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Doctolib veut utiliser vos données pour ses recherches en IA. Vous pouvez refuser.

Un email et c'est parti

Doctolib veut utiliser vos données pour ses recherches en IA. Vous pouvez refuser.

Illustration : Flock

Doctolib va utiliser par défaut les données de ses utilisateurs pour des projets de R&D. Considérant le faire dans son intérêt légitime, l’entreprise a seulement mis en place un formulaire permettant de s’y opposer (procédure d’opt-out).

Ce mercredi 8 juillet, Doctolib a envoyé à certains de ses utilisateurs un email concernant l’utilisation des données de ses utilisateurs pour des projets R&D. L’entreprise, qui revendique quasiment autant de comptes (60 millions en 2021) que la taille de la population française, a décidé de s’appuyer sur les données de ses utilisateurs, sans demander de consentement explicite.

En effet, l’entreprise explique : « À partir d’août 2026, nous collaborerons avec une équipe de recherche associée à trois institutions scientifiques françaises de premier plan (Inria, Inserm et Université Paris Cité) sur le projet de recherche « Améliorer les parcours de soins grâce à l’intelligence artificielle » ».

C’est notamment l’équipe-projet Heka commune à Inria, Inserm et l’Université Paris Cité qui coopère avec Doctolib.

L’intérêt légitime à conduire des recherches, plutôt que le consentement explicite des utilisateurs

Pour justifier de ne pas demander le consentement explicite de ces utilisateurs, Doctolib s’appuie sur son « intérêt légitime à conduire des recherches scientifiques dans le but d’améliorer les soins pour tous » et cite la méthodologie de référence MR-004 de la CNIL. Remarquons qu’en mettant en place cette recherche, c’est bien Doctolib qui pourra profiter en premier de ses éventuelles retombées. Cette méthodologie de référence MR-004 « encadre les traitements de données à caractère personnel à des fins d’étude, évaluation ou recherche n’impliquant pas la personne humaine ».

L’article 6.1.f du RGPD prévoit que le traitement de données à caractère personnel est licite s’il « est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant ».

Dans le cadre de la méthodologie de référence MR-004, l’entreprise ne peut pas utiliser n’importe comment les données. Ainsi, par exemple, seuls les personnels de recherche intervenant « dans un lieu de recherche » peuvent conserver le lien entre les noms et prénoms et les données traitées. Les patients doivent aussi être informés.

Nous avons interrogé la CNIL concernant les éventuelles formalités préalables que doit effectuer Doctolib auprès d’elle pour ce genre de projets et si l’entreprise les avait correctement remplies le cas échéant. L’autorité ne nous a pas encore répondu, mais nous mettrons à jour l’article dès que ça sera le cas.

Un formulaire d’opposition

Dans son email, que tous les utilisateurs n’ont pas reçu pour l’instant (nous sommes plusieurs à Next dans ce cas), Doctolib donne un lien vers un formulaire d’opposition. Celui-ci n’oblige pas à être connecté pour le remplir et demande les prénom, nom et date de naissance. C’est via ce formulaire que les utilisateurs de Doctolib peuvent faire appliquer l’article 56 de la loi de 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés données et Libertés. Ainsi, en utilisant ce formulaire, vous pouvez vous opposer à la réutilisation de vos données personnelles (ou celles de la personne dont vous êtes le représentant légal) dans le cadre des projets de R&D de Doctolib :

En s’appuyant sur l’intérêt légitime, Doctolib évite de demander explicitement le consentement des internautes, ce qui pourrait lui garantir d’utiliser un plus grand nombre de leurs données pour ses recherches. En effet, il faut que les utilisateurs reçoivent bien cet email, le lisent dans de bonnes conditions, cliquent ensuite sur le lien vers le formulaire et le remplissent pour sortir leurs données du champ d’utilisation des recherches.

En novembre 2025, Doctolib avait écopé d’une amende de 4,665 millions d’euros de l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante. En février dernier, l’entreprise affirmait au Figaro se considérer en concurrence avec Google, Anthropic et OpenAI et leurs applications comme ChatGPT Health. Elle ajoutait vouloir consacrer 160 millions d’euros en 2026 sur ses projets dans l’IA et avoir déjà investi 20 millions d’euros dans son laboratoire d’IA clinique qui chapeaute ces projets de R&D.

