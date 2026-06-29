PlayStation va supprimer chez ses clients des films qu’ils ont pourtant achetés
Plus de 500 films et séries TV du catalogue du Studio Canal vont être supprimés de la bibliothèque des utilisateurs PlayStation ayant pourtant acheté ces contenus. Ils s’attendaient, en toute logique, à pouvoir y accéder pour toujours et à jamais. Ça ne sera plus le cas à compter du 1er septembre.
Une douche froide en temps de canicule, ça fait toujours du bien, mais celle-ci n’est pas la bienvenue. PlayStation a prévenu ses clients que les films et séries TV distribués par Studio Canal ne seront plus visibles à compter du 1er septembre. Pire : les contenus seront tout simplement supprimés des bibliothèques des utilisateurs. Malgré un achat en bonne et due forme…
Cela représente 551 programmes, dont on trouvera la liste ici. Parmi les contenus concernés : Terminator 2, The Lost City of Z ou encore les deux dernières saisons de Versailles. Mais au-delà des contenus en eux-mêmes, ce qui frappe surtout c’est que ces films et ces séries seront purement et simplement supprimés, sans autre forme de procès.
Les films dématérialisés ne vous appartiennent pas
L’offre de location et d’achats de films et d’épisodes de séries TV a été retirée du PlayStation Store le 1er septembre 2021. Mais un DVD ou un Blu-ray acheté à cette époque pourra toujours être lu, pour peu qu’on possède une platine (ou une PS5 avec lecteur de disque). Ça ne sera plus le cas des contenus du Studio Canal.
Dans les conditions d’utilisation de PlayStation, l’article 13.5 stipule que l’achat d’un « produit numérique » (jeu, musique, film, abonnement) correspond à une « licence individuelle ». La plateforme ajoute : « cela signifie que vous pouvez utiliser un Produit numérique de la façon indiquée par la licence, mais que vous ne possédez pas le Produit numérique en question ».
Personne ne lit ces conditions, mais elles sont très claires sur la nature de l’achat : il s’agit d’une licence, pas d’une propriété pleine et entière. PlayStation peut ainsi suspendre « l’accès à certains ou à l’ensemble des Produits numériques » en cas de violation des conditions ou si le compte est considéré comme compromis. De même, si le compte ayant effectué l’achat est supprimé, clôturé ou suspendu, l’utilisateur « perdra l’accès au produit numérique et ne pourra plus l’utiliser ».
Il n’existe pas, en revanche, de clause explicite disant que PlayStation peut révoquer l’accès à un film acheté uniquement parce qu’un accord de licence avec un studio expire. Ce n’est pas la première fois que le service de Sony supprime ainsi des contenus directement dans les bibliothèques des utilisateurs suite à l’expiration d’un accord de licence. En décembre 2023, les contenus Discovery devaient disparaitre, avant qu’une bronca des utilisateurs ne pousse l’entreprise à faire machine arrière.
Commentaires (62)
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Modifié lundi à 15h57
et paf, v'la que non, ces messieurs tiennent absolument mordicus à pousser à nouveau le péquin moyen à pirater à nouveau.
Greedy bastards.
Lundi à 19h24
moussaillons, cap sur la baie!
Lundi à 23h27
Modifié mardi à 14h36
Même si pour du FR aujourd’hui c'est plutôt c411 et torr9
Lundi à 15h56
Lundi à 16h06
Ça fait des années que je le dis. Les films « achetés » sur les plateformes de streaming, les bibliothèques de jeux Steam &co, c'est de la location à long terme. Si on ne peut pas télécharger le fichier sur son ordinateur, sans DRM et en faire ce qu'on veut, on n'a pas acheté l'œuvre et on peut en perdre l'accès du jour au lendemain.
Modifié lundi à 16h51
Lundi à 16h53
Lundi à 22h36
Je n'ai jamais vu d'exception à ce principe, sinon à cause des DRM alakon des éditeurs et dépendances pourries.
Mercredi à 06h53
Modifié mercredi à 08h56
Entre la dépendance et la résilience, il n'y a qu'un patch de différence.
Bon évidemment, ça serait mieux pour tout le monde qu'il n'y ait directement, pas de DRM.
Modifié jeudi à 01h26
Je te rejoins sur le dernier point, c'est pour ça qu'il faut encourager GOG pour les jeux vidéos sur pc, et ils bossent pour la préservation des jeux au moins contrairement à d'autres grossistes comme steam
Jeudi à 09h16
La question n'est pas la dématérialisation et la plateforme, mais bien une problématique concernant les DRM...
Et plus généralement même, la préservation des codes-sources/assets de jeu pour les générations futures.
Jeudi à 13h28
Lundi à 16h23
La nuance "vous achetez une licence pas le film" est classique et compréhensible (on devient propriétaire du droit de visualiser le film/jouer au jeu/du support physique quand il y en avait). Le fait que cette licence ne puisse être céder est déjà plus douteux. Mais passer au modèle "tant que ça fonctionne mais on dit pas trop quand ça sera - on te préviendra tkt" c'est vraiment abusé.
Lundi à 17h06
Actuellement:
Louer le film: 5€
Acheter le film: 15€
Avec ta solution, ça donnerait:
Louer le film: 5€
Louer le film: 15€
Ça serait dommage de perdre 10€ :)
Lundi à 16h08
Si la jouissance de la licence est elle-même dépendante d'une licence que Sony paye de manière récurrente, il y a tromperie sur la marchandise, ce qui devrait permettre a minima d'obtenir un remboursement...
Lundi à 16h09
Ce n'est pas à l'utilisateur de subir les limites d'un contrat avec un studio qui lui ont été cachées lors de "l'achat".
Lundi à 16h16
Mardi à 07h40
Lundi à 16h21
Parce que c'est bien à ça qu'elle sert cette redevance, non ? 😇
Modifié lundi à 16h31
Lundi à 17h00
Je suis pas expert en droit mais ça ne me choquerai pas que le droit à la copie privée s’applique également dans ce cas là.
Mardi à 13h52
Mardi à 19h48
Modifié mardi à 22h03
Je savais qu'il y avait moyen de révoquer des clés dont on s'est aperçu qu'elles étaient compromises, mais pas qu'elles se révoquaient toutes seuls si... je ne sais pas quoi en fait.
On ne peut vraiment plus lire un blu-ray récent avec la PS3 juste parce qu'elle est vielle ? C'est vraiment l'arnaque cette obsolescence programmée, surtout si ça arrive aussi avec les lecteurs qui ne font que ça.
Mercredi à 03h19
Ils sont obligés de ne pas prendre de risque et de rappeler de temps en temps aux personnes qui suivent les règles qu'elles ne seront jamais les gagnantes mêmes si elles font tout de manière totalement légale et légitime et de continuer à leurs prendre de l'argent.
Mais même avec ça, ça reste bien plus avantageux que le streaming d'après moi, pas besoin de payer environ 40€ minimum par mois pour des films et séries pas ouf, n'oublier pas que qu'avoir internet est obligatoire donc ça fait partis du prix de l'abonnement pour moi, même en cas d'autres usage, mais pour les bluray, juste une fois tous les x temps pour actualiser des clés dont j'ai oublié la durée de vie, on peut les extraire pour les conserver sur un pc et une fois fait, les clés ne posent plus de problème, et on peut les revendre si on en veut plus, il y aura toujours quelqu'un avec un système connecté et à jour qui pourrait être intéressé ou simplement acheté en seconde main, c'est moins cher et vous donnez pas un centime aux voleurs qui sorte la 36eme édition de la petite maison dans la prairie en 16k dolby vision 4 ++ultra
Mercredi à 14h42
Jeudi à 09h05
Jeudi à 17h17
Lundi à 16h35
... quand c'est possible.
C'est une exception, pas un droit.
Lundi à 21h27
Mardi à 15h08
Parce que les ayant droits se gouiffrent et touchent une fortune grâce à une redevance pour un truc qui en réalité n'est que rarement voire jamais applicable si on reste dans les clous (= sans "contourner" les sécurité).
Les ayants droits veulent l'argent du beurre, tout en gardant le beurre. Et même si tu ne veux pas de beurre parce que t'es allergique, ils veulent quand même l'argent au cas où t'en aurait quand même envie un jour...
Lundi à 16h42
Ce genre de petite douche froide risque de contribuer au retour vers le tipiakage de contenus...
Lundi à 16h53
A force de trop vouloir traire la vache, elle change de pré. (oui ça veut rien dire mais je trouvais que ça sonnait bien)
Mardi à 09h15
Bref je suis heureux d'avoir tout gardé en local. Je n'utilise les plateformes que pour découvrir des nouveautés, mais pas sur le long terme.
Modifié lundi à 16h58
Je boycotte Sony depuis une quinzaine d'années, c'est pas ce genre d'initiative qui va me faire changer d'avis.
Sony aurait très bien pu envoyer à ses frais des Blu-Ray des films concernés, ça lui aurait coûté quelques millions et basta, une broutille face à ses 8 Md$ de bénéfices de 2025.
Ou au bas mot simplement rembourser, mais non même pas...
Edit : j'avais oublié que la PS5 Pro n'avait même plus de lecteur Blu-Ray...
Lundi à 17h03
Lundi à 18h12
Mardi à 12h23
Lundi à 17h05
et puis procès https://www.zdnet.fr/actualites/kindle-amazon-ecope-d-un-proces-pour-avoir-efface-des-livres-a-distance-39703585.htm
Lundi à 18h11
Lundi à 18h18
Ça ne sera visiblement pas le cas chez Sony avec l’adaptation cinématographique qui ne figure pas dans la liste 😅
Les torrents ont de beaux jours devant eux, même quand on « achète » des bluray. J’en ai un bluray qui est illisible alors qu’il a pas trop servi.
Lundi à 18h29
Lundi à 18h50
Mardi à 13h05
Mardi à 13h22
Lundi à 19h31
Modifié lundi à 18h18
Sauf que là, c'est juste pour avoir un crédit d'impôt :vomi:
Modifié lundi à 18h33
Heureusement, il y a BitTorrent! (note, moi je l'ai regardé sur Netflix à l'époque, mais vive le piratage, que les comptables destructeurs de culture aillent se faire cuire le cul)
Lundi à 17h10
Vu les augmentations de tarifs des plateformes de streaming, pas etonnant que le DVD 📀 retrouve une seconde jeunesse.
Lundi à 17h53
Lundi à 18h21
Lundi à 19h01
Le problème ici, c'est que le terme "achat" sous-entend, a minima, que cette licence est irrévocable (et idéalement elle devrait aussi être cessible et transmissible).
Lundi à 19h13
Lundi à 19h49
Personne va venir te reprendre ton CD-ROM de Windows 95 non-plus mais si tu refuses le CLUF tu es pas censé t'en servir, parce que ce qui définit ton droit à utiliser l'œuvre, c'est le fait d'en recevoir une licence (octroi qui est conditionné à l'acceptation du CLUF dans le cas de Windows 95).
Faut pas confondre l'impossibilité physique de te retirer la représentation de l'œuvre, avec qui possède la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle reste toujours aux ayant-droits. En revanche, quand ils te disent "achat", ça sous-entend fortement que cette licence est valable à vie et même au delà et ne peut t'être retirée sous aucun prétexte. C'est là qu'il y a maldonne à mon sens.
Lundi à 19h49
Lundi à 19h19
Lundi à 21h33
Mardi à 09h16
Que le produit ne soit pas téléchargeable à nouveau quand la licence auprès du studio expire c'est logique mais que la copie privée stocké chez l'utilisateut soit supprimé à mon niveau de verre de terre en terme de connaissance juridique c'est illégale.
Mardi à 10h06
Modifié mardi à 22h49
Et par ailleurs, constater son exégèse alors qu'il suffirait, d'un revers de la main, de déclarer ces clauses nulles & non avenues, si une politique en véritable droit (public, donc) priorisant les intérêts du plus grand nombre était menée sur le sujet…
Tout cela renforce un constat déprimant d'une trajectoire de ce monde qui chasse sa propre queue, en reproduisant un comportement que nous avons appris de ce monde, de cette idéologie, de l'entreprise, en y passant décidément collectivement trop de temps.