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Chez Prisma Media, jusqu’à 40% des articles et 50% des journalistes sont générés par IA

Grand remplAIcement

Chez Prisma Media, jusqu’à 40% des articles et 50% des journalistes sont générés par IA

Illustration : Flock

« 1er groupe de média digital » en France, racheté par Bolloré en 2021, Prisma Media a formé l’ensemble de ses 400 journalistes à l’IA depuis 2024. Dans le même temps, près d’une centaine d’employés ont été poussés à partir, et un nouveau plan de départ massif de 200 à 250 personnes a été annoncé, soit près de 30 % des effectifs du groupe. Dans le même temps, de plus en plus d’articles sont générés par IA.

Le 05 mars à 09h42

En avril 2024, Les Échos révélaient que le groupe Prisma Media avait décidé de former l’ensemble de ses 400 journalistes à l’IA d’ici la fin de l’année, au point d’y consacrer 20 % de son budget de formation. En parallèle, Prisma lançait aussi plusieurs projets reposant sur l’IA : rédaction automatique de textes, production de podcasts avec une voix clonée, chatbot pour répondre aux lecteurs, etc.

En avril 2025, Les Échos précisaient que 80 % des journalistes avaient été formés, et qu’un tiers du budget formation y avait été consacré. « On a au moins une centaine d’initiatives à l’échelle du groupe. On essaye d’être au plus près des besoins de chaque métier », expliquait Pascale Socquet, directrice générale de Prisma Media. On y apprenait également qu’« environ 20 % du contenu » du site de Voici.fr était « produit avec l’IA » à partir de dépêches d’agences ou de recettes de cuisine.

À l’époque, Pascale Socquet avait réagi sur LinkedIn, à l’occasion des deux ans de leur Comité IA, soulignant qu’il avait rédigé une charte du bon usage de l’IA, afin d’« encadrer/maitriser notre écosystème », que seuls les sujets « froids » faisaient l’objet d’une « production d’articles assistée par l’IA, avec l’expertise journalistique pour encadrer la pré-écriture par l’IA, sous réserve de maîtriser les sources et la qualité finale » :

  • « Notre mantra est ancré : « enthousiastes dans l’exploration, prudents dans l’exploitation »
  • Notre croyance est renforcée : L’IA générative est l’opportunité de créer une vision augmentée du journalisme et de l’ensemble de nos métiers
  • Nous déroulons notre stratégie : Former, Encadrer, Tester
  • Prisma Media, Une IA d’avance. »

Produire toujours plus et remplir les sites avec moins de journalistes

Près de deux ans plus tard, le résultat de ces expérimentations relativise, voire semble à rebours, des objectifs initiaux. « « L’impression de trahir les lecteurs » : comment le groupe Bolloré remplace les journalistes par l’IA », titre en effet Marianne. Prisma Media, racheté en 2021 par Vincent Bolloré, et qui se présente comme « le 1er groupe de média digital », a en effet vu les audiences de plusieurs de ses sites chuter en 2024, suite à une modification des algorithmes de Google.

Il reste 76% de l'article à découvrir.

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Commentaires (44)

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La seconde s’étonnait notamment du fait que nombre des articles générés par IA sur les sites de Reworld Media étaient illustrés par des images de… bras cassés, alors qu’ils sont pourtant censés avoir été relus et corrigés par des employés humains.
On dirait du psychédélique à la David Lynch :mdr:
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C'est pas comme si Prisma & Reworld avaient été qualitatifs avant l'arrivée de l'IA générative…
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Donc encore plus de titres putaclic ...
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Pour ma part, j'ignore systématiquement les "ce truc qui", "découvrez ce machin qui...".

Si pas foutu d'être précis, alors poubelle.

S'pas plus compliqué.
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et avec "(et la raison va vous surprendre)" (et toutes les variantes)
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Je propose de renommer cet article "Découvrez ce média qui génère 40% de ses articles par IA (la raison va vous surprendre)"
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"Ces nouvelles batteries arrivent bientôt!"
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"Cette main arrive bientôt dans leur gueule" :D
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"et la raison va vous étonner !" :D
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À force de faire de la merde et des articles putaclic, on a façonné les lecteurs à ce type de lecture merdique qui peut désormais être produite par l’IA.
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"L'endroit où cette main va bientôt arriver va vous mettre un coup"
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Quand à la lecture du titre on sait pas de quoi va parler l'article... Et où l'article est juste un ramassis d'effet d'annonces qui sert juste à amener un truc qui aurait pu être inclus dans un seul titre :D
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le plus désolant dans tout ça (enfin de mon point de vue pas tout à fait impartial), c'est que les médias qui refusent cette course à l'accroche souffrent d'un handicap en matière de visibilité sur les réseaux sociaux, et surtout sur Discover, l'algo de Google qui constitue ajd le premier apporteur de trafic de la presse en ligne. On le ressent très bien sur les stats de Next
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Il n'y a qu'à mettre des titres différents et putaclics si le user agent est celui de google. :fumer:

Tant que nous, on voit le bon titre. :D
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Je ne sais pas si tu es au courant, mais Google pénalise les sites qui modifient l'affichage en fonction du User Agent :non:
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Ivres, ils ont l'intention de continuer dans leur voie qui consiste à faire des titres factuels :embarassed:

Heureusement on a @Flock et ses dessins tendancieux pour racoler (même si on se prend des filtres nudités sur les réseaux sociaux :D)
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Pour qu'ils s'en aperçoivent, il faut qu'ils scrollent le Web avec 2 user agent différents. Il suffit donc de leur présenter le même titre pour les 2. :D
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D'ordre général, si tu refuses de te soumettre aux ordres de Google, Meta et autres de ces saletés, tu n'as pas le droit d'être visible.

Perso, j'ai accepté ce fait, préférant vivre en accord avec mes principes.
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C'est à dire que le temps que consacrent bcp de nos congénères à s'informer, apprendre, se cultiver, est pour le moins assez restreint, pour des tas de raisons.

Donc évidemment, le divertissement rapide en mode no-brain avec petit shoot dopaminique sur les titres putaclics au contenu vide ou équivalent caracolent...

Je ne pense pas me tromper en disant que le divertissement, nécessaire à un bon équilibre psychologique surtout dans le monde (de plus en plus) de merde qu'on s'inflige, semble truster une bonne partie de notre temps libre...
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Et c'est pas envisageable de faire un site "miroir" (previous.ink) avec des titres accrocheurs à la place des titres normaux, mais avec le reste qui correspond à l'article original sur next.ink ?
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Bonne idée ! Pour cette article, cela pourrait donner :
Fantastique : malgré la vague IA, Prisma Media a réussi à préserver 60% de vrais articles et 50% de journalistes humains !
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"Une lourde amende pour...."
"C'est officiel, nanananan"
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Cela faisait quelques années que je ne lit plus le magazine papier "ça m'intéresse" car j'y voyais de plus en plus d'aberrations, d'omissions problématiques et de mensonges sur les sujets que je maîtrise ou que je connais suffisamment pour avoir un regard critique. Je m'étais donc fait la réflexion que pour tous les sujets que je ne maîtrise pas, je me faisais désinformer.

Je comprends mieux maintenant...

Je comprends maintenant mieux
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Pour un media "digital" (qui fait donc des doigts à ceux qui vont desssus), est-ce étonnant?
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Merci à Next de nous permettre d'alimenter plus facilement la liste des sites à bloquer sur Adguard (ou Pihole pour celles et ceux qui utilisent ce dernier) :smack:
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Un peu à part mais cela intéressera peut être. Vu que la 'pige IA' prend le pas.

Le groupe Rewold possède un tas de publication. Certaines étaient tenues en estime de par le sérieux du personnel.

Ex: Science et vie qui s'est vidé de ses journalistes (après rachat - 2021) pour former 'Epsiloon' (je ne sais pas ce que ça vaut).

La liste des publications est pas petite quand même. Hé bien tout ça c'est maintenant des torchons. A leur décharge certains magazines le sont par définition (Closer, etc).

fr.wikipedia.org Wikipedia
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Epsiloon, c'est vraiment bien ! Il faut 2 abonnements : Espiloon et Next/LPL ;-)
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Le seul numéro que j’ai lu d’epsiloon m’a laissé perplexe, c’est très survolé.

Et il y a aussi de l’IAgen chez eux, donc poubelle comme pour les autres.
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La question est surtout : est-ce que l'information scientifique est exacte ? Epsiloon, comme Sciences et Vie, est tout public, c'est de la vulgarisation scientifique. Si on veut en savoir plus, il y a des sources ou des références à tout article sérieux (comme sur Next d'ailleurs). Difficile de tout dire en un article, voire même en quelques dizaines de pages d'un magazine.

