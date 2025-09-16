Free mVPN : Free intègre un VPN à ses forfaits mobiles
Free annonce l'intégration, sans surcoût, d'un service VPN à ses forfaits mobile Free 5G et Série Free. Proposé sans quota et accessible aux appareils en partage de connexion, il doit permettre à terme de sélectionner son pays de sortie.
Le 16 septembre à 10h24
D'après l'opérateur, il s'agirait d'une première mondiale : Free a annoncé, mardi 16 septembre, l'ajout gratuit d'un service de réseau privé virtuel (VPN) à ses forfaits mobiles Free 5G et Série Free. Disponible sans surcoût, ce dernier permet donc à l'utilisateur d'activer une option permettant de router son trafic Internet sur le réseau de l'opérateur jusqu'à un point de sortie, situé pour l'instant en Italie ou aux Pays-bas. « Le choix du pays de sortie sera bientôt disponible », promet à ce sujet la filiale du groupe Iliad, sans préciser quelles seront les options possibles.
Un VPN activé en un clic pour 12 heures
Baptisé Free mVPN, le service est accessible depuis le téléphone de l'abonné, mais aussi via les appareils en partage de connexion, prend soin de souligner l'opérateur, qui revendique d'offrir gratuitement à ses abonnés un service habituellement payant, sans quota quant au volume de données échangé.
D'après Free, le service s'active « en un clic », soit depuis l'espace client sur le site de l'opérateur, soit depuis ses applications mobiles iOS ou Android (rubrique Mes options), et ce pour une durée de 12 heures « au terme de laquelle l’abonné retrouve automatiquement un accès Internet local sans avoir rien à faire ». Dans l'intervalle, la désactivation manuelle reste possible, précise l'opérateur, qui indique également que l'utilisation de Free mVPN rend « indisponibles » les MMS.
Un service opportun(iste) ?
« Un VPN, ça ne devrait pas être un luxe réservé à quelques-uns. Alors on a décidé de l’intégrer à vos forfaits, directement et sans surcoût, comme l’illimité ou la 5G. Encore une fois, Free rend du pouvoir d’achat aux Français », clame Xavier Niel dans un communiqué (PDF). L'opérateur y déclare que « plus de 40 % des Français ont déjà utilisé un VPN », alors que ce service « reste souvent payant et contraignant ».
Popularisé par des acteurs tels que Nord VPN, qui déploient d'importants budgets marketing sur YouTube ou auprès des médias financés par la publicité, le secteur des VPN connait en ce moment un regain d'intérêt dans le cadre de la polémique liée à l'accès aux sites pornographiques conditionné à un contrôle de l'âge.
En réponse aux injonctions de l'Arcom, plusieurs grands éditeurs de sites pornographiques ont mis en place ces dernières semaines des restrictions d'accès spécifiques aux internautes français, activées en fonction de l'adresse IP (et à l'efficacité largement discutable). Un forme de géo-blocage que Free propose donc de contourner « en un clic ».
Rappelons que contrairement à ce que laissent parfois entendre les articles promotionnels ou les réclames des éditeurs spécialisés, un VPN ne garantit ni anonymat, ni protection absolue contre les menaces informatiques.
Commentaires (52)
Problème :
Free est une société de droit français donc elle ne peut pas être "zero log*".
* Qui audite Free sur ce segment ? Un VPN de qualité est audité. Free ... Yeah right ! ...
La bonne pratique voudrait que :
* l'on configure son navigateur pour recouvrer un semblant de vie privée.
* l'on sépare les activités entre différents navigateurs.
* l'on utilise les onglets conteneurs quand c'est possible.
* l'on désactive WebRTC (suivant contrainte).
Tout cela ne se fait quasiment jamais dans un téléphone mobile faute d'option dans l'application ou du syndrome Mme Michu.
Cela tient plus de l'effet d'annonce qu'autre chose.
Payer du rien finalement... c'est pas gratuit.
Du coup c’est plutôt intéressant comme alternative à ces services. Ceux qui ont besoin d’un VPN pour d’autres raisons iront voir Mullvad.
Quand je vois le niveau des utilisateurs et même des développeurs... Bon je ne vais pas être insultant mais disons que la StartUp Nation, elle a démarré sur les chapeaux de roue et elle continue son dérapage pour finir dans le ravin.
Contourner le blocage IP pour regarder Netflix sur un téléphone mobile... Ça mérite une claque pédagogique déjà. Une tablette à la rigueur... mais c'est c'est pas le gros du marché.
Bref. Idiocracy marches on!
Et franchement, il y a certains sites, si j'avais en face de moi l'admin IT, je lui collerais bien une belle paire de baffes. Il y a un site qui m’a bien énervé : Le Musée de la Compagnie des Indes de Lorient.
Il faut une IP en France, même pas possible si on est en Italie, Espagne, Allemagne… C’est beau l’Union Européenne…
Et toute l’ironie de la page intitulée : Les comptoirs européens et américains en Chine quand justement… bref
Peut-être à cause de l’extension du site dans son URL… la 1ere fois que je vois une telle extension.
Donc, ils offrent juste un service en plus, a priori sans risque supplémentaire pour le client.
Cela, peut ne pas répondre à ton besoin, mais ce peut être un plus pour d'autres.
Je suis peut être mauvaise langue mais je ne vois pas Free percer dans ce marché. Même pour faire un pied de nez. Je reste sur l'effet d'annonce. Y'a pas grand chose d'autre d'ailleurs.
Et puis, c'est un retour aux sourcse pour Xavier Niel, qui, rappelons-le, a commencé le business avec le minitel rose.
Je me permets cette remarque de grammaire car c'est bien ici l'objet de ton commentaire.
