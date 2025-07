WeTransfer se donne l’autorisation d’entrainer des IA sur les contenus qu’elle héberge

WeTransfer, le service d'envoi de fichiers de taille importante, a modifié ses conditions d'utilisation pour pouvoir entrainer ses modèles d'IA, a repéré Rami Ismail. La modification a été effectuée le 23 juin 2025 et doit s'appliquer à partir du 8 aout.

Dans la section « Licence pour WeTransfer » l'entreprise affirme : « Vous nous accordez par la présente une licence perpétuelle, mondiale, non exclusive, libre de redevances, transférable et pouvant faire l'objet d'une sous-licence pour utiliser votre contenu à des fins d'exploitation, de développement, de commercialisation et d'amélioration du service ou de nouvelles technologies ou de nouveaux services, y compris pour améliorer les performances des modèles d'apprentissage automatique qui améliorent notre processus de modération du contenu, conformément à la politique en matière de confidentialité et de cookies ».

Elle affirme que « cette licence comprend le droit de reproduire, de distribuer, de modifier, de préparer des œuvres dérivées, de diffuser, de communiquer au public, d'afficher publiquement et de réaliser du contenu ». Et l'entreprise ajoute que l'utilisateur ne pourra pas demander de compensation pour l'utilisation de son contenu.

Comme l'explique Film Stories, WeTransfer est très utilisé par les créateurs qui peuvent avoir des rendus dont les fichiers sont assez gros. Le service permet d'envoyer ce genre de fichiers après les avoir téléchargés sur les serveurs de l'entreprise.

Des alternatives existent. Par exemple, Disroot ou Ethibox hébergent un service du même genre en utilisant le logiciel libre Lufi.