Windows 11 : la chienlit de 2025
Tout fout l'camp
Que se passe-t-il en ce moment avec Windows 11 ? Depuis quelques mois, Microsoft semble accumuler les boulettes, dans une avalanche de problèmes techniques, alors même que Windows 10 n’a plus de support. Les annonces sur l'IA et la montée en puissance de Linux sur les jeux n'arrangent pas la situation.
Le 29 décembre à 10h25
La rentrée 2025 ne restera pas comme une bonne période pour Microsoft. Mais les utilisateurs n’en garderont pas non plus un bon souvenir, puisqu’ils sont aux premières loges. Depuis plusieurs mois, c’est une tempête de bugs qui semble s’acharner sur le système, alors que c’était pour lui le moment de briller. Face en effet à la fin du support de Windows 10, la « logique » aurait voulu que Windows 11 se pare de ses plus beaux atours et affiche une image rayonnante de fiabilité et de performances.
En l’espace de quelques Patch Tuesdays (particulièrement en octobre), les problèmes ont plu sur le grand public et les entreprises. Les soucis techniques ont été très variés, allant de l’obscure difficulté dans un contexte spécifique à des bugs d’affichage sans gravité, mais pénibles car constants. Petit florilège.
Grenade aveuglante et plantages du menu Démarrer
Commençons par les derniers en date, qui font largement parler d’eux. La dernière mise à jour fonctionnelle de Windows 11 (pour les branches 24H2 et 25H2) a eu le mérite de proposer une plus grande uniformisation du mode sombre, qui n’était jusqu’ici pas appliqué partout, par exemple sur les fenêtres affichant la progression d’une copie ou d’un déplacement de fichiers.
Problème, la même mise à jour a introduit un bug graphique dans l’Explorateur, qui se pare pourtant d’un mode sombre renforcé : à l’ouverture, ou quand on clique sur un dossier comme Bureau ou Galerie, la zone de contenu s’affiche brièvement en blanc, provoquant un « flash » d’autant plus désagréable que l’on utilise un mode sombre. Ce bug est a priori présent sur toutes les machines à jour.
Aujourd'hui à 10h41
Dès que j'ai un peu de temps, je vais regarder les solutions et la disponibilité de mes jeux/applis sur un autre système !
Je sais très bien que cela ne sera pas forcément facile mais peu importe.
Aujourd'hui à 14h23
Je fais partie de la "vague" de novembre pour les +25% sur Bazzite/Fedora. Ras le bol de WIN11 également et goutte de trop au niveau de la politique Microsoft.
Sans préjuger de ton usage, il m'a fallu trois heures en gros pour opérer la bascule. Mon PC de salon ne me sert que pour les jeux à 90%, donc niveau compatibilité et facilité d'utilisation c'est royal.
Pour les quelques programmes hors JV à côté, ils étaient soit disponibles directement sur le Bazar (store) de la distribution, soit facilement trouvables, soit disponibles autrement sous format libre. Pour le reste, Wine fait le taf la plupart du temps.
Un peu de bidouille pour rétablir un environnement de virtualisation (j'étais sur VMWare Workstation Pro), mais rien d'insurmontable.
Le seul hic que j'ai eu, c'est sur du très très niche : un utilitaire pour le jeu Elite Dangerous que je ne suis pas parvenu à faire fonctionner. Je pense que j'ai passé autant de temps à tenter de le faire fonctionner... qu'à migrer entièrement mes outils WIN11.
Bon changement d'OS à toi !
Aujourd'hui à 15h33
Pour le moment, la seule chose qui me demande plus de certitudes avant de passer de win à Linux, ce sont les jeux Blizzard auxquels je joue. Apparement c'est possible pour SC2 sans soucis, mais pour WoW, j'ai peu d'informations.
Si quelqu'un a un retour d'expérience sur ces jeux et Linux, je suis preneur
Modifié le 29/12/2025 à 21h24
Modifié le 29/12/2025 à 20h57
(https://www.google.com/search?q=World+of+Warcraft+heroic+game+launcher) °°°
Voilà. C'est tout. N'est-elle pas plus belle ainsi, débarrassée de tous ses atours ? Avoue : tu es déjà amoureux !
°°° (Note: Je n'arrive pas à insérer une adresse ggl comme un bloc de code. Je hais le MD, mais d'une force... )
. . .
