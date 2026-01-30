S3 1 To
Usurpation de numéro, spam : l’Arcep ouvre une enquête contre l’ensemble des opérateurs

À l’attaqueeeeee !!!

Joyeux Hunger Games ! C’est ainsi que l’on pourrait résumer la dernière décision de l’Arcep d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre de l’ensemble des opérateurs téléphoniques. Il s’agit de comprendre comment passent encore les appels frauduleux, malgré les protections mises en place depuis plus d’un an.

Le 30 janvier à 15h42

Si vous avez un téléphone fixe ou mobile, vous avez certainement déjà été confronté (et pas qu’une fois) à des spams commerciaux, des appels frauduleux ou bien de personnes mécontentes d’avoir été appelées avec votre numéro usurpé. Malgré la mise en place de protections supplémentaires, la situation est loin d’être apaisée.

De 531 signalements en 2023 à plus de 19 000 en 2025

L’Arcep, le gendarme des télécoms, l’a également remarqué. En même temps difficile de passer à côté vu les derniers chiffres en date : « les signalements enregistrés sur la plateforme "J’alerte l’Arcep" relatifs à l’usurpation de numéros sont passés de 531 signalements en 2023 à 8 500 en 2024, et à plus de 19 000 en 2025 ». Ces deux dernières années, l’usurpation de numéros était la cause première des signalements.

Dans ce genre de situation, le numéro d’une personne est utilisé comme identifiant d’appelant à son insu, « souvent pour de la prospection commerciale téléphonique » Le portable d’un inconnu appelle, la tentation de répondre est grande. Les titulaires des numéros usurpés sont alors contactés « par des personnes qui leur reprochent de les avoir appelées ». Cela conduit parfois à des conversations lunaires : « pourquoi m’avez-vous appelé ? – Mais je ne vous ai pas appelé ! – Mais si ! ». Oui, c’est du vécu, et pas qu'une fois.

Dans sa décision du 22 janvier 2026, l’Arcep rappelle l’obligation légale des opérateurs de l’authentification du numéro d’appelant, comme indiqué dans la loi du 24 juillet 2020. Elle vise « à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux ».

Rappel des règles existantes, renforcées en 2024, 2025 et 2026

Elle impose aux opérateurs de mettre en place des protections et, si besoin, d'engager des actions : « S’assurer que, lorsqu’un de leurs abonnés émet un appel ou un message en présentant un numéro d’appelant, cet abonné soit bien l’affectataire du numéro concerné, ou qu’il a donné son accord pour que son numéro soit présenté ; mettre en place un dispositif interopérable d’authentification des numéros d’appelant qui atteste que l’opérateur concerné "confirme l’authenticité" du numéro présenté […] ; d’interrompre l’acheminement des appels dont le numéro n’aurait pas été correctement authentifié, que ce soit au départ, à l’arrivée ou en transit ».

Depuis maintenant un peu plus d’un an, plusieurs mécanismes ont été mis en place. Fin 2024, c’était MAN (Mécanisme d’Authentification des Numéros) pour couper les appels non authentifiés et ainsi limiter les appels indésirables, mais cela ne concernait alors que les numéros de téléphone mobile (06 et 07). Début 2025, l’Arcep nous confirmait que MAN était en place pour les fixes (01 à 05) et les numéros en 09, en plus des mobiles.

Il restait un trou dans la raquette : les appels en roaming (depuis l’étranger) avec un numéro français. Si « le spammeur utilise un 06 depuis l'international, il y a 100 % de chance que ça passe », nous confirmait à l’époque Free.

L’Arcep a imposé aux opérateurs de mettre en place une rustine à partir du 1er janvier 2026 : « les opérateurs doivent masquer un numéro d’appelant mobile lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou ne permet pas de confirmer l’authenticité du numéro d’appelant pour des appels reçus sur leurs interconnexions internationales entrantes ».

