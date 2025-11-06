La Presse libre a pris son envol : derniers jours pour l’offre de lancement
Alors que revoilà la sous-préfète
Huit médias indépendants réunis au sein d'un seul portail et d'un abonnement commun : La Presse libre a officiellement ouvert ses portes le 15 octobre dernier. Alors que la campagne de lancement s'achève, retour sur le fonctionnement et les enjeux de cette offre aussi inédite que nécessaire.
Le 05 novembre à 17h35
La Presse libre est enfin de retour : après des mois de travaux, elle a ouvert ses portes le 15 octobre dernier. Avec une promesse simple, réclamée de longue date par bon nombre de nos lecteurs : l'accès à un bouquet de médias indépendants, au travers d'un abonnement unique à tarif préférentiel.
La Presse libre ?
Cet abonnement, affiché au prix public de 19,90 euros par mois, vous permet donc d'accéder à l'intégralité des articles de huit médias en ligne : Next bien sûr, Arrêt sur Images (actualité et analyse du monde médiatique), Médiacités (média d'investigation locale à Lille, Lyon, Nantes et Toulouse), Politis (actualité politique et sociale), Reflets (média d'investigation, à l'origine par exemple des Drahileaks ou de l'affaire Amesys), et le trio Rue89 Bordeaux, Rue89 Lyon et Rue89 Strasbourg.
L'offre, amenée à s'enrichir, constitue une réduction de 63 % par rapport au montant total des abonnements respectifs, comme l'ont calculé nos voisins de Reflets. Pas mal, non ? (c'est français).
Outre un accès intégral aux contenus diffusés par chacun des huit médias sur leur propre site, La Presse libre propose par ailleurs à ses abonnés un portail qui croise, met en valeur et éditorialise les informations des uns et des autres. On dispose ainsi d'une porte d'entrée unique dans une actualité variée, garantie sans algorithme et élevée en plein air par des journalistes qui ne rendent de comptes qu'à leurs lecteurs.
Bref, s'abonner à La Presse libre, c'est profiter d'une bouffée d'air frais face à l'asphyxie idéologique et publicitaire ambiante. Accessoirement, c'est aussi une façon de soutenir le pluralisme et la diversité de points de vue. Si nos huit médias ont réussi à converger vers un modèle économique commun – et comptent bien fédérer de nouveaux titres partageant les mêmes valeurs journalistiques – c'est qu'ils ont besoin de l'élan que peut (que va !) leur donner cette offre inédite.
Derniers jours pour l'offre de lancement
L'ouverture de La Presse libre s'accompagne d'une offre de lancement, initialement disponible en prévente, qui prévoit deux cas de figure.
Pour les abonnés à l'un des huit médias membres, elle permet de conserver l'abonnement en cours et de profiter de La Presse libre en s'acquittant d'un supplément de 9,90 euros par mois. Un lecteur de Next peut ainsi profiter du bouquet complet pour une somme totale de 17,90 euros par mois, voire moins s'il dispose d'un abonnement à l'année sur notre site.
Cette offre, exclusive à la période de lancement, est valable sans limitation de durée, du moment que l'abonnement au média de départ est toujours actif ! Cette réduction « permanente » est une façon de permettre aux lecteurs particulièrement attachés à leur média de cœur de continuer à le soutenir directement tout en accédant à l'ensemble du bouquet.
Pour ceux qui ne sont abonnés à aucun des médias membres (c'est mal), ou qui ne le seraient plus (c'est encore pire), la formule La Presse libre est accessible jusqu'au jeudi 6 novembre au tarif préférentiel de 14,90 euros par mois pendant six mois, avant de revenir au prix standard de 19,90 euros par mois.
Comment ça marche en pratique ?
Certains lecteurs de Next se souviennent de ce qu'on pourrait désormais qualifier de Presse libre v1, une offre d'abonnement groupée dont Next a été le principal artisan, entre 2016 et 2022.
La v2 lancée cette année se veut nettement plus ambitieuse. D'abord, parce qu'elle dispose d'une (petite) équipe dédiée et des moyens nécessaires à son lancement, via notamment une avance remboursable octroyée par le Fonds pour une presse libre. Ensuite, avec son portail web, éditorialisé chaque jour à la main, et ses relais à venir sur les réseaux sociaux.
