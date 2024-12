La série noire pour les enseignes françaises continue et c’est au tour de LDLC d’annoncer être « victime d’une fuite de données clients ». Si on apprécie de voir un communiqué officiel (en plus de messages aux clients concernés), on regrette le peu de détails donnés, d’autant que c’est une habitude chez LDLC.

La marque ne donne en effet aucune précision sur les données dérobées, si ce n’est qu’aucune information « financière ou sensible des clients n’est concernée ». De leur côté, « les clients n’ont aucune action à réaliser et ils seront informés si leurs données sont concernées ».

Le communiqué parle du « Groupe LDLC », cela peut donc concerner la marque LDLC, mais également une des autres marques du groupe : Materiel.net, Top Achat, Rue du Commerce, Hardware.fr, l’armoire de bébé, actimac…

Enfin, « l’entreprise est en contact avec les autorités gouvernementales et les régulateurs compétents, notamment dans le cadre du RGPD ».

LDLC avait déjà été piraté en mars de cette année, mais cela ne concernait alors que des clients des boutiques physiques du Groupe. On remarque d’ailleurs que les deux communiqués de 2024 sont des quasi-clones.

LDLC avait aussi été piraté fin 2021.

Depuis la rentrée, les annonces se multiplient : Boulanger, Cultura, DiviaMobilités, Truffaut, Cybertek et Grosbill (qui font partie du même groupe), l’Assurance retraite, RED by SFR, Meilleurtaux, Ornikar, Free (fixe et mobile), Picard, Molotov, Auchan et le Point, un client de Mediboard, Direct Assurance, Norauto…