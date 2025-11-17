Mozilla évoque une « fenêtre IA » pour Firefox et reçoit une volée de bois vert
Entre la navigation classique et celle dopée à l’IA proposée dans des visions intégrées comme Comet de Perplexity ou Atlas d’OpenAI, Mozilla veut une troisième voie.
Le 17 novembre à 11h34
Dans un billet publié le 13 novembre, Mozilla a indiqué travailler sur une fonction nommée « Fenêtre IA », qui pousserait un peu plus loin l’intégration de l’IA dans le navigateur, sous une forme spécifique. Il s’agirait d’un nouveau type de fenêtre, en plus de la classique et de la navigation privée, dans laquelle les interactions seraient plus poussées avec le chatbot utilisé (dont la configuration est optionnelle).
Mozilla dit avoir entendu les commentaires de personnes ne souhaitant pas avoir d’IA dans leur navigateur. « Néanmoins, rester immobile pendant que la technologie progresse ne profite ni au web ni aux personnes qui l’utilisent. C’est pourquoi nous considérons comme notre responsabilité de façonner la manière dont l’IA s’intègre au web, de manière à promouvoir l’ouverture, la transparence et le choix. Ainsi, utilisateurs et développeurs peuvent l’utiliser librement, contribuer à la façonner et en tirer réellement profit », affirme l’éditeur.
L’annonce met en avant cette approche spécifique, qui s’incarne dans des fonctions comme « Secouer pour résumer », qui lui a d’ailleurs valu une distinction du magazine TIME.
Pourquoi une fenêtre IA quand le chatbot peut déjà être utilisé depuis la barre latérale ? Essentiellement pour rendre possible l’exploitation du contexte à l’échelle de la fenêtre, avec une architecture spécifique. Selon Mozilla, les utilisateurs resteraient pleinement maitres, en choisissant si la fonction doit être utilisée ou même simplement activée. Comme pour l’intégration actuelle, le choix du chatbot resterait entier, le navigateur n’en intégrant aucun d’origine.
Bien que l’éditeur évoque un développement ne faisant que commencer, les réponses données dans les commentaires sont loin d’être enthousiastes. Beaucoup critiquent cette volonté de suivre la dernière tendance à la mode, y compris l’argument de « rester immobile ». « J’ai entendu les mêmes inepties de la part des tordus obsédés par les cryptos et NFT », déclare par exemple l'utilisateur DonutRush. Un autre, nube, fait remarquer que Firefox n’a aucune chance de gagner contre Chrome et qu’il devrait en conséquence se concentrer sur son public.
C’est une thématique générale des navigateurs : doivent-ils tout succomber à l’IA de peur de rater une révolution complète dans le monde de la consommation des contenus web, ou s’assurer de correspondre aux usages de leur public ? Vivaldi, par exemple, a fait le choix d’attendre et de rester sur un modèle de navigateur sans IA. D’autres, opérant dans le domaine de la vie privée, n’ont pas attendu, comme Brave avec son Leo.
Dans son annonce, Mozilla a tenté d’éteindre l’incendie : « Nous vous entendons. Nous travaillons activement sur un interrupteur unique et facile pour désactiver toutes les fonctionnalités d’IA en même temps, si c’est ce qui vous convient, sans avoir besoin d’aller sur about:config ».
Mozilla évoque une « fenêtre IA » pour Firefox et reçoit une volée de bois vert
Hier à 11h38
https://korben.info/firefox-ai-window-ia-paradoxe-privacy-libriste.html
Hier à 13h50
Ensuite, je ne vois pas ce que peut m'apporter une navigation du web avec l'IA mais bon, je deviens trop vieux pour ces conneries.
Hier à 14h08
Hier à 14h21
D'un autre coté comme @Thorgalix_21 mentionne, l'ajout de l'IA dans la navigation semble peu pertinente. A voir ce que c'est en réalité.
J'ajouterai que l'IA en local c'est bien mais il en faut de la RAM (vidéo?) pour faire tourner le bousin. A voir ce que la solution proposera.
Toutefois les prix de la RAM ayant explosé ces 6 derniers moins. Ça va de +100% a +180% suivant l'article. Et devinez qui sont les quidams qui en achètent le plus...
