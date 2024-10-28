Entrainement des IA et droit d’auteur : le Sénat inverse la charge de la preuve
On m'a dit de venir, pas de venir avec des bagages, pourquoi ?
Le Sénat a voté mercredi 8 avril à l’unanimité la proposition de loi visant à instaurer une présomption d’utilisation de contenus culturels protégés par un droit d’auteur au niveau des éditeurs d’IA. Le texte, qui doit maintenant passer à l’Assemblée nationale, inverse donc le rapport de force, puisqu’en cas de contentieux, ce sera aux acteurs de la tech de prouver qu’ils n’ont pas exploité un contenu de façon illicite.
Le 09 avril à 12h22
Beaumarchais a une nouvelle fois été convoqué sous les ors de la République mercredi 8 avril, lors des débats du Sénat autour de la proposition de loi « relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle ». Et les défenseurs du droit d’auteur n’ont pas été déçus, puisque l’article unique du texte a été adopté à l’unanimité, au terme d’une séance de débat plutôt consensuelle : le soutien à l’innovation ne doit pas se faire au détriment de la création culturelle et cette dernière doit être rémunérée à sa juste valeur dès lors qu’elle est exploitée.
Inverser la charge de la preuve pour forcer la transparence
Le texte adopté en première lecture dispose que, sauf preuve contraire, une œuvre protégée par un droit d’auteur ou un droit voisin « est présumée avoir été utilisée par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation ».
Autrement dit, si un ayant droit estime qu’une œuvre a été utilisée par un modèle (par exemple, parce qu’un chatbot est capable de citer des extraits d’un livre), c’est à l’opérateur de l’IA en question qu’il appartiendra de prouver qu’il n’a commis aucune utilisation irrégulière. Le texte instaure donc une inversion de la charge de la preuve, en instaurant une présomption d’exploitation.
« Ce ne sera plus au créateur de prouver le moissonnage de son œuvre, mais au fournisseur d’IA de prouver qu’il ne l’a pas utilisée. Notre objectif n’est pas de multiplier les procès, mais d’inciter les acteurs de l’IA à abandonner certains comportements de prédation pour un modèle fondé sur la transparence et la négociation. Aujourd’hui, les créateurs ne négocient pas ; ils subissent », a fait valoir en séance la sénatrice Agnès Evren (LR), auteure de la proposition de loi.
Elle a par ailleurs pris soin d’affirmer que ce renversement avait été validé par le Conseil d’État, et souligné que l’esprit de la proposition de loi rejoignait les recommandations formulées dans le récent rapport d’Alex Voss voté le 11 mars dernier au Parlement européen. Dans son texte, celui-ci invite en effet Bruxelles à « proposer l’établissement d’une présomption réfragable », mais il restreint cette dernière aux cas de non-respect d’un certain nombre d’obligations de transparence.
Le Sénat français va donc un cran plus loin, arguant du principe que ce renversement est indispensable pour contraindre les éditeurs d’IA à faire preuve d’une vraie transparence sur leurs données d’entraînement. « On nous oppose souvent le secret des affaires, ce bouclier dont les entreprises d’IA usent et abusent. Or si l’algorithme relève du secret industriel, les données pour le nourrir sont le fruit du travail d’autrui. La transparence n’est pas une menace pour l’innovation, c’est la condition de l’acceptabilité sociale de l’IA », a défendu Catherine Morin-Desailly (Union centriste).
Représenté par ses ministres de la Culture et de l’Intelligence artificielle et du numérique, le gouvernement a pour sa part tenu une position plus nuancée.
« Le Gouvernement partage l’objectif du mécanisme proposé par la commission, mais le contentieux ne peut pas constituer notre unique horizon, car il entraîne des risques : judiciarisation excessive, insécurité juridique prolongée, multiplication des procédures. Mieux vaut un bon accord qu’un mauvais procès », a prudemment avancé Catherine Pégard, ministre de la Culture.
Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, a quant à elle plus fermement défendu le point de vue des acteurs de la tech :
« Avec une telle présomption, l’entreprise devra apporter la preuve négative de l’utilisation de données culturelles, via l’analyse de dizaines de téraoctets de données ; c’est tout simplement impossible ! Tous les acteurs économiques qui ont développé des modèles d’IA – entreprises du CAC 40, TPE-PME, start-up – risqueraient un contentieux, ce qui serait dévastateur pour notre économie ».
Elle aussi appelle à privilégier la négociation au contentieux, en s’engageant à soutenir « toutes les initiatives contractuelles entre les acteurs de l’IA et ceux de la culture », ainsi qu’à participer aux évolutions à venir du cadre européen, « car c’est en agissant au bon niveau que nous obtiendrons la sécurité juridique nécessaire ».
