Cyberattaque contre Bouygues Telecom : 6,4 millions de clients impactés, des IBAN dérobés
À qui le tour ?
Bouygues Telecom prévient actuellement pas moins de 6,4 millions de clients d’un accès non autorisé à certaines de leurs données personnelles… mais aussi bancaires. Attention donc aux risques de phishing et de prélèvements sur vos comptes.
Le 07 août à 08h22
Après une fin d’année 2024 et un début 2025 sur les chapeaux de roues pour les fuites de données, la situation s’était un peu calmée, mais ce fut de courte durée. L’été est chargé, avec des incidents cyber chez Louis Vuitton, France Travail, Allianz Life, Pandora et maintenant Bouygues Telecom.
On y retrouve des informations personnelles telles que les coordonnées, des données contractuelles liées à votre abonnement, des données d'état civil ou celles de l'entreprise si vous êtes un professionnel, ainsi que les IBAN sur la partie bancaire. Toutefois, « les numéros de cartes bancaires et les mots de passe de vos comptes Bouygues Telecom ne sont pas impactés ».
En octobre, Free aussi avait été victime d’une fuite de données personnelles, avec des IBAN. Quelques semaines auparavant, c’était RED by SFR, là aussi avec des données bancaires.
Les risques liés à la fuite d’IBAN
L’IBAN (International Bank Account Number) est l’identifiant international de votre compte bancaire, rattaché à une institution financière dans un pays (il commence par FR pour France, DE pour Allemagne…).
Selon la Banque de France, « communiquer son RIB n’est pas risqué en soi ». Mais « comme pour tout document contenant des informations personnelles, il convient de bien identifier la personne à laquelle vous communiquez un RIB. Un escroc pourrait utiliser ces informations de manière malveillante (ex : usurpation d’identité) », ajoute l'institution.
De son côté, Bouygues Telecom assure qu’une « personne qui détient un numéro IBAN ne pourrait pas émettre de virement sans votre accord ». À juste titre, l’opérateur prend soin d’ajouter que, concernant les prélèvements, c’est plus compliqué : « il est normalement nécessaire que le titulaire du compte signe un mandat SEPA, mais on ne peut pas exclure qu'un fraudeur parvienne à réaliser une telle opération en se faisant passer pour vous ».
En effet, lorsque la signature consiste en un SMS ou un email, une usurpation d’identité est facile à mettre en place.
Bouygues Telecom conseille donc à ses clients de vérifier les prélèvements et d'appeler la banque en cas de doute : « Sachez que la règlementation bancaire prévoit que vous puissiez vous opposer pendant 13 mois à tous les prélèvements effectués sans votre accord sur votre compte bancaire ».
Les cyberattaques sont « très fréquentes et n'épargnent » personne
L’opérateur ne donne pas de détails sur la cyberattaque. Il précise simplement avoir bloqué l'accès, renforcé la surveillance « et mis en œuvre des mesures complémentaires nécessaires ». L’entreprise rappelle aussi que les cyberattaques sont « très fréquentes et n'épargnent aucune entreprise »… un argument repris récemment par Pandora, dans une communication pour le moins surprenante.
Comme l’y oblige la loi, la CNIL a été informée de la situation. De plus, une plainte a été déposée auprès des autorités judiciaires.
Le risque en pareille situation, sans parler des prélèvements sur votre compte, est d’être la cible de phishing. Des pirates peuvent utiliser les données récoltées pour se faire passer pour Bouygues Telecom ou votre banque, afin de récupérer des données supplémentaires.
Aujourd'hui à 08h36
Modifié le 07/08/2025 à 08h45
Edit : je note n'avoir pas encore été informé par l'opérateur.
Aujourd'hui à 08h56
Aujourd'hui à 09h27
Aujourd'hui à 09h01
Voici son contenu :
Information importante
concernant vos données personnelles
Cher client / Chère cliente,
Bouygues Telecom a été victime d’une cyberattaque ayant permis l’accès non autorisé à certaines données personnelles. Vous recevez cet e-mail car vous êtes concerné(e).
Les catégories de données concernées, associées à vos abonnements Bouygues Telecom, sont : les coordonnées, les données contractuelles, les données d’état civil ou celles de l’entreprise si vous êtes un(e) professionnel(le), ainsi que les IBAN.
Les numéros de cartes bancaires et les mots de passe de vos comptes Bouygues Telecom ne sont pas impactés.
Nos équipes techniques ont mis fin à cette attaque dans les plus brefs délais et nous avons mis en œuvre des mesures complémentaires nécessaires pour renforcer la sécurité de nos systèmes d’information.
Nous avons également informé la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Nous vous recommandons d’être particulièrement vigilant(e) concernant une éventuelle utilisation anormale de ces données personnelles (appels, SMS, mails frauduleux ou prélèvements suspects sur votre compte bancaire).
Pour vous accompagner, nous mettons à votre disposition une page internet dédiée et un numéro vert au 0801 239 901. Le Mag de Bouygues Telecom dispose également d’ un dossier complet sur la sécurité de vos informations personnelles.
Nous sommes sincèrement désolés et vous présentons toutes nos excuses pour cet incident.
Nous restons à votre disposition,
L’équipe Bouygues Telecom
Aujourd'hui à 20h11
concernant vos données personneles »
Si je devais attendre un titre d'e-mail disant clairement les choses, j'aurais préféré « important: accès non-autorisé à vos données personnelles dont votre numéro IBAN suite à une cyber attaque ».