Bref, c'est peut-être pas vraiment la priorité.
J'aurai plutôt vu :
-L'isolation des onglets en natif plutôt qu'en extension.
-Économiser toujours plus de RAM (re-render d'un vieil onglet plutôt que de l'avoir conservé)
-Possibilité de modifier l'interface.
Hier à 15h44
- gérer correctement les timeouts (ou les communications entre le frontend et le backend)
- ne plus charger partiellement les pages pour donner l'impression d'aller aussi vite que la concurrence
- ne plus mémoriser les sockets (afin de possiblement accélérer les échanges ultérieurs)
- avoir une barre de progression de chargement à plus de 2 états
30% -> j'ai envoyé une requête
70% -> j'ai reçu une réponse
0% -> j'ai chargé le code html (mais pas les images et tout le reste)
- ...
Hier à 18h36
1) Une boite A fait un produit avec un taux de saloperies de 100% (chrome), alors qu'un autre produit B sur le marché a un taux de 0% (firefox)
2) La boite A prend une grosse partie des parts de marché, notamment grâce aux saloperies dedans
3) La boite B se défend en augmentant son taux à 10% pour rester compétitif
4) Les utilisateurs du produit B crient au scandale, certains allant jusqu'à dire "autant utiliser le produit A dans ce cas là".
5) Le produit B disparaît, il n'y a plus que le produit A
Malheureusement ça marche pour tout ce qui a trait à la vie privée ou la sécurité dans la numérique, j'ai l'impression que les gens ne savent pas faire la part des choses, des concessions etc
Hier à 18h50
C'est une vraie question.
Si mes concurrents se torchent avec les lois et avec l'éthique, est-ce moralement acceptable que j'en contourne moi aussi une par-ci par-là ?
Ne vaut-il pas mieux conserver un champion de l'éthique (quitte à développer et définir des systèmes de financement alternatifs pour le logiciel libre) plutôt que d'accepter qu'il devienne aussi mauvais que les autres pour rester compétitif ?
On arrive sur une limite du capitalisme : ça paie souvent bien plus d'être malhonnête que d'être honnête, moral voire légal.
Modifié le 17/11/2025 à 18h44
- Les "mecs [aux] réactions teubées" ne critiquent pour beaucoup pas l'usage du machine learning en général, mais la hype qu'il y a sur les chatbots et l'utilisation du buzzword "IA" (le sous-titrage automatique c'est bien, la traduction locale c'est top, et Mozilla n'utilise d'ailleurs pas le terme "IA" pour parler d'eux - par contre intégrer ChatGPT/Claude/Mistral en sidebar, ça c'est de l'"IA" buzzword)
- Ils veulent que Mozilla se concentre sur autre chose qu'ils jugent plus important que l'IA (par exemple des API supportées jusqu'ici par Chrome uniquement qui font que certains sites ne tournent que sur ce dernier)
- Jusqu'ici, Mozilla n'a pas d'IA locale sur les chatbots, mais des wrappers (on peut certes choisir entre ChatGPT et Claude, mais c'est forcément cloud et pas particulièrement privacy-friendly), contrairement à ce qu'indique Korben
- Et surtout, même l'usage d'un modèle local (ce qui n'est donc pas le cas ici, voir point d'avant) ne fait pas disparaître comme par magie les problèmes d'éthique de l'entrainement et de la conso d'énergie, problème que Korben n'aborde même pas dans aucun de ses articles de défense de l'IA
On ajoute à ce "débunk" qui démonte deux arguments hommes de pailles¹ une sacrée dose de condescendance ("réactions teubées", les "mecs [qui] ont de la fièvre" ou "les gars", "ça hérisse les poils de cul de certains pas bien sevrés", "soyez pas cons") ainsi que 957 partenaires publicitaires et on obtient Korben.
¹ : YouTube
Modifié le 17/11/2025 à 20h51
Je croirai revoir l'époque de la TV 3D, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des NFT, des...
Mouais... Qu'il s'amuse avec son AI Windows, il faut peu pour exciter un... teubé ?