Il ne devrait donc en théorie plus y avoir d’usurpation d’identité possible. Soit le numéro est authentifié et il s’affiche, soit il ne l’est pas et le smartphone devrait alors indiquer « numéro masqué ». Force est de constater que ce n’est pas le cas.

Les pratiques frauduleuses persistent malgré tout

Non seulement les usurpations continuent, mais en plus « certains utilisateurs, moins nombreux, relèvent également que des personnes qui ont essayé de les escroquer ou de leur extorquer des données à caractère personnel ont pu afficher comme numéro d’appelant le numéro d’une autorité publique (commissariat de police, gendarmerie, Arcep, etc.) ou d’un établissement financier, pour crédibiliser leur appel ».

L’Arcep esquisse une piste. « Ce phénomène d’usurpation pourrait s’expliquer par des défauts dans l’application des règles d’authentification […] soit au départ de l’appel par l’authentification d’un numéro usurpé ou par l’acheminement d’un appel non authentifié qui n’a pas été interrompu ».

L’Arcep veut savoir ce qu’il se passe et veut donc « obtenir des informations permettant de reconstituer la provenance d’appels dont le numéro est susceptible d’avoir été usurpé, d’identifier les opérateurs de transit et d’arrivée qui ont pris part à leur acheminement et de vérifier le respect des obligations ».

Afin d’essayer de démêler le sac de nœuds que représentent les interconnexions entre opérateurs (français et étrangers), le régulateur des télécoms cible le plus large possible, dans les limites de ses possibilités. Son enquête concerne ainsi « l’ensemble des opérateurs attributaires par l’Arcep de numéros de téléphone du plan national de numérotation ».

Un détricotage complet est prévu. Pour cela, l’Autorité va « recueillir l’ensemble des documents et informations lui permettant d’établir la provenance et le chemin emprunté par les appels dont le numéro a été usurpé et de vérifier le respect des obligations ». Cela pourra aussi passer par des « enquêtes et constatations sur place ».

Commentaires (36)


J'espère que cela aboutira à la résolution du problème. Le spam téléphone c'est vraiment une plaie...

J'ai carrément bloqué les appels de personne qui ne sont pas dans mes contacts : répondeur direct.
Efficace saut en cas d'appel d'un éventuel livreur.

ps: les applications anti-spam ne me servent à rien, ça fait sonner mon téléphone à chaque appel... en m'affichant si c'est du spam ou non... donc franchement inutile

Même l'app Begone n'est pas efficace pour toi ?

Saracroche fonctionne plutôt bien chez moi

Begone et saracroche peuvent bloquer les usurpations ? Ça m'étonne un peu ...

Ca dépend comment fonctionne les applis. Si des personnes signalent un numéro, qu'il soit usurpé ou pas il peut se retrouver en liste de blocage.
C'est plus dérangeant pour la personne qui possède le numéro :D

C'est plus dérangeant pour la personne qui possède le numéro
Et quel recours dans ce cas-là, d'ailleurs ?

Saracroche, c'est pas mal, mais sur iOS c'est trop limité par l'OS lui-même. J'ai contacté son développeur pour demander une option et il m'a expliqué que c n'était pas possible car géré et verrouillé par iOS.

En gros, avec Saracroche sur iOS, certes, le tél ne sonne pas, mais on se retrouve avec une double notification à chaque spam téléphonique que Saracroche a bloqué : la première c'est le journal d'appel qui indique un appel manqué, la deuxième c'est le SMS débilement inutile qui t'avertit que "ce correspondant à cherché à vous joindre sans laisser de message".

Du coup, certes, le tél ne sonne pas, mais t'as 2 notifications à la chaîne juste après : résultat : tu te fais quand même emmerder.

Je suis le créateur de Saracroche. L'application ne bloque pas les usurpations mais à terme va essayer dans quelques temps de les indiquer avec les signalements.

Concernant ton problème de 2 notifications, le SMS que tu reçois c'est ton répondeur de ton opérateur. Cela se désactive "l'annonce par sms d'appel sans message" dans les réglages du répondeur.

