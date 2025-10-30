Connexion

Catégories

Droit Économie Flock Hardware IA Internet Logiciel Sciences Sécurité Société

Nous Suivre

Qui sommes nous ? Contact rédaction Contact site Forum
Flux RSS
GitHub Discord

À propos

Abonnez-vous

Que-Choisir tire la sonnette d’alarme sur les chargeurs vendus par Shein et Temu

Le 30 octobre à 12h31

Avec ses homologues allemands, belges et danois, Que-Choisir s’est lancé dans des achats de chargeurs et autres produits sur Shein et Temu pour en analyser le respect des normes européennes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont loin du compte.

Sur les 54 chargeurs achetés (27 sur chaque plateforme), seuls 2 (un de chaque plateforme) respectaient les normes européennes. 21 ne possédaient pas certains marquages obligatoires comme le logo CE ou l’unité de tension. Surtout, 51 n’ont pas résisté aux contraintes mécaniques imposées, avec des résultats variés : broches tordues ou tournées trop facilement, boitier cassé après une chute…

Pour 4 des chargeurs, « les circuits à haute et basse tension étaient trop proches l’un de l’autre, risquant de provoquer des arcs électriques ». La température s’est envolée sur 14 chargeurs, au point de dépasser les températures maximales autorisées de 77 et 87° C. Un modèle a même atteint 102° C.

« Nos tests ont mis en évidence le fait que ces produits d’entrée de gamme étaient souvent mal conçus et fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité, et que beaucoup d’entre eux faisaient courir de réels risques de brûlure, de choc électrique et d’incendie à leurs utilisateurs »

Crédits : Que-Choisir

Les tests réalisés sur des jouets pour enfants et des bijoux renvoient vers le même type de résultats. Pour les premiers, Que-Choisir note, en fonction des modèles, une qualité de fabrication « catastrophique », un niveau de bruit bien trop puissant, des substances dangereuses, une ouverture trop facile du compartiment des piles, etc. Côté bijoux, la plupart de ceux achetés étaient conformes. Mais dans le cas contraire, ils représentaient de vrais dangers pour la santé. « L’un des bijoux achetés sur Shein était même composé à 87 % de cadmium, soit 8 700 fois la norme autorisée de 100 mg/kg », indique Que-Choisir.

Le magazine ajoute avoir contacté les deux plateformes pour expliquer ses trouvailles. Tous les produits ont rapidement été retirés et Shein a lancé une campagne de rappel auprès de la clientèle. « Malgré tout, des produits similaires sont toujours en ligne et rien ne dit que ceux qui ont été retirés ne réapparaîtront pas chez d’autres vendeurs », conclut Que-Choisir.

Rappelons que les deux plateformes sont dans le viseur de l’Europe et de plusieurs États membres. L’Union européenne a officiellement ouvert une enquête contre Temu en octobre 2024 et contre Shein en début d’année, tandis que la France tirait en avril un triste bilan des produits non-conformes qui inondent son marché.

Le 30 octobre à 12h31

Commentaires (33)

votre avatar
C'était déjà le cas sur les sites Wish et Joom (pour ne citer que ces deux-ci).
votre avatar
A force de vider les ministères de contrôleurs.

Pas de contrôle rime avec casseroles.
votre avatar
Ah oui, encore la faute de l'état ? Et faire fonctionner son cerveau de con-sommateur, c'est trop demandé ?!
votre avatar

Le consommateur n'est pas au fait de chaque norme et de chaque critères. Notamment sur le domaine électrique et chimique. A plus forte raison quand les sites même des constructeurs (même des constructeurs de renom) ne donne pas toute l'information qu'il faudrait. Marketing oblige.

De plus il faut bien vérifier qu'un produit est conforme. Factuellement. Donc un vrai processus de test en laboratoire. Effectivement avec un chargeur de merde on peut cramer une maison. Ce n'est pas parce qu'un constructeur prétend qu'il est aux normes qu'il faut le croire. Un contrôle ne fait pas de mal.

Tu dirais quoi si on mettait des médicaments sur la marché sans contrôle rigoureux d'un organisme sérieux ? Ché pas l'ANSES par exemple (tout le monde éclate de rire).


