Que-Choisir tire la sonnette d’alarme sur les chargeurs vendus par Shein et Temu
Le 30 octobre à 12h31
Avec ses homologues allemands, belges et danois, Que-Choisir s’est lancé dans des achats de chargeurs et autres produits sur Shein et Temu pour en analyser le respect des normes européennes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont loin du compte.
Sur les 54 chargeurs achetés (27 sur chaque plateforme), seuls 2 (un de chaque plateforme) respectaient les normes européennes. 21 ne possédaient pas certains marquages obligatoires comme le logo CE ou l’unité de tension. Surtout, 51 n’ont pas résisté aux contraintes mécaniques imposées, avec des résultats variés : broches tordues ou tournées trop facilement, boitier cassé après une chute…
Pour 4 des chargeurs, « les circuits à haute et basse tension étaient trop proches l’un de l’autre, risquant de provoquer des arcs électriques ». La température s’est envolée sur 14 chargeurs, au point de dépasser les températures maximales autorisées de 77 et 87° C. Un modèle a même atteint 102° C.
« Nos tests ont mis en évidence le fait que ces produits d’entrée de gamme étaient souvent mal conçus et fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité, et que beaucoup d’entre eux faisaient courir de réels risques de brûlure, de choc électrique et d’incendie à leurs utilisateurs »
Les tests réalisés sur des jouets pour enfants et des bijoux renvoient vers le même type de résultats. Pour les premiers, Que-Choisir note, en fonction des modèles, une qualité de fabrication « catastrophique », un niveau de bruit bien trop puissant, des substances dangereuses, une ouverture trop facile du compartiment des piles, etc. Côté bijoux, la plupart de ceux achetés étaient conformes. Mais dans le cas contraire, ils représentaient de vrais dangers pour la santé. « L’un des bijoux achetés sur Shein était même composé à 87 % de cadmium, soit 8 700 fois la norme autorisée de 100 mg/kg », indique Que-Choisir.
Le magazine ajoute avoir contacté les deux plateformes pour expliquer ses trouvailles. Tous les produits ont rapidement été retirés et Shein a lancé une campagne de rappel auprès de la clientèle. « Malgré tout, des produits similaires sont toujours en ligne et rien ne dit que ceux qui ont été retirés ne réapparaîtront pas chez d’autres vendeurs », conclut Que-Choisir.
Rappelons que les deux plateformes sont dans le viseur de l’Europe et de plusieurs États membres. L’Union européenne a officiellement ouvert une enquête contre Temu en octobre 2024 et contre Shein en début d’année, tandis que la France tirait en avril un triste bilan des produits non-conformes qui inondent son marché.
Pas de contrôle rime avec casseroles.
Le consommateur n'est pas au fait de chaque norme et de chaque critères. Notamment sur le domaine électrique et chimique. A plus forte raison quand les sites même des constructeurs (même des constructeurs de renom) ne donne pas toute l'information qu'il faudrait. Marketing oblige.
De plus il faut bien vérifier qu'un produit est conforme. Factuellement. Donc un vrai processus de test en laboratoire. Effectivement avec un chargeur de merde on peut cramer une maison. Ce n'est pas parce qu'un constructeur prétend qu'il est aux normes qu'il faut le croire. Un contrôle ne fait pas de mal.
Tu dirais quoi si on mettait des médicaments sur la marché sans contrôle rigoureux d'un organisme sérieux ? Ché pas l'ANSES par exemple (tout le monde éclate de rire).
Donc oui c'est la faute de l'état de laisser faire des conneries pareilles. Quand on avait des ministères dignes de ce nom, cela se passait autrement.
Les devoirs régaliens ça passe aussi par ces choses. A plus forte raison quand il y a un problème économique de cette envergure dans le pays.
Même si pour ce dernier il existe un "CE" justement créé pour générer de la confusion, le "C E" (pour China Export, avec quasiment la même police, mais pas le même écart entre les lettres)
Quid des contrefaçons hein ??? Enfin bon, c'est du bon sens de contrôler.
De ce fait j'ai aussi envie de dire qu'il serait peut-être temps de faire évoluer ce logo bien trop générique.
Je modifie mon message car en effet le lien de dyfuge explique bien les choses et semble accréditer l'infox d'un label CE chinois.
Pour compléter, lorsque j'écris "qu'il faut faire marcher son cerveau", c'est qu'acheter des produits sur les sites susmentionnés revient à tendre le bâton pour se faire battre, car c'est comme vouloir acheter du matériel pro chez lidl ou consorts. Comment peut-on imaginer payer un pris dérisoire (souvent inférieur au coût du transport) pour quelque chose de qualité ?! Si tout un chacun refusait d'acheter sur ces sites, pensez vous qu'ils perdureraient ? Je ne le pense pas, et les contrôles seraient bien moins problématiques.
CE est une auto certification, où la responsabilité du constructeur en cas de souci. Qui va faire un recours contre udvjgdbkldfjjffs, en Chine ?
