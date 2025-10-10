IDMerit, spécialiste du KYC, aurait exposé les données d’1 milliard de personnes
IDMerit, entreprise californienne spécialisée dans les processus de vérification de l’identité du client, est accusée d’avoir laissé en accès libre un jeu de bases de données contenant les données personnelles d’environ un milliard de personnes, dont 52 millions de Français.
Le 20 février à 08h50
Peut-on encore parler d’intrusion dans un système informatique quand la porte d’entrée est laissée béante ? Une enquête de Cybernews, publiée le 18 février, affirme qu’une entreprise spécialisée dans les processus de vérification d’identité du client (ou KYC, pour know your customer) avait laissé en accès libre une instance MongoDB d’environ 1 To.
Cette dernière hébergeait plusieurs bases de données qui, dans leur ensemble, représentaient environ 3 milliards d’enregistrements. Dans le lot figuraient environ 2 milliards de lignes correspondant à des logs (un historique d’activité), et 1 milliard d’informations considérées comme des données personnelles.
1 milliard de données personnelles exposées
« Plusieurs bases de données semblaient contenir des données redondantes pour un même pays. Cependant, notre équipe estime que la plupart des enregistrements étaient uniques », affirme Cybernews. Au total, les informations couvriraient un échantillon significatif de la population de 26 pays différents, avec 52 millions d’enregistrements qui émaneraient d’internautes français.
Outre le volume, la nature des données exposées est également particulièrement problématique. Selon Cybernews, l’instance contenait en effet des informations personnelles détaillées, avec coordonnées complètes, date de naissance et pièces d’identité. Dans certains jeux de données apparaissaient aussi des métadonnées liées à la ligne téléphonique ou d’autres critères que les auteurs de la découverte n’explicitent pas tels que des « annotations de profil social ».
« À cette échelle, les risques en aval comprennent la prise de contrôle de comptes, le phishing ciblé, la fraude à la carte de crédit, l’échange de cartes SIM et les atteintes à la vie privée à long terme », alerte Cybernews. Le média souligne par ailleurs le caractère très structuré des différentes bases de données exposées, qui facilite selon lui une exploitation à l’échelle industrielle, notamment grâce à des outils d’IA.
Exposées, mais téléchargées ?
Cybernews affirme que ses chercheurs ont découvert l’instance en question le 11 novembre dernier. Ces derniers ont dans la foulée contacté l’entreprise IDMerit qui a immédiatement sécurisé l’accès aux fichiers concernés. Un temps trop tard ? « Bien qu’il n’existe actuellement aucune preuve d’utilisation malveillante, des robots d’exploration automatisés mis en place par des acteurs malveillants parcourent constamment le web à la recherche d’instances exposées, les téléchargeant presque instantanément dès leur apparition », redoute Cybernews.
L’hypothèse de pirates capables de littéralement scanner Internet à la recherche de bases de données accessibles est pour mémoire tout à fait sérieuse, a minima pour les adresses IPv4.
Exigences de conformité
Inconnue du grand public, IDMerit est une entreprise californienne qui fournit des services de vérification d’identité à des banques, des émetteurs de services financiers, mais aussi des e-commerçants, des mutuelles, des assurances, des opérateurs téléphoniques ou des acteurs du jeu d’argent en ligne.
Tous ces secteurs ont en effet besoin, à des niveaux divers, de contrôler l’identité précise de la personne qui souscrit un service, notamment à des fins de conformité : une banque doit par exemple pouvoir justifier qu’elle connait ses clients (au sens vérification d’identité) dans le cadre des lois contre le blanchiment d’argent.
Les outils de vérification nécessaires sont généralement implémentés en marque blanche (le nom du prestataire n’apparait pas). À cette première brique très opérationnelle, IDMerit ajoute la promesse d’une capacité à enrichir les données, en croisant les différentes sources d’information à sa disposition, pour aider par exemple un établissement financier à déterminer le profil de risque du client qui cherche à souscrire un crédit.
« Nous intégrons des informations détaillées issues de sources de données officielles pour une analyse de données plus poussée. L’intégration de données démographiques telles que la situation géographique, le statut socio-économique, le sexe et l’âge nous permet d’améliorer considérablement notre capacité à identifier et à signaler les facteurs de risque et à optimiser la détection des fraudes », vante par exemple l’entreprise.
Ces intermédiaires, dont le métier consiste finalement à agréger un maximum de contexte autour de données personnelles, constituent de ce fait une cible de choix pour les pirates.
