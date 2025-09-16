Connexion

Free mVPN : Free intègre un VPN à ses forfaits mobiles

Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Nord VPN

Free annonce l'intégration, sans surcoût, d'un service VPN à ses forfaits mobile Free 5G et Série Free. Proposé sans quota et accessible aux appareils en partage de connexion, il doit permettre à terme de sélectionner son pays de sortie.

Le 16 septembre à 10h24

D'après l'opérateur, il s'agirait d'une première mondiale : Free a annoncé, mardi 16 septembre, l'ajout gratuit d'un service de réseau privé virtuel (VPN) à ses forfaits mobiles Free 5G et Série Free. Disponible sans surcoût, ce dernier permet donc à l'utilisateur d'activer une option permettant de router son trafic Internet sur le réseau de l'opérateur jusqu'à un point de sortie, situé pour l'instant en Italie ou aux Pays-bas. « Le choix du pays de sortie sera bientôt disponible », promet à ce sujet la filiale du groupe Iliad, sans préciser quelles seront les options possibles.

L'option n'est pas proposée sur les forfaits à 2 euros et les formules vendues via Veepee - capture d'écran

Un VPN activé en un clic pour 12 heures

Baptisé Free mVPN, le service est accessible depuis le téléphone de l'abonné, mais aussi via les appareils en partage de connexion, prend soin de souligner l'opérateur, qui revendique d'offrir gratuitement à ses abonnés un service habituellement payant, sans quota quant au volume de données échangé.

D'après Free, le service s'active « en un clic », soit depuis l'espace client sur le site de l'opérateur, soit depuis ses applications mobiles iOS ou Android (rubrique Mes options), et ce pour une durée de 12 heures « au terme de laquelle l’abonné retrouve automatiquement un accès Internet local sans avoir rien à faire ». Dans l'intervalle, la désactivation manuelle reste possible, précise l'opérateur, qui indique également que l'utilisation de Free mVPN rend « indisponibles » les MMS.

Un service opportun(iste) ?

« Un VPN, ça ne devrait pas être un luxe réservé à quelques-uns. Alors on a décidé de l’intégrer à vos forfaits, directement et sans surcoût, comme l’illimité ou la 5G. Encore une fois, Free rend du pouvoir d’achat aux Français », clame Xavier Niel dans un communiqué (PDF). L'opérateur y déclare que « plus de 40 % des Français ont déjà utilisé un VPN », alors que ce service « reste souvent payant et contraignant ».

Popularisé par des acteurs tels que Nord VPN, qui déploient d'importants budgets marketing sur YouTube ou auprès des médias financés par la publicité, le secteur des VPN connait en ce moment un regain d'intérêt dans le cadre de la polémique liée à l'accès aux sites pornographiques conditionné à un contrôle de l'âge.

En réponse aux injonctions de l'Arcom, plusieurs grands éditeurs de sites pornographiques ont mis en place ces dernières semaines des restrictions d'accès spécifiques aux internautes français, activées en fonction de l'adresse IP (et à l'efficacité largement discutable). Un forme de géo-blocage que Free propose donc de contourner « en un clic ».

Rappelons que contrairement à ce que laissent parfois entendre les articles promotionnels ou les réclames des éditeurs spécialisés, un VPN ne garantit ni anonymat, ni protection absolue contre les menaces informatiques.

Commentaires (52)

votre avatar
Donc en gros Free propose une solution de VPN intégrées à ces services.

Problème :
Free est une société de droit français donc elle ne peut pas être "zero log*".
* Qui audite Free sur ce segment ? Un VPN de qualité est audité. Free ... Yeah right ! ...

La bonne pratique voudrait que :
* l'on configure son navigateur pour recouvrer un semblant de vie privée.
* l'on sépare les activités entre différents navigateurs.
* l'on utilise les onglets conteneurs quand c'est possible.
* l'on désactive WebRTC (suivant contrainte).

Tout cela ne se fait quasiment jamais dans un téléphone mobile faute d'option dans l'application ou du syndrome Mme Michu.

Cela tient plus de l'effet d'annonce qu'autre chose.