Donc oui c'est la faute de l'état de laisser faire des conneries pareilles. Quand on avait des ministères dignes de ce nom, cela se passait autrement.

Les devoirs régaliens ça passe aussi par ces choses. A plus forte raison quand il y a un problème économique de cette envergure dans le pays.
votre avatar
C'est pour cela qu'il y a une norme de conformité simple et générique NF ou CE (qui en soient ne sont pas une garantie, mais un moyen d'évacuer facilement les produits "merdiques")
Même si pour ce dernier il existe un "CE" justement créé pour générer de la confusion, le "C E" (pour China Export, avec quasiment la même police, mais pas le même écart entre les lettres)
votre avatar
N'importe qui peut mettre un logo sur un produit. D’où le besoin de contrôle.

Quid des contrefaçons hein ??? Enfin bon, c'est du bon sens de contrôler.
votre avatar
"China Export" n'existe pas c'est juste une rumeur tenace
votre avatar
Merci pour cette précision.

De ce fait j'ai aussi envie de dire qu'il serait peut-être temps de faire évoluer ce logo bien trop générique.
votre avatar
https://www.alertis.fr/la-difference-entre-le-label-ce-conformite-europeenne-et-le-logo-china-export/
Je modifie mon message car en effet le lien de dyfuge explique bien les choses et semble accréditer l'infox d'un label CE chinois.
Pour compléter, lorsque j'écris "qu'il faut faire marcher son cerveau", c'est qu'acheter des produits sur les sites susmentionnés revient à tendre le bâton pour se faire battre, car c'est comme vouloir acheter du matériel pro chez lidl ou consorts. Comment peut-on imaginer payer un pris dérisoire (souvent inférieur au coût du transport) pour quelque chose de qualité ?! Si tout un chacun refusait d'acheter sur ces sites, pensez vous qu'ils perdureraient ? Je ne le pense pas, et les contrôles seraient bien moins problématiques.
votre avatar
NF est garanti par un organisme de contrôle, l'organisme de contrôle est responsable en cas de souci.
CE est une auto certification, où la responsabilité du constructeur en cas de souci. Qui va faire un recours contre udvjgdbkldfjjffs, en Chine ?
votre avatar
Et on a pu voir ce que ca donnait, le CE "autocertifié" avec les alimentations Heden qui ne respectaient pas les règles de sécurité (enfin là c'est juste un grillage en direct, lors d'un test (il me semble de Canard PC, mais je peux me tromper), ca a carrément flambé...).
votre avatar
Je crois que tu idéalises un peu les ministères du passé, mais peut-être que "quand on avait des ministères dignes de ce nom", on n'avait juste moins besoin de contrôler... on avait aussi beaucoup moins de normes, ce qui décourageait peut-être moins la production locale.

Tout ça pour dire : c'est beaucoup plus compliqué que "il suffit de filer des thunes aux ministères", parce-que tu pourras compter sur eux pour en faire n'importe quoi, et certainement pas ce pour quoi tu leur as filé cet argent.
votre avatar
Ça fait effectivement parti des problème (ne pas gaspiller, complexité). Toutefois on est certain que l’effectif parti en retraite, n'est pas remplacé au grand dam des consommateurs (et des travailleur si je puis me permettre).

