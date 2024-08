Ford propose d’utiliser des voitures connectées pour dénoncer les excès de vitesse à la police

MàJ, 30/07/2024, 13h : la demande de brevet n'évoque pas l'ensemble des véhicules connectés, mais les véhicules (« de police, par exemple », qui pourraient cela dit aussi être opérés par d'autres agences).

Ford a déposé une demande de brevet concernant une technologie qui permettrait à un véhicule (« de police, par exemple », mais qui pourrait aussi être opéré par d'autres agences) de signaler à la police les excès de vitesse des autres conducteurs, relève Motor Authority.

Intitulée « Systèmes et méthodes de détection des excès de vitesse », elle a été déposée par Ford en janvier 2023, et publiée par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) le 18 juillet 2024.

Ford y évoque la possibilité de programmer les véhicules connectés pour qu'ils surveillent la vitesse des autres voitures, et d'utiliser les caméras embarquées pour photographier celles qui dépasseraient les limites de vitesse.

Un rapport contenant les données sur les excès de vitesse et des photographies des véhicules contrevenants, serait alors envoyé, via Internet, à des unités de surveillance autoroutière, voire à des véhicules de police, afin de faciliter le travail des policiers :

« La police de la route est généralement confrontée à différents types de défis lorsqu'elle traite des infractions liées à la vitesse. Parmi ces défis figure la nécessité d'identifier rapidement et précisément un véhicule en excès de vitesse et de prendre les mesures qui s'imposent. Il est souhaitable de fournir des systèmes et des méthodes qui aident les agents de la circulation et/ou d'autres agents chargés de l'application de la loi à accomplir ces tâches. »

Les policiers n'auraient dès lors plus besoin d'identifier directement les excès de vitesse, une tâche qui pourrait également être déléguée aux voitures autonomes, ajoute le constructeur automobile.

Motor Authority relève que Ford, qui dépose régulièrement des demandes de brevets, a également tenté de faire breveter un « mode de conduite nocturne ». Il limiterait la vitesse des véhicules la nuit pour tout le monde, y compris les secouristes, pour qui le brevet aurait même été conçu, explique Ford :

« Bien que ces premiers intervenants soient généralement formés aux techniques de conduite des véhicules à grande vitesse, ils ont toujours moins de temps pour réagir aux situations sur les routes lorsqu'ils se déplacent à grande vitesse. Cela est particulièrement vrai la nuit et dans des conditions météorologiques défavorables. »