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Affaire Lyhanna : Gérald Darmanin promet un « choc numérique » à la Justice, et de l’IA

Technosolutionnisme magique

Affaire Lyhanna : Gérald Darmanin promet un « choc numérique » à la Justice, et de l’IA

Les esprits s’échauffent à la Chancellerie, et ce n’est pas uniquement à cause de la canicule. Au lendemain de la publication du pré-rapport de la mission d’inspection chargée de faire la lumière sur l’affaire Lyhanna, Gérald Darmanin a annoncé « un choc numérique » au ministère de la Justice.

« Zéro papier d’ici six mois » : l’annonce de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, a de quoi étonner. Le ministère de la Justice n’est donc pas complètement numérisé et connecté ? Le traitement de la plainte pour viols sur mineure visant Jérôme Barella, principal suspect dans la mort de Lyhanna, a mis en lumière plusieurs défaillances de la justice, comme l’a pointé le pré-rapport [PDF] de la mission d’inspection (la version définitive est attendue le 5 septembre, avec une étape intermédiaire le 10 juillet).

Courrier mal trié

Est notamment mise en cause la communication entre le parquet de Toulouse, qui s’était dessaisi du dossier au profit de celui d’Auch : la procédure a été transmise par courrier postal avec un scellé, sans envoi en parallèle d’une version dématérialisée. Alors que c’est tout à fait possible, et cela aurait permis d’accélérer la prise en compte rapide de la procédure.

Ce d’autant qu’une fois à Auch, cette procédure a été mal triée et n’a pas été enregistrée comme urgente. « La procédure prioritaire qui aurait dû être enregistrée le jour de son entrée au [Bureau d’ordre pénal] a été classée dans le stock des affaires à enregistrer sans caractère d’urgence, en raison d’une erreur de tri, par un service affecté d’un retard important d’enregistrements de procédures papier », explique le rapport. Le parquet de Toulouse n’a pas insisté sur le caractère prioritaire du dossier – pas de coup de fil ou de courriel.

Interrogé par France Info, Gérald Darmanin promet « un choc numérique au ministère de la Justice ». Un « choc » qui a commencé « depuis un an » affirme-t-il, avant d’expliquer que les deux juridictions possèdent bien des boîtes email, et que les parquets de Toulouse et d’Auch ont internet, « je tiens à vous rassurer ». Seuls deux tribunaux sur 160 étaient numérisés à son arrivée au ministère en 2024, indique-t-il aussi, contre la quasi-totalité aujourd’hui.

Un des problèmes qui se pose à la Justice, c’est le manque de moyens, et le garde des Sceaux ne le cache pas : « ce n’est pas si facile que ça avec les moyens que m’a donnés le président de la République ». Une manière polie de pousser l’Élysée à prendre ses responsabilités… « On a encore entre 20 et 30 % de papier dans les juridictions », déplore-t-il encore.

L’IA à tout faire

Une autre solution : faire appel à l’IA. « On va tout scanner [avec] l’intelligence artificielle dans toutes les juridictions. C’est une réponse structurelle à des difficultés qui existent partout ». L’IA peut-elle raisonnablement être la réponse aux difficultés du ministère ? Il est permis d’en douter, ne serait-ce que pour les problèmes de sécurité des données que cette technologie pose.

Gérald Darmanin en convient d’ailleurs, en notant aussi que les données de la Justice sont « très sensibles » et qu’il n’est pas question de les stocker ailleurs qu’en France. Mais il n’en démord pas : « Il faut des outils informatiques modernes qui répondent à la façon dont l’IA est utilisée par les avocats ou les notaires ou les citoyens ».

Sébastien Lecornu a présenté mi-juin la feuille de route de l’État pour intégrer l’IA dans les rouages de l’administration. Le ministère de la Justice va pouvoir accéder aux technologies « les plus avancées » développées par le ministère des Armées.

Commentaires (42)