Enfin, parce que d'un point de vue technique, vos identifiants La Presse libre vous ouvrent les portes virtuelles des huit médias fondateurs, sans qu'il soit nécessaire de créer un compte dédié sur chaque site. Sur Next, il vous suffit par exemple d'utiliser le bouton « Connectez-vous avec LPL » pour accéder au contenu complet de nos articles premium.
Comme certains d'entre vous ont pu le constater, admettons avec pudeur (après tout, on n'est pas dans un Poing Dév) que ce login unifié a connu quelques ratés pendant les premiers jours d'existence de la plateforme. Fort heureusement, il a depuis trouvé son régime de croisière, même s'il nous reste, côté Next, à régler quelques menus détails comme l'accès aux commentaires ou aux flux RSS pour les lecteurs venus de LPL.
Bonne lecture !
Commentaires (28)
-
-
-
Hier à 18h46
Avec 8 médias dont 4 locaux qui, bien qu'intéressants, le seront tout de même moins si on ne vit pas dans une des 6 villes couvertes ou leur périphérie, ça ne laisse que 3 médias, en plus de Next si nous sommes déjà abonné, qui pourraient réellement nous intéresser.
De plus, étant donné que :
- J'accorde déjà 90% de mon temps de lecture à Next et que je ressens malgré tout une certaine frustration à l'idée de savoir que je n'aurai jamais le temps de lire tous les articles qui sont publiés chaque jour ;
- Je possède un intérêt moins marqué pour les autres médias, qui méritent tout de même un large soutien étant donné leur position indépendante ;
La presse libre, ce ne sera finalement pas pour moi.
Puis, disons-le franchement : le projet a tout de même pris un sacré coup dans les côtes de par l'absence de Médiapart parmi les adhérents.
Cela ne m'empêche pas pour autant de vous apporter tout mon soutien (moral) pour la suite ! Je croise les doigts pour que les lecteurs qui vous ont déjà fait confiance puissent être les initiateurs d'un élan d'intérêt pour vos confrères, même si j'imagine que cela aura forcément un impact sur le prix global de l'offre.
Hier à 19h25
Hier à 19h29
Ensuite, personne n'est obligé, on peut s'abonner à LPL pour le seul soutien financier de l'initiative - ce qui est un acte militant - ou pour le contenu, et nous sommes conscients que sur ce point nous ne sommes qu'au point de départ.
Il faut que LPL soit riche et diverse en contenu pour les lectrices et les lecteurs qui veulent le lire, et nous y travaillons activement ;)
Hier à 20h18
Hier à 20h18
Hier à 18h51
Hier à 20h17
Médiacité aurait potentiellement pu pour avoir un peu d'info locale de Lille, mais quand je vois la liste d'article c'est trop négatif. Pas envie de passer mon temps à bouffer du contenu anxiogène, un peu d'équilibre ne fait pas de mal (même si c'est mauvais pour le commerce).
Hier à 20h23
Comme dit Ferd plus haut, on est heureux de se joindre à cette initiative qui nous parait avoir du sens, et répondre à une demande récurrente chez une partie de notre lectorat. On espère donc que LPL nous permettra, grâce au bouquet, de fédérer un plus grand nombre d'abonnés, mais on comprend que ça n'intéresse pas tout le monde, et c'est très bien comme ça.
L'important en matière d'info, c'est justement d'avoir le choix
Modifié le 06/11/2025 à 08h23
Hier à 20h25
En revanche je n’ai pas bien compris (ni trop cherché non plus) comment fusionner mon compte Next avec le compte LPL. On peut se connecter à Next visiblement via le compte LPL mais du coup ce n’est plus mon pseudo/historique.
Modifié le 05/11/2025 à 20h31
Modifié le 05/11/2025 à 20h41
Édit : bon ben impossible de changer l’e-mail de mon profil. Je reçois un mail de confirmation. Je clique sur le lien. Ça dit que ça a réussi. Mais j’ai toujours mon ancienne adresse mail dans le profil. Pas grave verrai plus tard.
