USA : l’IA qui devait révolutionner les autorisations de médicaments hallucine des études

🍄🍄🍄

Elsa, l'IA de la Food and Drugs Administration (FDA), devait « améliorer et optimiser les performances et le potentiel de chaque employé » de l'agence. Si elle permet de générer des documents de travail, elle ne manque pas d' « halluciner » des études scientifiques ou de déformer des recherches, selon une enquête de CNN.