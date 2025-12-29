Début de printemps mouvementé pour les équipes en charge du contrôle qualité Windows 11. Microsoft a en effet reconnu jeudi 19 mars l’existence d’un problème provoqué par l’une de ses dernières mises à jour cumulatives, la KB5079473 distribuée à partir du 10 mars dernier dans le cadre de la livraison mensuelle de patchs et correctifs destinés à son système d’exploitation vedette.

Impossible de se connecter à Teams ou à OneDrive

D’après la notice d’information publiée jeudi, la connexion à un compte Microsoft, requise pour le bon fonctionnement des clients Teams ou OneDrive, est susceptible d’échouer au démarrage, avec un message d’erreur faisant état d’une absence de connexion à Internet, et ce même si l’utilisateur peut surfer sans encombre via ses autres applications.

Le problème semble épargner les utilisateurs des versions Business de Teams ou OneDrive qui se connectent via Entra ID (le nouveau nom d’Azure Active Directory).

Il est cependant susceptible d’affecter aussi Edge, Excel, Word et Microsoft 365 Copilot. « Chaque fois qu’une fonctionnalité de ces applications nécessite une connexion à un compte Microsoft, le même message peut s’afficher », prévient l’éditeur.

En attendant un correctif, promis dans les jours à venir, Microsoft propose une solution de contournement : redémarrer la machine en veillant bien à ce qu’elle soit connectée à Internet.

« Ce problème survient lorsque l’appareil passe dans un état de connectivité réseau spécifique et peut se résoudre de lui-même. Si vous rencontrez ce problème, redémarrez l’appareil tout en le maintenant connecté à Internet. Cela devrait rétablir la connectivité et empêcher le problème de se reproduire. »

Un hotfix pour le Bluetooth défaillant

Trois jours avant de signaler ce nouveau problème, Microsoft avait déjà dû intervenir en urgence pour pallier un autre dysfonctionnement lié à ses mises à jour de mars.

Le problème affectait le comportement du Bluetooth avec, sur certaines machines, une impossibilité d’afficher les périphériques de l’utilisateur, quand bien même ceux-ci auraient été connectés et fonctionnels. Plus pénalisant, le bug empêchait également l’appairage de nouveaux accessoires, puisque ceux-ci n’étaient pas remontés dans les écrans de réglages idoines.

Cette fois, l’alerte a immédiatement été accompagnée de la diffusion du correctif, sous la forme d’un hotfix estampillé KB5084897, qui bénéficie d’une procédure d’installation sans redémarrage.

Un couac avec le disque C: de certaines machines Samsung

C’est également le 16 mars que Microsoft a officiellement reconnu un autre bug particulièrement problématique concernant certaines machines Samsung, à savoir l’impossibilité d’accéder au contenu du disque système (C:). Le bug s’accompagne d’un message peu rassurant, « C:\ n’est pas accessible – accès refusé ». Il bloquerait par ailleurs le lancement de certaines applications maison, dont Outlook, les logiciels de la suite Office, le navigateur Web ou les utilitaires système.

Bref, une belle aiguille dans le pied qui, après examen, est attribuée à un conflit entre le système et l’application Samsung Galaxy Connect. L’incident ne serait pas spécifiquement lié au patch tuesday de mars, précise Microsoft. Il aurait été constaté sur des Samsung Galaxy Book 4 et des ordinateurs de bureau Samsung, avec les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11.

Une mise à jour de Samsung Galaxy Connect a été publiée le 14 mars dernier dans le Microsoft Store pour corriger ce dysfonctionnement. Ceux qui seraient toujours bloqués avec le message d’erreur disposent quant à eux d’un guide de récupération dédié. Il est nécessaire de se connecter en tant qu’administrateur au système, de désinstaller l’application fautive, puis d’autoriser temporairement Windows à réparer les « autorisations de lecteur ».

Microsoft avait déjà dû distribuer un correctif en urgence pour corriger les bugs engendrés par le patch tuesday de janvier.