Variante, pour ceux qui ne sont pas "amazés" par Google :
https://duckduckgo.com/?q=World+of+Warcraft+heroic+game+launcher
Modifié le 29/12/2025 à 21h26
Aujourd'hui à 10h44
Vivement que la Steam Machine arrive pour obliger Microsoft à optimiser son Windows... même si je doute qu'elle soit si intéressante :
- prix sans doute élevé à cause du prix de la ram
- une console de salon fera sans doute aussi bien (en tout cas au début)
Pour le moment, je reste sur ma Steam Deck (pas trop joueur) et mon mac.
Aujourd'hui à 11h22
La seule différence c’est que sous Windows on sent que c’est l’OS qui s’écroule sous son histoire et sous les décisions absurdes de Microsoft, tandis que sous macOS, les régressions sont volontairement calculées par Apple qui aime bien enlever des trucs pour que macOS devienne de plus en plus iOS.
Et je parle même pas de l’ergonomie qui se dégrade de version en version.
Franchement de mon expérience ya que KDE et Cinnamon qui arrivent à maintenir un cap constant d’amélioration à un rythme certes très tranquille mais des améliorations qui sont là pour améliorer l’expérience utilisateur sans le prendre pour un idiot.
La vérité c’est que le PC est une plate-forme mature depuis longtemps et qu’il n’y a plus grand chose à changer depuis longtemps .Sauf que des boîtes comme Microsoft ou Apple ne peuvent structurellement pas arrêter de changer les choses.
À côté, les environnements open source qui ne bougent plus trop parce que ça marche très bien depuis longtemps ont du coup énormément d’énergie disponible pour parfaire des fonctionnements au lieu de tout changer. Oui je sais il y a eu Wayland. Mais je ferai remarquer que Wayland a mis tellement longtemps à s’imposer que personne n’a été brusqué et que chacun y est passé quand ça lui est allé. Et que pour les dernières réfractaires, il est toujours possible de faire sans tout en ayant une expérience quasi aussi bonne de son OS.
Aujourd'hui à 12h28
Pour les regressions sur macOS... en dehors de l'abandon de la compatibilité de intel y'a rien qui me vient à l'esprit. En tout cas, rien qui me gène.
En tout cas, je confirme ton idée qu'Apple cherche à rassembler iOS/macOS... ils se ressemblent de plus en plus.
J'aime pas Windows (surtout pour la recherche des fichiers et autre lenteur) 😅
et les iPhone son mal géré avec apparement. Donc je reste pour le moment sur mac
Peut-être qu'un jour je passerais à Linux. Il faudra que je regarde comment son gérés les appareils Android et iPhone dessus un de ces quatre, quand je n'aurai pas grand chose à faire.
Aujourd'hui à 12h33
Après, qu'entends-tu par "géré" ? Genre les synchro façon iTunes ?
Aujourd'hui à 12h44
Sur mac, c'est très poussé. Y'a même le copier-coller d'un appareil à l'autre : tu copie du texte et le colle sur l'autre
Aujourd'hui à 13h17
À ma connaissance, il n'y a pas un tel niveau d'intégration entre un Android et du Linux. Personnellement, j'utilise des applis de backup sur le smartphone qui sont ensuite upload sur mon kDrive.
Aujourd'hui à 14h14
- fichiers
- calendriers
- contacts
- mot de passe
Le plus simple c'est d'avoir la même application partout. Pour les fichiers, un cloud ferait l'affaire.
Pour le reste, je ne sais pas trop... et comme je suis tranquille pour le moment je ne cherche rien.
De toute façon, si j'avais Windows pour aller avec l'iPhone, je perdrais déjà pas mal niveau simplicité
Aujourd'hui à 14h58
Pour les mots de passe, c'est KeepassXC avec le fichier sur le kDrive aussi, ça marche très bien en ce qui me concerne.
Après, j'ai un usage très limité de mon smartphone en raison d'une confiance zéro dedans et d'une expérience utilisateur désastreuse versus le desktop.
Aujourd'hui à 14h15
- waydroid installé, c'est carrément un environnement lineage ( android ) qui te permet d'installer les applis depuis le store android.
- kdeconnect ( je sais pas s'il y a un équivalent pour gnome ). tu le mets sur ton tel via le store, et il est connecté sans fil à ta distrib.
Avec, tu peux:
envoyer des fichiers depuis le tel directement au pc
partager le presse papier
télécommande de présentation
controles multimédias
controle distant
exéctuter des commandes
envoyer un sms
synchro des notifs
notifs de téléphonie
synchro des contacts
- connexion usb comme on la connait tous
Aujourd'hui à 15h53
Aujourd'hui à 18h56
C'est compatible avec les clients mobiles KDE Connect. Je ne m'en sers que pour utiliser le clavier/souris avec ma tablette du fond de mon canap mais ça marche bien.