Payer du rien finalement... c'est pas gratuit.
votre avatar
Sauf que la plupart des gens utilisent des VPN uniquement pour contourner les géoblocages, voire, pour les plus techniques, esquiver l’Arcom (en dehors des usages pros bien sûr, mais ce n’est pas ce dont on parle ici). Et souvent des VPN type NordVPN qui ont les même défauts mais pour plus cher.

Du coup c’est plutôt intéressant comme alternative à ces services. Ceux qui ont besoin d’un VPN pour d’autres raisons iront voir Mullvad.
votre avatar
Heu oui mais bon. Malgré les campagnes d'abrutissement Youtubesque pour les VPNs. J'ai beaucoup de mal à croire ce chiffre de 40% des Français ont utilisé un VPN. Sous entendu 40% des Français matent Netflix sur le téléphone.


Quand je vois le niveau des utilisateurs et même des développeurs... Bon je ne vais pas être insultant mais disons que la StartUp Nation, elle a démarré sur les chapeaux de roue et elle continue son dérapage pour finir dans le ravin.


Contourner le blocage IP pour regarder Netflix sur un téléphone mobile... Ça mérite une claque pédagogique déjà. Une tablette à la rigueur... mais c'est c'est pas le gros du marché.


Bref. Idiocracy marches on!
votre avatar
Tu serais surpris, et probablement déçu…
votre avatar
ho, bah la bêtise humaine, rarement emplit de joie. C'est sur.
votre avatar
J'utilise Urban VPN, gratuit, extension Chrome. Il y a un quota de données mais je m'en sers pour passer les géoblocages donc juste accéder au contenu de pages internet, pas pour télécharger de la vidéo donc pas souci.

Et franchement, il y a certains sites, si j'avais en face de moi l'admin IT, je lui collerais bien une belle paire de baffes. Il y a un site qui m’a bien énervé : Le Musée de la Compagnie des Indes de Lorient.

Il faut une IP en France, même pas possible si on est en Italie, Espagne, Allemagne… C’est beau l’Union Européenne…

Et toute l’ironie de la page intitulée : Les comptoirs européens et américains en Chine quand justement… bref

Peut-être à cause de l’extension du site dans son URL… la 1ere fois que je vois une telle extension.
votre avatar
tu as du bol, ils n'ont pas trouvé dans le commerce de filtre sur les ip bretonnes :breton:
votre avatar
Free Mobile a déjà accès à toutes les communications depuis le téléphone, et les logue déjà.
Donc, ils offrent juste un service en plus, a priori sans risque supplémentaire pour le client.

Cela, peut ne pas répondre à ton besoin, mais ce peut être un plus pour d'autres.
votre avatar
Les communications vocales dépendent d'un autre pan de lois. Ici c'est du surf IP.
votre avatar
Point de vue perso, qui n'engage que moi :p : le fait que Free annonce sortir spécifiquement en Italie et aux Pays-bas, alors que leur réseau ne manque pas de portes avec des IP françaises, c'est l'explication implicite de la finalité première du truc, à savoir permettre de contourner le géo-blocage sur les sites porno, et faire la nique aux acteurs du VPN qui se gavent en ce moment en surfant sur cette vague...
votre avatar
Même réponse que pour @BreizFenrir

Je suis peut être mauvaise langue mais je ne vois pas Free percer dans ce marché. Même pour faire un pied de nez. Je reste sur l'effet d'annonce. Y'a pas grand chose d'autre d'ailleurs.
votre avatar
Effectivement, ça peut rappeler les débuts Minitelliques de Xavier :p
votre avatar
Oui, ça me semble la seule explication possible, proposer du porn à ses clients sur smartphone. Du coup, c'est Eric Piole qui avait raison en disant que la 5G ne sert qu'à regarder du porno en haute résolution sur son smartphone.
Et puis, c'est un retour aux sourcse pour Xavier Niel, qui, rappelons-le, a commencé le business avec le minitel rose.
votre avatar
Oui mais 12h quand même... Y'a de quoi se faire des cloques :mdr:
votre avatar
"VPN intégrées à ces services" >> "VPN intégrées à ses services"

Je me permets cette remarque de grammaire car c'est bien ici l'objet de ton commentaire. :D
votre avatar
Juste pour dire que la loi n'oblige pas d'avoir des logs, juste de les conserver si tu les as activés. Donc si tu ne les active pas en premier lieu...

