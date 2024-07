Elon Musk soutient officiellement Donald Trump pour la présidentielle aux États-Unis

Elon Musk, magnat de la tech et homme le plus riche du monde, a publiquement déclaré son soutien à Donald Trump le 14 juillet.

Il a publié un message en ce sens sur X, dont il est propriétaire depuis fin 2022, accompagné d’un extrait vidéo du candidat républicain levant le poing. La veille, ce dernier avait été visé par une tentative d’assassinat qui l’a blessé à l’oreille.

Si le patron de Tesla et (co-)fondateur de Space X et Neuralink ne s’était jusque-là pas officiellement prononcé, il avait déjà financé un groupe politique visant à faire élire Trump, selon Bloomberg. Outre sa fortune, son audience de 189,5 millions de personnes sur son réseau X devrait aussi servir le candidat.

La déclaration acte une mutation politique de long terme de l’entrepreneur sud-africain – d’après Reuters, il a déclaré avoir voté pour Hillary Clinton et Joe Biden.

En 2016, cela dit, il a été un temps conseiller auprès de Donald Trump. Dans les années récentes, surtout, il a publiquement soutenu des idées de la droite la plus dure, diverses théories du complot, et leur a donné de l’audience via X.