Donc ici si Free n'a pas activé les logs pour le service de VPN, il n'y a pas de donnée qui devra être conservée au titre du L34-1.
A titre d'info :
https://nordvpn.com/fr/blog/alliance-des-cinq-yeux-five-eyes/?srsltid=AfmBOoqLq7PnylsPjdi3ahrekKMdk78m05bv9uS79SjBmnG_JTIMI0tK#le-danger-des-5-eyes-9-eyes-et-14-eyes
La France fait partie de des alliances 9 & 14. Du coup, c'est facile de demander à un autre de le faire pour soi... merci NordVPN.
Et donc, il faut un VPN hors périmètre des cette foule de pays pour que cela soit cohérent. Ça existe.
Le VPN de Free c'est uniquement sur le réseau mobile de Free, ça ne change rien en mode Wi-Fi.
si c'est le cas, ils ne prendront jamais la place des autres
VPNnats distants.
Il s'agit d'un "VPN" qui n'utilise pas une application ou qui ne nécessite pas de fouiller dans les paramètres systèmes pour l'installer manuellement.
A la place, tu vas dans l'espace client, tu cliques un bouton, et hop ton adresse IP sortante est à l'étranger.
Donc tout se passe dans l'infrastructure de Free Mobile, et ça n'a donc aucun effet si tu passes sur un réseau WiFi.
soit depuis l'espace client sur le site de l'opérateur, soit depuis ses applications mobiles iOS ou Android (rubrique Mes options)
ça peut donc être local au mobile donc opérationnel aussi sur wifi, mais c'estvrai que si c'est uniquement sur le compte, ça ne peut toucher que la connexion mobile.
Il le faisait déjà avant, et ça ne m'as jamais arrêté, donc ça ne change rien de passer par leur mVPN.
Par contre le machin de vérification d'âge qui veut que je crée un compte (qui fuitera au premier hack), que j'installe leur application daubée sur mon téléphone, et que je souris devant la caméra pour valider mon âge, non merci.
D'après ce que j'ai lu ici, il y a bien d'autres façon que d'installer une application et se prendre en photo.
Je suis allé voir sur un seul site qui exigeait la vérification d'âge, et il m'a réclamé de passer par Yoti (attention à la faute de frappe, Yoto c'est un baladeur MP3 pour enfant ).
Je suis pas resté très longtemps sur la page de Yoti, mais de mémoire il me réclamait une création de compte, une appli mobile, et un passage devant la caméra pour scanner ma tête ou mes papiers d'identité.
J'avais la grosse flemme de tenter des filouteries du style fausse carte d'identité (j'ai pas encore lu le dossier NXI dédié), j'ai juste passé mon chemin.
Il y a peut-être d'autres sites qui ont des méthodes de vérification moins intrusives, mais je ne suis pas tombé dessus pour l'instant.
Mon site habituel a préféré se mettre en grève plutôt que de mettre en place le contrôle d'âge (groupe Aylo), donc le mVPN Free sera d'autant plus utile pour y accéder.
Et la garantie de stocker des infos ou non, autant dire qu'il n'y en a aucun avec les fournisseurs de VPN non plus.
Aujourd'hui à 13h42
Je rêve d'un monde où tous les FAI pourront louer des adresses chez des concurrents étrangers, mais les installeront en France en rajoutant quelques lignes aux tables BGP: Les nat distants à délai raccourci.
Je suppose aussi que tous les blocages légaux imposés en France et en Italie sont appliqués.
si en plus ils font de la DPI, pour soi disant la "sécurité" de leurs clients, ça ne sera pas possible, c'est encore une porte ouverte aux faux en tout genre.
Décidément j'aurai toujours du mal avec les VPN dont je ne maitrise pas le serveur.
des contenus Netflix différentsdu porno en grand dans le séjour sur le mur de projection 120" avec le home cinéma qui vas bien ?
Là toute nana normale se taille en courant et te laisse bien seul: Pas vendeur le truc! Puis faut savoir que si le cinéma classique s'est vu pourvu de tous les moyens de faire valoir ses droits, celui pour adultes court toujours après. Fatalement, il y a une cible moins risquée que l'autre!
Ils n'ont pas osé, en clin d'oeuil historique, appeler leur "masturbation-VPN" en "3615-Ulla", cela aurait risqué de faire tilter le législateur-porno-bloqueur, en âge d'avoir la réf, fait outrageusement cocu?
https://www.cta44.fr/invention-telecommunications-xavier-niel-1ere-societe/
80% de la population sont des menteurs.
(Nous on apporte du bien à nos coreligionnaires)
/team_chiant
Le but n'est pas de fuir le pays (mais pourquoi la France n'est pas proposée d'emblée?),
Le but est de pouvoir utiliser un WiFi public tout en se sentant aussi bien que sur une propre Freebox.
Je ne connais pas les sécurités 3G, 4G ni 5G.
Ca peut aussi permettre de se balader sans se connecter sur une antenne pirate.
Bref, c'est fourni, c'est gratuit, ça devrait être activer par défaut s'il n'y a pas déjà un autre VPN configuré.
Alors déjà, non, impossible, puisque ça ne concerne que les données mobiles (5G/4G/etc.). Le trafic WiFi ne passe pas dans le réseau de Free Mobile.
C'est un VPN qui est dans l'infrastructure Free Mobile, tu n'installes rien sur ton téléphone.
Et ensuite, si tu veux être aussi bien que sur ta Freebox, il y a une option qui existe depuis belle lurette pour ça : le serveur Freebox a une fonction VPN qui te permet d'accéder à ton réseau local (domotique, NAS, caméras, etc.) ainsi que de rebondir sur ta connexion française.
Ça fait une dizaine d'années que je m'en sers à chaque fois que je pars de chez moi.
Aujourd'hui à 13h38