Ah oui, aussi le « Firefox proposait déjà des fonctionnalités IA locales depuis le début cette année [...] et pas grand monde ne s’en plaint. ». Réécriture de l'histoire vu que des gens s'en sont plaint suite aux lenteurs causés et autres. Par ailleurs sur tout ordinateur qui passe par mes mains, je m'assure de les désactiver.
Ce qui agaçe réellement c'est que Mozilla a peu de ressources qui sont au final gachées pour payer le salaire démesuré du CEO et dans des élements peu utiles.
Hier à 11h46
Remettre aussi un support du rss !
Modifié le 17/11/2025 à 13h33
https://wpt.fyi/interop-2025
Hier à 14h38
Hier à 12h02
Hier à 12h14
Hier à 12h17
Hier à 23h02
Les forks sont pour la plupart moins sécurisés (mises à jour en retard, nécessairement, et moins d'expertise quand on sais que certains forks sont gérés par 2-3 personnes à peine) et ne sont pour certains pas foncièrement différents (Waterfox c'est Firefox avec quelques changements dans about:config). Utiliser Waterfox, c'est se retirer de la sécurité et de la part de marché à Firefox. Et, si Firefox meurt, Waterfox moura.
Zen est un des rares a avoir un intérêt parce qu'il propose une expérience différente, mais c'est loin d'être le cas de tous les forks.
Hier à 12h32
Hier à 12h35
Un navigateur transparent sur le fonctionnement de l'outil, documentant les API utilisées quand ça ne tourne pas en local, travaillant avec un partenaire sélectionné pour sa transparence et l'usage de méthodes d'hébergement durable, et promouvant des fonctionnalités à valeur ajoutée serait un POC intéressant. Par fonctions à valeur ajoutée, j'entend de l'accessibilité via les modèles de vision, du TTS et STT pour l'interaction avec le produit, par exemple.
Oui, je sais que ces fonctions existent déjà par des systèmes dédiés, mais un peu de variété est toujours bon à prendre.
Hier à 13h51
Tous les éditeurs ont décidé que la solution c'est d'ajouter des fonctionnalités nécessitant un fournisseur d'IA.
Quand a savoir quel était le problème à résoudre: mystère.
Hier à 14h18
Dire que l'IA ne peut rien apporter à un navigateur me semble être de mauvaise foi pour qui se tient un minimum informé.
Après, est-ce qu'intégrer l'IA est plus prioritaire que d'autres fonctionnalités, là est selon moi la question la plus importante.
Mais j'ai surtout l'impression que les critiques de Mozilla sur ce point n'ont pas en tête qu'il est probable que Firefox joue ici sa vie : ne pas intégrer la dernière fonctionnalité "à la mode" peut le faire passer pour "dépassé" dans l'inconscient collectif, et cela signerai son arrêt de mort car il serait petit à petit abandonné, sauf par une poignée d'irréductibles, jusqu'à ce que son développement ne soit plus rentable et qu'il soit abandonné et que Mozilla disparaisse en l'emportant dans la tombe. Et ça, ça serait dommage.
Hier à 14h24
Pourquoi un navigateur web aurait besoin d'IA ?
Hier à 14h31
- pour comparer des produits dans différents paniers de différents sites
- pour faire des actions en masse sur un site qui n'en propose pas en standard (par exemple changer le parent de multiples tickets dans Jira)
- pour te créer un compte sur un site plus facilement
Ça te suffit comme exemples ou tu en souhaites d'autres ?
Hier à 14h47
- Comparer des paniers : Comparateur de prix.
- Faire des actions en masse sous entendu fonctionnalité absentes d'un site : Trouver des sites / appli web ayant ces fonctionnalités. Bon et puis citer Jira en exemple... bref.
- Créer un compte sur un site plus facilement... A part le handicap moteur...
Le périmètre d'un navigateur c'est de rendre le contenu reçu en HTML sous forme d'image (le rendu). Le reste appartient aux utilisateurs et au sites eux mêmes.
C'est un peu comme de dire que les FAI sont responsables du contenu qui passe dans le tuyau.
Modifié le 17/11/2025 à 14h58
Et comme on ne parle que de pertinence d'avoir de l'IA dans le navigateur, il me semble que je répond à la question.
