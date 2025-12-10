[Dossier] Dans l’enfer des chargeurs USB pas chers chez AliExpress, Amazon et Cdiscount
Au feu les pompiers…
Nous avons acheté 24 chargeurs USB à moins de 20 euros chez AliExpress, Amazon et Cdiscount. Nous avons ensuite vérifié si les caractéristiques techniques annoncées étaient réelles. Résultats des courses : les mensonges sont nombreux et moins de 50 % des chargeurs tiennent leurs promesses. Un chargeur a atteint 127 °C, un autre a pris feu.
Le 10 décembre à 12h01
Tous les chargeurs ne se valent pas, loin de là ! Fin octobre, l’UFC-Que Choisir tirait la sonnette d’alarme sur la qualité des matériaux et la résistance mécanique. Chez Next, nous testons depuis plusieurs semaines des chargeurs vendus via la plateforme chinoise AliExpress, mais aussi via deux géants en France : Amazon (société américaine) et le français Cdiscount (Groupe Casino). Ils le sont en quasi-totalité via les marketplaces (donc des vendeurs tiers).
Quand on a perdu son chargeur initial ou que l’on souhaite en avoir un de plus dans sa chambre, son salon ou sa cuisine, en acheter un en ligne peut paraître pratique. Mais que valent-ils vraiment d’un point de vue technique ? Nous en avons testé plus d’une vingtaine. Entre fausses promesses et vrais risques, vous ne regarderez plus jamais votre chargeur comme avant !
Commençons par un tour d’horizon global de la situation, peu reluisante. Dans de prochaines actualités, nous publierons le détail de chaque chargeur, avec les différents protocoles de charge rapide supportés, la puissance qu’il est capable de tenir en fonction des tensions et nous mesurerons enfin la montée en température avec 30 minutes de charge à la puissance maximale. Mais déclarons-le d'emblée : le tableau est peu reluisant.
La température à laquelle peut monter un chargeur est un élément important, mais impossible à deviner avant de l'acheter et de le tester. Elle dépend des composants de l'appareil, de sa conception, de sa qualité de fabrication, des plastiques, etc. Dans tous les cas, ayez conscience que cela peut chauffer fort et rapidement. Soyez donc toujours prudents !
120 watts selon le fabricant, 10 watts selon nos mesures
De fortes baisses de tension, la consommation explose parfois
127 °C sur un chargeur, un autre prend feu et un 3ᵉ rend l'âme
Attention danger avec le 220 V
C'est pourtant possible de bien faire les choses
Oui, mais j'imagine que les marges sont plus petites si on reste dans la même gamme de prix.
En tout cas, ça fait quand même peur de se dire que 10% des produits, Amazon y compris, sont très dangereux.
Il sert bien ce petit boitier pour tester les ports USB :)
EDIT: je confonds "vendu sur" et "vendu par" amazon..
Il faudrait donc 2 colonnes ou changer le libellé de celle-ci en "place de marché".
C'est important en terme de responsabilité.
Sinon, si ton installation électrique est encore protégée par des plombs qui sautent et pas des disjoncteurs, il vaut mieux éviter de faire de tels tests !
Je rajoute un excellent complément. Il a arrêté en 2020 mais on a quand même 7 ans de test !
Faisons un petit jeu avec tous ces chargeurs ; qui à quoi ?