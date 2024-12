Le 28 décembre, l’USB-C deviendra obligatoire pour de nombreux produits

L’ANFR (Agence nationale des fréquences) a rappelé récemment que le 28 décembre marquait le début du règne de l’USB-C, choisi comme connecteur pour la recharge universelle. La bascule est la conséquence du décret n°2023 - 1271 du 27 décembre 2023 (et son arrêté d’application), transposant la directive européenne du 23 novembre 2022 dans le droit français.

Dans quelques jours, le décret entrainera principalement deux changements. D’abord, « un connecteur unique pour les chargeurs d’une large gamme d'appareils électroniques vendus en France ». Ensuite, « la vente séparée des appareils électroniques et de leurs chargeurs afin d’offrir aux utilisateurs le choix lors d’un achat ».

Traduction : de l’USB-C partout et plus de chargeur livré avec les produits. « Ce dispositif s'inscrit dans une démarche de protection de l’environnement, en permettant de réduire le volume de déchets électroniques, et de simplification, en mettant fin au problème de chargeurs différents pour chaque appareil », rappelle l’ANFR.

L’USB-C devient obligatoire pour l’ensemble des produits neufs dans une liste de catégories : smartphones, tablettes, appareils photo numériques, écouteurs, consoles de jeux portables, enceintes portables, claviers, souris, casque de réalité virtuelle ou encore liseuses.

Ce qui veut dire, dans ces domaines, que les produits encore vendus devront être proposés dans une variante USB-C ou faire l’objet de sanctions (amendes, retraits...). Apple, par exemple, ne va plus vendre l’iPhone SE ni la gamme 14, car tous ces modèles sont équipés d’un port Lightning. En revanche, comme indiqué par iGeneration, les produits reconditionnés ne sont pas concernés.

Quant aux ordinateurs portables, les fabricants « ont jusqu’au 26 avril 2026 pour se mettre en conformité ».