C'est pas avec moins (en qualité) qu'on va avoir mieux.
votre avatar
on avait aussi beaucoup moins de normes, ce qui décourageait peut-être moins la production locale.
Pour oser dire ça, il faut avoir manqué tous les grands scandales sanitaires du XXème siècle. Les normes n'apparaissent pas par hasard pour permettre au méchant état d'embêter les gentilles entreprises qui ne pensent pas à mal. Elles sont là pour assurer que les entreprises ne vendent pas de la merde dangereuse en faisant croire aux clients que ce sont des produits sans danger.
parce-que tu pourras compter sur eux pour en faire n'importe quoi, et certainement pas ce pour quoi tu leur as filé cet argent.
Ah, un candidat pour aller vivre en Argentine.
votre avatar
Une des contreparties logiquement attendue de la TVA (et même ce qui vient de Chine la paie désormais), c'est quand même des organismes de contrôles qui fonctionnent au lieu que soit le magasine d'une assoc conso qui s'y colle pendant que l'état palpe et n'en branle pas une.
votre avatar
Si ce n'était que les chargeurs. Quand une maison brûle pour un défaut électrique, vous avez intérêt à vous être équipé en NF pour votre assurance... Je ne comprends même pas que les daubes chinoises pas aux normes puissent être vendues ici...
votre avatar
C'est l'Europe et sont sacrosaint libre circulation des biens et des marchandises en plus d'avoir transformé les organisme de contrôle un tant soit peu sérieux en bureau d'enregistrement.
votre avatar
C'est l'Europe et sont sacrosaint libre circulation des biens et des marchandises
La libre circulation, c'est entre membres de l'UE, pas avec l'extérieur, où il peut y avoir des taxes (comme sur les VE chinois par exemple). C'est surtout qu'il est difficile de tout contrôler ou illégal de mettre en place des taxes par défaut en fonction de la provenance. D'autant que des pays comme la Chine peuvent riposter en bloquant l'exportation de matériaux critiques.

Ajoute à ça tous les idiots utiles des dictatures qui nous veulent du "bien" viendront hurler à la perte de pouvoir d'achat dès qu'on va oser taxer un peu des importations de biens pas chers (puis ils iront couiner que l'assurance refuse de les indemniser quand ils auront foutu le feu à leur baraque avec un chargeur de qualité merdique) et tu comprendras que le problème est un peu plus complexe que de dire "bon, on va appliquer des taxes/interdire les produits de tel pays" (qui est d'ailleurs la méthode d'une personne à laquelle il serait très malhonnête - en ta défaveur, je préfère préciser - de te comparer).
votre avatar
Ok. Tu viens de l'écrire : "où il peut y avoir des taxes" Donc pas forcément.

Je vais m'éloigner un peu de l'électrique mais c'est quasi pareil.

Dans les faits, je te rejoins, une taxe sur un vêtement femme (tricot ou blouse) à moins de 10euros sur Temu ça passe au travers. Et les nanas se jettent dessus. Les commerçants de rue aussi (belle arnaque d'ailleurs).

J'ose dire que de vérifier aux douanes que la taxe est payée (quand elle doit l'être) pour chaque paquet est probablement plus couteux que le montant de la taxe sur le contenu de ces colis. Même avec des aides.

En effet comment savoir ce qu'il y a dans un paquet pour un douanier ??? Le klébard pour la dope. Le reste c'est rayon X. Ça coute un peu. Aussi les logiciels de détection seront clairement moins efficaces sur un type de matière qui laisse passer les rayons. A moins d'avoir commandé une cote de maille...

L'autre moyen dans un scénario fictif, serait que la banque signale un paiement à une autorité X ou Y et que la taxe soit appliquée sur le compte. Vision d'horreur pour 99.999% des gens, je ne fais pas de dessin.

Ces vêtements peuvent eux aussi être problématiques en fonction d'un colorant X ou Y allergène ou autre.


Je commandais dans les années 90 des CDs au USA. On a vite appris à faire des commandes qui ne dépassent pas un certain seuil pour que cela passe crème.


Il y a aussi des astuces. Comme de monter une plateforme dans un pays de l'Est (pas trop regardant avec des élus que l'on peut convaincre facilement) pour minimiser les taxes au max par différent moyens. Puis d'acheminer sans soucis les marchandises dans toute l'Europe.

M'est avis qu'il y a la loi, j'en conviens. Mais dans les faits. C'est juste une blague.

C'est plus fait pour choper les corniauds qui passent des clopes, ou d'autres choses.
votre avatar
Le klébard pour la dope.
Alors vu qu'on sait entraîner des chiens à détecter les CD et DVD gravés, et faire une première détection à grosse maille du cancer du sein, je ne négligerais pas ces braves bêtes pour ce qui est des vêtements.