Négocier, mais autour de quelle table ?
L’attente est-elle entendable du point de vue des ayants droit, alors que les illustrations d’utilisation à grande échelle de contenus protégés se multiplient ? Dans le sillage du procès ouvert aux États-Unis contre Meta pour entraînement de ses modèles sur les contenus de la bibliothèque clandestine LibGen, plusieurs articles de Mediapart ont montré ces derniers mois le recours à des contenus protégés par l’entreprise française Mistral AI.
Plus récemment, une nouvelle enquête, publiée le 6 avril, démontre que des centaines de milliers d’ouvrages ou d’articles scientifiques accompagnés de la mention « tous droits réservés » figurent dans l’immense jeu de données finepdfs hébergé sur Hugging Face.
Au-delà de sa dimension contentieuse, la proposition de loi serait, dans ce contexte et pour ses promoteurs, un accélérateur visant à sortir du statu quo dont profitent les acteurs de l’IA.
« Il y a urgence, car le pillage continue. J’ai l’impression que quand on montre un peu de fermeté, certains, qui s’y refusaient, viennent à la table des négociations », estime Max Brisson (LR). Avec, déjà, des effets positifs, selon Laure Darcos (groupe Les indépendants), rapporteure du texte :
« Notre mécanisme, juridiquement solide et politiquement efficace, produit d’ores et déjà ses effets : le PDG de Mistral AI a proposé une contribution des entreprises d’IA en fonction de leur chiffre d’affaires pour accéder aux contenus protégés. »
Reste à voir si cette déclaration d’intention suffira à faire pencher la balance lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.
Commentaires (24)
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Aujourd'hui à 12h45
Côté Europe, rappelons aussi la résolution votée le 10 mars sur le droit d'auteur et l'IA générative.
Aujourd'hui à 12h53
Modifié aujourd'hui à 12h59
Aujourd'hui à 13h15
Rien ne garantirait que la liste est exacte. C'est très compliqué à prouver sauf à avoir un commissaire de justice qui vérifie tout le processus d'entraînement ce qui est en fait impossible en particulier par rapport au temps mis pour entraîner un modèle : il faut garantir qu'il n'y a rien qui est ajouté lors de l'entraînement après la que la liste ait été contrôlée .
Comme dit plus bas, c'est très compliqué de prouver qu'une chose n'a pas été faite par la société accusée.
Aujourd'hui à 13h29
Aujourd'hui à 13h34
Par contre, poursuivre pour contrefaçon un fournisseur d'IA générative est relativement facile. Il suffit de prouver qu'il ressort "quasiment" une œuvre. C'est le même processus que poursuivre un humain pour contrefaçon.
Il n'est peut-être pas utile d'ajouter des choses dans la loi quand la loi existante permet déjà de poursuivre quelqu'un.
Aujourd'hui à 13h55
clap clap clap
(1er degré.)
Modifié il y a 42 minutes
Et un autre problème, c'est qu'un procès en contrefaçon, ça va apparemment couter entre 10k€ et 50k€ (voire plus, beaucoup plus) et durer plusieurs années. Autant dire que peu se lanceront dans la procédure et que c'est open bar pour les pilleurs.
Modifié aujourd'hui à 14h32
Par exemple, l'entreprise peut montrer au tribunal son registre des œuvres utilisées (ou des consentements dans le cas du RGPD), la note de service qui indique qu'il est interdit d'utiliser des œuvres sans les mettre au registre, qu'il y a une équipe chargée de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraude sur le registre, et que cette équipe a les moyens de mener sa mission à bien.
Et ainsi, si une œuvre n'est pas au registre, l'entreprise peut se retourner contre l'employé qui n'a pas respecté la note de service.
Le but est assez proche du RGPD : une entreprise doit prouver qu'elle a eu l'accord d'un ayant-droit (sur sa vie privée ou sur ses œuvres) ou n'a pas utilisé son contenu, plutôt que demander à l'ayant-droit de prouver qu'il n'y a pas eu d'accord. Ça permet de mettre hors de jeu les différences de moyens juridiques, puisqu'aussi bien sur le RGPD où on parle exclusivement de particuliers que sur les droits d'auteur qui vont jusqu'au petit blog on a des personnes sans moyens de payer un avocat qui peuvent se retrouver contre une armée de juristes.
Aujourd'hui à 12h54
Aujourd'hui à 13h36
Pour le dire autrement, si je dessine un arbre, c'est basé en partie sur ce que j'ai vu de dessins d'arbres, mais aussi en partie sur les vrais arbres dehors que j'ai vu de mes propres yeux. Le second représente probablement même la majeure partie de mon expérience du concept visuel "d'arbre". Et même si je dessine quelque chose que je n'ai jamais vu en vrai, par exemple un durian, l'image que je m'en fais est en partie informée par des photos certes, mais aussi en partie par mon expérience générale et réelle des fruits, des écorces, des textures, etc.
