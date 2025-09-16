Free mVPN : Free intègre un VPN à ses forfaits mobiles

D'après l'opérateur, il s'agirait d'une première mondiale : Free a annoncé, mardi 16 septembre, l'ajout gratuit d'un service de réseau privé virtuel (VPN) à ses forfaits mobiles Free 5G et Série Free. Disponible sans surcoût, ce dernier permet donc à l'utilisateur d'activer une option permettant de router son trafic Internet sur le réseau de l'opérateur jusqu'à un point de sortie, situé pour l'instant en Italie ou aux Pays-bas. « Le choix du pays de sortie sera bientôt disponible », promet à ce sujet la filiale du groupe Iliad, sans préciser quelles seront les options possibles.

L'option n'est pas proposée sur les forfaits à 2 euros et les formules vendues via Veepee - capture d'écran

Un VPN activé en un clic pour 12 heures

Baptisé Free mVPN, le service est accessible depuis le téléphone de l'abonné, mais aussi via les appareils en partage de connexion, prend soin de souligner l'opérateur, qui revendique d'offrir gratuitement à ses abonnés un service habituellement payant, sans quota quant au volume de données échangé.

D'après Free, le service s'active « en un clic », soit depuis l'espace client sur le site de l'opérateur, soit depuis ses applications mobiles iOS ou Android (rubrique Mes options), et ce pour une durée de 12 heures « au terme de laquelle l’abonné retrouve automatiquement un accès Internet local sans avoir rien à faire ». Dans l'intervalle, la désactivation manuelle reste possible, précise l'opérateur, qui indique également que l'utilisation de Free mVPN rend « indisponibles » les MMS.

Un service opportun(iste) ?

« Un VPN, ça ne devrait pas être un luxe réservé à quelques-uns. Alors on a décidé de l’intégrer à vos forfaits, directement et sans surcoût, comme l’illimité ou la 5G. Encore une fois, Free rend du pouvoir d’achat aux Français », clame Xavier Niel dans un communiqué (PDF). L'opérateur y déclare que « plus de 40 % des Français ont déjà utilisé un VPN », alors que ce service « reste souvent payant et contraignant ».

Popularisé par des acteurs tels que Nord VPN, qui déploient d'importants budgets marketing sur YouTube ou auprès des médias financés par la publicité, le secteur des VPN connait en ce moment un regain d'intérêt dans le cadre de la polémique liée à l'accès aux sites pornographiques conditionné à un contrôle de l'âge.

En réponse aux injonctions de l'Arcom, plusieurs grands éditeurs de sites pornographiques ont mis en place ces dernières semaines des restrictions d'accès spécifiques aux internautes français, activées en fonction de l'adresse IP (et à l'efficacité largement discutable). Un forme de géo-blocage que Free propose donc de contourner « en un clic ».

Rappelons que contrairement à ce que laissent parfois entendre les articles promotionnels ou les réclames des éditeurs spécialisés, un VPN ne garantit ni anonymat, ni protection absolue contre les menaces informatiques.