Donc ici si Free n'a pas activé les logs pour le service de VPN, il n'y a pas de donnée qui devra être conservée au titre du L34-1.
votre avatar
Il y a peu de chance qu'il ne le fasse pas. Rien que pour "le débeug". En général c'est log par défaut.


A titre d'info :

https://nordvpn.com/fr/blog/alliance-des-cinq-yeux-five-eyes/?srsltid=AfmBOoqLq7PnylsPjdi3ahrekKMdk78m05bv9uS79SjBmnG_JTIMI0tK#le-danger-des-5-eyes-9-eyes-et-14-eyes

La France fait partie de des alliances 9 & 14. Du coup, c'est facile de demander à un autre de le faire pour soi... merci NordVPN.

Et donc, il faut un VPN hors périmètre des cette foule de pays pour que cela soit cohérent. Ça existe.
votre avatar
En réponse aux injonctions de l'Arcom, plusieurs grands éditeurs de sites pornographiques ont mis en place ces dernières semaines des restrictions d'accès spécifiques aux internautes français, activées en fonction de l'adresse IP (et à l'efficacité largement discutable). Un forme de géo-blocage que Free propose donc de contourner « en un clic ».
Bah, ça rappelle d'où vient Xavier Niel en termes de business :D
votre avatar
Ça explique surtout ce qui a principalement motivé Free à inclure un VPN dans ses offres.
:perv:
votre avatar
J’ai pensé la même chose, un moyen pratique d’attirer ceux qui ne veulent pas prendre un VPN pour consulter du po..
votre avatar
L'option n'est pas proposée sur les forfaits à 2 euros et les formules vendues via Veepee
Dommage...
votre avatar
Pour le forfait à 2€, c'est normal, c'est pas avec 50Mo d'internet que le VPN vas aller très loin.

Le VPN de Free c'est uniquement sur le réseau mobile de Free, ça ne change rien en mode Wi-Fi.
votre avatar
Qu'est ce qui te permet de dire ça ?
si c'est le cas, ils ne prendront jamais la place des autres VPN nats distants.
votre avatar
C'est pas dit très clairement, il faut un peu lire entre les lignes.

Il s'agit d'un "VPN" qui n'utilise pas une application ou qui ne nécessite pas de fouiller dans les paramètres systèmes pour l'installer manuellement.
A la place, tu vas dans l'espace client, tu cliques un bouton, et hop ton adresse IP sortante est à l'étranger.

Donc tout se passe dans l'infrastructure de Free Mobile, et ça n'a donc aucun effet si tu passes sur un réseau WiFi.
votre avatar
je lis ça:

soit depuis l'espace client sur le site de l'opérateur, soit depuis ses applications mobiles iOS ou Android (rubrique Mes options)

ça peut donc être local au mobile donc opérationnel aussi sur wifi, mais c'estvrai que si c'est uniquement sur le compte, ça ne peut toucher que la connexion mobile.
votre avatar
L'application mobile fait juste office de raccourci pour accéder au site de l'espace client.
votre avatar
On aura donc un VPN qui fera croire que l'on est chez Free, alors qu'en réalité on sera sur une connexion Free. Cool. Bon, on voit bien que la seule utilité, c'est juste de sortir dans un autre pays pour contourner les vérifications pour le pr0n.
votre avatar
Le gens préfèrent utiliser un VPN plutôt que de passer une vérification d'âge relativement simple à leurrer pour du Porn ?! Assez dingue je trouve. Free, saura très bien faire le lien entre l'usage du VPN et l'utilisateur abonné qui est bien certifié. Tout comme d'autres sites je suppose, comme Nord VPN, même s'ils disent ne rien stocker ou analyser des historiques de navigation ou requêtes DNS, ca reste une question de confiance... Je n'ai pas plus confiance en un fournisseur VPN y compris free (dont les données fuites de temps en temps), qu'un système de vérif d'âge censé ne rien conserver.
votre avatar
Je parle juste pour moi, mais oui, je m'en fiche complètement que Free enregistre dans ses logs les URL des pages pornos que je visite.
Il le faisait déjà avant, et ça ne m'as jamais arrêté, donc ça ne change rien de passer par leur mVPN.