Hier à 21h35
Modifié le 17/11/2025 à 14h53
D'autant plus que je veux peut-être (surement) faire des choses aussi hors du navigateur:
- comparer avec des produits qui sont dans un fichier excel/pdf.
- exécuter des commandes git pour chaque tickets Jira.
- ajouter le nouveau compte dans keepassx.
Auquel cas, il faut que j'autorise firefox à prendre le contrôle total de mon PC pour faire ces actions ? Ou mettre des fonctions d'IA dans excel, acrobat, git et keepassx afin d'accéder à mes onglets firefox ?
A un moment, faut arrêter de faire des applications tout intégré en mode jardin fermé, et accepter que je peux faire tourner plusieurs applications sur mon PC, chacune dédiée/spécialisée dans son domaine.
Modifié le 17/11/2025 à 15h02
Comment tu fais ça en dehors du navigateur s'il te plaît (et si tu as besoin d'une appli spécifique ou de ligne de commande : c'est non car aucun non-geek ne fera ça) ?
Le reste de ton argumentation est du hors sujet total...
Modifié le 17/11/2025 à 15h07
Compare la liste des produits affichés dans les onglets Amazon et Cdiscount de Firefox.
Modifié le 17/11/2025 à 17h10
Si l'idée est d'avoir un agent ayant accès à TOUT LE PC, c'est pas forcément la came de tout le monde (même si, j'en convient, ça répondrait au besoin).
Hier à 17h16
C'est plutôt l'empêcher d'y accéder qui va être un problème.
Hier à 23h12
Hier à 18h26
- pour faire des actions en masse sur un site qui n'en propose pas en standard (par exemple changer le parent de multiples tickets dans Jira)
Là, c'est une fonction manquante dans l'outil que tu utilises. L'IA fera peut-être le job, mais l'outil de départ a raté une fonction si c'est vraiment utile.
Mais dans le cas de Jira, je n'ai pas l'impression que ça soit une fonction utile que tu nous inventes ici quand je lis la définition des tickets parents. Si tu as besoin de cette fonction, c'est que tu as complètement raté le ticket parent et ses tickets enfants qui ont été créés à partir du mauvais parent.
- pour te créer un compte sur un site plus facilement
Plus facilement que donner une adresse e-mail et définir un mot de passe ?
Mon intelligence naturelle me suffit amplement pour ça.
Hier à 23h20
Pour Jira, il y a plein de fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge en standard mais par des extensions (payantes), soit pas du tout.
Mon exemple pouvait être peu pertinent (même si j'ai déjà eu ce problème : oui, ça arrive de se tromper lors de la création de tickets, et il arrive aussi qu'on souhaite réorganiser les tickets), mais ce n'est qu'UN exemple.
Et pour créer un compte sur un site, il faut parfois mettre plein d'infos perso, passer par une validation d'adresse mail, passer par des écrans éclatés au sol e terme d'ergonomie : tu n'y passe peut-être que 5 minutes, mais si une IA te le fait en 10 secondes, ça reste intéressant (surtout pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la techno).
Hier à 14h34
Hier à 15h23
Modifié le 17/11/2025 à 17h50
Elle existe déjà !
1) Menu ("hamburger"), ensuite "Traduire la page"
2) Et si ton installation de Firefox n’est pas trop ancienne, il te propose la traduction automatiquement via une pop-up, et tu as aussi une icône de traduction en fin de barre d’adresse.
La mienne n’a pas été réinitialisée depuis un paquet d’années, alors le 2) est aléatoire, mais le 1) fonctionne tout le temps.
Par contre, c’est du "Google Traduction" il me semble. Même à partir de l’anglais, c’est pas top mais ça reste correct.
Et dans les paramètres de Firefox, tu peux même choisir d’installer les dictionnaires de langues qui t’intéressent, pour la traduction hors connexion.
Hier à 19h09
Car la traduction utilise des services tiers.
Hier à 19h51
Les temps d'inférence seront dégueux.
Hier à 23h10
D'ailleurs, je viens d'essayer sur mon téléphone Android et j'ai dû avoir une première connexion à internet pour qu'il télécharge un truc (sûrement un LLM) puis qu'il fasse la traduction. Ensuite, j'ai été sur une autre page en anglais et je me suis mis en mode avion, puis j'ai traduit la page sans besoin d'Internet.