IDMerit n’a pas, à ce stade, commenté publiquement les informations révélées par Cybernews, et pourra peut-être se permettre de rester silencieuse si aucune action malveillante ne peut être rattachée aux informations issues de cette instance mal sécurisée.
Sumsub alerte sur une intrusion
Sumsub, un autre prestataire de KYC très utilisé par les plateformes spécialisés dans les cryptomonnaies (mais aussi par Duolingo) n’a pas eu cette chance. Début février, l’entreprise (basée à Londres) a communiqué au sujet d’une intrusion survenue dans son système en juillet 2024. L’incident a été découvert a posteriori, à l’occasion d’un audit de sécurité conduit en janvier dernier.
« D’après les informations actuellement disponibles, l’enquête de Sumsub indique qu’en juillet 2024, un acteur malveillant externe a soumis une pièce jointe malveillante via une plateforme de gestion de tickets d’assistance tierce, ce qui a permis un accès non autorisé limité à un environnement interne lié à l’assistance. », décrit Sumsub.
L’entreprise affirme que les données exposées consistaient principalement en une série de noms, mais elle indique aussi qu’une partie des enregistrements contenait des adresses email et des numéros de téléphone. Dans ce cas précis, aucune pièce d’identité, information biométrique ou information bancaire n’aurait été exposée ou compromise.
Sumsub comme IDMerit revendiquent sur leurs sites les certifications courantes de type ISO 27001 ou SOC2, ainsi qu’une totale conformité aux règlements européens ou états-uniens encadrant l’exploitation de données personnelles.
Commentaires (27)
Aujourd'hui à 09h12
Même après de multiples fuites, ils n'ont semble-t-il toujours pas changé la config par défaut qui écoute sur toutes les adresses IP (0.0.0.0) et n'a pas d'authentification activée.
Quid du RGPD dans tout ça ?
52M de français dans cette base, on doit pas être loin de l'ensemble de la population majeure, mais je ne connaissait même pas cette entreprise qui détient très probablement des données perso me concernant.
Aujourd'hui à 09h41
Aujourd'hui à 10h25
Aujourd'hui à 10h56
Aujourd'hui à 10h11
Elles viennent d'où ?
Aujourd'hui à 14h24
Aujourd'hui à 14h33
Aujourd'hui à 10h11
Modifié le 20/02/2026 à 10h30
Les mainteneurs m'ont donné des conseils de configuration avancée permettant de faire cette sécurisation mais m'ont dit qu'ils n'envisagent pas de modifier l'UI car ce n'est pas une demande courante.
Dans le fil de discussion de ma demande d'ajout de fonctionnalités, une personne en dehors de l'équipe de dev, s'est étonnée de ma demande en me disant: « mais tous les services écoutent sur toutes les adresses de tous les ports ».
Je lui ai répondu que la sécurité n'était pas une option et que l'écoute sur toutes les adresses représentait un danger mais il m'a expliqué qu'il n'avait pas le choix car faire autrement posait un problème technique.
La raison invoquée se tient: quand on débranche un câble Ethernet momentanément, toutes les écoutes ciblant expressément une adresse sur ce port, sont fermés. Du coup, on perd en autre ssh et la seule solution est de redémarrer la machine de force pour en retrouver l'accès. Avec l'écoute générique, pas de problème.
La solution que j'ai proposée est toute simple: autoriser l'écoute sur les adresses que le noyau n'a pas, ou pas encore via une configuration de sysctl:
net.ipv6.ip_nonlocal_bind = 1
net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1
L'écoute sur toutes les adresses est de fait une mauvaise habitude généralisée et peu de gens ont la volonté et la capacité de faire autrement.
La plus part des admins gèrent la problématique via le firewall, quand ils y pensent, et seuls les gens qui ont plusieurs services identiques tournant en parallèle, se posent vraiment la question de faire autrement.
On en revient donc à : « la nécessité rend intelligent ».
Si on en revient au cas présent qui a pour point commun avec beaucoup d'autres fuites de concerner un sous-traitant, on peut se demander : qui a validé leurs compétences et leur organisation ? Ont-il été audités de manière indépendante pour valider leurs processus et leurs compétences ? Je ne pense pas et c'est là que réside, je pense, la principale solution pour mettre fin à ces fuites.
De fait, soit le donneur d'ordre est en mesure d'auditer lui même ses sous-traitants et c'est ce que j'attendrais d'une banque, d'une assurance ou de l'état, soit le donneur d'ordre s'en remet à une certification indépendante comme pourraient le faire les fédérations sportives ou les petites collectivités locales qui n'ont de fait pas la capacité d'auditer ces prestataires par eux-même. Il va sans dire qu'audit ou certification implique des vérifications régulières et pas juste pour la signature initiale du contrat.
