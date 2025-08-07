Cyberattaque contre Bouygues Telecom : 6,4 millions de clients impactés, des IBAN dérobés

Après une fin d’année 2024 et un début 2025 sur les chapeaux de roues pour les fuites de données, la situation s’était un peu calmée, mais ce fut de courte durée. L’été est chargé, avec des incidents cyber chez Louis Vuitton, France Travail, Allianz Life, Pandora et maintenant Bouygues Telecom.

On y retrouve des informations personnelles telles que les coordonnées, des données contractuelles liées à votre abonnement, des données d'état civil ou celles de l'entreprise si vous êtes un professionnel, ainsi que les IBAN sur la partie bancaire. Toutefois, « les numéros de cartes bancaires et les mots de passe de vos comptes Bouygues Telecom ne sont pas impactés ».

En octobre, Free aussi avait été victime d’une fuite de données personnelles, avec des IBAN. Quelques semaines auparavant, c’était RED by SFR, là aussi avec des données bancaires.

Les risques liés à la fuite d’IBAN

L’IBAN (International Bank Account Number) est l’identifiant international de votre compte bancaire, rattaché à une institution financière dans un pays (il commence par FR pour France, DE pour Allemagne…).

Selon la Banque de France, « communiquer son RIB n’est pas risqué en soi ». Mais « comme pour tout document contenant des informations personnelles, il convient de bien identifier la personne à laquelle vous communiquez un RIB. Un escroc pourrait utiliser ces informations de manière malveillante (ex : usurpation d’identité) », ajoute l'institution.

De son côté, Bouygues Telecom assure qu’une « personne qui détient un numéro IBAN ne pourrait pas émettre de virement sans votre accord ». À juste titre, l’opérateur prend soin d’ajouter que, concernant les prélèvements, c’est plus compliqué : « il est normalement nécessaire que le titulaire du compte signe un mandat SEPA, mais on ne peut pas exclure qu'un fraudeur parvienne à réaliser une telle opération en se faisant passer pour vous ».

En effet, lorsque la signature consiste en un SMS ou un email, une usurpation d’identité est facile à mettre en place.

Bouygues Telecom conseille donc à ses clients de vérifier les prélèvements et d'appeler la banque en cas de doute : « Sachez que la règlementation bancaire prévoit que vous puissiez vous opposer pendant 13 mois à tous les prélèvements effectués sans votre accord sur votre compte bancaire ».

Les cyberattaques sont « très fréquentes et n'épargnent » personne

L’opérateur ne donne pas de détails sur la cyberattaque. Il précise simplement avoir bloqué l'accès, renforcé la surveillance « et mis en œuvre des mesures complémentaires nécessaires ». L’entreprise rappelle aussi que les cyberattaques sont « très fréquentes et n'épargnent aucune entreprise »… un argument repris récemment par Pandora, dans une communication pour le moins surprenante.

Comme l’y oblige la loi, la CNIL a été informée de la situation. De plus, une plainte a été déposée auprès des autorités judiciaires.

Le risque en pareille situation, sans parler des prélèvements sur votre compte, est d’être la cible de phishing. Des pirates peuvent utiliser les données récoltées pour se faire passer pour Bouygues Telecom ou votre banque, afin de récupérer des données supplémentaires.