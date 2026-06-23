Affaire Lyhanna : Gérald Darmanin promet un « choc numérique » à la Justice, et de l’IA
Technosolutionnisme magique
Les esprits s’échauffent à la Chancellerie, et ce n’est pas uniquement à cause de la canicule. Au lendemain de la publication du pré-rapport de la mission d’inspection chargée de faire la lumière sur l’affaire Lyhanna, Gérald Darmanin a annoncé « un choc numérique » au ministère de la Justice.
« Zéro papier d’ici six mois » : l’annonce de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, a de quoi étonner. Le ministère de la Justice n’est donc pas complètement numérisé et connecté ? Le traitement de la plainte pour viols sur mineure visant Jérôme Barella, principal suspect dans la mort de Lyhanna, a mis en lumière plusieurs défaillances de la justice, comme l’a pointé le pré-rapport [PDF] de la mission d’inspection (la version définitive est attendue le 5 septembre, avec une étape intermédiaire le 10 juillet).
Courrier mal trié
Est notamment mise en cause la communication entre le parquet de Toulouse, qui s’était dessaisi du dossier au profit de celui d’Auch : la procédure a été transmise par courrier postal avec un scellé, sans envoi en parallèle d’une version dématérialisée. Alors que c’est tout à fait possible, et cela aurait permis d’accélérer la prise en compte rapide de la procédure.
Ce d’autant qu’une fois à Auch, cette procédure a été mal triée et n’a pas été enregistrée comme urgente. « La procédure prioritaire qui aurait dû être enregistrée le jour de son entrée au [Bureau d’ordre pénal] a été classée dans le stock des affaires à enregistrer sans caractère d’urgence, en raison d’une erreur de tri, par un service affecté d’un retard important d’enregistrements de procédures papier », explique le rapport. Le parquet de Toulouse n’a pas insisté sur le caractère prioritaire du dossier – pas de coup de fil ou de courriel.
Interrogé par France Info, Gérald Darmanin promet « un choc numérique au ministère de la Justice ». Un « choc » qui a commencé « depuis un an » affirme-t-il, avant d’expliquer que les deux juridictions possèdent bien des boîtes email, et que les parquets de Toulouse et d’Auch ont internet, « je tiens à vous rassurer ». Seuls deux tribunaux sur 160 étaient numérisés à son arrivée au ministère en 2024, indique-t-il aussi, contre la quasi-totalité aujourd’hui.
Un des problèmes qui se pose à la Justice, c’est le manque de moyens, et le garde des Sceaux ne le cache pas : « ce n’est pas si facile que ça avec les moyens que m’a donnés le président de la République ». Une manière polie de pousser l’Élysée à prendre ses responsabilités… « On a encore entre 20 et 30 % de papier dans les juridictions », déplore-t-il encore.
L’IA à tout faire
Une autre solution : faire appel à l’IA. « On va tout scanner [avec] l’intelligence artificielle dans toutes les juridictions. C’est une réponse structurelle à des difficultés qui existent partout ». L’IA peut-elle raisonnablement être la réponse aux difficultés du ministère ? Il est permis d’en douter, ne serait-ce que pour les problèmes de sécurité des données que cette technologie pose.
Gérald Darmanin en convient d’ailleurs, en notant aussi que les données de la Justice sont « très sensibles » et qu’il n’est pas question de les stocker ailleurs qu’en France. Mais il n’en démord pas : « Il faut des outils informatiques modernes qui répondent à la façon dont l’IA est utilisée par les avocats ou les notaires ou les citoyens ».
Sébastien Lecornu a présenté mi-juin la feuille de route de l’État pour intégrer l’IA dans les rouages de l’administration. Le ministère de la Justice va pouvoir accéder aux technologies « les plus avancées » développées par le ministère des Armées.
Commentaires (42)
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Hier à 15h26
Hier à 15h28
Hier à 16h19
le passage au numérique de changera rien si il n'y a pas de reforme des procédures par du numérique, signature numérique, tampon numérique, copie conforme numérique.
