Stop Killing Games : la mobilisation entre dans sa dernière ligne droite

Les courbes, compilées sur un site satellite du projet « Stop Killing Games », montrent une soudaine accélération du nombre de signatures recueillies dans tous les pays européens. L'initiative connait en effet depuis quelques jours un sursaut d'intérêt, motivé par une échéance proche.

Car c'est le 31 juillet 2025 que clôturera la pétition qui doit faire du sujet une initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire un sujet porté à l'attention de la Commission européenne pour peu qu'il atteigne un seuil symbolique : un million de signatures.

Un mouvement né dans le sillage de la fermeture de The Crew

Au fait, de quoi parle-t-on déjà ? Stop Killing Games a émergé en avril 2024, dans la foulée d'une annonce qui n'a sans doute pas échappé à certains lecteurs de Next : la fermeture, par Ubisoft, des serveurs dédiés au jeu de course The Crew, sorti dix ans plus tôt. Fixée au 31 mars 2024, elle rend le titre inexploitable même s'il a été acheté plein tarif sur un support physique, au grand dam de certains joueurs.

Dans le lot figure un certain Ross Scott, qui s'est forgé une petite notoriété sur YouTube avec Freeman's Mind, une série machinima réalisée avec le moteur d'Half-Life, doublée d'une seconde saison tournée dans Half-Life 2.

Ulcéré par la décision d'Ubisoft, Ross Scott prend le mors aux dents, et annonce le lancement d'un mouvement de lutte contre les éditeurs qui détruisent leurs jeux au détriment de ceux qui en possèdent une copie.

La démarche s'incarne au travers d'un site d'information dédié, par l'intermédiaire duquel Ross Scott veut recenser et surtout fédérer les différentes actions entreprises par des consommateurs européens contre le phénomène, à l'échelle de leurs différents pays.

Mobilisation européenne

En France, Stop Killing Games indique par exemple avoir déposé plainte auprès de la DGCCRF, affirme que « le problème a été escaladé au plus haut niveau de l'agence », et serait en attente d'une décision. Le mouvement encourage par ailleurs les joueurs français à se manifester auprès de l'UFC-Que Choisir, dans le but de motiver l'association de consommateurs à déclencher une action en justice.

Le 31 juillet dernier, Scott Ross annonce le lancement d'une nouvelle action, à l'échelle du continent cette fois, avec l'ouverture d'une pétition sur le site dédié aux initiatives citoyennes européennes.

« C'est l'option la plus puissante à notre disposition, mais elle nécessite un nombre massif de signatures de citoyens des pays de l'UE pour être adoptée. Si nous pouvons atteindre le seuil de signature, il y a de très fortes chances que l'UE adopte une nouvelle loi qui protégera à la fois les droits des consommateurs de conserver les jeux vidéo qu'ils ont achetés et avancera massivement les efforts de préservation », avance le mouvement. L'objectif fixé par Bruxelles pour la prise en compte est fixé à 1 million de signatures, émanant de citoyens d'au moins sept États membres.

« Cette initiative demande d’imposer aux éditeurs qui vendent ou accordent des licences pour des jeux vidéo (ou des fonctionnalités et ressources connexes vendues pour des jeux vidéo qu’ils exploitent) aux consommateurs de l’Union européenne l'obligation de laisser ces jeux vidéo dans un état fonctionnel (jouable) », indique le texte de la pétition. « Plus précisément, l’initiative vise à empêcher le blocage à distance des jeux vidéo par les éditeurs et à fournir ensuite des moyens raisonnables de faire en sorte que ces jeux continuent à fonctionner sans la participation de l’éditeur. »

La campagne connait un démarrage rapide, mais le rythme fléchit après quelques semaines. Alors que le seuil des 400 000 signatures est atteint dès le 19 décembre 2024, le compteur n'est qu'à 456 000 en date du 23 juin. Ce qui conduit Ross Scott à reprendre la parole pour une vidéo de la dernière chance, titrée : « la fin de Stop Killing Games ». Il y revient sur le déroulé de l'opération, les forces et les faiblesses du mouvement, mais aussi sur ses chances de succès, qui dépendent désormais d'un sursaut de mobilisation.

Le chant du cygne ?

L'appel semble avoir été entendu : depuis le 23 juin, des médias et des créateurs de contenus sur YouTube relaient l'information, et la courbe des signatures se redresse de façon visible. La pétition devrait selon toute attente franchir la barre des 600 000 signataires vendredi. Reste à voir si l'engouement sera suffisamment pérenne pour que le mouvement parvienne à atteindre le million.

Le volume de signatures connait un net regain depuis le 23 juin

« Si un album est acheté en forme de CD, il serait complétement inacceptable qu'il soit rendu illisible une fois que le label de musique ferme ses serveurs, ou que le label décide de ne plus le distribuer, ou que le label fait faillite, ou que le label décide de publier une version remastérisée de l'album », plaide Denis, lecteur de Next, dans un e-mail d'alerte envoyé à la rédaction.

« Un nombre croissant de jeux vidéo sont vendus effectivement comme des biens, sans date d'expiration indiquée, mais conçus pour être complètement injouables dès que le support de l'éditeur cesse. Cette pratique est une forme d'obsolescence programmée et est non seulement préjudiciable aux clients, mais rend la préservation pratiquement impossible. De plus, la légalité de cette pratique est largement non testée dans de nombreux pays », argue pour sa part le site du mouvement.