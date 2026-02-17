En avril 2024, Les Échos révélaient que le groupe Prisma Media avait décidé de former l’ensemble de ses 400 journalistes à l’IA d’ici la fin de l’année, au point d’y consacrer 20 % de son budget de formation. En parallèle, Prisma lançait aussi plusieurs projets reposant sur l’IA : rédaction automatique de textes, production de podcasts avec une voix clonée, chatbot pour répondre aux lecteurs, etc.

En avril 2025, Les Échos précisaient que 80 % des journalistes avaient été formés, et qu’un tiers du budget formation y avait été consacré. « On a au moins une centaine d’initiatives à l’échelle du groupe. On essaye d’être au plus près des besoins de chaque métier », expliquait Pascale Socquet, directrice générale de Prisma Media. On y apprenait également qu’« environ 20 % du contenu » du site de Voici.fr était « produit avec l’IA » à partir de dépêches d’agences ou de recettes de cuisine.

À l’époque, Pascale Socquet avait réagi sur LinkedIn, à l’occasion des deux ans de leur Comité IA, soulignant qu’il avait rédigé une charte du bon usage de l’IA, afin d’« encadrer/maitriser notre écosystème », que seuls les sujets « froids » faisaient l’objet d’une « production d’articles assistée par l’IA, avec l’expertise journalistique pour encadrer la pré-écriture par l’IA, sous réserve de maîtriser les sources et la qualité finale » :

« Notre mantra est ancré : « enthousiastes dans l’exploration, prudents dans l’exploitation »

Notre croyance est renforcée : L’IA générative est l’opportunité de créer une vision augmentée du journalisme et de l’ensemble de nos métiers

Nous déroulons notre stratégie : Former, Encadrer, Tester

Prisma Media, Une IA d’avance. »

Produire toujours plus et remplir les sites avec moins de journalistes

Près de deux ans plus tard, le résultat de ces expérimentations relativise, voire semble à rebours, des objectifs initiaux. « « L’impression de trahir les lecteurs » : comment le groupe Bolloré remplace les journalistes par l’IA », titre en effet Marianne. Prisma Media, racheté en 2021 par Vincent Bolloré, et qui se présente comme « le 1er groupe de média digital », a en effet vu les audiences de plusieurs de ses sites chuter en 2024, suite à une modification des algorithmes de Google.