Tout ça pour dire : c'est beaucoup plus compliqué que "il suffit de filer des thunes aux ministères", parce-que tu pourras compter sur eux pour en faire n'importe quoi, et certainement pas ce pour quoi tu leur as filé cet argent.
C'est pas avec moins (en qualité) qu'on va avoir mieux.
Ah, un candidat pour aller vivre en Argentine.
Ajoute à ça tous les idiots utiles des dictatures qui nous veulent du "bien" viendront hurler à la perte de pouvoir d'achat dès qu'on va oser taxer un peu des importations de biens pas chers (puis ils iront couiner que l'assurance refuse de les indemniser quand ils auront foutu le feu à leur baraque avec un chargeur de qualité merdique) et tu comprendras que le problème est un peu plus complexe que de dire "bon, on va appliquer des taxes/interdire les produits de tel pays" (qui est d'ailleurs la méthode d'une personne à laquelle il serait très malhonnête - en ta défaveur, je préfère préciser - de te comparer).
Je vais m'éloigner un peu de l'électrique mais c'est quasi pareil.
Dans les faits, je te rejoins, une taxe sur un vêtement femme (tricot ou blouse) à moins de 10euros sur Temu ça passe au travers. Et les nanas se jettent dessus. Les commerçants de rue aussi (belle arnaque d'ailleurs).
J'ose dire que de vérifier aux douanes que la taxe est payée (quand elle doit l'être) pour chaque paquet est probablement plus couteux que le montant de la taxe sur le contenu de ces colis. Même avec des aides.
En effet comment savoir ce qu'il y a dans un paquet pour un douanier ??? Le klébard pour la dope. Le reste c'est rayon X. Ça coute un peu. Aussi les logiciels de détection seront clairement moins efficaces sur un type de matière qui laisse passer les rayons. A moins d'avoir commandé une cote de maille...
L'autre moyen dans un scénario fictif, serait que la banque signale un paiement à une autorité X ou Y et que la taxe soit appliquée sur le compte. Vision d'horreur pour 99.999% des gens, je ne fais pas de dessin.
Ces vêtements peuvent eux aussi être problématiques en fonction d'un colorant X ou Y allergène ou autre.
Je commandais dans les années 90 des CDs au USA. On a vite appris à faire des commandes qui ne dépassent pas un certain seuil pour que cela passe crème.
Il y a aussi des astuces. Comme de monter une plateforme dans un pays de l'Est (pas trop regardant avec des élus que l'on peut convaincre facilement) pour minimiser les taxes au max par différent moyens. Puis d'acheminer sans soucis les marchandises dans toute l'Europe.
M'est avis qu'il y a la loi, j'en conviens. Mais dans les faits. C'est juste une blague.
C'est plus fait pour choper les corniauds qui passent des clopes, ou d'autres choses.
Après, le gros problème, ce sont les règles de l'OMC (bon, "grâce" aux USA, l'OMC va peut être disparaitre, je suis moins sûr qu'on en tirera des bénéfices), où les pays déclarent eux-même, sans aucune règle, quel est leur statut, dont des avantages peuvent découler. J'en étais sur le cul récemment quand la Chine a accepté de renoncer à quelques avantages mais a dit "La Chine est et restera un pays en voie de développement".
Ça peut passer tant que c'est un volume pas trop important. Au delà, il peut y avoir des actions correctives. Et tu ne peux pas non plus légitimement demander qu'on fouille absolument tout. Je sais que ça nous rend les choses plus difficiles, mais encore une fois, on n'est pas une dictature de merde, on ne va pas se rabaisser au même niveau.
À partir d'un moment où ça devient trop problématique, l'UE peut prendre les choses en main en faisant pression sur le membre qui abuse (en négociant sur la part de budget communautaire qui lui revient par exemple).
Je l'ai déjà dit dans une autre news : au lieu de taper sur l'UE, tape sur nos élus au PE qui votent n'importe quoi. Ou sur nos ministres qui négocient à la CE. L'UE ne fait rien seule, c'est toujours ses membres.
La dictature c'est quand le peuple n'est plus d'accord mais qu'il n'arrive pas a changer ses élites. Toute ressemblance avec la France n'est pas du tout fortuite.
Un chargeur no-name c'est un chargeur no-name. On pointe du doigt Temu etc à juste titre, mais qui contrôle ce qui se vend sur Amazon ?
Même si j'ai vraiment acheté mes derniers chargeurs sur Amazon.
Mais je viens de vérifier (je n'y avais pas pensé au moment de l'achat), ils sont bien CE (avec le bon logo 😋).
Car au final, les produits avec chargeurs vendus en France ont été fabriqués et packagés dans les usines chinoises. Est-ce que le logo CE est suffisant ? Rien n'est plus facile que d'apposer un sticker, même si les douanes vérifient il y en a plein qui passent à travers le filet.