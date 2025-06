La Presse Libre : des médias indépendants s’associent autour d’un abonnement commun

Les fidèles lecteurs de Next se souviennent certainement du lancement, en 2016, de La Presse Libre, qui réunissait plusieurs médias autour d'une logique d'abonnement couplé, avec des tarifs dégressifs en fonction du nombre de titres souscrits.

Le projet, élaboré et porté pendant des années par David Legrand, avait reçu un accueil positif, mais le temps et les ressources ont manqué pour réaliser les nombreux chantiers nécessaires à son évolution, conduisant à sa fermeture en 2022.

Quelques années plus tard, les médias indépendants ont encore et toujours besoin de se rassembler pour faire entendre leur voix, développer leur lectorat et in fine assurer leur pérennité.

Le besoin se fait même nécessité. D'abord, face à la dépendance aux modèles publicitaires, qui entraîne de nombreux médias à conditionner leur développement aux exigences d'acteurs commerciaux tels qu'Amazon, Google ou Meta, sans même parler d'X, OpenAI et consorts...

Ensuite, devant la concentration d'un nombre toujours plus important de titres entre de mêmes mains, qui entraîne mécaniquement un risque de réduction de la diversité des sources et des points de vue, là où nous avons collectivement besoin d'un éventail aussi large que possible.

Revoilà donc La Presse Libre (et non la sous-préfète), sous la forme d'une nouvelle initiative. Plus ambitieuse. Mieux structurée aussi. Avec une promesse claire, incarnée par un forfait unique, permettant d'accéder à l'intégralité des contenus d'une dizaine de médias partenaires. Le tout doublé d'un portail commun, chargé d'exposer cette pluralité d'informations, d'analyses et d'enquêtes.

Bâtir une telle offre n'a rien d'une sinécure : il faut trouver une ligne directrice, imaginer des clés de répartition, trouver une mécanique de solidarité entre médias d'audiences et de surfaces financières différentes, et bien d'autres sujets encore, avant même de trancher les aspects techniques et lancer les développements nécessaires.

Plus encore qu'en 2016, il nous semble cependant que le jeu en vaut la chandelle, et des auspices favorables accompagnent déjà cette nouvelle Presse Libre. Le Fonds pour une presse libre (FPL), créé par Mediapart, vient par exemple d'accorder au projet une avance remboursable d'un montant record de 60 000 euros, au titre de ses aides financières au journalisme indépendant.

Un discret sondage mené auprès d'un échantillon de la communauté des lecteurs de Next nous a par ailleurs confirmé qu'une résurgence de La Presse Libre serait accueillie très favorablement.

Le travail a donc déjà commencé, au sein d'une association de préfiguration qui, outre Next, réunit six autres médias fondateurs : Arrêt sur images, Politis, Mediacités, Hors-série, Reflets et Les Jours.

En attendant le lancement, suivez les coulisses du projet et inscrivez-vous à sa newsletter sur le site dédié. On en reparlera !