Commentaires (37)

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Cela concerne aussi les gens qui ne sont pas utilisateurs de Doctolib, mais dont le praticien oblige la prise de RDV via Doctolib ?
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Je pense que oui, d'où le passage par un formulaire de type Nom/Prénom/Date de naissance plutôt qu'un opt out du compte.
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Entre ça et le refus de passer sur des clouds de confiance, Doctolib joue dangereusement sur son monopole
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Les pratiques de cette boîte agacent.
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C'est honteux !
D'autant qu'on n'a pas vraiment le choix pour beaucoup de praticiens :-/
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Ça n'a rien de honteux. C'est prévu par le RGPD et la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Et ils te préviennent et te donnent la possibilité de t'opposer au traitement.
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C'est du second degré hein ? Hein, dis-le que c'est du second degré.

Oui, il existe peut-être quelque part une loi qui fait que quelques petites lignes au fin fond d'une CGU que personne ne lira jamais qui rend cette action légale. Mais ça ne la rend pas moins complètement immorale.

J'habite un désert médical, je n'ai donc pas le choix des praticiens que je parviens tant bien que mal à consulter. Si ils ne permettent les rendez-vous que par Doctolib, et bah je n'ai pas le choix et je les utilise. Que Doctolib se serve de son monopole pour piller mes données personnelles, je ne suis pas d'accord. Et le fait que ce soit de l'opt-out, je trouve ça ABSOLUMENT SCANDALEUX. Combien de personnes/clients ne vont pas recevoir, comprendre ou prendre le temps de traiter ce mail ?
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Si tu n'es pas content du contenu de la loi, plains toi auprès des députés européens et nationaux.
Combien de personnes/clients ne vont pas recevoir, comprendre ou prendre le temps de traiter ce mail ?
Combien de personnes se fichent que l'on traite leurs données personnelles pour des motifs nettement moins nobles que la recherche scientifique ?

En vrai, tu t'indignes pour rien. Ceux qui comme toi se préoccupent du traitement de leurs données personnelles, comprendront et s'opposeront peut-être au traitement dans ce cadre ; personnellement, je ne m'y opposerai pas alors que je m'oppose à à peu près tout la plupart du temps. La majorité des autres ne s'y seraient pas opposés de toute façon.
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Ce qui est honteux c'est surtout que ça soit une boite privée qui s'occupe (et qui de fait a un quasi monopole) de la mise en relation des gens avec leurs médecins.
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L'État a déjà du mal à faire ce qu'il devrait. Heureusement que le privé offre des services en dehors du régalien.

Par contre, plus de concurrence serait mieux.
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L'État a déjà du mal à faire ce qu'il devrait.
Ce n'est pas une raison. On devrai effectivement se plaindre auprès des députés européens et nationaux.
Heureusement que le privé offre des services en dehors du régalien.
Mauvaise réponse à un vrai souci.
Par contre, plus de concurrence serait mieux.
De la concurrence pour un service qui devrait être assuré par l'Etat ? Bof.
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Je n'ai pas dû être assez clair dans mon expression.

Je considère que ce n'est pas à l'État d'offrir un tel service. L'État doit se borner au régalien. C'est pour cela que je disais que c'est donc normal que le privé offre de tels services.


Comme l'État ne fait pas correctement ses missions régaliennes, je préfère qu'on ne lui en ajoute pas.

Petite remarque en passant : le service est offert (vendu) aux professionnels de santé qui pour beaucoup sont dans le privé, pas aux patients qui ne sont que des utilisateurs du service. Que ça soit un service du privé est cohérent.
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C'est effectivement plus clair, merci :yaisse:
Je considère que ce n'est pas à l'État d'offrir un tel service. L'État doit se borner au régalien. C'est pour cela que je disais que c'est donc normal que le privé offre de tels services.
Je considère au contraire que ce serait à l’État de le faire, mais comme ça ne reste qu'une opinion qui vaut ce qu'elle vaut, je vais me ranger du coté du "soyons d'accord de ne pas être d'accord".
Petite remarque en passant : le service est offert (vendu) aux professionnels de santé qui pour beaucoup sont dans le privé, pas aux patients qui ne sont que des utilisateurs du service. Que ça soit un service du privé est cohérent.
C'est cohérent dans l'erreur, le point de départ reste mauvais (de mon point de vue, encore une fois).
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Le régalien ? Une conception du 17eme siècle..