Après, le gros problème, ce sont les règles de l'OMC (bon, "grâce" aux USA, l'OMC va peut être disparaitre, je suis moins sûr qu'on en tirera des bénéfices), où les pays déclarent eux-même, sans aucune règle, quel est leur statut, dont des avantages peuvent découler. J'en étais sur le cul récemment quand la Chine a accepté de renoncer à quelques avantages mais a dit "La Chine est et restera un pays en voie de développement".
On a vite appris à faire des commandes qui ne dépassent pas un certain seuil pour que cela passe crème.
Ça peut passer tant que c'est un volume pas trop important. Au delà, il peut y avoir des actions correctives. Et tu ne peux pas non plus légitimement demander qu'on fouille absolument tout. Je sais que ça nous rend les choses plus difficiles, mais encore une fois, on n'est pas une dictature de merde, on ne va pas se rabaisser au même niveau.
Comme de monter une plateforme dans un pays de l'Est (pas trop regardant avec des élus que l'on peut convaincre facilement) pour minimiser les taxes au max par différent moyens. Puis d'acheminer sans soucis les marchandises dans toute l'Europe.
À partir d'un moment où ça devient trop problématique, l'UE peut prendre les choses en main en faisant pression sur le membre qui abuse (en négociant sur la part de budget communautaire qui lui revient par exemple).

Je l'ai déjà dit dans une autre news : au lieu de taper sur l'UE, tape sur nos élus au PE qui votent n'importe quoi. Ou sur nos ministres qui négocient à la CE. L'UE ne fait rien seule, c'est toujours ses membres.
votre avatar
Voter et signer pour moi c'est pareil. Von Der Leyen qui signe un deal a 600Mds sans contreparties aucune... Ça se pose là.

La dictature c'est quand le peuple n'est plus d'accord mais qu'il n'arrive pas a changer ses élites. Toute ressemblance avec la France n'est pas du tout fortuite.
votre avatar
La chine vend des articles très peu chers mais très peu qualitatifs. Ne me dites pas que ça étonne encore quelqu'un quand même .... ?
votre avatar
Ici, on parle de danger pour les biens et les personnes, pas juste d'un produit qui n'est pas de qualité et qui ne durera pas.
votre avatar
Retourne tout ce que tu as chez toi et compte les made in china...
votre avatar
La Chine vend également des produits plus chers et très qualitatifs. Au final, ce n'est pas une question d'origine, c'est une question d'exigences /spécifications.
votre avatar
Ouf, j'ai acheté les miens sur Amazon.
votre avatar
Moui, alors quand tu vois sur Amazon des produits identiques à ceux que tu trouve sur Temu ou autre, juste plus cher parcequ'il faut bien faire une marge, je suis pas certains que ce soit un gage de sécurité.

Un chargeur no-name c'est un chargeur no-name. On pointe du doigt Temu etc à juste titre, mais qui contrôle ce qui se vend sur Amazon ?
votre avatar
C'était ironique, hein 😅

Même si j'ai vraiment acheté mes derniers chargeurs sur Amazon.
Mais je viens de vérifier (je n'y avais pas pensé au moment de l'achat), ils sont bien CE (avec le bon logo 😋).
votre avatar
Sur Amazon j'essaye de faire gaffe à pas prendre du no-name et toujours des marques un peu connus, mais oui faut faire gaffe aussi parceque y'a pelleté de trucs vraiment pas ouf et je serais vraiment curieux de voir des tests.
votre avatar
ils sont bien CE (avec le bon logo 😋).
C'est un hoax, il n'y a pas un bon logo qui identifie les bons produits, et un mauvais logo qui identifie les mauvais, juste des boîtes qui savent ou ne savent pas reproduire correctement le logo CE (sans que ça ne préjuge de la qualité de leurs produits, et tu peux contrefaire parfaitement le logo tout en vendant de la merde)
votre avatar
Je suis trop pauvre pour pouvoir me permettre de ne pas acheter de la qualité.
votre avatar
Un 501 Lewis vendu 110€ et fait au Bangladesh y'a que cela de vrai! Tellement que les cowboys en rigolent.
votre avatar
Faut-il s'inquiéter des chargeurs qui sont inclus dans d'autres produits électriques ?

Car au final, les produits avec chargeurs vendus en France ont été fabriqués et packagés dans les usines chinoises. Est-ce que le logo CE est suffisant ? Rien n'est plus facile que d'apposer un sticker, même si les douanes vérifient il y en a plein qui passent à travers le filet.

Que-Choisir tire la sonnette d’alarme sur les chargeurs vendus par Shein et Temu

Fermer