Juste pour information, on peut recevoir une décision de justice en numérique mais elle ne sera valable que si les deux parties ont été informé par courrier.... bref c'est de l’éducation au monde numérique, qui n'est pas le métier de juge ou greffiers.
Hier à 18h29
Pas de chance pour les procès qui restaient à traiter.
Hier à 21h57
Hier à 22h54
Aujourd'hui à 13h09
Il s'agit juste de souligner la différence d'efficacité entre ce qui rapporte (huiler la machine à cash des droits de mutation avec la signature électronique dont il était question, base d'une justice efficace du 21ème siècle, ou celle de la sécurité rentière) et ce qui coûte: Là c'est classement vertical y compris pour des faits de très grande gravité, en attendant le dérapage complet de ceux qu'on conforte ainsi et le semblant de réveil de Darmanain-de-jardin-garde-des-seaux-de-merde-a-planquer-sous-le-tapis-de-la-maman-de-Moussa mais jouant en réalité l'oubli rapide de la majorité pseudo bien pensante dans ton genre.
Modifié hier à 17h37
Si les États ne réagissent pas, on s'en va vers un système neo-feodal contrôlé de fait par des acteurs privés en raison de leur domination technologique.
Réagir signifie rester compétitif (en terme de valeur apportée) pour que la puissance publique assure les missions régaliennes de base, incluant la justice, de manière très efficace. Cela nécessite de moderniser, pas nécessairement avec des projets "pharaoniques", mais nécessairement ambitieux.
Aujourd'hui à 08h19
"compétitif" quand Macron hurle à qui veut l'entendre "qu'on ne me parle pas de moyens" est juste ridicule comme objectif.
compétitif est inapproprié quand on parle d'un service public régalien. La justice n'a pas à être compétitive, ni même à être efficace. Elle a juste à être ... juste. quoi que ça coûte. Tout comme la santé. La poussée à l'industrialisation des services de l'état est une catastrophe nationale (au sens "qui attaque la Nation").
En l'occurrence, il y a juste une indigence telle, un appauvrissement volontaire des services de l'état (pour les desseins qu'on connait, enrichir les milliardaires et faire monter l'extrême droite) que ça craque de partout et ne tient que grâce à l'investissement anormale et insoutenable des personnels de base qui croulent sous le taf.
Modifié hier à 15h31
[mode humour noir]
Dit lia, quelle est l'affaire prioritaire du jour, le viol sur mineur, le nourisson dans le congélateur, ou bien le détourneement de fond public du député européen ?
PS : j'ai oublié, le canibal multirecideviste...
PPS : Je dois préciser que le violeur sur mineur est multirécidéviste aussi, mais le détournement coucerne plusieurs dizaines de milions d'euros ....
PPPS : A oui, dans le congélateur il y avait déjà eu 3 nourissions auparavants....
Réponse du prompte : L'humanité devrait être detruite.
Hier à 23h03
Je suis effaré par le nombre d'affaires citée actuellement dans ce cas: 70 000 en cours / depts = 700. C'est énorme.
Aujourd'hui à 00h07
Tu as des chiffres parce que j'ai pas l'impression que Xavier Dupont de Ligonnes était étudiant, que les Marcs Dutru ou autres Jérôme Barella ont moins de 25 ans, que Sarkozy, Cahuzac et Fillon sont des jeunes premiers.
Aujourd'hui à 08h35
Mon bémol, c'est que l'argument peut être retournée aussi. ;-)
(Après c'est à celui qui avance des dires de le justifier et non à celui qui l'entend de démontrer l'inexactitude donc vous avez toujours le point :-) )
Hier à 15h34
Hier à 15h57
Hier à 15h51
Modifié aujourd'hui à 08h12
Aujourd'hui à 11h14
Aujourd'hui à 13h42
Hier à 16h05
Hier à 16h17
Hier à 16h48
Hier à 16h53
Le personnel, ça coûte cher, ça prends des vacances et des arrêts maladie, et ça mets des années entre les moyens alloués à la formation et leur disponibilité sur le terrain - et il faut le payer tout les ans entre les deux.