Aujourd'hui à 14h35
Aujourd'hui à 10h47
A chaque fois que j'installe une MAJ, maintenant, j'ai peur de rencontrer de nouveaux soucis. C'est quand même un comble... Cela devrait être la priorité numéro 1 de Microsoft.
Le WinRE sans USB, j'ai connu. A cause d'une mise à jour... qui plante invariablement ma machine si elle est branchée à son dock lors du démarrage !
Par moment, je rencontre des micro freeze au niveau de la saisie au clavier, ou même lors de la sélection à la souris (même si le curseur lui, ne freeze pas). Ce qui peut être particulièrement à la longue.
Il y a encore 3 mois, je n'avais aucun soucis de ce genre.
Après, si Microsoft pouvait optimiser un peu son OS et le débloater également, ce serait vraiment super. Mais bon, là, il ne faut pas rêver...
Modifié le 29/12/2025 à 11h00
Aujourd'hui à 11h05
Et des applications hors dépôts officiels, j'en avais un certains nombres pour le boulot. Parfois ils suffisaient de les recompiler, parfois il fallait patcher les sources. C'était vraiment pénible.
Quand je suis revenu sous Windows, c'était clairement une bouffée d'oxygène tant je ne passais plus de temps à régler ce genre de conneries ^^
Aujourd'hui à 11h33
Mon HTPC à l'époque s'était pété lors d'une mise à jour majeure de Fedora, ce qui m'a motivé entre autres à passer sur des distribs en rolling release. En dehors de ça, comme j'avais toujours utilisé les LTS d'Ubuntu avant de passer à Fedora, puis Manjaro, je n'ai jamais eu d'accroc.
Par contre, les problèmes applicatif côté serveur, les trucs pas documentés ou fait par des devs pour des devs, ça oui c'est le festival.
Modifié le 29/12/2025 à 11h08
Aujourd'hui à 11h21
Aujourd'hui à 11h28
Ma mère m'appelle souvent pour des problèmes de Word. Depuis un an, les 3/4 des problèmes se résolvent en faisant "Chercher et installer les mises à jour"...
Aujourd'hui à 11h30
* Adobe Premiere Pro = Davinci Resolve
* Adobe Illustrator = Inkscape
* Photoshop = Photopea, Gimp, Krita
* Lightroom = Darktable, raw therapy
* After Effects = Blender
* Illustrator = Canva
Et le reste:
* des Desktop Environnement...
* des navigateurs en veux tu en voila.
* LibreOffice
* des IDE en masse
* Et une tonne d'autre choses plus spécifiques qu'on ne verra jamais sur Windows (.
La liste est longue.
Ou encore des distribution dédiée au jeux: Bazzite pour ne citer que celui ci, qui n'a pas tant de problèmes que cela.
Aujourd'hui à 11h40
Modifié le 29/12/2025 à 11h56
- Okular
- L’éditeur PDF de firefox
- pdfarranger
(les deux premiers c’est surtout pour "annoter" un pdf, alors que le dernier permet de modifier la structure - fusionner, splitter, retourner etc)
Aujourd'hui à 14h32
J'utilise sur ma distrib:
- gimp pour le traitement d'images.
Pour le traitement pur photo, j'ai toujours ma licence DXO depuis des années, mais dxo ne marche pas encore parfaitement sous linux. Installation, retouche ok, j'arrive pas encore à faire fonctionner l'export par contre. ( pourquoi dxo, simplement parce qu'il a des modules natifs pour quasiment tous les appareils hybrides/reflex.. et toute la panoplie d'objectifs qu'on peut leur associer ). Y'a pas si longtemps, il s'installait même pas, maintenant il ne reste que l'export à faire marcher et ça sera nikel.
- inkscape, mais c'est marginal comme utilisation
- pour la video, je suis sur kdenlive et c'est largement suffisant pour moi ( pas encore testé davinci )
- pour les pdf, en tant que player, c'est pas ce qui manque, tu as l'embarras du choix. Pour une édition plus poussée, type acrobat pro, il y a par exemple "master pdf editor", qui a aussi une version payante. Il existe pour Windows/Linux/Mac, facile à tester donc.
Aujourd'hui à 16h20
simple : firefox thunderbird
Scribus orienté pao sait importer et exporter pdf multiplateforme
Aujourd'hui à 16h16
Scribus orienté PAO sait importer et exporter PDF multiplateforme
Aujourd'hui à 18h07
Qui est en portable et fonctionne sur les deux plateformes.
PortableApps est ton ami.
