OpenAI lance ChatGPT Santé s’appuyant sur de multiples données fournies par l’utilisateur

Affirmant que « la santé est déjà l’un des usages les plus courants de ChatGPT, avec des centaines de millions de personnes qui posent chaque semaine des questions liées à la santé et au bien-être », OpenAI annonce la sortie aux États-Unis d'un chatbot spécialisé sur les questions de santé et séparé de son principal service.

L'entreprise pousse ses utilisateurs à importer une bonne partie de leurs données de santé pour que son chatbot leur fasse des réponses personnalisées : données d'Apple Health, de MyFitnessPal, de Weight Watchers ou de AllTrails, de Peloton ou Instacart par exemple.

Et pour les habitants des États-Unis, le chatbot peut même aller chercher dans le dossier médical électronique (EHR). Et « Ce n’est qu’un début », affirme l'entreprise, qui ajoute qu'elle continuera « d’élargir les sources que vous pouvez connecter ainsi que les analyses prises en charge par ChatGPT Santé, afin que ChatGPT vous aide à vous sentir mieux informé et préparé pour gérer votre santé ».

Annonce faite le lendemain de l'assouplissement de la régulation par la FDA

Cette annonce arrive le lendemain de l'intervention de Marty Makary, le directeur de la FDA, au CES pour rassurer le milieu de la tech spécialisée en santé en affirmant qu'il assouplissait la régulation sur les appareils de santé numériques et qu'il n'allait surtout pas mettre le nez dans les affaires des entreprises de l'IA grand public : « Si quelque chose se contente de fournir des informations comme ChatGPT ou Google, nous ne pouvons pas rivaliser avec ce géant. Nous n'allons pas intervenir et dire : "il y a un résultat qui est inexact, nous devons donc fermer ce service" ».