Et en plus c'est pas sur la même ligne comptable, les copains de l'EU vont pas être contents...
Bref, non , trop d'emmerde. le numérique et l'IA c'est un quick-win electoral. On va faire ça.
Hier à 16h55
Hier à 20h09
Hier à 17h29
Y-a plus de responsables de nos jours... Ha si les petites mains ou bientôt les IA du coups
Aujourd'hui à 08h24
Un violeur revendiqué ? tabasseur de manifestant ? protecteur de violences systémiques ? ancien membre d'Action Française ?
... il a EXACTEMENT la fiche de poste que veut Macron. il est très exactement là où il doit être.
Hier à 19h02
-Yup
-Ok
Hier à 20h52
Aujourd'hui à 00h08
Aujourd'hui à 08h27
...
Aujourd'hui à 09h57
Aujourd'hui à 11h26
Si ton ex la joue bien, en faisant les accusations les unes après les autres, tu en vois pas tes enfants pendant plus de 2 ans.
De plus, par défaut, pour les organismes, il partent avec l'à priori que tu es coupable, tu es traité comme une merde par tout le monde (y compris les gendarme, j'y ai assisté, c'est déplorable).
Tu peux porter plainte pour accusation mensongère: entre le délai de traitement et le fait que la personne a porté plainte "de bonne foi, l'ayant vraiment un traumatisme reconnu" donc non lieu sur l'accusation mensongère ... Et l'insitution te demande (ainsi que certeines personnes) si tu souhaites VRAIMENT porter plainte pour accusation mensongère ("mais tu te rends compte du mal que tu vas faire aux femmes").
J'assite à ça depuis 2 ans. L'institution est parfois lamentable - mais les propositions qu'on entend sur ce sujet (portées en partie par notre cher député local - connaissance de l'accusation dans ce dossier) me font froid dans le dos.
J'ai quand même lu un acte d'appel où la synthèse c'est "d'après les stats, il est coupable", et ça a été instruit (donc plusieurs mois de procédure et 10000€ de frais).
Donc la justice "statistique" pilotée par l'IA, j'attends de voir.
Aujourd'hui à 11h34
Pour l'instant on protège très mal les victimes présumées, on écarte très peu les gens accusés (rien qu'à voir comment ça se passe en entreprise pour les violences sexistes), j'ai encore eu l'exemple al semaine dernière au boulot de ma moitié où il a fallu 2 semaines pour que le type soit mis en télétravail obligatoire pour que la victime puisse revenir bosser. Ca a rien à voir avec le jugement sur le fond. c'est de l'humanité basique.
Aujourd'hui à 11h48
C'est même pire que ça : les plaintes ne sont pas prises aux sérieux. Et quand elles sont enregistrées, il peut se passer des mois pour ne serait-ce que convoquer l'auteur présumé... quand il est convoqué.
Par contre, lorsqu'il y a non présentation de mineur, les forces de l'ordre sont au domicile du parent "fautif" sous quelques heures...
Attention, je ne dis pas que le cas que tu mentionnes n'existe pas. Je dis juste qu'il semblerait que cela soit loin d'être la généralité que tu prétends.
Modifié à l'instant
Hier à 21h04
Aujourd'hui à 11h36
Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire - mais "6 mois", c'est du management sous pression alakon.
Aujourd'hui à 11h49
Modifié hier à 21h35
Quand il était ministre de l'intérieur, c'était la faute des juges, et surtout pas des policiers (faut dire qu'ils votent globalement à droite, très à droite). Maintenant qu'il est garde des sceaux, c'est toujours la faute des juges, jusqu'à ce qu'on lui rappelle que s'il y a un problème avec les juges, c'est qu'il y a un problème avec le garde des sceaux ...
Il y a 10 minutes
Il y a 6 minutes