Fuites de données : Cybertek et Grosbill entrent dans la danse, Truffaut refuse de donner des détails

Cybertek et Grosbill (qui appartiennent au même groupe) ont envoyé des emails à leurs clients pour les prévenir à leur tour d’une « tentative d'accès non autorisé » qui a pu compromettre « possiblement certaines données personnelles ». Pendant ce temps, Truffaut botte en touche sur nos questions.

La semaine est décidément marquée par des fuites de données à répétition. Boulanger, Cultura, DiviaMobilités, Truffaut et maintenant Cybertek. Le magasin spécialisé dans les composants informatiques use de circonvolutions :

« Nous tenons à vous alerter qu'une tentative d'accès non autorisé a récemment visé une partie de nos systèmes informatiques, compromettant possiblement certaines données personnelles de nos clients. Les informations concernées incluent potentiellement des noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses e-mail et postales ».

La société précise que « les mots de passe ou les informations bancaires » n’ont pas été compromis par cette « tentative d’accès ». Cybertek ne parle pas d’un prestataire externe, mais comme nous l’expliquions hier (via Zataz), cela pourrait être lié à une même affaire. Si c’est le cas, d’autres pourraient se joindre à la « fête ».

Même chose chez Grosbill (qui appartient à Cybertek, ce n’est donc pas surprenant que les deux communiquent en même temps), avec un message du même acabit, comme le rapporte SaxX. sur X. :

« Une tentative d’intrusion a ciblé une partie de nos systèmes informatiques, ce qui pourrait avoir compromis certaines informations personnelles de nos clients. Les données concernées incluent potentiellement des noms, prénoms, numéros de téléphone, ainsi que des adresses e-mail et postales ».

Là encore, aucune précision sur un éventuel partenaire externe mis en cause. Toujours selon SaxX. et Zataz, plus de 600 000 comptes seraient concernés. Ils se basent tous les deux sur les données publiées par les pirates, mais les chiffres ne correspondent pas à ceux avancés par les enseignes.

27 millions pour Boulanger selon le pirate, contre « quelques centaines de milliers de clients » pour le service presse, 2,6 millions chez Cultura, contre 1,5 million selon l’enseigne. Nous demanderons évidemment des précisions à Cybertek (et donc par ricochet à Grosbill).