Aujourd'hui à 14h30
Aujourd'hui à 15h09
Hier à 21h11
Donc on va dire que c'est plus en soutien qu'autre chose sachant que j'etais deja abonne a l'un d'entre eux aussi.
En tout cas, vous avez tout mon respect pour avoir relance cette initiative (bon vous l'aviez deja de toute facon) et j'espere que d'autres medias vous rejoindront vite (Mediapart me plairait aussi je pense) ;-)
Ah et bonne nouvelle, un flux rss semble en bonne voie d'arriver !
Hier à 22h23
Mais j'ai pris un abonnement, pour le soutient (parce que je peux) et pour voir si d'autres médias se joignent à l'aventure .
Hier à 22h26
Aujourd'hui à 06h45
Aujourd'hui à 08h54
Aujourd'hui à 08h43
Aujourd'hui à 08h52
Cette nouvelle Presse libre dispose d'une gouvernance nettement plus solide : elle est pilotée par une association, dont sont membres les huit médias fondateurs, elle dispose d'une assise financière qui a permis de financer le développement de la plateforme et des outils de connexion évoqués dans l'actu, mais aussi de recruter un chef de projet permanent, et deux personnes chargées de faire vivre la plateforme. Cette assise est confortée par une enveloppe de départ, mais aussi par une avance de 60k€ octroyée par le FPL piloté par Médiapart.
La pérennité du projet n'est pas garantie (qui sait de quoi demain sera fait), mais les bases sont sans commune mesure avec celles du projet de 2016, et le démarrage de la plateforme nous encourage à y croire.
Aujourd'hui à 09h16
J'avais sauté sur cette offre le 19/09 de cette année, le site était encore en beta. Quand j'avais créé mon compte, ce n'était pas avec mon mail mais avec le login Next (car passé par ici). J'ai du donc retrouver le bon mail (utilisé ici) et faire un "mot de passe oublié" pour tout faire refonctionner.
Aujourd'hui à 11h12
Ancien abonné de La Presse Libre v1 (qui m'avais permis de découvrir et apprécier Les Jours, auquel je suis toujours abonné), je suis ravi de voir le projet se concrétiser à nouveau, de manière plus solide/pérenne, j'espère.
Déjà abonné à @si et Next, familier de Reflets, ça me permettra de découvrir les autres (Médiacité, les Rue89, Politis) en soutenant un peu tout le monde.
Merci pour le taf, longue vie à LPL 2.0 !
Aujourd'hui à 11h36
Je regrette effectivement que Médiapart ne fasse pas partie du lot, l'abonnement est assez cher et cela aurait été un bon signe. Comme beaucoup je n'ai même pas le temps de tout lire.
Médiapart, Next, Le Monde, le 1, Courrier International, Télérama, Esprit...ça fini par faire une sacrée somme et je vais devoir réduire. Je m'abonne donc à l'essai il y a des limites économiques au militantisme
Aujourd'hui à 14h07
Concernant Mediapart, la question revient souvent. Nous aurions évidemment beaucoup aimé que Mediapart fasse partie de l'abonnement et il y a eu des échanges avec eux, mais contrairement aux médias qui composent LPL, Mediapart est dans une position nettement plus solide : le média est autosuffisant, avec un bon niveau de rentabilité, une très forte notoriété. Dans ce contexte, il n'a pas vraiment intérêt à aller céder une partie de la valeur qu'il génère à un collectif de médias tiers.
En revanche, Mediapart soutient LPL implicitement, comme il l'avait fait d'ailleurs lors du lancement de la première version. Le Fonds pour une Presse Libre (FPL, un fonds de dotation chargé de soutenir les projets de médias indépendants créé par les salariés et fondateurs de Mediapart) finance par exemple (via une avance remboursable) une partie des frais associés à la création de LPL.
Si la mécanique LPL s'enclenche avec une bonne dynamique, il ne fait guère de doute que son succès amènera des médias comme MP ou Les Jours à reconsidérer la question, et donc ainsi à nourrir le succès de la plateforme... c'est le cercle vertueux auquel nous aspirons tous je crois !
Aujourd'hui à 11h52
Aujourd'hui à 12h48
Aujourd'hui à 14h08
je précise, merci !