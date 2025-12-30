IA : des milliards de dettes retirés des bilans, des taux d’intérêt 70 % plus élevés

Obligées d'emprunter plusieurs centaines de milliards de dollars sur les marchés, plusieurs entreprises de la tech' ont eu recours à des mécanismes complexes pour retirer de leur bilan « plus de 120 milliards de dollars » de dettes à rembourser. D'autres se retrouvent à devoir emprunter à des taux jusqu'à 70 % plus élevés que les entreprises similaires, du fait de leur exposition aux risques associés à l'IA.

Le 30 décembre à 15h33

On se croirait en 2006 avec les subprimes... bon, vu que la fois passée personne n'a été en prison (à part les donneurs d'alerte), je propose de préparer un plan de sauvetage du monde de la finance basé sur des machettes plutôt que sur les finances publiques.
Je propose un plan de sauvetage du monde tout court, basé sur la suppression pure et simple du monde de la finance.
Tout ceci me fait penser à un château de cartes, un souffle et boom !
Parfait, plus qu'à attendre que tout explose et on pourra acheter des 5090 Ti à 200€ :windu:
Le paragraphe sur la titrisation me rappelle quelque chose :

fr.wikipedia.org Wikipedia

Grillé par ragoutoutou
Selon UBS, les entreprises technologiques avaient emprunté environ 450 milliards de dollars auprès de fonds privés au début de l'année 2025, soit 100 milliards de dollars de plus qu'au cours des 12 mois précédents.
Quand je lis ceci et que je vois l'urgence climatique/écologique dans laquelle nous sommes...
https://www.dailymotion.com/video/x2vcxjy
toujours aussi valide aujourd'hui
Je ne sais plus qui a partagé ce lien (en anglais) d'analyse financière e ce milieu, mais je recommande vivement de le lire (19k mots dixit l'auteur).

Lien

Ça va être un carnage rapidement.
404 - Page not found
Something went wrong! We can't seem to find the page you are looking for.
Le carnage a commencé :stress:
Lien corrigé. Voilà ce que c'est quand on poste des liens bourré : on colle double en bougeant entre les 2 coller! :D
je suppose que c'est ça

(grilled)
Ils m'agacent tous, à un point ... bande d'escrocs