Dans un cas comme dans un autre, les prestataires devraient être validés par audit ou par certification pour que la décharge de responsabilité puisse être actée. Sans cela, les donneurs d'ordre sont coresponsables au sens du RGPD.
Aujourd'hui à 13h04
Tu parles des certifications mais ce n'est pas vraiment fait pour la sécurité (à part celles qui sont très rigides et qui ne sont pas d'utilisation large mais spécifiques). Très souvent, c'est fait pour le commercial et les entreprises vont tenter de juste cocher les cases. La sécurité est toujours une questions de point de vue car Le risque ne peut jamais être nul, c'est un équilibre entre la facilité d'utilisation et la friction, un curseur quoi.
Je le vois chaque jour avec l'ISO 27001 qui n'est pas vraiment compris et appliqué avec la sécurité en ligne de mire puisque c'est un système de gestion d'un système d'information plutôt.
Aujourd'hui à 13h22
Donc typiquement, écouter sur 0.0.0.0 serait une mauvaise pratique au sens du CRA. Et pas de mot de passe, je n’en parle même pas.
Après on part de tellement loin…
Aujourd'hui à 14h14
Si c'est fait à la va-vite ils ne vont laisser la configuration par défaut
Modifié le 20/02/2026 à 14h36
La 27001 vise à certifier qu'on est capable de gérer correctement un SMSI (système de management de la sécurité de l'information). Elle ne témoigne en effet pas directement de la mise en place de bonnes mesures de sécurité, ce qui serait plutôt le rôle d'une 27005, ou d'autres certifications du même genre.
Mais en principe, si on est capable de valider une 27001 et une 27005, on est déjà bien au dessus du niveau de sécurité d'une large partie des entreprises françaises, qui ne parviennent pas à atteindre un niveau correct vis-à-vis du Guide d'hygiène de l'ANSSI...
Aujourd'hui à 09h22
C'est moi ou on va devoir partir de principe que c'est de toute façon foutu ? 😓
Aujourd'hui à 09h48
Il ne faut pas expliquer par la malveillance ce qui relève de l'incompétence... mais à ce stade mon côté paranoïaque en vient à penser qu'il s'agit d'une stratégie. S'il n'existe plus de données privées à force des fuites, on habitue la population à bien vouloir donner ces informations d'elle-même au lieu de devoir procéder à des opérations de récupération plus ou moins coûteuses, puisque de toute façon c'est forcément déjà dans la nature.
Aujourd'hui à 10h13
cacadur.
Aujourd'hui à 10h49
Reste toujours la possibilité de limiter au possible ce qu'on partage, ça diminuera sans doute les croisements possibles de données et le "dossier" associé à notre nom sera plus fin.
C'est quand même désolant...
Modifié le 20/02/2026 à 09h47
Ah, et le "We take your security privacy seriously", ça me fait penser à un tee-shirt que j'ai vu et que je voudrais reproduire où c'était marqué :
GAFAM take your privacy
seriously
Aujourd'hui à 10h28
Il y a 95 % de
chancerisque que vous soyez dedans !
Modifié le 20/02/2026 à 10h48
Objet GDPR Erasure Request – Data Exposure
Dear Sir or Madam,
Following the recent report of a large-scale data exposure involving IDMerit, I request confirmation as to whether my personal data has been processed or included in the exposed database.
Pursuant to Articles 15 and 17 of the EU GDPR, I formally request:
Please confirm in writing within the statutory one-month period required under the GDPR.
Sincerely,
[Full Name]
[Email Address]
Note : pas trop top le CSS...
Modifié le 20/02/2026 à 10h32
Croiser des données des européens sans leur consentement est juste interdit dans toute l'Europe. Quand ces données sont croisées hors Europe, le résultat de ces traitement illégaux devrait être également illégal.
Pourquoi laisse-t-on les société Européennes utiliser des services basés sur des traitement illégaux ?
Aujourd'hui à 10h38
Merci de citer la partie pertinente de l'article.
Pour rappel, il y a 6 conditions de licéité du traitement dans le RGPD (article 6) et le consentement n'est qu'une des 6.
Par contre, l'article 14 me semble non respecté.
Aujourd'hui à 10h30
Aujourd'hui à 10h48
Modifié le 20/02/2026 à 14h25
Aujourd'hui à 11h07
Aujourd'hui à 13h00
J'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur les "annotations de profil social"...