Doctolib veut utiliser vos données pour ses recherches en IA. Vous pouvez refuser.
Un email et c'est parti
Doctolib va utiliser par défaut les données de ses utilisateurs pour des projets de R&D. Considérant le faire dans son intérêt légitime, l’entreprise a seulement mis en place un formulaire permettant de s’y opposer (procédure d’opt-out).
Ce mercredi 8 juillet, Doctolib a envoyé à certains de ses utilisateurs un email concernant l’utilisation des données de ses utilisateurs pour des projets R&D. L’entreprise, qui revendique quasiment autant de comptes (60 millions en 2021) que la taille de la population française, a décidé de s’appuyer sur les données de ses utilisateurs, sans demander de consentement explicite.
En effet, l’entreprise explique : « À partir d’août 2026, nous collaborerons avec une équipe de recherche associée à trois institutions scientifiques françaises de premier plan (Inria, Inserm et Université Paris Cité) sur le projet de recherche « Améliorer les parcours de soins grâce à l’intelligence artificielle » ».
C’est notamment l’équipe-projet Heka commune à Inria, Inserm et l’Université Paris Cité qui coopère avec Doctolib.
L’intérêt légitime à conduire des recherches, plutôt que le consentement explicite des utilisateurs
Pour justifier de ne pas demander le consentement explicite de ces utilisateurs, Doctolib s’appuie sur son « intérêt légitime à conduire des recherches scientifiques dans le but d’améliorer les soins pour tous » et cite la méthodologie de référence MR-004 de la CNIL. Remarquons qu’en mettant en place cette recherche, c’est bien Doctolib qui pourra profiter en premier de ses éventuelles retombées. Cette méthodologie de référence MR-004 « encadre les traitements de données à caractère personnel à des fins d’étude, évaluation ou recherche n’impliquant pas la personne humaine ».
L’article 6.1.f du RGPD prévoit que le traitement de données à caractère personnel est licite s’il « est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant ».
Dans le cadre de la méthodologie de référence MR-004, l’entreprise ne peut pas utiliser n’importe comment les données. Ainsi, par exemple, seuls les personnels de recherche intervenant « dans un lieu de recherche » peuvent conserver le lien entre les noms et prénoms et les données traitées. Les patients doivent aussi être informés.
Nous avons interrogé la CNIL concernant les éventuelles formalités préalables que doit effectuer Doctolib auprès d’elle pour ce genre de projets et si l’entreprise les avait correctement remplies le cas échéant. L’autorité ne nous a pas encore répondu, mais nous mettrons à jour l’article dès que ça sera le cas.
Un formulaire d’opposition
Dans son email, que tous les utilisateurs n’ont pas reçu pour l’instant (nous sommes plusieurs à Next dans ce cas), Doctolib donne un lien vers un formulaire d’opposition. Celui-ci n’oblige pas à être connecté pour le remplir et demande les prénom, nom et date de naissance. C’est via ce formulaire que les utilisateurs de Doctolib peuvent faire appliquer l’article 56 de la loi de 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés données et Libertés. Ainsi, en utilisant ce formulaire, vous pouvez vous opposer à la réutilisation de vos données personnelles (ou celles de la personne dont vous êtes le représentant légal) dans le cadre des projets de R&D de Doctolib :
En s’appuyant sur l’intérêt légitime, Doctolib évite de demander explicitement le consentement des internautes, ce qui pourrait lui garantir d’utiliser un plus grand nombre de leurs données pour ses recherches. En effet, il faut que les utilisateurs reçoivent bien cet email, le lisent dans de bonnes conditions, cliquent ensuite sur le lien vers le formulaire et le remplissent pour sortir leurs données du champ d’utilisation des recherches.
En novembre 2025, Doctolib avait écopé d’une amende de 4,665 millions d’euros de l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante. En février dernier, l’entreprise affirmait au Figaro se considérer en concurrence avec Google, Anthropic et OpenAI et leurs applications comme ChatGPT Health. Elle ajoutait vouloir consacrer 160 millions d’euros en 2026 sur ses projets dans l’IA et avoir déjà investi 20 millions d’euros dans son laboratoire d’IA clinique qui chapeaute ces projets de R&D.
Commentaires (37)
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Aujourd'hui à 15h19
Aujourd'hui à 17h42
Aujourd'hui à 15h20
Aujourd'hui à 15h31
Aujourd'hui à 15h35
D'autant qu'on n'a pas vraiment le choix pour beaucoup de praticiens :-/
Aujourd'hui à 17h55
Et ils te préviennent et te donnent la possibilité de t'opposer au traitement.
Aujourd'hui à 18h16
Oui, il existe peut-être quelque part une loi qui fait que quelques petites lignes au fin fond d'une CGU que personne ne lira jamais qui rend cette action légale. Mais ça ne la rend pas moins complètement immorale.
J'habite un désert médical, je n'ai donc pas le choix des praticiens que je parviens tant bien que mal à consulter. Si ils ne permettent les rendez-vous que par Doctolib, et bah je n'ai pas le choix et je les utilise. Que Doctolib se serve de son monopole pour piller mes données personnelles, je ne suis pas d'accord. Et le fait que ce soit de l'opt-out, je trouve ça ABSOLUMENT SCANDALEUX. Combien de personnes/clients ne vont pas recevoir, comprendre ou prendre le temps de traiter ce mail ?
Modifié aujourd'hui à 18h26
Combien de personnes se fichent que l'on traite leurs données personnelles pour des motifs nettement moins nobles que la recherche scientifique ?
