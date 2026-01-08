OpenAI lance ChatGPT Santé s’appuyant sur de multiples données fournies par l’utilisateur
Quoi de neuf docGPT ?
Tout en affirmant qu'il « n’a pas vocation à établir un diagnostic ni à proposer un traitement », OpenAI lance un chatbot spécialisé dans la santé qui s'appuiera sur les données personnelles de santé que les utilisateurs voudront bien lui partager, jusqu'à prévoir l'accès à leur dossier médical.
Le 08 janvier à 14h42
Affirmant que « la santé est déjà l’un des usages les plus courants de ChatGPT, avec des centaines de millions de personnes qui posent chaque semaine des questions liées à la santé et au bien-être », OpenAI annonce la sortie aux États-Unis d'un chatbot spécialisé sur les questions de santé et séparé de son principal service.
L'entreprise pousse ses utilisateurs à importer une bonne partie de leurs données de santé pour que son chatbot leur fasse des réponses personnalisées : données d'Apple Health, de MyFitnessPal, de Weight Watchers ou de AllTrails, de Peloton ou Instacart par exemple.
Et pour les habitants des États-Unis, le chatbot peut même aller chercher dans le dossier médical électronique (EHR). Et « Ce n’est qu’un début », affirme l'entreprise, qui ajoute qu'elle continuera « d’élargir les sources que vous pouvez connecter ainsi que les analyses prises en charge par ChatGPT Santé, afin que ChatGPT vous aide à vous sentir mieux informé et préparé pour gérer votre santé ».
Annonce faite le lendemain de l'assouplissement de la régulation par la FDA
Cette annonce arrive le lendemain de l'intervention de Marty Makary, le directeur de la FDA, au CES pour rassurer le milieu de la tech spécialisée en santé en affirmant qu'il assouplissait la régulation sur les appareils de santé numériques et qu'il n'allait surtout pas mettre le nez dans les affaires des entreprises de l'IA grand public : « Si quelque chose se contente de fournir des informations comme ChatGPT ou Google, nous ne pouvons pas rivaliser avec ce géant. Nous n'allons pas intervenir et dire : "il y a un résultat qui est inexact, nous devons donc fermer ce service" ».
Hier à 15h17
Hier à 15h34
Hier à 16h19
Hier on a la niouze du type qui fait une overdoose après avoir suivi les conseils Santé de ChatGPT
et aujourd'hui le lancement de ChatGPT Santé.
Tout va bien.
Hier à 16h43
Hier à 17h23
Perso j'ai pas trop envie de blâmer les gens qui sont ou bien à bout, en difficulté sociale/mentale/relationnelle/financière/whatever, déjà sous l'emprise, etc...
Par contre le conglomérat AI qui lance ces merdes en connaissant parfaitement les conséquences, les états qui laissent faire ou encouragent, ça me débecte bien.
Hier à 16h38
Je blague mais j'ai vraiment peur pour les personnes qui auront confiance.
- Bonjour, je me suis coincé le doigt dans un tiroir, il est tout rouge, est-ce normal ?
- Cherche pas t'as un cancer. Je le sais car moi aussi j'ai des doigts.
Hier à 17h04
Hier à 17h24
Hier à 17h41
Hier à 17h24
Hier à 16h51
Hier à 19h02