel culturel en ce qui concerne l'entreprenariat et l'investissement que dans d'autres pays.
Modifié aujourd'hui à 13h56
À l'instant
Le budget de l'UE est terriblement ridicule à côté du budget US, parce que chaque pays membre y contribue mais gère son budget en autonomie avant tout.
Aujourd'hui à 14h16
Mais cette tentative, associée à l'embargo sur les puces IA de nVidia, a laissé des traces : la Chine a décidé de ne pas retomber dans le siècle des humiliations, elle se doit donc de prendre de l'avance sur le reste du monde, et de maintenir cette avance. Et elle doit le faire par elle-même, sans dépendre d'un organisme étranger.
Il serait bon que nos dirigeants comprennent, eux aussi, qu'ils ne vivent pas dans le monde des bisounours et que, sans vouloir tout réinventer, dépendre entièrement d'un pays étranger dont les intérêts ne sont pas forcément alignés sur les nôtres n'est peut-être pas l'idée du siècle... s'il faut mettre une chose positive au bilan de Trump, c'est bien d'avoir fait la démonstration de cette idée d'une manière qu'il est impossible de nier.
Il y a 16 minutes
Modifié aujourd'hui à 11h39
Court terme : (nous) on va pas leur envoyer nos précieuses machine. Sinon ils vont nous dépasser. A mince ils nous on dépassé. On va mettre des droits de douane.
Long terme : (chine) c'est plus cher maintenant mais on va le faire nous même. A long terme on sera indépendant. Et on pourra les innonder de nos puces.
Bref on a vraiment un truc à faire a ce niveau de planification
Aujourd'hui à 11h49
Aujourd'hui à 11h59
Aujourd'hui à 12h01
Aujourd'hui à 12h25
Aujourd'hui à 12h55
Aujourd'hui à 13h35
Aujourd'hui à 13h03
Comment tu veux avoir une planification à long terme quand tous les 5 ans tu changes de dirigeant ?
On ne sera jamais à arme égale avec la Chine de toute façon. En plus du gros avantage que leur procure leur régime autoritaire, ils en ont rien à foutre des règles internationales sauf quand ça les arrange, nous on essaye plus ou moins de les respecter.
On a tout un tas de réglementations qui font qu'on ne peut pas arroser d'argent public nos entreprises européenes pour les transformer en mastodonte, idem pour les fusions. De son côté, la Chine est plus pragmatique et n'a l'air de regarder qu'un chose : comment accroître sa puissance, et parfois peu importe les moyens utilisés.
Et qu'on leur donne ou pas accès à nos technologie, j'ai l'impression que le but final de la Chine c'est l'indépendance dans tous les domaines possibles.
Exporter notre technologie chez eux leur permettra juste d'atteindre leur but encore plus vite. Donc bloquer les exportations c'est une planification : perdre de l'argent à court terme, avoir un très gros concurrent de moins à moyen terme, et l'avoir dans l'os à long terme car ils arriveront forcément au même niveau que nous dans les domaines où on a encore le dessus. Si on exporte notre technologie, c'est à moyen terme qu'on l'aura dans l'os.
Après, je suis d'accord qu'il nous manque la planification à long terme sur 15 ou 20 ans mais, à mon avis, ce n'est pas possible dans une démocratie. On ne peut pas tout avoir.
Il y a 38 minutes
Aujourd'hui à 13h04
(Et vu l'histoire récente de la Chine on les comprends)
Aujourd'hui à 13h15
Modifié aujourd'hui à 14h25
héliumhydrogène, optique, etc.). Aussi, leur technique pour le DUV est innovante et semble amener une autre donnée importante: le coût de production des puces...
Bref, d'un point de vue ingénierie, c'est très captivant.
YouTube
Aujourd'hui à 11h49
Modifié aujourd'hui à 12h05
custu-pidité.
Aujourd'hui à 12h29
Aujourd'hui à 12h41
EUV FTW , est-ce que la chine la fait à l'envers ?