[Dossier] Dans l’enfer des chargeurs USB pas chers chez AliExpress, Amazon et Cdiscount

Au feu les pompiers…

Nous avons acheté 24 chargeurs USB à moins de 20 euros chez AliExpress, Amazon et Cdiscount. Nous avons ensuite vérifié si les caractéristiques techniques annoncées étaient réelles. Résultats des courses : les mensonges sont nombreux et moins de 50 % des chargeurs tiennent leurs promesses. Un chargeur a atteint 127 °C, un autre a pris feu.

Le 10 décembre à 12h01

Tous les chargeurs ne se valent pas, loin de là ! Fin octobre, l’UFC-Que Choisir tirait la sonnette d’alarme sur la qualité des matériaux et la résistance mécanique. Chez Next, nous testons depuis plusieurs semaines des chargeurs vendus via la plateforme chinoise AliExpress, mais aussi via deux géants en France : Amazon (société américaine) et le français Cdiscount (Groupe Casino). Ils le sont en quasi-totalité via les marketplaces (donc des vendeurs tiers).

Quand on a perdu son chargeur initial ou que l’on souhaite en avoir un de plus dans sa chambre, son salon ou sa cuisine, en acheter un en ligne peut paraître pratique. Mais que valent-ils vraiment d’un point de vue technique ? Nous en avons testé plus d’une vingtaine. Entre fausses promesses et vrais risques, vous ne regarderez plus jamais votre chargeur comme avant !

Commençons par un tour d’horizon global de la situation, peu reluisante. Dans de prochaines actualités, nous publierons le détail de chaque chargeur, avec les différents protocoles de charge rapide supportés, la puissance qu’il est capable de tenir en fonction des tensions et nous mesurerons enfin la montée en température avec 30 minutes de charge à la puissance maximale. Mais déclarons-le d'emblée : le tableau est peu reluisant.

La température à laquelle peut monter un chargeur est un élément important, mais impossible à deviner avant de l'acheter et de le tester. Elle dépend des composants de l'appareil, de sa conception, de sa qualité de fabrication, des plastiques, etc. Dans tous les cas, ayez conscience que cela peut chauffer fort et rapidement. Soyez donc toujours prudents !

120 watts selon le fabricant, 10 watts selon nos mesures

Commentaires (18)

votre avatar
"C’est pourtant possible de bien faire."

Oui, mais j'imagine que les marges sont plus petites si on reste dans la même gamme de prix.

En tout cas, ça fait quand même peur de se dire que 10% des produits, Amazon y compris, sont très dangereux.

Il sert bien ce petit boitier pour tester les ports USB :)
votre avatar
Sans vouloir défendre Amazon ou Cdiscount, les chargeurs étaient vendu directement par ces boutiques ou par des vendeurs tiers sur ces plateformes ?
votre avatar
C'est mentionné "vendu par amazon" dans l'article. Mais d'une façon générale, il serait souhaitable (mais impossible en pratique j'imagine) que les plateformes soient responsables de ce qui est vendu dessus.
EDIT: je confonds "vendu sur" et "vendu par" amazon.. :cartonjaune:
votre avatar
Ils sont en quasi-totalité vendus sur la marketplace (j’ai précisé dans l’actualité). C’est en fait détaillé dans les prochains articles avec les tests individuels des chargeurs, mais ça manquait dans cette partie effectivement, ajouté !
votre avatar
Dans ton tableau, quand c'est sur une markplace, le revendeur n'est pas Amazon ni Cdiscount ni AliExpress, mais celui qui vend le produit.
Il faudrait donc 2 colonnes ou changer le libellé de celle-ci en "place de marché".
C'est important en terme de responsabilité.

Sinon, si ton installation électrique est encore protégée par des plombs qui sautent et pas des disjoncteurs, il vaut mieux éviter de faire de tels tests ! :fumer:
votre avatar
Chez Moji : ohhh, les lumières clignotent, c'est Noël.... Non c'est l'équipe Next qui fait des tests :-D
votre avatar
Nous avons acheté 24 chargeurs USB à moins de 20 euros
Et quelques extincteurs à poudre pour se parer à toutes les situations ?
votre avatar
C'est pour faire de la neige (carbonique)
votre avatar
Ca va pas trop nous aider à trouver notre chargeur, ils sont tous frelatés vos truc !!!
votre avatar
Alors là, je ne comprends pas : Amazon qui est réputé pour son service impeccable vend en réalité la même daube qu'Aliexpress ? Je tombe des nues :D
votre avatar
Tu exagères, ils en ont un qui fonctionne bien quand même :transpi:
votre avatar
C'est vraiment bien le libre échange, il n'y a pas à dire. Continuons, je dirai que ce n'est pas encore tout à fait un échec complet.
votre avatar
Vous avez contacté Samsung pour leur faire part de l'incendie de leur chargeur ?
votre avatar
Encore faut-il (comme pour le "Xiaomi" d'Aliexpress) que ce soit un vrai et pas une contrefaçon à deux balles.
votre avatar
Bien content d’avoir pris un modèle Anker 😁
votre avatar
idem le anker 736 nano II est à 30€ en vente flash sur amazon et fait PPS donc il est capable de sortir 5A de 5 à 16V tout en restant froid j'en suis très content. J'ai aussi un boitier pour monitorer la tension et le courant et il tiens bien les tension et courant. Il fait même 5.1A au lieu des 5 demandés.
votre avatar
temps que le marquage CE restera auto déclaratif et qu'il n'y aura pas plus de controle en douane on aura ce genre de produit dangereux sur le marché, c'est la même chose avec plein d'autres produits, les guirlandes de noël sont réputées très dangereuses, car elle chauffe et dans un sapin ça prends feu et pouf plus de maison toussa à cause d'une guirlande de noël à 2€.
votre avatar
Encore un dossier d'utilité publique !
Je rajoute un excellent complément. Il a arrêté en 2020 mais on a quand même 7 ans de test !
Faisons un petit jeu avec tous ces chargeurs ; qui à quoi ? :D

