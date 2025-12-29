Windows 11 : la chienlit de 2025

La rentrée 2025 ne restera pas comme une bonne période pour Microsoft. Mais les utilisateurs n’en garderont pas non plus un bon souvenir, puisqu’ils sont aux premières loges. Depuis plusieurs mois, c’est une tempête de bugs qui semble s’acharner sur le système, alors que c’était pour lui le moment de briller. Face en effet à la fin du support de Windows 10, la « logique » aurait voulu que Windows 11 se pare de ses plus beaux atours et affiche une image rayonnante de fiabilité et de performances.

En l’espace de quelques Patch Tuesdays (particulièrement en octobre), les problèmes ont plu sur le grand public et les entreprises. Les soucis techniques ont été très variés, allant de l’obscure difficulté dans un contexte spécifique à des bugs d’affichage sans gravité, mais pénibles car constants. Petit florilège.

Grenade aveuglante et plantages du menu Démarrer

Commençons par les derniers en date, qui font largement parler d’eux. La dernière mise à jour fonctionnelle de Windows 11 (pour les branches 24H2 et 25H2) a eu le mérite de proposer une plus grande uniformisation du mode sombre, qui n’était jusqu’ici pas appliqué partout, par exemple sur les fenêtres affichant la progression d’une copie ou d’un déplacement de fichiers.

Problème, la même mise à jour a introduit un bug graphique dans l’Explorateur, qui se pare pourtant d’un mode sombre renforcé : à l’ouverture, ou quand on clique sur un dossier comme Bureau ou Galerie, la zone de contenu s’affiche brièvement en blanc, provoquant un « flash » d’autant plus désagréable que l’on utilise un mode sombre. Ce bug est a priori présent sur toutes les machines à jour.