Modifié le 17/11/2025 à 14h55
Mais je suis d'accord sur le fait qu'ils sont "obligés" de suivre les évolutions du moment et il me semble que s'ils l'implantent réellement comme ils le disent, ça sera bien plus propre que le forcing réalisé par leurs concurrents (ou tout autre plateforme/logiciel/appli qui a bourré des fonctions à base d'IA sans nous demander notre avis et sans nous permettre de les désactiver).
Edit : En revanche, je ne vois aucune utilité d'implanter une IA dans le navigateur. Même tous les exemples donnés au-dessus me semblent être sans intérêt. Je suis peut-être déjà un vieux con.
Hier à 15h05
Et je penses que là l'idée n'est pas tant de gagner des parts de marché que de ne pas en perdre...
Pour ce qui est de ne pas trouver d'intérêt à mes exemples, je peux le comprendre, mais ce n'est pas parce que ceux-là ne te parlent pas qu'il n'est pas possible d'en trouver d'autres qui, eux, te parleraient. 😉
Hier à 15h14
Hier à 23h16
Personnellement, j'utilise la fonctionnalité de traduction locale, et j'apprécie parfois le sous-titrage automatique. La fonction de regroupage dynamique des onglets peut avoir un intérêt. Les lecteurs d'écrans aussi bien évidemment.
En général ce type de fonctionnalités, qui existe depuis une décennie, on appelle même pas ça de l'IA. Pourtant la plupart de ces fonctions se basent sur du machine learning.
Par contre, j'abhore les fonctionnalités de chatbot : intégrer ChatGPT/Copilot/Claude/Mistral dans une sidebar.
Ces fonctions, par contre, on utilise le buzzword "IA" pour le décrire. C'est aussi du machine learning, très poussé certes, mais fondamentalement c'est pareil.
Bref, critiquer chaque ajout de fonctionnalité de machine learning est difficile, par contre, ce qu'on peut critiquer, c'est la course pour ajouter des fonctions d'"IA" partout comme la course pour ajouter de la "blockchain" partout en son temps.
C'est des fonctions très critiquables ethniquement, techniquement et humainement, qui ne sont implémentées que parce que l'innovation c'est la croissance, et la croissance c'est la vie¹ !!
¹ : la vie des actionnaires, pas des travailleurs, mais ça tombe sous le sens en capitalisme
--
On a eu un cas d'école avec VLC : ils ont annoncé avoir mis en place un système de sous-titrage automatique. S'ils avaient fait un communiqué disant juste "nouvelle fonction de sous-titrage automatique", il n'y aurait rien eu.
Or, ils ont annoncé "nouvelle fonction de sous-titrage automatique par intelligence artificielle" et ça a lancé un mini-drama.
Bref, gaffe aux définitions.
Hier à 16h17
Toutefois, le débat reste hystérique : dès qu'on parle d'intégrer "de l'IA" (terme qui ne veut RIEN dire), ça panique et les raccourcis sont pris.
J'ai donné des exemples des premiers cas d'usage qui me sont venu en tête relatifs à l'accessibilité et dont les moyens reposent sur des techniques de machine learning / deep learning. Bon, mon problème, c'est que je n'utilise pas le bullshit word du moment mais les noms des technos.
Hier à 16h37
J'ai autant besoin d'une IA intégrée dans un navigateur web que d'un antivirus intégré dans un éditeur de texte. Pourtant les 4 choses ont leur utilité. Mais séparément.
Hier à 16h43
La possibilité de fournir les briques d'intégration et d'utiliser son propre fournisseur (un peu comme OpenWeb UI) serait aussi un bon moyen d'instaurer un usage de confiance.
Intégrer une boîte noire dans une boîte noire, en ce qui me concerne : non.
Modifié le 17/11/2025 à 20h26
Par contre, pour un utilisateur lambda, non tech, l'ia apporte beaucoup de possibilités pour les quelles il ne connait pas les alternatives ou n'en a pas les capacités d'usage. Je le vois dans ma boite, les non tech s'habituent de plus en plus aux outils IA et développent de nouveaux usages (bons ou mauvais). C'est surtout une question de créativité.
