La Presse libre a pris son envol : derniers jours pour l’offre de lancement

La Presse libre est enfin de retour : après des mois de travaux, elle a ouvert ses portes le 15 octobre dernier. Avec une promesse simple, réclamée de longue date par bon nombre de nos lecteurs : l'accès à un bouquet de médias indépendants, au travers d'un abonnement unique à tarif préférentiel.

La Presse libre ?

Cet abonnement, affiché au prix public de 19,90 euros par mois, vous permet donc d'accéder à l'intégralité des articles de huit médias en ligne : Next bien sûr, Arrêt sur Images (actualité et analyse du monde médiatique), Médiacités (média d'investigation locale à Lille, Lyon, Nantes et Toulouse), Politis (actualité politique et sociale), Reflets (média d'investigation, à l'origine par exemple des Drahileaks ou de l'affaire Amesys), et le trio Rue89 Bordeaux, Rue89 Lyon et Rue89 Strasbourg.

L'offre, amenée à s'enrichir, constitue une réduction de 63 % par rapport au montant total des abonnements respectifs, comme l'ont calculé nos voisins de Reflets. Pas mal, non ? (c'est français).

Outre un accès intégral aux contenus diffusés par chacun des huit médias sur leur propre site, La Presse libre propose par ailleurs à ses abonnés un portail qui croise, met en valeur et éditorialise les informations des uns et des autres. On dispose ainsi d'une porte d'entrée unique dans une actualité variée, garantie sans algorithme et élevée en plein air par des journalistes qui ne rendent de comptes qu'à leurs lecteurs.

Chaque jour, une sélection d'infos à la Une

Bref, s'abonner à La Presse libre, c'est profiter d'une bouffée d'air frais face à l'asphyxie idéologique et publicitaire ambiante. Accessoirement, c'est aussi une façon de soutenir le pluralisme et la diversité de points de vue. Si nos huit médias ont réussi à converger vers un modèle économique commun – et comptent bien fédérer de nouveaux titres partageant les mêmes valeurs journalistiques – c'est qu'ils ont besoin de l'élan que peut (que va !) leur donner cette offre inédite.

Derniers jours pour l'offre de lancement

L'ouverture de La Presse libre s'accompagne d'une offre de lancement, initialement disponible en prévente, qui prévoit deux cas de figure.

Pour les abonnés à l'un des huit médias membres, elle permet de conserver l'abonnement en cours et de profiter de La Presse libre en s'acquittant d'un supplément de 9,90 euros par mois. Un lecteur de Next peut ainsi profiter du bouquet complet pour une somme totale de 17,90 euros par mois, voire moins s'il dispose d'un abonnement à l'année sur notre site.

Cette offre, exclusive à la période de lancement, est valable sans limitation de durée, du moment que l'abonnement au média de départ est toujours actif ! Cette réduction « permanente » est une façon de permettre aux lecteurs particulièrement attachés à leur média de cœur de continuer à le soutenir directement tout en accédant à l'ensemble du bouquet.

Pour ceux qui ne sont abonnés à aucun des médias membres (c'est mal), ou qui ne le seraient plus (c'est encore pire), la formule La Presse libre est accessible jusqu'au jeudi 6 novembre au tarif préférentiel de 14,90 euros par mois pendant six mois, avant de revenir au prix standard de 19,90 euros par mois.

Comment ça marche en pratique ?

Certains lecteurs de Next se souviennent de ce qu'on pourrait désormais qualifier de Presse libre v1, une offre d'abonnement groupée dont Next a été le principal artisan, entre 2016 et 2022.

La v2 lancée cette année se veut nettement plus ambitieuse. D'abord, parce qu'elle dispose d'une (petite) équipe dédiée et des moyens nécessaires à son lancement, via notamment une avance remboursable octroyée par le Fonds pour une presse libre. Ensuite, avec son portail web, éditorialisé chaque jour à la main, et ses relais à venir sur les réseaux sociaux.

Enfin, parce que d'un point de vue technique, vos identifiants La Presse libre vous ouvrent les portes virtuelles des huit médias fondateurs, sans qu'il soit nécessaire de créer un compte dédié sur chaque site. Sur Next, il vous suffit par exemple d'utiliser le bouton « Connectez-vous avec LPL » pour accéder au contenu complet de nos articles premium.

Easy peasy (lemon squeezy)

Comme certains d'entre vous ont pu le constater, admettons avec pudeur (après tout, on n'est pas dans un Poing Dév) que ce login unifié a connu quelques ratés pendant les premiers jours d'existence de la plateforme. Fort heureusement, il a depuis trouvé son régime de croisière, même s'il nous reste, côté Next, à régler quelques menus détails comme l'accès aux commentaires ou aux flux RSS pour les lecteurs venus de LPL.

Bonne lecture !