On a changé d’époque.
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Si on s'en tient à la définition du régalien, alors ça devrait être tout le système de santé qui devrait être privatisé... Autant dire que c'est souhaiter le modèle américain.
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Ce devrait être un service proposé par Ameli.fr. Et dédié uniquement à la gestion des rdvs, pas d'IA à la con ou du bullshit des "services personnalisés".
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La prise de rendez-vous médicaux devrait être un service public, surtout que ça ne devrait pas être bien compliqué à mettre en place. Il est incompréhensible qu'une entreprise privée, dont le but est de faire du profit, soit responsable de nos données de santé.
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Une entreprise privée gavée de subventions 😅 (rappel de la période COVID).
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Ainsi, en utilisant ce formulaire, vous pouvez vous opposer à la réutilisation de vos données personnelles (oucelles de la personne dont vous êtes le représentant légal) dans le cadre des projets de R&D de Doctolib
C'est un formulaire à remplir par personne ? Ou les tutorés ont la valeur des tuteurs par défaut ?
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"en remplissant le formulaire ci-dessous pour chaque personne pour laquelle vous vous opposez", dit le texte avant le formulaire...
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Ce qui est "drôle", c'est que le formulaire n'est pas lié à notre compte doctolib et que ça demande juste nom / prénom / date de naissance, donc si un homonyme a la même date de naissance ça se passe comment ?

Mais quelle bande de brèles… c'est qui les cadres (probablement pas les dev qui ont du hurler) qui pondent ces procédures débiles ?
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Mais quelle bande de brèles… c'est qui les cadres (probablement pas les dev qui ont du hurler) qui pondent ces procédures débiles ?
La procédure "débile", c'est que beaucoup de professionnel de santé utilise doctolib, et pas que pour la prise de RDV. On peut donc se retrouver avec des données de santé chez doctolib, sans pour autant avoir un compte chez eux.

De ce point de vue, c'est donc normal que les patients sans compte puisse faire cette demande. Pour ma part, je suis juste surpris qu'il n'y ait pas les 2 mécanismes : soit le formulaire, soit connexion au compte pour dire non.
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Ces données issues de ces recherches seront elles sous licences libres ou bien Doctolib va faire comme Cambridge Analytica (de la recherche universitaire mais pas que)?

Pour améliorer le parcours de soins augmenter le nombre de praticiens est la meilleure solution.
Ou une solution plus facile à mettre en œuvre serait d'établir un standard obligatoire pour les professionnels de santé conventionnés permettant de connaître les plages de RDV (et type de RDV), un lien vers le site web de RDV quand il existe. Ce standard sera exploité par le site Ameli.fr
Révolutionnaire, non?
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Doctolib joue a un jeu très dangereux quand même. L'intérêt légitime, il ne suffit pas de le décréter pour l'utiliser. En cas de contrôle (et Doctolib est typiquement le genre de structure où la question n'est pas de savoir si il va y avoir un contrôle, mais quand), si la CNIL dit non, la base légale tombe, et doctolib risque très gros (surtout qu'elle a déjà un passif).

Et même si la CNIL est consultée en amont du projet, si la mise en oeuvre réelle est présente des lacunes, ça va leur faire mal...
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Je ne suis pas de cet avis. Ils auraient pu s'appuyer simplement sur le RGPD et la loi du 6 janvier, en particulier le 2° de son article 4 :
Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, applicables à de tels traitements et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ;
Je suis généralement d'accord que l'intérêt légitime est dangereux pour le responsable du traitement, mais ici, il n'est même pas nécessaire.

J'ai l'impression qu'ils n'auraient même pas besoin de proposer de s'opposer au traitement.
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Alors, j'y avais pensé, et cela ne m'a pas semblé applicable à la lecture de cet article de la CNIL, ainsi que de celui mentionné dans l'article (le MR 004)

J'ai l'impression, mais peut être que je me trompe, que c'est au responsable de traitement de procéder à la recherche. Hors, ici, Doctolib a plus le rôle d'entrepôt de données mis à disposition des 3 centres de recherche.

