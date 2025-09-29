Nicolas Sarkozy condamné : la présidente du tribunal cyberharcelée et menacée de mort

Le 29 septembre à 12h07

On vit une époque merveilleuse. La société française est en voie de trumpisation. :vomi2:
Quel rapport avec Trump ? Le problème me semble ici être les réseaux sociaux et l’impression (probablement bientôt démentie) d'impunité.
La décision judiciaire a quand même été critiquée, parfois de manière peu subtile, par une grande partie de la droite et extrême droite française. Ça peut donner de la motivation aux personnes derrière ces menaces. Remettre en cause les décisions judiciaires devient monnaie courante et bien que ça ait toujours exister, ce phénomène s'amplifie depuis Trump2, qui s'attaque aux juges et procureurs
Le préisdent du tribnal judiciare de Pris disait encore ce matin sur France Inter :
en démocratie, la liberté d'expression permet de critiquer une décision de justice.
Ce n'est donc pas là le problème.

Le problème est que certains pensent que l'on peut menacer de mort des personnes. Ça, ce n'est pas autorisé par la liberté d'expression.
en démocratie, la liberté d'expression permet de critiquer une décision de justice.
Toutefois :
Indépendamment des éventuelles menaces contre les magistrats, certaines expressions peuvent être réprimées. Par exemple, dans un arrêt du 25 mars 2025, la Cour de cassation a jugé que des propos tenus sur un réseau social au préjudice d’un juge pouvaient constituer un outrage à magistrat réprimé par l’article 434-24 du code pénal. Le prévenu avait notamment parlé d’une juge de la manière suivante : « vous êtes des guignols, des nuls, imperformants, inefficaces, dangereux, vous êtes dangereuse madame la juge », en la qualifiant de « folle » et « criminelle » et en ajoutant « ça va très mal se passer (…) je vous le dis madame la juge, je vous le dis dans les yeux ».
Par ailleurs, certaines autorités publiques ont interdiction -pas toujours respectée- de commenter les décisions de justice.
le parquet ajoute que les « menaces de mort à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique » peuvent entraîner des condamnations de cinq ans d’emprisonnement.
Ce qui semble donc moins grave que le délit fourre-tout d'association de malfaiteurs qui lui est passible de 10 ans et pour lequel l'ancien ministre de l'intérieur a été condamné.
Être un malfaiteur devrait être moins grave que menacer quelqu'un ?
Sais-tu vraiment ce qui se cacher derrière cette association de malfaiteurs et son histoire ?

Robert Badinter avait supprimé ce délit et c'était une bonne chose. Chirac suite aux attentats terroristes de 1986 l'a rétabli. Je te laisse lire la suite.

Édit : on parle de menace de mort, ce qui à mon avis est particulièrement grave.
Justice laxiste, disait-il.
C'est toute la beauté du discours contradictoire en ce moment.

Ces formations politique aiment taper sur le supposé laxisme de la justice. Mais quand cette justice toujours supposée laxiste leur tombe sur le coin de la gueule, c'est un scandale. Sans oublier quand ces élus désirent que l'exécution provisoire des peines (le point qui fâche Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy de ma compréhension) soit exclu pour leur cas.

Dire que ces personnes prétendent (ou ont été) au poste qui est censé être le garant des institutions !

