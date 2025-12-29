Windows 11 : le patch tuesday n’en finit plus de provoquer des bugs
Appelez-moi le contrôle qualité svp
Les derniers correctifs mensuels destinés à Windows 11 ont provoqué divers dysfonctionnements chez les utilisateurs finaux, entre problèmes de Bluetooth et impossibilité de se connecter à certains des services en ligne de Microsoft. Pour ne rien gâcher, certaines machines Samsung refusent d’accéder au contenu du disque C:, en raison d’un conflit identifié avec l’application Galaxy Connect.
Le 20 mars à 14h14
Début de printemps mouvementé pour les équipes en charge du contrôle qualité Windows 11. Microsoft a en effet reconnu jeudi 19 mars l’existence d’un problème provoqué par l’une de ses dernières mises à jour cumulatives, la KB5079473 distribuée à partir du 10 mars dernier dans le cadre de la livraison mensuelle de patchs et correctifs destinés à son système d’exploitation vedette.
Impossible de se connecter à Teams ou à OneDrive
D’après la notice d’information publiée jeudi, la connexion à un compte Microsoft, requise pour le bon fonctionnement des clients Teams ou OneDrive, est susceptible d’échouer au démarrage, avec un message d’erreur faisant état d’une absence de connexion à Internet, et ce même si l’utilisateur peut surfer sans encombre via ses autres applications.
Le problème semble épargner les utilisateurs des versions Business de Teams ou OneDrive qui se connectent via Entra ID (le nouveau nom d’Azure Active Directory).
Il est cependant susceptible d’affecter aussi Edge, Excel, Word et Microsoft 365 Copilot. « Chaque fois qu’une fonctionnalité de ces applications nécessite une connexion à un compte Microsoft, le même message peut s’afficher », prévient l’éditeur.
En attendant un correctif, promis dans les jours à venir, Microsoft propose une solution de contournement : redémarrer la machine en veillant bien à ce qu’elle soit connectée à Internet.
« Ce problème survient lorsque l’appareil passe dans un état de connectivité réseau spécifique et peut se résoudre de lui-même. Si vous rencontrez ce problème, redémarrez l’appareil tout en le maintenant connecté à Internet. Cela devrait rétablir la connectivité et empêcher le problème de se reproduire. »
Un hotfix pour le Bluetooth défaillant
Trois jours avant de signaler ce nouveau problème, Microsoft avait déjà dû intervenir en urgence pour pallier un autre dysfonctionnement lié à ses mises à jour de mars.
Le problème affectait le comportement du Bluetooth avec, sur certaines machines, une impossibilité d’afficher les périphériques de l’utilisateur, quand bien même ceux-ci auraient été connectés et fonctionnels. Plus pénalisant, le bug empêchait également l’appairage de nouveaux accessoires, puisque ceux-ci n’étaient pas remontés dans les écrans de réglages idoines.
Cette fois, l’alerte a immédiatement été accompagnée de la diffusion du correctif, sous la forme d’un hotfix estampillé KB5084897, qui bénéficie d’une procédure d’installation sans redémarrage.
Un couac avec le disque C: de certaines machines Samsung
C’est également le 16 mars que Microsoft a officiellement reconnu un autre bug particulièrement problématique concernant certaines machines Samsung, à savoir l’impossibilité d’accéder au contenu du disque système (C:). Le bug s’accompagne d’un message peu rassurant, « C:\ n’est pas accessible – accès refusé ». Il bloquerait par ailleurs le lancement de certaines applications maison, dont Outlook, les logiciels de la suite Office, le navigateur Web ou les utilitaires système.
Bref, une belle aiguille dans le pied qui, après examen, est attribuée à un conflit entre le système et l’application Samsung Galaxy Connect. L’incident ne serait pas spécifiquement lié au patch tuesday de mars, précise Microsoft. Il aurait été constaté sur des Samsung Galaxy Book 4 et des ordinateurs de bureau Samsung, avec les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11.
Une mise à jour de Samsung Galaxy Connect a été publiée le 14 mars dernier dans le Microsoft Store pour corriger ce dysfonctionnement. Ceux qui seraient toujours bloqués avec le message d’erreur disposent quant à eux d’un guide de récupération dédié. Il est nécessaire de se connecter en tant qu’administrateur au système, de désinstaller l’application fautive, puis d’autoriser temporairement Windows à réparer les « autorisations de lecteur ».