Aujourd'hui à 22h09
Ils proposent tous les outils de manip de PDF dont j'ai besoin (mais mes besoins sont potentiellement simple)
Aujourd'hui à 22h15
Sans compter que lightroom tu vas retrouver facilement le tout sur Android/ios alors que si tu passes sur ces suites il faut un équivalent en mode tablette.
Pour moi c'est clairement le gros problème.
Le 30/12/2025 à 00h12
Modifié le 29/12/2025 à 11h46
C’est pas tout rose, et j’ai parfois des emmerdes, mais quand j’y réfléchis j’avais aussi des emmerdes avec Windows. Juste que j’en avais l’habitude et que j’y faisais plus attention.
Il me reste juste mon Windows installé sur un SSD externe que je branche pour les rarissimes cas où j’en ai besoin.
Ce qui m’a décidé, c’est exactement toutes ces petites frictions quotidiennes qui s’accumulaient de plus en plus à chaque mise à jour. La minuscule goutte d’eau a été quand Windows avait perdu le réseau. Quand j’ai cliqué sur «trouver une solution », impossible de reset le réseau comme j’ai toujours fait et à la place Windows m'a ouvert une page web avec une IA qui me répond quoi faire (oui oui j’avais pas internet mais le mini-navigateur qui envoie un prompt en ligne à Copilot fonctionnait bien lui). Les conseils étaient claqués au sol et inutiles, j’ai ragé de ouf au point d'imiter un raptor sous stéroïdes.
Windows reste mieux pour les monsieur/madame tout le monde qui se connectent à leurs PC une fois par mois pour faire de la paperasse. Mais, dès qu'on en fait un usage intensif, ça devient vraiment lourdingue.
Toutefois, rien ne changera tant qu'on aura pas une alternative crédible à la suite Adobe sur Linux.
Les logiciels comme Gimp et autres sont ok pour des usages amateurs. Mais, en pro, c’est juste mort de chez mort.
Aujourd'hui à 12h46
https://techcentral.co.za/affinity-for-linux-canvas-next-big-move-could-reshape-the-desktop-software-market/274861/
Aujourd'hui à 17h47
Et oui, j'espère de tout cœur les voir sortir une app native Linux.
Aujourd'hui à 12h52
Les experts techniques MS nous disent de faire encore du Windows 10 via la LTSC supporté jusqu'en 2032 c'est dire 😅. C'est au final pas étonnant vu la période actuelle où la majorité de nos managers/décisionnaires n'ont que l'IA à la bouche et des paillettes dans les yeux.
Aujourd'hui à 14h22
Ces derniers mois, plusieurs fabricants d’automates programmables basés sur du Windows embarqué (pourtant reconnu comme très fiable), ont annoncé leur virage vers des solutions basées sur du Linux ou BSD.
Aujourd'hui à 18h07
À titre personnel, Windows m’a perdu également pour de bon cette année aussi.
Aujourd'hui à 21h31
Modifié le 29/12/2025 à 23h21
Microsoft pensait l'avoir corrigé dans le patch tuesday de décembre mais pas totalement, il existe toujours quand on ouvre un nouvel onglet dans l'explorateur de fichiers
Modifié le 30/12/2025 à 00h56
Pas encore testé la mouture 11 ailleurs qu'en machine virtuelle de test, du coup.
D'un point de vue production/serveur, GNU/Linux était déjà une évidence pour la durée de vie du matériel depuis des décennies.
La seule question réellement en suspend était celle des PC personnels pour jeu. Ravi de voir que cela bouge, même si dans tout cela on ne fait que remplacer du propriétaire par de l'autre ou des produits d'entreprises par d'autres.
N'oublions pas les idéaux FLOSS derrière GNU/Linux, tout comme ceux derrière les architectures ouvertes qui sont à la racine du fait qu'il nous semble aujourd'hui _évident_ que l"on puisse remplacer & interchanger des composants d'une machine.
Ce n'était pas la vision d'IBM lorsqu'elle était hégémonique à l'époque, et des moyens colossaux ont été déployés pour tuer toute proposition concurrence, sans total succès.
Les consoles, comme les téléphones, restent des environnements monolithiques/fermés/propriétaires, les couches de compatibilité ou les magasins d'applications sont propriétaires et conditionne l'accès à des applications au bon vouloir d'une entreprise, les applications jeu sont des choses qui ne sont même plus possédées mais dont une "licence d'utilisation" est fournie et rétractable à tout moment par une entreprise aussi. Et je ne parle même pas des pilotes, notamment NVIDIA.
N'oublions pas les racines, perdues dans la faible culture informatique générale, qui doivent rester l'objectif si on ne veut pas régresser au global dans les possibilités humaines qu'offre l'outil informatique.