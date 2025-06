Windows 10 : Microsoft « offre » un an de mises à jour supplémentaires

On le sait, Windows 10 n’aura plus de support technique le 14 octobre prochain. Après cette date, les failles de sécurité découvertes n’obtiendront plus de correctifs. Une situation dangereuse pour des centaines de millions de PC dans le monde et qui pose la question du renouvellement ou du passage à un autre système. Du côté de la sphère logiciel libre, Linux est bien sûr largement mis en avant.

Pourtant, Microsoft vient de dévoiler dans un billet qu’il existe une solution : il va être possible d’étendre le support d’un an. On apprend ainsi qu’un assistant sera bientôt disponible pour informer de trois possibilités pour s’enrôler dans le programme ESU (Extended Security Update), débloquant ainsi des correctifs jusqu’en octobre 2026.

L’assistant permettra de choisir entre trois voies :

Se servir de Sauvegarde Windows pour synchroniser ses paramètres dans le cloud « sans frais supplémentaires »

Dépenser 1 000 points Microsoft Rewards

Payer 30 dollars (ou probablement euros)

En dehors du paiement, les solutions proposées sont donc des conditions. La première est de se servir de OneDrive pour y sauvegarder ses paramètres, ce qui est de loin la solution la plus simple. À condition que l’utilisateur ait un compte Microsoft et l’ait lié à sa session Windows. Les réglages liés à la synchronisation des réglages se trouvent alors dans Paramètres > Comptes > Sauvegarde Windows.

L’autre est plus étrange. Les points Rewards peuvent s’acquérir à travers diverses activités, y compris de petits jeux comme des quiz. Objectif, bien sûr, favoriser l’utilisation des applications et services de Microsoft.

Quant à la dernière solution, Microsoft en avait déjà parlé. Le tarif de 30 dollars est indicatif, Microsoft précisant que le prix peut changer localement. En clair, le tarif en France n’est pas finalisé, mais on peut s’attendre à 30 euros. Pour rappel, les entreprises peuvent souscrire un abonnement pour étendre le support de Windows 10 sur un maximum de trois ans. L’opération coute cher : 61 dollars par ordinateur et par an la première année, le tarif augmentant chaque année.

L’assistant permettant de choisir entre ces solutions est actuellement en test chez les utilisateurs inscrits au programme Windows Insiders. Il devrait être disponible sur les PC concernés durant l’été, sans précisions. Toutes les configurations incompatibles avec Windows 11 devraient le recevoir, en théorie.

Si le déblocage de plusieurs solutions doit être souligné, la manière dont s’y prend Microsoft est pour le moins étrange. « Nous savons que passer à un nouveau PC prend du temps, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape », déclare ainsi l’entreprise. Mais quitte à fournir un an supplémentaire de support à Windows 10, mieux aurait valu l’octroyer sans conditions. De nombreuses personnes n’ont pas la moindre idée de ce que cela implique ou de ce qu’il faut faire, et il n’est pas certain que l’assistant les aide à choisir, surtout s’il faut expliquer une synchronisation de paramètres ou s’il faut gagner des points pour avoir droit à des sparadraps numériques.