[edit] je rajoute que si l'intérêt légitime n'était pas nécessaire, Doctolib n'aurait tout simplement pas envoyé le mail pour préciser le opt-out. Le fait qu'il le fasse indique qu'ils se basent exclusivement sur cette base légale pour le traitement. C'est une pente très savonneuse selon moi.
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J'ai l'impression, mais peut être que je me trompe, que c'est au responsable de traitement de procéder à la recherche. Hors, ici, Doctolib a plus le rôle d'entrepôt de données mis à disposition des 3 centres de recherche.
Je pense que tu te trompes, ils disent explicitement dans leur mail :
C'est pourquoi nous avons créé un laboratoire de recherche en santé. Tous nos travaux seront publics et menés avec des partenaires scientifiques de référence.
avec un lien vers cette page.
Ils sont donc partie prenante dans cette recherche et ont des partenaires scientifiques.

En fait, c'est le MR004 qui impose de communiquer sur le traitement et d'indiquer la base juridique du traitement. C'est pour cela qu'ils ont choisi l'intérêt légitime, le consentement aurait été trop difficile à obtenir : les gens n'auraient pas répondu et accepté le traitement de données. Ils se seraient donc trouvé avec trop peu de données à traiter.

En fait, je maintiens dans ce cas l'intérêt légitime comme étant la bonne base légale comme les données ont déjà été collectées pour d'autres motifs et que le consentement pour ce traitement n'a pas pu être demandé à l'époque.
Et pourtant, c'est très souvent un mauvais choix.
Je pense même qu'ils ont dû consulter la CNIL.
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arf, je n'avais pas lu le mail. Effectivement, s'ils ont créé un labo ça change toute la donne. Merci pour la précision ;)
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Il n'y a aucun récépissé à l'issue de l'opt-out.
Encore une pratique contestable...
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Moi j'ai eu un petit message vert en haut du formulaire :
Votre opposition a bien été enregistrée.
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Merci @MartinClavey et Next
pas eu de mail, mais opt-out via le lien fourni par vos soins :-)
Mais au passage, je note que dans l'appli android avec mon compte, je ne vois pas ce formulaire, mais une section "amélioration des services".

Je présume que le mail envoyé et le formulaire, c'est pour les "non-clients" (pas de compte) mais dont le nom/mail est connu par Doctolib via le praticien

Le contenu de la section "amélioration des services" de l'app :

Aidez-nous a ameliorer Doctolib pour vous
et vos soignants

Afin de créer des solutions encore plus adaptées à vos besoins, nous souhaitons utiliser vos données de santé et celles de vos proches de moins de 18 ans, sans que vous ne soyez identifiables. Ces données seront utilisées pour faire de la recherche et ameliorer nos services et outils d'intelligence artificielle. Elles seront également utilisées à des fins d'anonymisation. 
Vous pouvez changer d'avis à tout moment dans "Mes préférences".

x J'accepte l'amélioration des services avec
mes données de santé et celles de mes proches de moins de 18 ans

x J'accepte l'amélioration des services avec mes données de santé uniquement

x Je n'accepte pas que mes données de santé et celles de mes proches servent à l'amélioration des services
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tiens dans le même genre je viens de recevoir un mail de francetelevision disans qu'ils vont utiliser des pixel de tracking dans leur communications email par defaut et que l'on peux opt out.
@rédaction ils ont le droit d'activer par défaut ce genre de chose sans consentement explicite ?
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Il me semble que la CNIL a fait une note sur les pixel tracking dans les mails. Next en a parlé.
Donc ce courriel de France Télévision doit être pour se conformer aux recommandations de la CNIL.
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Oui, probablement. J'ai reçu le même type de mail du gestionnaire de mon PEE.
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ok merci
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Le papier d'avril de Next:
Pixels de suivi dans les emails : la Cnil demande une mise en conformité sous trois mois

Avril-> juillet France Télévision finit sur le fil!!
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"Il y a eu trop de demandes, veuillez réessayer plus tard."

Quand on est connecté, X cases à cocher pour les gens liés au compte et un bouton valider, ça aurait pas été du luxe et ça évitait ce genre d'erreur :roll: