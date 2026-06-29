S3 1 Tio
S3 1 Tio
Connexion Premium
Droit Économie Flock Hardware IA Internet Logiciel Sciences Sécurité Société
Déontologie Règles de modération Mentions légales et contact
Qui sommes nous ? Contact rédaction Contact site Forum
Flux RSS GitHub Discord

PlayStation va supprimer chez ses clients des films qu’ils ont pourtant achetés

Plus de 500 films et séries TV du catalogue du Studio Canal vont être supprimés de la bibliothèque des utilisateurs PlayStation ayant pourtant acheté ces contenus. Ils s’attendaient, en toute logique, à pouvoir y accéder pour toujours et à jamais. Ça ne sera plus le cas à compter du 1er septembre.

Une douche froide en temps de canicule, ça fait toujours du bien, mais celle-ci n’est pas la bienvenue. PlayStation a prévenu ses clients que les films et séries TV distribués par Studio Canal ne seront plus visibles à compter du 1er septembre. Pire : les contenus seront tout simplement supprimés des bibliothèques des utilisateurs. Malgré un achat en bonne et due forme…

Image : Sony

Cela représente 551 programmes, dont on trouvera la liste ici. Parmi les contenus concernés : Terminator 2, The Lost City of Z ou encore les deux dernières saisons de Versailles. Mais au-delà des contenus en eux-mêmes, ce qui frappe surtout c’est que ces films et ces séries seront purement et simplement supprimés, sans autre forme de procès.

Les films dématérialisés ne vous appartiennent pas

L’offre de location et d’achats de films et d’épisodes de séries TV a été retirée du PlayStation Store le 1er septembre 2021. Mais un DVD ou un Blu-ray acheté à cette époque pourra toujours être lu, pour peu qu’on possède une platine (ou une PS5 avec lecteur de disque). Ça ne sera plus le cas des contenus du Studio Canal.

Dans les conditions d’utilisation de PlayStation, l’article 13.5 stipule que l’achat d’un « produit numérique » (jeu, musique, film, abonnement) correspond à une « licence individuelle ». La plateforme ajoute : « cela signifie que vous pouvez utiliser un Produit numérique de la façon indiquée par la licence, mais que vous ne possédez pas le Produit numérique en question ».

Personne ne lit ces conditions, mais elles sont très claires sur la nature de l’achat : il s’agit d’une licence, pas d’une propriété pleine et entière. PlayStation peut ainsi suspendre « l’accès à certains ou à l’ensemble des Produits numériques » en cas de violation des conditions ou si le compte est considéré comme compromis. De même, si le compte ayant effectué l’achat est supprimé, clôturé ou suspendu, l’utilisateur « perdra l’accès au produit numérique et ne pourra plus l’utiliser ».

Il n’existe pas, en revanche, de clause explicite disant que PlayStation peut révoquer l’accès à un film acheté uniquement parce qu’un accord de licence avec un studio expire. Ce n’est pas la première fois que le service de Sony supprime ainsi des contenus directement dans les bibliothèques des utilisateurs suite à l’expiration d’un accord de licence. En décembre 2023, les contenus Discovery devaient disparaitre, avant qu’une bronca des utilisateurs ne pousse l’entreprise à faire machine arrière.

Commentaires (62)

votre avatar
Les "ayants droit" (lol) étaient pourtant parvenu à réduire à peau de chagrin le soit-disant "piratage". Il existait des offres de streaming simples, efficaces, avec des gros catalogues, accessibles largement...

et paf, v'la que non, ces messieurs tiennent absolument mordicus à pousser à nouveau le péquin moyen à pirater à nouveau.

Greedy bastards.
votre avatar
si acheter n'est pas posséder, alors il faut aussi considérer que pirater n'est pas voler non plus...

moussaillons, cap sur la baie!
votre avatar
"Moussaillon"… hommage a DownParadise ? 🥹
votre avatar
The Pirate Bay plutôt je pense.
Même si pour du FR aujourd’hui c'est plutôt c411 et torr9
votre avatar
Ah, si on remplaçait "acheter" par "louer" sur les labels des boutons, ça éviterait les mésententes...
votre avatar
Oui !

Ça fait des années que je le dis. Les films « achetés » sur les plateformes de streaming, les bibliothèques de jeux Steam &co, c'est de la location à long terme. Si on ne peut pas télécharger le fichier sur son ordinateur, sans DRM et en faire ce qu'on veut, on n'a pas acheté l'œuvre et on peut en perdre l'accès du jour au lendemain.
votre avatar
J'essaie de convertir les joueurs PC autours de moi à GOG pour cette même raison, surtout que même si il n'y a pas autant de jeux, ceux qui valent le coup sont dessus, Baldur Gate, Clair Obscur, The Witcher, Yakuza, Hollow Knight, etc, et contrairement à steam, ce qui est vendus est clairement explicité, quand le jeu possède une partie online et que GOG ne peut pas promettre que cette partie là fonctionnera toujours de la façon dont le jeu à été vendus, c'est indiqué dans la description que le mode online n'est pas supporté, dans les exemples qui me viennent en tête, rien n'est indiqué sur au moins les premiers Trine parce qu'ils ne dépendent pas de serveurs externe ou en tout cas, il ne me semble pas, mais dans le cas de jeux comme Styx, c'est clairement précisé que pas de online
votre avatar
c'est de la location à durée indéterminée. Tu ne sais pas quand c'est fini. ça peut se produire demain, ça peut se produire dans 10 ou 20 ans, ...
votre avatar
Sur Steam, tous les jeux n'étant plus disponibles à l'achat sur la boutique, peuvent toujours être récupéré et joué quand on les a dans son catalogue.
Je n'ai jamais vu d'exception à ce principe, sinon à cause des DRM alakon des éditeurs et dépendances pourries.
votre avatar
Si Steam ferme (et ça arrivera forcément un jour), tu ne pourras plus jouer à aucun de tes jeux.
votre avatar
Ça, c'est la théorie. En pratique nous avons un truc qui s'appelle "GameCopyWorld" (entre autres) que les linuxiens connaissent bien, car c'était avant l'arrivé de steam sous Linux, une nécessité pour jouer aux jeux compilés pour windows, sous Linux, avec Wine, la majorité du temps, pour virer les DRM des jeux acquis légitimement.

Entre la dépendance et la résilience, il n'y a qu'un patch de différence.

Bon évidemment, ça serait mieux pour tout le monde qu'il n'y ait directement, pas de DRM.
votre avatar
Je ne connaissais pas, mais on en revient au problème cité plus haut, c'est du tipiakage de contenu "acheté" si on fait sauté les drm et ça ne change rien au fait que si steam ferme, plus aucuns accés légal à tout le contenus de la bibliothèque n'est possible.

Je te rejoins sur le dernier point, c'est pour ça qu'il faut encourager GOG pour les jeux vidéos sur pc, et ils bossent pour la préservation des jeux au moins contrairement à d'autres grossistes comme steam
votre avatar
Factuellement, GOG aussi, au même titre que Steam, finira par fermer un jour, comme n'importe quelle entreprise.
La question n'est pas la dématérialisation et la plateforme, mais bien une problématique concernant les DRM...
Et plus généralement même, la préservation des codes-sources/assets de jeu pour les générations futures.
votre avatar
Sauf que GOG proposer en plus de télécharger des installateurs "simples" standalone sans client spécifique ni connexion.
votre avatar
C'est légalement très suspect d'appeler "Achat" une location même si elle dure un peu dans le temps.
La nuance "vous achetez une licence pas le film" est classique et compréhensible (on devient propriétaire du droit de visualiser le film/jouer au jeu/du support physique quand il y en avait). Le fait que cette licence ne puisse être céder est déjà plus douteux. Mais passer au modèle "tant que ça fonctionne mais on dit pas trop quand ça sera - on te préviendra tkt" c'est vraiment abusé.
votre avatar
Bah tu peux pas!

Actuellement:
Louer le film: 5€
Acheter le film: 15€

Avec ta solution, ça donnerait:
Louer le film: 5€
Louer le film: 15€

Ça serait dommage de perdre 10€ :)
votre avatar
L'acquisition d'une licence ne sous-entend aucunement qu'une licence ait une durée de vie finie.

Si la jouissance de la licence est elle-même dépendante d'une licence que Sony paye de manière récurrente, il y a tromperie sur la marchandise, ce qui devrait permettre a minima d'obtenir un remboursement...
votre avatar
Il n’existe pas, en revanche, de clause explicite disant que PlayStation peut révoquer l’accès à un film acheté uniquement parce qu’un accord de licence avec un studio expire.
À eux de se débrouiller pour respecter leurs conditions d'utilisation et maintenir l'accès pour ceux qui ont obtenu une licence.

Ce n'est pas à l'utilisateur de subir les limites d'un contrat avec un studio qui lui ont été cachées lors de "l'achat".
votre avatar
là pour le coup c'est purement et simplement du vol non ?
votre avatar
Nop, seuls les gueux volent
votre avatar
Mais fort heureusement, avant la suppression, les utilisateurs vont pouvoir faire une copie privée de ces oeuvres, puisqu'ils payent aux ayant-droits une redevance pour ça à chaque fois qu'ils achètent un support de stockage.

Parce que c'est bien à ça qu'elle sert cette redevance, non ? 😇
votre avatar
J'aurais tendance à dire que non. Vus que l'utilisateur n'a qu'une licence pas une version qu'ils possèdent (en physique comme un disque, ou numérique comme un fichier).
votre avatar
Tout comme un DVD ou un Blueray. Tu ne possèdes pas le film mais uniquement le droit de visionner le film dans le cadre familial.
Je suis pas expert en droit mais ça ne me choquerai pas que le droit à la copie privée s’applique également dans ce cas là.
votre avatar
Le blu ray se rip plutôt bien - est ce légal je ne sais pas. C'est un poil plus compliqué qu'un cd ou DVD avec les DRMs mais j'ai déjà dû le faire à plusieurs reprises. Ma pauvre PS3 n'est plus supporté par Sony donc les clés des DRMs ont expirés. Quand j'étais sur windows le logiciel fourni avec le lecteur physique avait plus ou moins expiré, alors je suis passé à la caisse car la nouvelle version prétendait pouvoir streamer sur ma tv (car déplacer la tour pour regarder un film c'est non) mais que nenni (les drm le bloque): je me suis donc fait remboursé. Au final j'ai du rip pour regarder (et donc passer presque autant de temps à rip + réencoder que de regarder...). Maintenant que je suis sur Linux par contre je ne sais pas comment je m'y prendrai.
votre avatar
Pour l'extraction, MakeMKV fonctionne très bien et la période d'essai pour le décryptage et assez simple à contourner
votre avatar
Comment ça, les clés ont une date limite ? Le constructeur est alors censé faire quoi, renouveler quelque chose qui permet à la clé de rester valide ?

Je savais qu'il y avait moyen de révoquer des clés dont on s'est aperçu qu'elles étaient compromises, mais pas qu'elles se révoquaient toutes seuls si... je ne sais pas quoi en fait.

On ne peut vraiment plus lire un blu-ray récent avec la PS3 juste parce qu'elle est vielle ? C'est vraiment l'arnaque cette obsolescence programmée, surtout si ça arrive aussi avec les lecteurs qui ne font que ça.
votre avatar
L'arnaque des bluray, c'est triste parce que le support continue à évolué malgré le streaming, mais les pauvres ayant-droits qui taxent déjà tout le stockage que l'on achète parce que tout le monde est bien entendu des méchants pirates qui va remplir le moindre octet de la final cut d'un remake récent d'un reboot d'une série de films d'il y a quelques années qui est elle même tiré d'un film qui a pas mal d'années au compteur ayant eu au moins un vague succès mais un peu oublié comme ils n'ont pas d'argents pour se renouveler à cause de tous ces méchants pirates.

Ils sont obligés de ne pas prendre de risque et de rappeler de temps en temps aux personnes qui suivent les règles qu'elles ne seront jamais les gagnantes mêmes si elles font tout de manière totalement légale et légitime et de continuer à leurs prendre de l'argent.

Mais même avec ça, ça reste bien plus avantageux que le streaming d'après moi, pas besoin de payer environ 40€ minimum par mois pour des films et séries pas ouf, n'oublier pas que qu'avoir internet est obligatoire donc ça fait partis du prix de l'abonnement pour moi, même en cas d'autres usage, mais pour les bluray, juste une fois tous les x temps pour actualiser des clés dont j'ai oublié la durée de vie, on peut les extraire pour les conserver sur un pc et une fois fait, les clés ne posent plus de problème, et on peut les revendre si on en veut plus, il y aura toujours quelqu'un avec un système connecté et à jour qui pourrait être intéressé ou simplement acheté en seconde main, c'est moins cher et vous donnez pas un centime aux voleurs qui sorte la 36eme édition de la petite maison dans la prairie en 16k dolby vision 4 ++ultra
votre avatar
Sony continue à pousser des mises à jour de firmware sur PS3 pour justement continuer à lire les BR récents...
votre avatar
C'est possible. Mais la dernière fois que j'ai essayé l'ordinateur à dit non. Peut être la faute à pas de chance, je réessaierai.
votre avatar
Faute à pas de chance effectivement, désolé pour toi, mais je peux affirmé que ça fontionne, je l'ai fais avec mon bluray de retour vers le futur 2 hier
votre avatar
Oui, elle sert à ça ...


... quand c'est possible.

C'est une exception, pas un droit.
votre avatar
Oui, parce qu'avec les sécurité sur les dvd/blu-ray, comment dire, ça rend difficilement faisable, contrairement aux CD audio
votre avatar
Le ton très sarcastique de mon message était justement là pour souligner que les utilisateurs n'allaient techniquement pas pouvoir.

Parce que les ayant droits se gouiffrent et touchent une fortune grâce à une redevance pour un truc qui en réalité n'est que rarement voire jamais applicable si on reste dans les clous (= sans "contourner" les sécurité).

Les ayants droits veulent l'argent du beurre, tout en gardant le beurre. Et même si tu ne veux pas de beurre parce que t'es allergique, ils veulent quand même l'argent au cas où t'en aurait quand même envie un jour...
votre avatar
J'ai déjà eu ce genre de mauvaise surprise chez Spotify, même si dessus on ne parle pas d'achat biensûr, et depuis je suis repassé au baladeur audio et aux fichiers FLAC.

Ce genre de petite douche froide risque de contribuer au retour vers le tipiakage de contenus...
votre avatar
Ça, plus la multiplication des plateformes depuis quelques années, les séries qui commencent sur une plateforme et continuent sur une autre...
A force de trop vouloir traire la vache, elle change de pré. (oui ça veut rien dire mais je trouvais que ça sonnait bien)
votre avatar
Et encore quand on nous annonce une baisse de la qualité audio / vidéo et que si on veut conserver cette dernière il faut payer un peu plus...

Bref je suis heureux d'avoir tout gardé en local. Je n'utilise les plateformes que pour découvrir des nouveautés, mais pas sur le long terme.
votre avatar
Incroyable que Sony ne propose aucune solution qui puisse soigner sa réputation. C'est un message incroyablement négatif envoyé à ses clients, un crachat à leur figure.
Je boycotte Sony depuis une quinzaine d'années, c'est pas ce genre d'initiative qui va me faire changer d'avis.

Sony aurait très bien pu envoyer à ses frais des Blu-Ray des films concernés, ça lui aurait coûté quelques millions et basta, une broutille face à ses 8 Md$ de bénéfices de 2025.
Ou au bas mot simplement rembourser, mais non même pas...

Edit : j'avais oublié que la PS5 Pro n'avait même plus de lecteur Blu-Ray...
votre avatar
Lecteur Blueray en option à 150€ :transpi:
votre avatar
Dans un monde normal, Sony aurait juste à fournir une licence équivalente pour les mêmes films sur une plateforme concurrente, pas besoin de disques !
votre avatar
Oh, mais ça avait déjà existé ça ! Et, pfttt, c'est disparu !
votre avatar
votre avatar
À noter que Kindle peut toujours pousser des mises à jour d'un livre sans rien demander. Cas vu passer y'a pas longtemps d'un bouquin dont des éléments ont changé, été modernisés.
votre avatar
Ce qui était assez ironique avec Amazon, c’est que le livre « 1984 » avait été automatiquement effacé des liseuses.

Ça ne sera visiblement pas le cas chez Sony avec l’adaptation cinématographique qui ne figure pas dans la liste 😅

Les torrents ont de beaux jours devant eux, même quand on « achète » des bluray. J’en ai un bluray qui est illisible alors qu’il a pas trop servi.
votre avatar
Pourquoi ton blue-ray est illisible ?
votre avatar
Bonne question, il est propre / non rayé mais ne fonctionne dans aucun lecteurs bluray que j’ai testé (un lecteur externe LaCie et PS4/5)
votre avatar
Sur les Blu-ray, s'ils sont très récents mais pas le lecteur, ce dernier peut ne pas reconnaitre les mécanismes de protections.
votre avatar
Effectivement, mais là ce n’est pas le cas, malheureusement.
votre avatar
Les disques optiques ont tous une date de péremption. Si les inscriptibles ont une durée de vie de 2 à 10 ans, les pressés peuvent aussi défaillir après quelques décennies.... et c'est sans compter sur les griffes...
votre avatar
Et plus récemment aussi : https://leclaireur.fnac.com/article/191782-disparition-de-la-serie-final-space-quand-les-gros-sous-ecrasent-la-culture/

Sauf que là, c'est juste pour avoir un crédit d'impôt :vomi:
votre avatar
"Le créateur de la série, Olan Rogers, l’a amèrement remarqué dans un tweet : « Votre souvenir de Final Space sera la seule preuve de son existence. » "

Heureusement, il y a BitTorrent! :bocul: (note, moi je l'ai regardé sur Netflix à l'époque, mais vive le piratage, que les comptables destructeurs de culture aillent se faire cuire le cul)
votre avatar
J’achète enfin je loue sur AppleTV depuis des années. Il a quelques cas de retrait de mémoire, mais à la différence des autres plateformes c’était à la marge.

Vu les augmentations de tarifs des plateformes de streaming, pas etonnant que le DVD 📀 retrouve une seconde jeunesse.
votre avatar
Acheter en numérique c'est comme donner ses clés à Sony et autre pour venir chercher nos DVD / Blu-rays sur nos étagères.
votre avatar
Vive yt-dlp :D
votre avatar
Personne ne lit ces conditions, mais elles sont très claires sur la nature de l’achat : il s’agit d’une licence, pas d’une propriété pleine et entière
C'est le cas d'à peu près n'importe quel achat d'œuvre de l'esprit. Même quand j'achetais un jeu Super Nes à la bonne époque, je devenais pas propriétaire du jeu Super Mario World, c'était toujours Nintendo qui était le propriétaire de cette œuvre de l'esprit. Moi, j'achetais une représentation de l'œuvre et surtout, la licence pour l'utiliser. Pareil quand j'ai acheté le DVD de Terminator, on ne m'a pas transféré la propriété intellectuelle de Terminator.

Le problème ici, c'est que le terme "achat" sous-entend, a minima, que cette licence est irrévocable (et idéalement elle devrait aussi être cessible et transmissible).
votre avatar
Quand j'achète un livre physique, personne ne doit ou va venir la nuit le récupérer pour des histoires de licences.
votre avatar
Non, mais tu ne possèdes pas la propriété intellectuelle de l'œuvre pour autant. Ce que tu possèdes, c'est d'abord et avant tout le droit de consulter l'œuvre, et dans une certaine mesure une représentation de l'œuvre.

Personne va venir te reprendre ton CD-ROM de Windows 95 non-plus mais si tu refuses le CLUF tu es pas censé t'en servir, parce que ce qui définit ton droit à utiliser l'œuvre, c'est le fait d'en recevoir une licence (octroi qui est conditionné à l'acceptation du CLUF dans le cas de Windows 95).

Faut pas confondre l'impossibilité physique de te retirer la représentation de l'œuvre, avec qui possède la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle reste toujours aux ayant-droits. En revanche, quand ils te disent "achat", ça sous-entend fortement que cette licence est valable à vie et même au delà et ne peut t'être retirée sous aucun prétexte. C'est là qu'il y a maldonne à mon sens.
votre avatar
Ne leur donne pas des idées…
votre avatar
Sinon, Sony a récemment sorti des lecteurs Blu-ray vraiment bons. Et les magasins de seconde main sont plein de films à quelques euros.
votre avatar
Le problème, c'est la place physique de pouvoir tout garder.
votre avatar
Clause abuse et tromperie.
Que le produit ne soit pas téléchargeable à nouveau quand la licence auprès du studio expire c'est logique mais que la copie privée stocké chez l'utilisateut soit supprimé à mon niveau de verre de terre en terme de connaissance juridique c'est illégale.
votre avatar
j'ai envie de dire que sur ps5 moi l'appli ne fonctionne pas, elle plante la console dès que j'essaie de la lancer donc bon ...
votre avatar
Que j'aimerais que le droit commercial soit inconséquent, car il n'est l'émanation que de la loi du plus fort, ce droit formant donc un corpus de règles inutiles.

Et par ailleurs, constater son exégèse alors qu'il suffirait, d'un revers de la main, de déclarer ces clauses nulles & non avenues, si une politique en véritable droit (public, donc) priorisant les intérêts du plus grand nombre était menée sur le sujet…

Tout cela renforce un constat déprimant d'une trajectoire de ce monde qui chasse sa propre queue, en reproduisant un comportement que nous avons appris de ce monde, de cette idéologie, de l'entreprise, en y passant décidément collectivement trop de temps.