Usurpation de numéro, spam : l’Arcep ouvre une enquête contre l’ensemble des opérateurs
À l’attaqueeeeee !!!
Joyeux Hunger Games ! C’est ainsi que l’on pourrait résumer la dernière décision de l’Arcep d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre de l’ensemble des opérateurs téléphoniques. Il s’agit de comprendre comment passent encore les appels frauduleux, malgré les protections mises en place depuis plus d’un an.
Le 30 janvier à 15h42
Si vous avez un téléphone fixe ou mobile, vous avez certainement déjà été confronté (et pas qu’une fois) à des spams commerciaux, des appels frauduleux ou bien de personnes mécontentes d’avoir été appelées avec votre numéro usurpé. Malgré la mise en place de protections supplémentaires, la situation est loin d’être apaisée.
De 531 signalements en 2023 à plus de 19 000 en 2025
L’Arcep, le gendarme des télécoms, l’a également remarqué. En même temps difficile de passer à côté vu les derniers chiffres en date : « les signalements enregistrés sur la plateforme "J’alerte l’Arcep" relatifs à l’usurpation de numéros sont passés de 531 signalements en 2023 à 8 500 en 2024, et à plus de 19 000 en 2025 ». Ces deux dernières années, l’usurpation de numéros était la cause première des signalements.
Dans ce genre de situation, le numéro d’une personne est utilisé comme identifiant d’appelant à son insu, « souvent pour de la prospection commerciale téléphonique » Le portable d’un inconnu appelle, la tentation de répondre est grande. Les titulaires des numéros usurpés sont alors contactés « par des personnes qui leur reprochent de les avoir appelées ». Cela conduit parfois à des conversations lunaires : « pourquoi m’avez-vous appelé ? – Mais je ne vous ai pas appelé ! – Mais si ! ». Oui, c’est du vécu, et pas qu'une fois.
Dans sa décision du 22 janvier 2026, l’Arcep rappelle l’obligation légale des opérateurs de l’authentification du numéro d’appelant, comme indiqué dans la loi du 24 juillet 2020. Elle vise « à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux ».
Rappel des règles existantes, renforcées en 2024, 2025 et 2026
Elle impose aux opérateurs de mettre en place des protections et, si besoin, d'engager des actions : « S’assurer que, lorsqu’un de leurs abonnés émet un appel ou un message en présentant un numéro d’appelant, cet abonné soit bien l’affectataire du numéro concerné, ou qu’il a donné son accord pour que son numéro soit présenté ; mettre en place un dispositif interopérable d’authentification des numéros d’appelant qui atteste que l’opérateur concerné "confirme l’authenticité" du numéro présenté […] ; d’interrompre l’acheminement des appels dont le numéro n’aurait pas été correctement authentifié, que ce soit au départ, à l’arrivée ou en transit ».
Depuis maintenant un peu plus d’un an, plusieurs mécanismes ont été mis en place. Fin 2024, c’était MAN (Mécanisme d’Authentification des Numéros) pour couper les appels non authentifiés et ainsi limiter les appels indésirables, mais cela ne concernait alors que les numéros de téléphone mobile (06 et 07). Début 2025, l’Arcep nous confirmait que MAN était en place pour les fixes (01 à 05) et les numéros en 09, en plus des mobiles.
Il restait un trou dans la raquette : les appels en roaming (depuis l’étranger) avec un numéro français. Si « le spammeur utilise un 06 depuis l'international, il y a 100 % de chance que ça passe », nous confirmait à l’époque Free.
L’Arcep a imposé aux opérateurs de mettre en place une rustine à partir du 1er janvier 2026 : « les opérateurs doivent masquer un numéro d’appelant mobile lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou ne permet pas de confirmer l’authenticité du numéro d’appelant pour des appels reçus sur leurs interconnexions internationales entrantes ».