Pour ce qui est des contenus générés par IA, je veux bien en savoir plus, je n'ai jamais rien remarqué pour ma part en tant que lecteur occasionnel et c'est la première fois que je lis un tel reproche sur ce magazine d'actualité scientifique.
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Sur le Sujet, est ce que Next avait publié quelque chose sur leur usage (ou non) de l'IA ? Je n'ai rien vu sur next.ink Next en tous cas
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La vision à court terme de ces sites est vraiment fascinante.
Qui va avoir envie de payer pour lire de la mer.e en boite ?

Que cela soit gratuit pour les décérébrés qui vont se manger de la pub générée par IA pour pouvoir lire du contenu généré par IA ne me choque pas: que Darwin fasse son oeuvre et qu'ils meurent en faisant un selfie...

Mais pour les autres, ces grands chefs d'entreprise croient que cela va faire le job ?
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Reworld & Prisma semblent de moins en moins écrire pour être lus par des êtres humains, et de plus en plus pour être mentionnés par les chatbots d'IA génératives, et ils ont d'ailleurs tous deux lancé des offres de GEO (generative engine optimization) pour aider les marques à figurer dans les LLM.
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OMG, on est foutus (enfin, non, il reste Next, petit village, ... bref tout le monde connaît la suite)
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Tant qu'il y a des sangliers au gueuleton à la fin, ça va !
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Stratégiquement parlant, ça peut s'entendre vu que la recherche assistée par les chat bots monte en usage et que les sources plus traditionnelles ont tendance à les bloquer.

Mais, sur le plan économique, c'est pas le chat bot qui va faire vivre la pub et l'audience.

Même si maintenir une ferme de contenus générés ne coûte pas très cher, à un moment si y'a que des bots comme audience, ça rapportera rien en termes d'affichages. Ça sent le modèle économique hyper court terme, ou alors je loupe un truc.
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Un peu tout ce bordel est du modèle économique à court terme, ça reste cohérent.
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Ces medias qui vont déposer le bilan dans quelques années. Déouvrez lesquels
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Top de valoriser le super travail des Jours :iloveyou:
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J'utilise toujours l'application Télé Loisirs pour le programme TV, et j'ai bien vu arriver l'IA chez eux.

La mise en place a été catastrophique avec des résumés bien trop longs et très "ChatGPT", ils ont peaufiné un peu pour faire plus subtil, mais on voit que ça reste très robotique dans la rédaction.

De toute façon, ce sont pas les seules, il suffit de regarder les volumes produits depuis les derniers mois sur mes flux RSS pour voir ceux qui s'y mettent.

Je dirais même plutôt, il suffit de regarder les volumes produits depuis les derniers mois pour voir ceux qui ne s'y sont pas mis.
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La mise en place a été catastrophique avec des résumés bien trop longs et très "ChatGPT"
Damned, voilà qui va mettre au chômage un chef de projet connu dans une ancienne vie qui était capable de "synthétiser" les 10 lignes de notes d'une réu en 20 pages :mdr:
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Ha ça par exemple ! On se connait aloirs !? :mdr:
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Prisma lançait aussi plusieurs projets reposant sur l’IA : rédaction automatique de textes, production de podcasts avec une voix clonée, chatbot pour répondre aux lecteurs, etc.
En vrai, j'adorerais avoir un podcast de Next avec une voix (clonée ou non, IA ou non) qui me lit les articles de Next pour que je puisses avoir les infos en voiture en allant au boulot.

Et le chatbot, ça peut aussi être utile, même si on peut le faire en indiquant à un chatbot de se baser uniquement sur les articles de Next.ink.
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de memoire Science et vie était edité par Reworld. Est ce qu'y a encore des journalistes ou c'est de l'IA? Je tombe des nues. Science et vie c'etait un bon magazine pourtant.
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Tous les journalistes de Science et Vie sont partis. Désormais, le journal est rédigé par des "producteurs de contenu". J'avais mis la main sur un numéro il y a quelques temps ; c'était très mauvais : putaclic, superficiel, et avec des erreurs scientifiques. On aurait cru lire Gala ou Voici.

Chez Prisma Media, jusqu’à 40% des articles et 50% des journalistes sont générés par IA

  • Produire toujours plus et remplir les sites avec moins de journalistes

  • Des quotas d'articles générés par IA, en plus de leurs quotas d'articles quotidiens

  • Prisma va aussi se séparer de près de 30 % des effectifs du groupe

  • « Sans contenu humain, les IA ne seront plus génératives mais dégénératives »