Si aujourd'hui l'ia dans le navigateur semble peu utile, je pense que ça va complètement changer dans les années à venir. Le poids des habitude compte pour beaucoup.
(perso c'est pas la traduction par IA qu'il me faut mais un correcteur de fautes )
Hier à 13h03
Hier à 13h29
Hier à 13h56
Hier à 13h57
Triste monde.
Hier à 14h28
YouTube
Modifié le 17/11/2025 à 14h30
Hier à 16h12
Ca semble être la stratégie de Google et la raison d'être de Android et Chrome: fournir un environnement d'exécution qui ne soit pas contrôlé par les éditeurs d'OS (Microsoft, Apple...).
Mais est-ce pour le bien des utilisateurs ou pour le bien de Google, c'est la question...
Hier à 15h14
Hier à 15h59
Au boulot on nous impose le navigateur (comprendre Chrome) pour consulter les e-mails, visualiser l'agenda, faire des visios,... alors qu'il existe des applis dédiées pour ça. Et après on va se plaindre que le nav rame...
Sinon je comprends la position de Mozilla, "ne rien faire" c'est toujours considéré comme refuser le progrès. C'est dommage mais c'est comme ça, c'est le syndrôme "amish" de Macron. Dès qu'on émet une critique, on est de suite qualifiés de luddistes.
Ce qui m'embête avec l'IA, c'est surtout la conso d'électricité et d'eau, ainsi que le respect de la vie privée. Tant que cela reste optionnel dans le navigateur, et que si on la refuse cela n'alourdit pas son utilisation, cela me convient. Je ne suis pas contre le progrès, j'aimerais juste qu'on se pose un peu la question des impacts extérieurs, et à faire un équilibre entre les bénéfices et les risques. On a réussi à le faire pendant la pandémie, pourquoi quand on parle de technologie (c'était aussi le même débat au début de la 5G, et cela recommencera avec la 6G), soit on est un esprit éclairé, soit on est un Pierrafeu ?
Hier à 16h52
Actuellement, c'est comme Google Assistant et Siri depuis leur tout début (et oui, toujours pas totalement réglé) : ça marche dans certains cas, mais si on essaie d'être naturel ou qu'on sort un tout petit peu du périmètre prévu, et le truc te fait une recherche sur Google à la place de lancer ta musique ou d'allumer ta lampe…
Que ce soit les "vieux" assistants, les LLMs ou Agents, on finit par finalement perdre plus de temps à regarder bêtement notre écran une bonne minute pour que ça produise quelque chose que de le faire nous-mêmes. Et dans suffisamment de cas pour que ça en devienne insupportable, ils font mal la tâche ou par des moyens détournés, et après on doit aller corriger ou reformuler tout le truc (et qu'ils reprennent encore un bon moment à tourner encore un coup).
Comme dit dans les commentaires ici ou sous l'annonce, il y a quand même beaucoup de choses à améliorer dans Firefox, rien que dans l'UX/UI comme on a eu pour les profils récemment, avant de penser à ajouter plus de cartes sur ce château fragile.
Hier à 17h29
Ca sent les décisions de dirigeants (avec un profile plutot financier que technique) qui n'ont pas de vision à long terme pour Firefox (et les autres apps Mozilla) et naviguent au gré des tendances.
Je vois pas comment la direction prise va permettre de relancer Firefox. Les users lambda s'en tapent de l'IA en local et une large partie de la base des users de Firefox voudraient juste que Mozilla se concentrent sur le fix des problèmes déja présents.
Hier à 17h45
- Les APIs inventées par Google (usb et plein d’autres)
- je ne sais plus quel codec
- les DRM
- ...
Hier à 19h19
Hier à 20h22
C'est dommage car ils auraient pu garder le navigateur simple et stupide et proposer leur bloat sous forme d'extension pour qui en a besoin plutôt que de l'imposer à tous.
Pour ma part je n'ai pas encore cherché activement d'alternative de simple navigateur (sans agenda et mail ni merdouille), porté sur la vie privée, dispo dans un dépôt pour mon linux, et open source, mais quand j'en aurai marre je pense que je vais trouver.
Hier à 23h24
Modifié le 17/11/2025 à 22h00