La Presse libre a pris son envol : derniers jours pour l’offre de lancement

Alors que revoilà la sous-préfète

Huit médias indépendants réunis au sein d'un seul portail et d'un abonnement commun : La Presse libre a officiellement ouvert ses portes le 15 octobre dernier. Alors que la campagne de lancement s'achève, retour sur le fonctionnement et les enjeux de cette offre aussi inédite que nécessaire.

Le 05 novembre à 17h35

Commentaires (28)

J'avoue avoir hésité à y souscrire, mais reste malheureusement sur ma faim concernant l'offre de lancement.

Avec 8 médias dont 4 locaux qui, bien qu'intéressants, le seront tout de même moins si on ne vit pas dans une des 6 villes couvertes ou leur périphérie, ça ne laisse que 3 médias, en plus de Next si nous sommes déjà abonné, qui pourraient réellement nous intéresser.

De plus, étant donné que :

- J'accorde déjà 90% de mon temps de lecture à Next et que je ressens malgré tout une certaine frustration à l'idée de savoir que je n'aurai jamais le temps de lire tous les articles qui sont publiés chaque jour ;
- Je possède un intérêt moins marqué pour les autres médias, qui méritent tout de même un large soutien étant donné leur position indépendante ;

La presse libre, ce ne sera finalement pas pour moi. :craint:

Puis, disons-le franchement : le projet a tout de même pris un sacré coup dans les côtes de par l'absence de Médiapart parmi les adhérents.

Cela ne m'empêche pas pour autant de vous apporter tout mon soutien (moral) pour la suite ! Je croise les doigts pour que les lecteurs qui vous ont déjà fait confiance puissent être les initiateurs d'un élan d'intérêt pour vos confrères, même si j'imagine que cela aura forcément un impact sur le prix global de l'offre.
Tout pareil, vous avez tout mon soutien, mais pas spécialement intéressé dans mon cas car aucun media ne m'attire vraiment, et je préfère consacrer ma lecture à ce très bon media qu'est Next ❤️
Déjà, merci pour les 90% de temps de lecture, et pour le soutien aussi, on prend tout !

Ensuite, personne n'est obligé, on peut s'abonner à LPL pour le seul soutien financier de l'initiative - ce qui est un acte militant - ou pour le contenu, et nous sommes conscients que sur ce point nous ne sommes qu'au point de départ.
Il faut que LPL soit riche et diverse en contenu pour les lectrices et les lecteurs qui veulent le lire, et nous y travaillons activement ;)
Ferd, je ne mesestime pas les efforts pour fédérer...bravo ! Je m'abonne en rentrant a la maison ....
Serait malvenu de blâmer quelqu'un qui chasse aussi efficacement la coquille dans nos articles (merci <3) !
C'est fait, je suis abonné. Merci du rappel!
Perso l'offre des autres médias ne m'intéresse pas plus que ça, donc je me contente de Next.

Médiacité aurait potentiellement pu pour avoir un peu d'info locale de Lille, mais quand je vois la liste d'article c'est trop négatif. Pas envie de passer mon temps à bouffer du contenu anxiogène, un peu d'équilibre ne fait pas de mal (même si c'est mauvais pour le commerce).
et c'est déjà super d'être abonné et fidèle à Next, merci pour ça !

Comme dit Ferd plus haut, on est heureux de se joindre à cette initiative qui nous parait avoir du sens, et répondre à une demande récurrente chez une partie de notre lectorat. On espère donc que LPL nous permettra, grâce au bouquet, de fédérer un plus grand nombre d'abonnés, mais on comprend que ça n'intéresse pas tout le monde, et c'est très bien comme ça.

L'important en matière d'info, c'est justement d'avoir le choix
L'important en matière d'info, c'est justement d'avoir le choix
Toutafé ! Même si l'offre ne m'intéresse pas, elle a le mérite d'exister.
Bon abonné, avant tout pour le soutien à la presse et à l’initiative.
En revanche je n’ai pas bien compris (ni trop cherché non plus) comment fusionner mon compte Next avec le compte LPL. On peut se connecter à Next visiblement via le compte LPL mais du coup ce n’est plus mon pseudo/historique.
Merci ! Si l'adresse mail est identique entre les deux abo, la fusion se fait automatiquement.
Ah ben m*rde : faut que je change mon mail associé au profil next. En espérant que ça ne mettra pas la grouille :D