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Il faut des moyens informatiques, mais il faut aussi des moyens humains. Vu la quantité de personnel (procureurs et autres) par habitant absolument minable pour un pays de l'U.E., la France devrait d'abord investire en moyens humains avant de dilapider des budgets dans des projets pharaoniques de modernisation IT. L'I.A. n'est de toutes façons pas une solution viable en l'absence de bonne solution souveraine. Il faut arrêter de faire des cadeaux aux GAFAM.
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Vu la quantité de personnel (procureurs et autres) par habitant absolument minable pour un pays de l'U.E., la France devrait d'abord investire en moyens humains
Mais comment ça fait gagner de l'argent aux milliardaires ?
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Avez vous deja visiter un cabinet d'avocat, assister à des procès? TOUT EST PAPIER. il manque une feuille -> vice de procédure.
le passage au numérique de changera rien si il n'y a pas de reforme des procédures par du numérique, signature numérique, tampon numérique, copie conforme numérique.
Juste pour information, on peut recevoir une décision de justice en numérique mais elle ne sera valable que si les deux parties ont été informé par courrier.... bref c'est de l’éducation au monde numérique, qui n'est pas le métier de juge ou greffiers.
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Déjà venu à des procès en correctionnelle, il y a plus de 10 ans. Au bout de 2 heures, fin des procès car l'informatique avait planté 😥
Pas de chance pour les procès qui restaient à traiter.
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La signature numérique chez le notaire se faisait déjà il y a 10 ans... et pour te faire chier pour des prunes pour qq km/h de "trop" retenus on te trouve dare dare...
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Faut bien fixer des règles. Déjà, on ne te verbalise qu'à partir de 137 km/h sur autoroute et pas de points sous une certaine vitesse. Ce n' est plus quelques km/h quand on te verbalise. Si tu te fais attraper, c'est que tu as choisi ! Ils ne peuvent pas quand même verbaliser au pif.
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Ce n'est pas le débat, même si des pays n'ont même pas de sanction applicable sous 10km/h, voir ne verbalisent quasiment pas en pratique hors agglo sous 20km/h d'excès comme en Espagne, partant du principe qu'on doit pouvoir doubler autrement qu'en mode "course de camion au limiteur".

Il s'agit juste de souligner la différence d'efficacité entre ce qui rapporte (huiler la machine à cash des droits de mutation avec la signature électronique dont il était question, base d'une justice efficace du 21ème siècle, ou celle de la sécurité rentière) et ce qui coûte: Là c'est classement vertical y compris pour des faits de très grande gravité, en attendant le dérapage complet de ceux qu'on conforte ainsi et le semblant de réveil de Darmanain-de-jardin-garde-des-seaux-de-merde-a-planquer-sous-le-tapis-de-la-maman-de-Moussa mais jouant en réalité l'oubli rapide de la majorité pseudo bien pensante dans ton genre.
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la France devrait d'abord investir en moyens humains avant de dilapider des budgets dans des projets pharaoniques de modernisation IT
Les gafam sont en train de batir l'infrastructure numérique qui va régir le monde pour le siècle (ou +) en utilisant les outils numériques et cryptographiques modernes.
Si les États ne réagissent pas, on s'en va vers un système neo-feodal contrôlé de fait par des acteurs privés en raison de leur domination technologique.

Réagir signifie rester compétitif (en terme de valeur apportée) pour que la puissance publique assure les missions régaliennes de base, incluant la justice, de manière très efficace. Cela nécessite de moderniser, pas nécessairement avec des projets "pharaoniques", mais nécessairement ambitieux.
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Réagir signifie rester compétitif (en terme de valeur apportée) pour que la puissance publique assure les missions régaliennes de base, incluant la justice, de manière très efficace. Cela nécessite de moderniser, pas nécessairement avec des projets "pharaoniques", mais nécessairement ambitieux.
Non.
"compétitif" quand Macron hurle à qui veut l'entendre "qu'on ne me parle pas de moyens" est juste ridicule comme objectif.
compétitif est inapproprié quand on parle d'un service public régalien. La justice n'a pas à être compétitive, ni même à être efficace. Elle a juste à être ... juste. quoi que ça coûte. Tout comme la santé. La poussée à l'industrialisation des services de l'état est une catastrophe nationale (au sens "qui attaque la Nation").

En l'occurrence, il y a juste une indigence telle, un appauvrissement volontaire des services de l'état (pour les desseins qu'on connait, enrichir les milliardaires et faire monter l'extrême droite) que ça craque de partout et ne tient que grâce à l'investissement anormale et insoutenable des personnels de base qui croulent sous le taf.
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il n'y a pas besoin de l'IA pour faire ça juste un bon cahier des charges, un budget et UN SUIVI !



[mode humour noir]
Dit lia, quelle est l'affaire prioritaire du jour, le viol sur mineur, le nourisson dans le congélateur, ou bien le détourneement de fond public du député européen ?
PS : j'ai oublié, le canibal multirecideviste...
PPS : Je dois préciser que le violeur sur mineur est multirécidéviste aussi, mais le détournement coucerne plusieurs dizaines de milions d'euros ....
PPPS : A oui, dans le congélateur il y avait déjà eu 3 nourissions auparavants....