En vrai, tu t'indignes pour rien. Ceux qui comme toi se préoccupent du traitement de leurs données personnelles, comprendront et s'opposeront peut-être au traitement dans ce cadre ; personnellement, je ne m'y opposerai pas alors que je m'oppose à à peu près tout la plupart du temps. La majorité des autres ne s'y seraient pas opposés de toute façon.
Aujourd'hui à 18h28
Aujourd'hui à 18h31
Par contre, plus de concurrence serait mieux.
Aujourd'hui à 18h47
Mauvaise réponse à un vrai souci.
De la concurrence pour un service qui devrait être assuré par l'Etat ? Bof.
Aujourd'hui à 19h31
Je considère que ce n'est pas à l'État d'offrir un tel service. L'État doit se borner au régalien. C'est pour cela que je disais que c'est donc normal que le privé offre de tels services.
Comme l'État ne fait pas correctement ses missions régaliennes, je préfère qu'on ne lui en ajoute pas.
Petite remarque en passant : le service est offert (vendu) aux professionnels de santé qui pour beaucoup sont dans le privé, pas aux patients qui ne sont que des utilisateurs du service. Que ça soit un service du privé est cohérent.
Aujourd'hui à 20h43
Je considère au contraire que ce serait à l’État de le faire, mais comme ça ne reste qu'une opinion qui vaut ce qu'elle vaut, je vais me ranger du coté du "soyons d'accord de ne pas être d'accord".
C'est cohérent dans l'erreur, le point de départ reste mauvais (de mon point de vue, encore une fois).
Aujourd'hui à 21h02
On a changé d’époque.
Aujourd'hui à 21h19
Aujourd'hui à 15h43
Aujourd'hui à 15h45
Aujourd'hui à 18h10
Modifié aujourd'hui à 15h47
Aujourd'hui à 15h50
Modifié aujourd'hui à 15h58
Mais quelle bande de brèles… c'est qui les cadres (probablement pas les dev qui ont du hurler) qui pondent ces procédures débiles ?
Aujourd'hui à 16h20
De ce point de vue, c'est donc normal que les patients sans compte puisse faire cette demande. Pour ma part, je suis juste surpris qu'il n'y ait pas les 2 mécanismes : soit le formulaire, soit connexion au compte pour dire non.
Aujourd'hui à 16h22
Pour améliorer le parcours de soins augmenter le nombre de praticiens est la meilleure solution.
Ou une solution plus facile à mettre en œuvre serait d'établir un standard obligatoire pour les professionnels de santé conventionnés permettant de connaître les plages de RDV (et type de RDV), un lien vers le site web de RDV quand il existe. Ce standard sera exploité par le site Ameli.fr
Révolutionnaire, non?
Aujourd'hui à 16h29
Et même si la CNIL est consultée en amont du projet, si la mise en oeuvre réelle est présente des lacunes, ça va leur faire mal...
Aujourd'hui à 17h53
J'ai l'impression qu'ils n'auraient même pas besoin de proposer de s'opposer au traitement.
Modifié aujourd'hui à 19h18
J'ai l'impression, mais peut être que je me trompe, que c'est au responsable de traitement de procéder à la recherche. Hors, ici, Doctolib a plus le rôle d'entrepôt de données mis à disposition des 3 centres de recherche.
[edit] je rajoute que si l'intérêt légitime n'était pas nécessaire, Doctolib n'aurait tout simplement pas envoyé le mail pour préciser le opt-out. Le fait qu'il le fasse indique qu'ils se basent exclusivement sur cette base légale pour le traitement. C'est une pente très savonneuse selon moi.
Aujourd'hui à 20h29
Ils sont donc partie prenante dans cette recherche et ont des partenaires scientifiques.
En fait, c'est le MR004 qui impose de communiquer sur le traitement et d'indiquer la base juridique du traitement. C'est pour cela qu'ils ont choisi l'intérêt légitime, le consentement aurait été trop difficile à obtenir : les gens n'auraient pas répondu et accepté le traitement de données. Ils se seraient donc trouvé avec trop peu de données à traiter.
En fait, je maintiens dans ce cas l'intérêt légitime comme étant la bonne base légale comme les données ont déjà été collectées pour d'autres motifs et que le consentement pour ce traitement n'a pas pu être demandé à l'époque.
Et pourtant, c'est très souvent un mauvais choix.
Je pense même qu'ils ont dû consulter la CNIL.
Il y a 5 minutes
Aujourd'hui à 17h29
Encore une pratique contestable...
Aujourd'hui à 19h03
Votre opposition a bien été enregistrée.
Modifié aujourd'hui à 18h02
pas eu de mail, mais opt-out via le lien fourni par vos soins :-)
Mais au passage, je note que dans l'appli android avec mon compte, je ne vois pas ce formulaire, mais une section "amélioration des services".
Je présume que le mail envoyé et le formulaire, c'est pour les "non-clients" (pas de compte) mais dont le nom/mail est connu par Doctolib via le praticien
Le contenu de la section "amélioration des services" de l'app :
Aujourd'hui à 19h10
@rédaction ils ont le droit d'activer par défaut ce genre de chose sans consentement explicite ?
Aujourd'hui à 20h08
Donc ce courriel de France Télévision doit être pour se conformer aux recommandations de la CNIL.
Aujourd'hui à 20h26
Aujourd'hui à 20h41
Il y a 13 minutes
Pixels de suivi dans les emails : la Cnil demande une mise en conformité sous trois mois
Avril-> juillet France Télévision finit sur le fil!!
À l'instant
Quand on est connecté, X cases à cocher pour les gens liés au compte et un bouton valider, ça aurait pas été du luxe et ça évitait ce genre d'erreur