- Spam téléphonique : des protections renforcées sur les appels et les SMS
- La lutte contre le spoofing et les arnaques téléphoniques s’intensifie en France
- Usurpation de numéro : le pansement de l’Arcep pour limiter le spam téléphonique
Il ne devrait donc en théorie plus y avoir d’usurpation d’identité possible. Soit le numéro est authentifié et il s’affiche, soit il ne l’est pas et le smartphone devrait alors indiquer « numéro masqué ». Force est de constater que ce n’est pas le cas.
Les pratiques frauduleuses persistent malgré tout
Non seulement les usurpations continuent, mais en plus « certains utilisateurs, moins nombreux, relèvent également que des personnes qui ont essayé de les escroquer ou de leur extorquer des données à caractère personnel ont pu afficher comme numéro d’appelant le numéro d’une autorité publique (commissariat de police, gendarmerie, Arcep, etc.) ou d’un établissement financier, pour crédibiliser leur appel ».
L’Arcep esquisse une piste. « Ce phénomène d’usurpation pourrait s’expliquer par des défauts dans l’application des règles d’authentification […] soit au départ de l’appel par l’authentification d’un numéro usurpé ou par l’acheminement d’un appel non authentifié qui n’a pas été interrompu ».
L’Arcep veut savoir ce qu’il se passe et veut donc « obtenir des informations permettant de reconstituer la provenance d’appels dont le numéro est susceptible d’avoir été usurpé, d’identifier les opérateurs de transit et d’arrivée qui ont pris part à leur acheminement et de vérifier le respect des obligations ».
Afin d’essayer de démêler le sac de nœuds que représentent les interconnexions entre opérateurs (français et étrangers), le régulateur des télécoms cible le plus large possible, dans les limites de ses possibilités. Son enquête concerne ainsi « l’ensemble des opérateurs attributaires par l’Arcep de numéros de téléphone du plan national de numérotation ».
Un détricotage complet est prévu. Pour cela, l’Autorité va « recueillir l’ensemble des documents et informations lui permettant d’établir la provenance et le chemin emprunté par les appels dont le numéro a été usurpé et de vérifier le respect des obligations ». Cela pourra aussi passer par des « enquêtes et constatations sur place ».
Commentaires (36)
Signaler un commentaire
Voulez-vous vraiment signaler ce commentaire ?
Usurpation de numéro, spam : l’Arcep ouvre une enquête contre l’ensemble des opérateurs
-
De 531 signalements en 2023 à plus de 19 000 en 2025
-
Rappel des règles existantes, renforcées en 2024, 2025 et 2026
-
Les pratiques frauduleuses persistent malgré tout
Hier à 15h59
J'ai carrément bloqué les appels de personne qui ne sont pas dans mes contacts : répondeur direct.
Efficace saut en cas d'appel d'un éventuel livreur.
ps: les applications anti-spam ne me servent à rien, ça fait sonner mon téléphone à chaque appel... en m'affichant si c'est du spam ou non... donc franchement inutile
Hier à 16h00
Hier à 16h04
Hier à 16h06
Hier à 16h46
C'est plus dérangeant pour la personne qui possède le numéro
Hier à 20h29
Modifié le 30/01/2026 à 17h44
En gros, avec Saracroche sur iOS, certes, le tél ne sonne pas, mais on se retrouve avec une double notification à chaque spam téléphonique que Saracroche a bloqué : la première c'est le journal d'appel qui indique un appel manqué, la deuxième c'est le SMS débilement inutile qui t'avertit que "ce correspondant à cherché à vous joindre sans laisser de message".
Du coup, certes, le tél ne sonne pas, mais t'as 2 notifications à la chaîne juste après : résultat : tu te fais quand même emmerder.
Hier à 18h26
Concernant ton problème de 2 notifications, le SMS que tu reçois c'est ton répondeur de ton opérateur. Cela se désactive "l'annonce par sms d'appel sans message" dans les réglages du répondeur.
