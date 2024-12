Le FAI associatif FDN bloqué par AWS, Reddit, YouTube et Engie

French Data Network (FDN), association fondée en 1992 et un des pionniers d'internet en France, explique dans un billet de blog que ses membres, auxquels il donne accès au réseau, ne peuvent plus accéder aux sites d'Engie.

Du côté de YouTube, depuis peu, les utilisateurs du réseau associatif ne peuvent plus accéder au site sans que celui-ci leur demande de se connecter « pour confirmer [qu'ils ne sont pas] un robot ». Le problème est similaire chez Reddit. D'autres sites comme BoursoBank, Disney Plus, entre autres, sont eux aussi touchés.

Pour les sites du groupe industriel énergétique, le problème existe depuis avril 2023 explique FDN. Une erreur HTTP 403 s'affiche à la place. Le support technique du fournisseur d'accès associatif a constaté que sa plage d'adresses (ainsi que celle du réseau de Gitoyen, un autre FAI associatif) « est présente dans le groupe de règles de filtrage "AWS-AWSManagedRulesAnonymousIpList" mis à disposition par Amazon Web Services (AWS) auprès de ses clients, dont Engie fait partie ».

Après avoir essayé de contacter les différents acteurs, l'association demande publiquement à AWS de retirer les réseaux FDN et Gitoyen de son groupe de règles de filtrage, à Engie de débloquer l'accès à ses sites et à YouTube « de ne pas forcer l’authentification des utilisateurices venant des réseaux de FDN et Gitoyen ». « Nous ne sommes pas des robots ! », ajoute l'association.