Par contre le machin de vérification d'âge qui veut que je crée un compte (qui fuitera au premier hack), que j'installe leur application daubée sur mon téléphone, et que je souris devant la caméra pour valider mon âge, non merci.
votre avatar
C'est vrai que les données de Free, ca ne fuite jamais..

next.ink Next
next.ink Next

D'après ce que j'ai lu ici, il y a bien d'autres façon que d'installer une application et se prendre en photo.
votre avatar
Honnêtement, j'ai pas creusé cette histoire très longtemps.

Je suis allé voir sur un seul site qui exigeait la vérification d'âge, et il m'a réclamé de passer par Yoti (attention à la faute de frappe, Yoto c'est un baladeur MP3 pour enfant :D).

Je suis pas resté très longtemps sur la page de Yoti, mais de mémoire il me réclamait une création de compte, une appli mobile, et un passage devant la caméra pour scanner ma tête ou mes papiers d'identité.

J'avais la grosse flemme de tenter des filouteries du style fausse carte d'identité (j'ai pas encore lu le dossier NXI dédié), j'ai juste passé mon chemin.

Il y a peut-être d'autres sites qui ont des méthodes de vérification moins intrusives, mais je ne suis pas tombé dessus pour l'instant.

Mon site habituel a préféré se mettre en grève plutôt que de mettre en place le contrôle d'âge (groupe Aylo), donc le mVPN Free sera d'autant plus utile pour y accéder.
votre avatar
Free, saura très bien faire le lien entre l'usage du VPN et l'utilisateur abonné qui est bien certifié.
Ouais enfin avec ou sans VPN, le FAI sait quels sites tu visites.

Et la garantie de stocker des infos ou non, autant dire qu'il n'y en a aucun avec les fournisseurs de VPN non plus.
votre avatar
non, faut pas exagérer, dans un vpn ou un nat distant, le FAI ne sait pas à quel site on se connecte si il ne gère pas le serveur vpn, ce qui n'est pas le cas de Free, bien sûr, sauf fuite dns, mais bon il y a les dns privés, donc chiffrés aussi sur mobile.
votre avatar
Mon propos est dans le contexte disant que le FAI est aussi l'opérateur du VPN.
votre avatar
ça dépends de ta config, si tu utilise DNS over HTTPS (pas de ton FAI), que tu va sur le site en question via HTTPS et qu'il est hébergé sur des infras mutualisés, le FAI ne saura pas ou tu vas... (le serveur DNS lui le saura par contre...)
votre avatar
Le FAI a au moins la liste des IP où le client s'est connecté. Donc oui, le FAI connaît une bonne partie de l'usage de la ligne.
votre avatar
Le gens préfèrent utiliser un VPN plutôt que de passer une vérification d'âge relativement simple à leurrer pour du Porn ?!
Si ce n'est pas pour ça, pour quelle autre raison les gens utiliseraient un VPN Free pour passer sur une connexion Free ?
votre avatar
Je ne dis pas que ce n'est pas la raison, je dis que je trouve ca c0.. :)
votre avatar
Une bonne astuce serait plutôt de tromper la géolocalisation de l'ip et garder le serveur vpn installé en France, histoire de raccourcir les chemins des données si on va sur un site en France.
Je rêve d'un monde où tous les FAI pourront louer des adresses chez des concurrents étrangers, mais les installeront en France en rajoutant quelques lignes aux tables BGP: Les nat distants à délai raccourci.
votre avatar
Tu fais de drôles de rêves :D
votre avatar
On rappelle pour info pour ceux qui ne sont pas chez Free : Tor Browser est ton ami :D
votre avatar
D'après leur site :
Free mVPN permet aux abonnés de protéger leur vie privée tout en naviguant sur le web en France via une adresse IP localisée à l’étranger (sélection aléatoire en Italie ou aux Pays-Bas). Ce VPN utilisant le réseau mobile de Free peut détecter les contenus malveillants et frauduleux lors de votre navigation sur le web (exemple : un lien reçu dans un SMS frauduleux serait bloqué).
Il faudrait comprendre que le réseau mobile Free sans VPN serait une passoire ? Je doute que le VPN apporte quoi que ce soit de plus par rapport à la connexion sans VPN, à part accéder aux sites porno comme d'autres l'ont fait remarquer.