Merci de ta réponse, cependant je n'ai jamais trouvé ce paramètre ni dans iOS, ni sur le profil de mon opérateur.

Ça se fait généralement en appelant le répondeur puis en naviguant avec les touches (virtuelles).
votre avatar


La meilleur app que j'ai trouvé est spamblocker sur fdroid : tout est paramétrable, on peux faire des appels a des API externes, des regex, maintenant une différentiation selon la carte SIM si on en à 2, filtres sur contacts, exclure du filtre un numéro appelé, ou bien désactiver le filtre si une appli a été lancé il y a moins de X minutes (Uber par exemple) etc

Je plussoie, la meilleure d'entre toutes !
Elle a une option de blocage nommée STIR qui, pour reprendre l'explication dans l'appli, "bloque les appels qui échouent à l'attestation STIR/SHAKEN, indiquant qu'ils sont très probablement usurpés" ==> C'est ultra efficace !
votre avatar


Si tout le monde abandonnait les numéros de téléphone et passait sur des applications de type signal il y aurait peut être moins de problème? en terme de spoofing, de portabilité, de dépendance aux opérateurs, en terme de couts, sim swapping, facilité à spammer, etc... ça semble positif.

Et si tout le monde arrêtait le solutionnisme technologique en pensant qu'une application smartphone résout tout ?

De quoi parlez vous ? la fonction téléphone sur un smartphone est une application, et c'est aussi une technologie. C'est le programme et le protocole utilisé qui détermine les fonctions qui en découlent.

De plus mon message cible strictement un sujet précis et pas "tout".

Espace de commentaire TRES étrange. Est ce un groupe de personne anti smartphone ? Est ce un lobby pro linux et pro ordinateurs qui cherchent à combattre le sans fil ? Beaucoup d'interrogation ici 🤪

Super idée, on remplace la dépendance à des société de droit français soumises a la régulation et permettant un choix, par une dépendance à un GAFAM qui applique ses propres lois, fait un gros doigt d'honneur aux pays souhaitant les réguler et t'enferme dans son écosystème. :fumer:

Car, soyons honêtes, ce ne sont pas les solutions de type signal ou mastodon qui remporterons la donne in fine si on fait cela.

Et pour le financement, on fait comme avec gmail ou hotmai: on se prostitue en vendant sa vie et celle de ses proches contre des services. La vie privée, c'est un truc du passé. :bocul:

Vraiment, je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer si nous faisons comme les chinois.

Ce message n'a pas beaucoup de sens. Tout d'abord, nous utilisons des systèmes de smartphone qui incluent par défaut l'application téléphone. En quoi on est pas déjà dépendant des GAFAM. Si les GAFAM décidaient d'arrêter de maintenir le sip et les numéros de téléphones habituels, la france serait avancée ?

Ensuite, il faudra aussi expliquer en quoi remplacer des protocoles quasi propriétaires et lourds à maintenir, réduirait notre indépendance. Vous voulez un contrôle total de la population ?

Vous savez, les programmes de communication peuvent être très léger et même fonctionner sans serveur central.


Je suis chez Orange et sans app antispam (j'utilise Truecaller), je recevrais des appels de spam et fishing toute la journée, mais comme par magie, avec l'appli antispam téléphonique d'Orange, payante avec abonnement, plus un seul appel ou SMS problématique !
Ça prouve bien qu'ils savent détecter et bloquer !
Bref, on laisse le problème courir et puis on nous vend la solution.

Pour le coup, l'option est gratuite chez free

Je n'ai pas installé d'application car je préfère souffrir en silence. :-)

J'avais également songé à bloquer tous les numéros inconnus. Malheureusement il se trouve que j'ai déjà reçu des appels importants de personnes hors contacts.

J'ai aussi l'impression que c'est par période. Là récemment, c'était plusieurs appels par jour et puis du jour au lendemain, quasiment plus rien...