Pour cette raison, à moins que la ressemblance avec une œuvre existante soit frappante, on peut me donner le bénéfice du doute sur le fait que mes œuvres sont majoritairement le produit de mon esprit, formé par mon expérience du monde, et pas majoritairement issues de diverses œuvres existantes.
L'IA ne peut pas en dire autant. La quasi-totalité de son entraînement est basé sur des œuvres, la plupart encore protégées par le droit d'auteur.
La comparaison apprentissage humain/apprentissage IA aura du sens le jour où une IA passera la majeure partie de sa journée à faire l'expérience du monde qui l'entoure via une webcam, un micro, et des roulettes pour se déplacer.
Aujourd'hui à 13h08
Modifié aujourd'hui à 14h27
On parle de mesures organisationnelles comme pour le RGPD (c'est à l'entreprise de prouver que t'as coché la case, pas à toi de prouver que tu l'as pas fait).
Par exemple, l'entreprise peut montrer au tribunal son registre des œuvres utilisées (ou des consentements dans le cas du RGPD), la note de service qui indique qu'il est interdit d'utiliser des œuvres sans les mettre au registre, qu'il y a une équipe chargée de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraude sur le registre, et que cette équipe a les moyens de mener sa mission à bien.
Et ainsi, si une œuvre n'est pas au registre, l'entreprise peut se retourner contre l'employé qui n'a pas respecté la note de service.
Modifié aujourd'hui à 13h30
Après sur le principe, un meilleur cadre serait une bonne chose, mais pas comme ça...
Aujourd'hui à 13h28
Comme elle pense qu'il est facile de prouver que quelque chose n'a pas été fait, elle n'aura aucun problème à prouver qu'elle est innocente. À défaut, elle va comprendre la difficulté qu'auront les entreprises à prouver qu'elles n'ont pas utilisé une œuvre donnée pour l'entraînement de leur IA si la proposition de loi est aussi votée à l'Assemblée Nationale.
Modifié aujourd'hui à 18h56
Aujourd'hui à 18h57
Elle veut donc couvrir d'autres cas moins évidents que celui-ci et si ces cas ne sont pas évidents, ce n'est pas une bonne justice de faire porter la charge de la preuve à quelqu'un qui doit prouver qu'il n'a pas fait quelque chose ce qui est toujours compliqué à prouver.
Modifié il y a 28 minutes
Il peut sembler normal que s'il y a "un indice qui rend vraisemblable l'exploitation d'une oeuvre protégée", ce soit au propriétaire du système de prouver que ce n'est pas le cas.
À l'instant
Comme ça, la justice va aller plus vite et on n'aura plus d'engorgement de celle-ci.
Quant à l'opposition riche/pauvre, ça existe dans plein de cas : le riche aura des avocats expérimentés et le pauvre aura droit à un avocat payé par l'aide juridictionnelle. Aucune raison de faire un cas particulier pour l'IA.
Il y a 16 minutes
Je développe ici autre chose : dans l'opensource, il y a les "reproducible builds" qui permettent de refaire à l’octet près un binaire depuis les sources et les outils pour le créer.
Il n'y a plus qu'à documenter les sources que le modèle utilise et à prouver soit par un tiers de confiance, soit par moyen cryptographique que le modèle a bien exclusivement été généré sur les sources.
Il y a 11 minutes
Il y a 4 minutes
À l'instant
J'apprécie que le législateur prenne le sujet en main (même si, comme tu l'évoques, on a déjà le nécessaire), mais là ça me semble clairement pas la bonne approche.
Aujourd'hui à 17h58
La difficulté se situe au niveau de l'appréciation de « l'état de l'art ». Si on se concentre sur le sujet de l'apprentissage du codage informatique, alors il y a un gros corpus d'œuvres récentes libres et un gros corpus d'œuvres récentes protégées. Mais ces œuvres protégées incluent aussi des techniques qui ne sont que celles de « l'état de l'art » : pourquoi les exclure de l'apprentissage alors que, précisément, il faut avoir une culture étendue de l'art pour en connaître l'état ?
Actuellement un auteur ou créateur appose une licence sur l'ensemble d'une œuvre indépendamment de l'originalité partielle de chaque partie de son œuvre, mais les LLM dissèquent les œuvres et le principe de cette loi amène à devoir évaluer une licence d'usage partielle sur chaque morceau de la dissection.
Le risque de cette loi est d'aboutir à des LLM incultes incapables de répondre par peur de copier ce dont l'originalité n'est que celle de leur inculture.