Je suppose aussi que tous les blocages légaux imposés en France et en Italie sont appliqués.
votre avatar
Non, là,
si en plus ils font de la DPI, pour soi disant la "sécurité" de leurs clients, ça ne sera pas possible, c'est encore une porte ouverte aux faux en tout genre.
Décidément j'aurai toujours du mal avec les VPN dont je ne maitrise pas le serveur.
votre avatar
Est-ce qu'ils pourraient faire pareil sur la Freebox, pour qu'on puisse facilitent regarder des contenus Netflix différents du porno en grand dans le séjour sur le mur de projection 120" avec le home cinéma qui vas bien ?
votre avatar
Dans les mêmes conditions de projection, imagine donc les mensurations d'un Rocco! :fou3:
Là toute nana normale se taille en courant et te laisse bien seul: Pas vendeur le truc! Puis faut savoir que si le cinéma classique s'est vu pourvu de tous les moyens de faire valoir ses droits, celui pour adultes court toujours après. Fatalement, il y a une cible moins risquée que l'autre!
votre avatar
"Baptisé Free mVPN"...
Ils n'ont pas osé, en clin d'oeuil historique, appeler leur "masturbation-VPN" en "3615-Ulla", cela aurait risqué de faire tilter le législateur-porno-bloqueur, en âge d'avoir la réf, fait outrageusement cocu?
https://www.cta44.fr/invention-telecommunications-xavier-niel-1ere-societe/
votre avatar
20% de la population assume de consommer du porno.
80% de la population sont des menteurs.
(Nous on apporte du bien à nos coreligionnaires)
votre avatar
Ton pourcentage ne tient pas : je peux être dans les 20% et mentir ! :non:
/team_chiant :-D
votre avatar
Dans la mesure où on est déjà abonné Free mobile, la société a déjà accès aux logs.
Le but n'est pas de fuir le pays (mais pourquoi la France n'est pas proposée d'emblée?),
Le but est de pouvoir utiliser un WiFi public tout en se sentant aussi bien que sur une propre Freebox.

Je ne connais pas les sécurités 3G, 4G ni 5G.
Ca peut aussi permettre de se balader sans se connecter sur une antenne pirate.

Bref, c'est fourni, c'est gratuit, ça devrait être activer par défaut s'il n'y a pas déjà un autre VPN configuré.
votre avatar
Le but n'est pas de fuir le pays (mais pourquoi la France n'est pas proposée d'emblée?)
Ben si pourtant, c'est évident vu que la France n'est pas fournie, le but c'est bien de sortir du pays pour accéder à des contenus indisponibles en France.
Le but est de pouvoir utiliser un WiFi public tout en se sentant aussi bien que sur une propre Freebox.
Alors déjà, non, impossible, puisque ça ne concerne que les données mobiles (5G/4G/etc.). Le trafic WiFi ne passe pas dans le réseau de Free Mobile.
C'est un VPN qui est dans l'infrastructure Free Mobile, tu n'installes rien sur ton téléphone.

Et ensuite, si tu veux être aussi bien que sur ta Freebox, il y a une option qui existe depuis belle lurette pour ça : le serveur Freebox a une fonction VPN qui te permet d'accéder à ton réseau local (domotique, NAS, caméras, etc.) ainsi que de rebondir sur ta connexion française.
Ça fait une dizaine d'années que je m'en sers à chaque fois que je pars de chez moi.
votre avatar
Merci pour les détails :)
votre avatar
Elle va être belle l'augmentation en 2027... :troll:

Free mVPN : Free intègre un VPN à ses forfaits mobiles

  • Un VPN activé en un clic pour 12 heures

  • Un service opportun(iste) ?