Réponse du prompte : L'humanité devrait être detruite.
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Le nombre faramineux d'affaires de toutes sortes qui vont en justice, de la plus grave à la plus légère montre soit qu'il y avait plein d'affaires qui n'allaient pas en justice, soit que le citoyen n'est plus justement un individu qui vit en société et qui doit se fixer des limites. On ne peut pas mettre tout le monde en prison. Je pense aussi qu'il y a un problème d'éducation des parents et du système scolaire. Les enfants ont peut-être de moins en moins d'interdits et quand ils deviennent adultes s'autorisent n'importe quoi.
Je suis effaré par le nombre d'affaires citée actuellement dans ce cas: 70 000 en cours / depts = 700. C'est énorme.
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Ah bon, les tribunaux sont remplis de jeunes accusés ? Les affaires criminels concernent principalement les jeunes ?
Tu as des chiffres parce que j'ai pas l'impression que Xavier Dupont de Ligonnes était étudiant, que les Marcs Dutru ou autres Jérôme Barella ont moins de 25 ans, que Sarkozy, Cahuzac et Fillon sont des jeunes premiers.
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je comprends cette remarque et elle est réfléchi.
Mon bémol, c'est que l'argument peut être retournée aussi. ;-)
(Après c'est à celui qui avance des dires de le justifier et non à celui qui l'entend de démontrer l'inexactitude donc vous avez toujours le point :-) )
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Il se dit que Grok serait dans les tuyaux…
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ça ne m'étonnerait pas de la part de ce grokon ...
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Il faut savoir qu'à la sortie des concours de fonctionnaires informatique le Ministère de la Justice est le dernier choix des candidats (le premier étant le Ministère des finances grâce aux primes).
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Non, car il faut savoir que les concours sont différents par ministère, voire direction d'un ministère. Donc, s'il y a un choix, c'est avant de choisir un concours.
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Et le choix est fait par le minju lui-même, en n'embauchant volontairement pas. Rien que sur une unique région, il manque facilement une bonne 20taine de techs informatiques (pour les autres, j'imagine qu'on doit être plus ou prou au même niveau, pour chacune d'entre elle). Au dernier concours, au niveau NATIONAL, ils avaient ouvert 4 ou 5 postes. Et c'est ca à chaque fois, toujours moins de 10 postes ouverts au niveau national. Sachant qu'à côté ils ont aussi beaucoup de mal à recruter des contractuels, et encore plus de mal à les garder.
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Ils paient une misère (par rapport au privé) et en plus c'est sur concours ?
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À votre avis, que se passe-t-il quand il y a trop de dossiers urgents par rapport aux personnes disponibles pour les traiter ?
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On remplace tous leurs outils papier et numérique par de nouveaux outils plus à la mode et on les envoie en formation I.A. pendant trois mois? J'ai bon?
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J'ai eu une seconde d'hésitation le lisant le titre, j'ai cru que c'était un article du Gorafi.
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Le numérique c'est "facile" et "rapide", on peux faire des choses avant novembre 2027.
Le personnel, ça coûte cher, ça prends des vacances et des arrêts maladie, et ça mets des années entre les moyens alloués à la formation et leur disponibilité sur le terrain - et il faut le payer tout les ans entre les deux.
Et en plus c'est pas sur la même ligne comptable, les copains de l'EU vont pas être contents...

Bref, non , trop d'emmerde. le numérique et l'IA c'est un quick-win electoral. On va faire ça.
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OPEX ou CAPEX :D
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Je comprend pas qu'il soit encore en poste celui-la.
Y-a plus de responsables de nos jours... Ha si les petites mains ou bientôt les IA du coups
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Tu rigoles ?
Un violeur revendiqué ? tabasseur de manifestant ? protecteur de violences systémiques ? ancien membre d'Action Française ?

... il a EXACTEMENT la fiche de poste que veut Macron. il est très exactement là où il doit être.
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Gérald Darmanin promet un « choc numérique »
-Just checking ? Darmanin va faire une chasse aux sorcières pendant qu'il modernise (si cela se concrétise) sans jamais se remettre en question ?
-Yup
-Ok
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Si ça va dans le bon sens... Si c'est pour avoir une justice expéditive 'mâle=coupable', certains vont vite se retrouver en prison (au lieu d'avoir une procédure de 2 ans pour prouver qu'ils sont innocents - ce qui ne va pas non plus)
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C'est quoi cet exemple àlakon ? Et puis il me semble qu'en France, c'est bien à l'accusation de prouver que le suspect est coupable, pas au suspect de prouver qu'il n'est pas coupable.
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Sauf...