Aujourd'hui à 11h45
Aujourd'hui à 12h06
Hier à 16h11
Hier à 18h10
Hier à 22h09
Elle a une option de blocage nommée STIR qui, pour reprendre l'explication dans l'appli, "bloque les appels qui échouent à l'attestation STIR/SHAKEN, indiquant qu'ils sont très probablement usurpés" ==> C'est ultra efficace !
Hier à 16h09
Hier à 16h11
Hier à 16h30
Aujourd'hui à 11h58
De plus mon message cible strictement un sujet précis et pas "tout".
Espace de commentaire TRES étrange. Est ce un groupe de personne anti smartphone ? Est ce un lobby pro linux et pro ordinateurs qui cherchent à combattre le sans fil ? Beaucoup d'interrogation ici 🤪
Aujourd'hui à 10h18
Car, soyons honêtes, ce ne sont pas les solutions de type signal ou mastodon qui remporterons la donne in fine si on fait cela.
Et pour le financement, on fait comme avec gmail ou hotmai: on se prostitue en vendant sa vie et celle de ses proches contre des services. La vie privée, c'est un truc du passé.
Vraiment, je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer si nous faisons comme les chinois.
Aujourd'hui à 12h08
Ensuite, il faudra aussi expliquer en quoi remplacer des protocoles quasi propriétaires et lourds à maintenir, réduirait notre indépendance. Vous voulez un contrôle total de la population ?
Vous savez, les programmes de communication peuvent être très léger et même fonctionner sans serveur central.
Hier à 16h44
Je suis chez Orange et sans app antispam (j'utilise Truecaller), je recevrais des appels de spam et fishing toute la journée, mais comme par magie, avec l'appli antispam téléphonique d'Orange, payante avec abonnement, plus un seul appel ou SMS problématique !
Ça prouve bien qu'ils savent détecter et bloquer !
Bref, on laisse le problème courir et puis on nous vend la solution.
Aujourd'hui à 10h19
Hier à 18h45
J'avais également songé à bloquer tous les numéros inconnus. Malheureusement il se trouve que j'ai déjà reçu des appels importants de personnes hors contacts.
J'ai aussi l'impression que c'est par période. Là récemment, c'était plusieurs appels par jour et puis du jour au lendemain, quasiment plus rien...
J'ai également vécu le fameux "ah mais moi je ne vous ai jamais appelé/non mais moi non plus/pourtant c'est votre numéro bla bla bla". On dirait presque le "double-appel" de Skyrock.
Je précise qu'il s'agit bien de 06 ou 07. Trop relou....
Aujourd'hui à 10h10
- Numéro inconnu : à moins de savoir que quelqu'un essaie de me joindre (livreur par exemple), je ne décroche jamais. Si c'est important, ils n'ont qu'à laisser un message expliquant au passage comment les rappeler, voire un SMS, ou mieux un email s'ils le connaissent. Et après s'il rappellent, je les reconnais donc je décroche.
Hier à 19h25
Hier à 20h10
Hier à 19h48
Aujourd'hui à 10h40
Hier à 21h09
Aujourd'hui un 03 et un 04
En plus c'est toujours des messages vocaux qui se font passer pour des vrais personnes
Bref une plaie
Modifié le 30/01/2026 à 21h32
Par contre, pour les mobiles y'a encore quelques trous dans la raquette. Mais pour ce cas aussi, quand le numéro ne peut pas être authentifié (à cause du roaming notamment), ça affiche désormais numéro masqué (j'en ai reçu plusieurs depuis quelques temps).
Hier à 21h59
Aujourd'hui à 08h42
Aujourd'hui à 09h49
Cela dit ils appellent aussi avec des 06 ou 07,et j'ai eu un 01 87 également
Hier à 21h57
Le respect.. 2 euros pas plus
Hier à 23h31
C'est exactement ce que l'on devrait toujours constater de la part d'une autorité de régulation.
Ce serait bien que ce soit toujours comme cela avec l'ARCEP & avec les autres autorités de régulation…
Aujourd'hui à 10h28
Modifié le 31/01/2026 à 06h07