« Nos équipes techniques ont mis fin à cette attaque dans les plus brefs délais » Ça me rassure autant que si on me disait « on t'a piqué tes photos intimes qui sont maintenant dans la nature, mais t'inquiète l'attaque a été stoppée »
Aujourd'hui à 16h07
Aujourd'hui à 20h00
Aujourd'hui à 08h40
Aujourd'hui à 08h43
Aujourd'hui à 08h46
Aujourd'hui à 08h52
Aujourd'hui à 09h00
Aujourd'hui à 10h04
Aujourd’hui, par défaut, tous les comptes sont en mode « liste noire ». Or, il est bien prévu (et obligatoire à proposer) un fonctionnement en liste blanche.
Problème : les banques s’évertuent à empêcher les clients de choisir ce mode en leur pourrissant la vie s’ils le demandent.
Déjà, une partie des « conseillers » ne savent même pas que ça existe. Ensuite, l’ajout d’un mandat autorisé n’est pas possible par l’espace client et impose un courrier papier (à part HelloBank a priori).
Bref : la solution existe, elle est juste rendue inutilisable par les banques. Tant qu’on ne reviendra pas au mode des prélèvements « à l’ancienne » avec déclaration préalable systématique, nos comptes ne seront pas sécurisés.
Aujourd'hui à 11h16
Aujourd'hui à 12h33
Aujourd'hui à 11h30
Et d’un autre côté, j’imagine (spéculation de la part) que c’est pas si open bar que ça. Déjà ça concerne que les prélèvement français. Sûrement que pour être autorisé à prélever, il doit falloir montrer pâte blanche. Et surtout, la contestation possible jusqu’à 1 an… c’est quand même très contraignant pour la société qui prélève d’avoir aucun garantie que l’argent va pas faire machine arrière pendant 1 an.
Modifié le 07/08/2025 à 13h57
Ce n'est pas spécifique à la France mais valable dans toute la zone SEPA. Ensuite, dans le cadre d'un prélèvement CORE (le type de prélèvement que tu fait si ton client est un particulier), ce dernier a 8 semaines pour contester sans justification et jusqu'à 13 mois avec justification (en règle générale, ça sera pour cause de prélèvement frauduleux).
Plus qu'une entreprise frauduleuse qui essaierait de te prélever des fonds, c'est surtout le cas d'une perosnne qui fait des achats, souscrit à des crédits, etc à l'aide de ton IBAN, bien que le vendeur en face soit règlo. Se pose alors la question du KYC de sclients, notamment en cas de crédit pour vérifier que le souscripteur est bien celui qu'il prétend être.
Aujourd'hui à 09h35
Aujourd'hui à 19h58
Aujourd'hui à 08h57
- rendre les IBAN dynamiques
- arrêter les IBAN et passer à une solution de token (1 token par commerçant, et seul ce commerçant peut utiliser le token)
Aujourd'hui à 09h12
Aujourd'hui à 09h22
C’est bien plus grave que la CB car pour cette dernière il suffit juste de deux clics pour en avoir une nouvelle..
C’est d’ailleurs étonnant que l’IBAN ne soit pas chiffrée..
Aujourd'hui à 09h32
Aujourd'hui à 09h36
Modifié le 07/08/2025 à 09h43
Le hash me semble un peu compliqué vu que c'est une donnée utilisée pour les virements/prélèvement bancaires. Ce n'est pas un mot de passe dont on compare le hash + salt pour savoir si c'est le même.
Dans tous les cas, il faut rappeler que l'IBAN n'est pas une donnée secrète : il figure obligatoirement sur une facture (celui du vendeur, évidemment), par exemple.
Modifié le 07/08/2025 à 10h06
et aussi https://bonjourlafuite.eu.org/ qui essaye de référencer les fuites concernant les citoyens français de façon chronologique avec le détails des données fuitées.
Prudence :-)
Aujourd'hui à 10h26
Aujourd'hui à 10h40
Aujourd'hui à 11h51
Aujourd'hui à 12h34
Aujourd'hui à 13h54
Aujourd'hui à 14h02
Aujourd'hui à 14h37
Aujourd'hui à 15h45
Hum... pardon Oui je suis de plus en plus intolérant envers l'incompétence, surtout quand il faut passer derrière pour réparer.
Bouygues disposerait de 26,8 M de lignes mobiles et de 9,4 M de lignes fixes. Cela fait environ 1 chance sur 5 d'être présent dans la fuite. J'ai un membre de ma famille qui est potentiellement concerné, à voir dans les prochaines heures ou jours.
Cela fait un an et demi que l'on subit une vague de piratage, et aucune leçon n'en est tirée juste pour économiser un peu d'argent. Après tout quand on peut externaliser toutes les gènes vers le client, pourquoi sécuriser vu que c'est ce dernier qui aura à gérer les conséquences ?
Aujourd'hui à 15h59
Aujourd'hui à 16h27
Modifié le 07/08/2025 à 17h44
En ce qui concerne les données de carte bancaires, elles sont sous le périmètre des normes PCI DSS dont l'IBAN ne fait pas partie.
Aujourd'hui à 18h21
Modifié le 07/08/2025 à 19h24
À ma connaissance il n'y a que Orange / Sosh qui permettent de payer sans problème en CB.
Chez Bouygues il faut passer par le service client qui n'y comprend pas que cela ne sert à rien de tenter le prélèvement si le client n'a pas renvoyé le mandat, et que les frais de rejet sont pour eux vu qu'ils font n'imp.
Et Free c'est pire : si on veut payer par CB, il faut laisser un dépôt de garantie de... 400 euros ! Si on est parti pour y rester, c'est sympa d'avoir 400 euros dehors plutôt que sur son compte. Et je doute que la Revolution, qui approche des 15 ans, ait vraiment cette valeur.