J'ai également vécu le fameux "ah mais moi je ne vous ai jamais appelé/non mais moi non plus/pourtant c'est votre numéro bla bla bla". On dirait presque le "double-appel" de Skyrock. :-D

Je précise qu'il s'agit bien de 06 ou 07. Trop relou....

- Numéro caché : ouste poubelle
- Numéro inconnu : à moins de savoir que quelqu'un essaie de me joindre (livreur par exemple), je ne décroche jamais. Si c'est important, ils n'ont qu'à laisser un message expliquant au passage comment les rappeler, voire un SMS, ou mieux un email s'ils le connaissent. Et après s'il rappellent, je les reconnais donc je décroche.

Cela conduit parfois à des conversations lunaires : « pourquoi m’avez-vous appelé ? – Mais je ne vous ai pas appelé ! – Mais si ! ». Oui, c’est du vécu, et pas qu'une fois.
Je ne connaissais pas la pratique. Merci! Ça explique une situation que j'ai vécu l'année dernière

J'ai vécu la situation pour la première fois aujourd'hui-même :(

Ce qui est bien, c'est que l'Arcep s'accroche à supprimer le problème et essaie de comprendre pourquoi il y a encore des appels qui usurpent les numéros. :bravo:

J'ai toujours pensé que tant que les opérateurs se factureront les terminaisons d'appel, le spam sera du chiffre d'affaire bonus pour eux.

J'espère que ça va bouger car c'est infernal... Des spam qui usurpe des 06 ainsi que des fixes de toutes les régions j'en reçois au moins un par jour
Aujourd'hui un 03 et un 04

En plus c'est toujours des messages vocaux qui se font passer pour des vrais personnes

Bref une plaie

Pour les fixes ce sont des vrais numéros ou tous commencent par la même séquence (0424 par ex) ? Dans ce cas ce sont les numéros réservés pour le démarchage. Perso, je n'ai pas croisé d'usurpation de fixe car le MAN (l'authentification entre les opérateurs) doit être difficile à contourner.

Par contre, pour les mobiles y'a encore quelques trous dans la raquette. Mais pour ce cas aussi, quand le numéro ne peut pas être authentifié (à cause du roaming notamment), ça affiche désormais numéro masqué (j'en ai reçu plusieurs depuis quelques temps).

travaillant dans les télécoms, il est ultra facile de contourner le MAN. N'importe qui peut présenter le numéro qu'il veut. Les opérateurs peuvent réguler mais c'est encore trop la jungle :/

Et c'est à cause de quoi ? Pourquoi avoir mis en place ce dispositif dont le but est de régler ce problème s'il ne le règle pas ?

Effectivement merci pour l'astuce ça me permettra d'en filtrer une partie !
Cela dit ils appellent aussi avec des 06 ou 07,et j'ai eu un 01 87 également

Ce mois ci 5 appels pour me vendre un forfait free..

Le respect.. 2 euros pas plus

C'est très bien de prendre ce sujet à bras la corps, et non plus seulement sur la partie réglementaire, mais sur la partie pratique, en arrêtant de supposer benoîtement que les joueurs respectent le jeu.
C'est exactement ce que l'on devrait toujours constater de la part d'une autorité de régulation.

Ce serait bien que ce soit toujours comme cela avec l'ARCEP & avec les autres autorités de régulation…

Pour cela, il faut qu'un max de monde se plaigne à l'Arcep. En l'occurence, on voit bien dans l'Article que c'est l'explosion des plaintes qui donne à l'Arcep l'argument pour hausser le ton envers les opérateurs.

Depuis 6 mois j'ai des 06 non signalés par l'app d'orange qui m'appellenr (et donc très probablement des usurpations de numéros) mais en plus, depuis un mois, c'est une IA qui essaie de me vendre des panneaux solaires 😅 Pour le moment, c'est drôle car comme tout le monde, je découvre sa puissance et le fait qu'on est loin d'un test de Turing réussi mais si à terme on vire l'humain, ça risque de multiplier le nombre d'appels.