Microsoft avait déjà dû distribuer un correctif en urgence pour corriger les bugs engendrés par le patch tuesday de janvier.
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Windows 11 : le patch tuesday n’en finit plus de provoquer des bugs
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Un hotfix pour le Bluetooth défaillant
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Un couac avec le disque C: de certaines machines Samsung
Hier à 14h35
Hier à 14h45
On nous aurait menti ?
Hier à 14h55
Hier à 19h28
Hier à 14h52
Hier à 14h59
Avant, le mécanisme de mise à jour était très fiable. Maintenant, j'ai peur à chaque fois que je mets à jour mes machines.
Arrêtez de nous gonfler avec l'IA partout, et restabilisez tout ça ! (et si au passage on pouvait avoir un peu moins de bloatware et de tracking, ce ne serait pas plus mal non plus !)
Hier à 15h39
Hier à 17h54
malheureusement, je n'ai pas l’anchois de l'OS au taff...
Hier à 19h06
Hier à 19h45
Hier à 20h26
Hier à 14h59
Modifié le 20/03/2026 à 15h22
Hier à 15h59
Hier à 15h40
Je le précise car lorsqu'on lit les commentaires, on aurait souvent tendance à croire que tout est maxi bugé, que tu ne peux plus faire une mise à jour sereinement... Alors que ce n'est pas vraiment le cas dans les faits. Il s'agit presque tout le temps de cas "sur certaines machines", sans précision aucune.
Exemples : mon bluetooth se portait très bien avant le "hotfix" dont parle la news, je n'ai également eu aucune baisse de performance en jv avec la màj de janvier...
Après loin de moi l'idée de dire que la situation est justifiée (process de QA sans doute problématique), mais c'est aussi ça la réalité : si MS passe à côté avant de publier, c'est précisément parce que ça marche bien sur la majorité des machines.
Hier à 15h47
N´empêche, de mois en mois, les màj cassent quand même de plus en plus fréquemment et fortement de machines qui n´avaient pas spécialement de problème avant.
Chacun voit midi à sa porte et jamais Ms ne communiquera de chiffres fiables donc ça en restera là.
On peut néanmoins entendre un peu, et de plus en plus, la généralisation.
Hier à 15h54
Malheureusement, il y a des bogues qui sont loin d'être anecdotique et qui se retrouvent sur les machines. Par exemple, les périphériques USB indisponibles avec WinRE, c'était du généralisé. C'est incompréhensible que le problème soit passé sans qu'ils ne l'aient vu.
Des problèmes avec localhost aussi (qui touchait plus les serveurs si j'ai bien suivi). On est d'accord que tout le monde n'a pas tout les problèmes, mais il y a certains problèmes qui ne devrait pourtant jamais se retrouver en production.
Pour ma part, je suis en canal large (et non en canal early adopter). Et pourtant, je me tape des bogues à cause des mises à jour (2 les 6 derniers mois) qui nécessite des patchs de patchs de patchs. Et ça, ça ne devrait pas.
Hier à 20h35
J'en suis maintenant à systématiquement suspendre les updates pour 5 semaines sur toute nouvelle machine, en espérant qu'ENFIN Microslop sortira des bons patchs, mais non ils trouvent le moyen de décevoir chaque mois... En même temps pourquoi payer un QA quand on peut externaliser la tâche et le coût sur les clients ?
Hier à 15h57
Hier à 16h00
Hier à 19h46
Hier à 19h59
Modifié le 20/03/2026 à 21h30
Microsoft revealed a comprehensive plan to improve Windows 11's performance, reliability, and usability based on user feedback. Changes start with Insider previews this month, including a movable taskbar, reduced Copilot clutter in apps like Notepad, more control over updates, and faster File Explorer. Looking to 2026, the focus hits lower RAM use for budget PCs, fewer crashes, stabler hardware support, and polished features like better Search and fewer notifications. The goal is to rebuild trust and match competitors like macOS.
J'avoue être très énervé contre Microslop ces derniers mois, mais depuis début 2026 je n'ai jamais autant ri
Rien que le nouveau calendrier pompe 100 Mo. Après ils n'ont jamais dit ce qu'ils entendaient par « lower RAM ». La config budget chez eux c'est 64 Go ?