Édit : bon ben impossible de changer l’e-mail de mon profil. Je reçois un mail de confirmation. Je clique sur le lien. Ça dit que ça a réussi. Mais j’ai toujours mon ancienne adresse mail dans le profil. Pas grave verrai plus tard.
Sauf pour les RSS :( mais j’ai cru comprendre que c'était temporaire
Ni les commentaires ni le flux RSS complet de Next ne sont accessibles aux abonnés LPL pour l'instant, mais c'est prévu (je n'ai pas d'ETA à communiquer par contre :D )
Moi je me suis abonne et je papillonne un peu les autres medias "pour voir", mais pareil... essayer de lire tout Next est deja bien chronophage!
Donc on va dire que c'est plus en soutien qu'autre chose sachant que j'etais deja abonne a l'un d'entre eux aussi.
En tout cas, vous avez tout mon respect pour avoir relance cette initiative (bon vous l'aviez deja de toute facon) et j'espere que d'autres medias vous rejoindront vite (Mediapart me plairait aussi je pense) ;-)
Ah et bonne nouvelle, un flux rss semble en bonne voie d'arriver !
Je n'arrive déjà pas à lire tout Next 😅.
Mais j'ai pris un abonnement, pour le soutient (parce que je peux) et pour voir si d'autres médias se joignent à l'aventure .
Comme déjà dit en commentaire sur un autre article, je passe mon tour, car le contenu des autres médias ne m'intéresse pas. Actuellement, j'aimerais plus de hardware (comme avant sur next), ou bien du contenu comme le média "L'informé" chez qui Marc Rees est parti (j'étais d'ailleurs abonné un temps, mais j'ai coupé dans le budget abonnements).
mon abonnement à Next expire bientôt (annuel) Abonné jusqu'au 07-11-2025 , j'ai pris un abonnement à LPL avec l'offre, mais je ne peux pas renouveler l'abonnement next, je pourrai le faire le 7 ou le 8 ? l'abonnement LPL ne va pas se mettre en erreur ?
Le statut abonné à Next est vérifié au moment du prélèvement mensuel donc en principe il ne devrait pas y avoir de problème (si c'était le cas, compte tenu de la peinture encore fraiche par endroit, ne pas hésiter à prendre contact, on trouverait une solution !)
je me suis abonné par soutien à la derniére tentative il y a quelques années. impossible de retrouver mon abo à la fin. 1 an d'abo aux jours ou a next comme compensation. donc sans moi cette fois. que ya t il de mieux cette fois pour la pérennité de La presse libre?
La Presse libre v1 était un simple GIE, et l’initiative reposait beaucoup sur la disponibilité et la bonne volonté des équipes de Next, pour la gestion du projet comme pour la partie technique.

Cette nouvelle Presse libre dispose d'une gouvernance nettement plus solide : elle est pilotée par une association, dont sont membres les huit médias fondateurs, elle dispose d'une assise financière qui a permis de financer le développement de la plateforme et des outils de connexion évoqués dans l'actu, mais aussi de recruter un chef de projet permanent, et deux personnes chargées de faire vivre la plateforme. Cette assise est confortée par une enveloppe de départ, mais aussi par une avance de 60k€ octroyée par le FPL piloté par Médiapart.

La pérennité du projet n'est pas garantie (qui sait de quoi demain sera fait), mais les bases sont sans commune mesure avec celles du projet de 2016, et le démarrage de la plateforme nous encourage à y croire.
J'en profite pour relater mon peti souci avec ceci et comment j'ai pu le résoudre.

J'avais sauté sur cette offre le 19/09 de cette année, le site était encore en beta. Quand j'avais créé mon compte, ce n'était pas avec mon mail mais avec le login Next (car passé par ici). J'ai du donc retrouver le bon mail (utilisé ici) et faire un "mot de passe oublié" pour tout faire refonctionner.
Merci du rappel - un nouvel abonné depuis hier soir :)

Ancien abonné de La Presse Libre v1 (qui m'avais permis de découvrir et apprécier Les Jours, auquel je suis toujours abonné), je suis ravi de voir le projet se concrétiser à nouveau, de manière plus solide/pérenne, j'espère.

Déjà abonné à @si et Next, familier de Reflets, ça me permettra de découvrir les autres (Médiacité, les Rue89, Politis) en soutenant un peu tout le monde.

Merci pour le taf, longue vie à LPL 2.0 !
Je viens de m'abonner mais un peu à reculons et avec des questions. Quid de mon abonnement à Next ?, ça reste un abonnement au site propre ?
Je regrette effectivement que Médiapart ne fasse pas partie du lot, l'abonnement est assez cher et cela aurait été un bon signe. Comme beaucoup je n'ai même pas le temps de tout lire.
Médiapart, Next, Le Monde, le 1, Courrier International, Télérama, Esprit...ça fini par faire une sacrée somme et je vais devoir réduire. Je m'abonne donc à l'essai il y a des limites économiques au militantisme :santa_flock:
Merci pour le soutien ! Si tu as pris l'option "Abo Next + 9,90", alors il y a bien deux abonnements distincts, celui à Next et celui à La Presse libre. Il y a aussi deux paiements et deux factures. Si l'abonnement à LPL s'arrête, celui à Next continue. Si l'abonnement à Next s'arrête pendant plus d'un mois, l'abonnement LPL basculerait vers le tarif standard de 19,90 euros par mois.

Concernant Mediapart, la question revient souvent. Nous aurions évidemment beaucoup aimé que Mediapart fasse partie de l'abonnement et il y a eu des échanges avec eux, mais contrairement aux médias qui composent LPL, Mediapart est dans une position nettement plus solide : le média est autosuffisant, avec un bon niveau de rentabilité, une très forte notoriété. Dans ce contexte, il n'a pas vraiment intérêt à aller céder une partie de la valeur qu'il génère à un collectif de médias tiers.

En revanche, Mediapart soutient LPL implicitement, comme il l'avait fait d'ailleurs lors du lancement de la première version. Le Fonds pour une Presse Libre (FPL, un fonds de dotation chargé de soutenir les projets de médias indépendants créé par les salariés et fondateurs de Mediapart) finance par exemple (via une avance remboursable) une partie des frais associés à la création de LPL.

Si la mécanique LPL s'enclenche avec une bonne dynamique, il ne fait guère de doute que son succès amènera des médias comme MP ou Les Jours à reconsidérer la question, et donc ainsi à nourrir le succès de la plateforme... c'est le cercle vertueux auquel nous aspirons tous je crois !
Aller je m'abonne à la formule à 9,90€/mois pour vous soutenir (parce que je peux me le permettre), mais à part Next et Arrêt sur Image, rien qui m'intéresse. Dommage pour l'absence de Médiapart (occasion manquée mais ils peuvent se rattraper j'espère).
Cet abonnement, affiché au prix public de 19,90 euros
Par an? J'achète :fumer:
faut se méfier des prix barrés trop attrayants sur Internet :embarassed:

je précise, merci !