  • Quand tu milites pour l'écologie

  • Quand tu as tenté de résister à la violence policière (et a survécu pour le dire)


...
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Je te rejoins @Aqua
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Eh bien bon courage quand ton ex t'accuses de maltraitance, de viol ou de viol sur un enfant. Par défaut: tu es mis à l'écart - suspension des droits de garde, mesure de restriction. Donc tu ne vois pas tes enfants. Et même si tu es reconnu innocent - ça ne change pas grand chose: tu ne récupères pas automatiquement la garde des enfants (c'est très long, il faut faire une demande visiblement).

Si ton ex la joue bien, en faisant les accusations les unes après les autres, tu en vois pas tes enfants pendant plus de 2 ans.

De plus, par défaut, pour les organismes, il partent avec l'à priori que tu es coupable, tu es traité comme une merde par tout le monde (y compris les gendarme, j'y ai assisté, c'est déplorable).

Tu peux porter plainte pour accusation mensongère: entre le délai de traitement et le fait que la personne a porté plainte "de bonne foi, l'ayant vraiment un traumatisme reconnu" donc non lieu sur l'accusation mensongère ... Et l'insitution te demande (ainsi que certeines personnes) si tu souhaites VRAIMENT porter plainte pour accusation mensongère ("mais tu te rends compte du mal que tu vas faire aux femmes").

J'assite à ça depuis 2 ans. L'institution est parfois lamentable - mais les propositions qu'on entend sur ce sujet (portées en partie par notre cher député local - connaissance de l'accusation dans ce dossier) me font froid dans le dos.

J'ai quand même lu un acte d'appel où la synthèse c'est "d'après les stats, il est coupable", et ça a été instruit (donc plusieurs mois de procédure et 10000€ de frais).

Donc la justice "statistique" pilotée par l'IA, j'attends de voir.
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La protection des victimes et le jugement sont deux choses différentes et c'est très bien.
Pour l'instant on protège très mal les victimes présumées, on écarte très peu les gens accusés (rien qu'à voir comment ça se passe en entreprise pour les violences sexistes), j'ai encore eu l'exemple al semaine dernière au boulot de ma moitié où il a fallu 2 semaines pour que le type soit mis en télétravail obligatoire pour que la victime puisse revenir bosser. Ca a rien à voir avec le jugement sur le fond. c'est de l'humanité basique.
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Eh bien bon courage quand ton ex t'accuses de maltraitance, de viol ou de viol sur un enfant. Par défaut: tu es mis à l'écart - suspension des droits de garde, mesure de restriction.
A écouter les témoignages de mères pendant la commission d'enquête sur l'inceste, c'est loin d'être le cas.

C'est même pire que ça : les plaintes ne sont pas prises aux sérieux. Et quand elles sont enregistrées, il peut se passer des mois pour ne serait-ce que convoquer l'auteur présumé... quand il est convoqué.

Par contre, lorsqu'il y a non présentation de mineur, les forces de l'ordre sont au domicile du parent "fautif" sous quelques heures...

Attention, je ne dis pas que le cas que tu mentionnes n'existe pas. Je dis juste qu'il semblerait que cela soit loin d'être la généralité que tu prétends.
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Quand on est suspecté, on n'est pas coupable, les institutions protègent les victimes déclarées. Je veux bien lire l'acte d'appel qui dirait : "d'après les stats, il est coupable". Parce que s'il est vrai que 97% des agressions sexuelles sont le fait d'hommes (pas tous les hommes), la Justice a encore besoin d'apporter quelques éléments avant de parler de culpabilité.
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La colère reste mauvaise conseillère. Toutes ces agitations prises dans la précipitation ne donneront rien de bon... surtout s'il faut informatiser quelque chose qui est resté au papier depuis toutes ces années en si peu de temps.
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Encore un décideur qui vient de se faire farcir la tête par un commercial en IA et qui laisse la (très) lourde tâche d'adapter ses propos à la réalité du terrain.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire - mais "6 mois", c'est du management sous pression alakon.
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Quand je vois tout le fantasme autour de l'IA générative, je me dis que beaucoup trop d'adultes croient encore au père noël.
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Gérald PasTrèsMalin, le gars qui passe plus de temps à se défausser de ses responsabilités sur les autres qu'à faire son boulot ...

Quand il était ministre de l'intérieur, c'était la faute des juges, et surtout pas des policiers (faut dire qu'ils votent globalement à droite, très à droite). Maintenant qu'il est garde des sceaux, c'est toujours la faute des juges, jusqu'à ce qu'on lui rappelle que s'il y a un problème avec les juges, c'est qu'il y a un problème avec le garde des sceaux ...
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Au lieu de s'envoyer des requêtes par voie postale, les administrations s'enverront des pdf et des PowerPoint ^^
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Qu'elles mettront sur clé USB pour les envoyer par la poste ? :D