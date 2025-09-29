Nicolas Sarkozy condamné : la présidente du tribunal cyberharcelée et menacée de mort

Deux enquêtes ont été ouvertes le 26 septembre au soir par le parquet de Paris à la suite de « messages menaçants » contre la présidente du tribunal correctionnel qui a condamné l’ancien président Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison.

L’Union syndicale des magistrats (USM) évoquait dès l’après-midi des « menaces de morts ou de violences graves », rapporte Libération, s’inquiétant de voir la photo de la présidente du tribunal circuler sur les réseaux sociaux.

« L’appel est la voie légitime pour contester une décision de justice. Par ailleurs la liberté de parole, y compris en ligne, a pour limite la mise en danger des personnes », indique le parquet au quotidien.

Ce 25 septembre, le tribunal correctionnel a déclaré Nicolas Sarkozy coupable d’ « association de malfaiteurs » pour avoir démarché et obtenu le soutien financier de la Lybie, alors dirigée par Mouammar Kadhafi, pour la campagne présidentielle qu’il a remportée en 2007. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme, 100 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité.

L’épisode rappelle les violences numériques subies par deux magistrats après la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de 3,2 millions d’euros de fonds publics dans l’affaire des assistants parlementaires européens. La cheffe de file du Rassemblement national avait écopé de cinq ans d’inéligibilité et quatre ans de prison, dont deux fermes sous bracelet électronique, et 100 000 euros d’amende, dont elle a fait appel. Cinq auteurs du cyberharcèlement des magistrats ont rapidement été identifiés et traduits en justice.

Le cyberharcèlement est passible de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Auprès de Libération, le parquet ajoute que les « menaces de mort à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique » peuvent entraîner des condamnations de cinq ans d’emprisonnement.