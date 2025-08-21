Connexion

L’Arcom s’est rapprochée d’homologues européens pour demander des comptes à kick.com

Le 21 août à 11h07

Après le décès en direct de Raphaël Graven, connu en ligne sous le nom de Jean Pormanove, ou JP, l’Arcom indique avoir pris contact avec l’Office Anti-cybercriminalité (OFAC) et plusieurs homologues européens, dont son alter ego allemand (la BNetzA).

Saisi par la Ligue des Droits de l’Homme, le régulateur a été informé le 19 août par la Commission européenne de la désignation d'un représentant légal de kick.com en Europe, à Malte.

L’Arcom l’a sollicité pour « obtenir des informations détaillées sur les moyens dédiés par le service à la modération francophone, ainsi que sur le cas spécifique de la chaîne « Jeanpormanove » : signalements ou plaintes reçus, mesures prises contre des contenus potentiellement illégaux, etc », indique-t-elle dans son communiqué.

 Installée en Australie, kick.com est classé « service intermédiaire » au regard du règlement européen sur les services numériques (digital services act, DSA), dans la mesure où elle compte moins de 45 millions de visiteurs mensuels au sein de l’Union Européenne.

Dans les douze jours qui ont précédé son décès, Raphaël Graven a subi de multiples sévices, menaçant à plusieurs reprises d’aller à l’hôpital ou d’appeler la police, en vain.

Une enquête a été ouverte à Nice, et la Justice a requis une autopsie.

Commentaires (21)

votre avatar
Il faut donc un homicide en direct pour que l'Arcom bouge son cul au regard de la violence qui règne sur les médias sociaux.
votre avatar
As-tu pensé aux pauvres détenteurs de droits de la ligue de professionnel de foot ? l'ARCOM a des priorités plus importantes comme le streaming illégale de la ligue 1.
votre avatar
ils avaient fait quelque chose, demandé si un représentant de Kick existait pour l'Europe, jusqu'ici, y'en avait pas .. ils s'étaient arrêté là.

Maintenant qu'il y en a un, à Malte, il vont pouvoir lui poser des questions.

L'Arcom a bougé, mollement, mais elle a bougé par le passé.
Après, si les règles Européennes n'imposent pas un point d'entrée pour attaqué le marché européen, c'est ça qu'il faut revoir, ou bien, si elle existe cette règle, pourquoi le fait qu'elle ne soit pas respecté n'a rien changé pour Kick jusque là.
Mais ça c'est une autre histoire, et pas certain qu'on le sache vraiment.
votre avatar
Evidement, sans des "règles", européennes ou locales, notre administration est bloquée et n'est pas en mesure d'agir... Il faut un buzz, pas un mort, mais un buzz pour qu'ils réagissent.
Et après ils nous font des discours d'humanisme.
votre avatar
Ils pouvaient très bien agir (ils y arrivent très bien quand il s'agit d'ayant-droits...), mais ont préféré attendre et ne rien faire.
votre avatar
ils avaient fait quelque chose, demandé si un représentant de Kick existait pour l'Europe, jusqu'ici, y'en avait pas .. ils s'étaient arrêté là.
Et ont parfaitement illustré le sketch des Inconnus sur le commissariat de police, avec l'appel d'une victime de tentative de viol :
-Nous arrivons immédiatement Mme.
(Raccroche le téléphone)
-Donc là nous avons été appelés pour une tentative de viol, nous y allons immédiatement.
-Quelle adresse?
-...
-Attendez chef, je vais la rappeler.
-T'as le numéro?
-...
votre avatar
La prison pour ces homicidaires.
Et à minima une amende pour tous ceux qui ont financés cette chaîne par des dons ou des abonnements.
votre avatar
C'est pas un peu léger une simple amende ?
C'est pas juste de la curiosité morbide/malsaine, c'est des gens qui ont directement et sans ambiguïté financé de la torture et qui ont regardé ce contenu pendant de nombreuses heures.

J'imagine que complicité de torture c'est quand même passible de prison.

Mais au delà de l'aspect punitif, ce qui m'importe plus c'est la nécessité d'un suivi psy pour les remettre dans le droit chemin et limiter les risques de récidive ou pire.
votre avatar
j'ai dis à minima ;)
votre avatar
Etant modérateur sur twitch, on a fait l'année dernière un test sur kick en parallèle, essai qui s'est arrêté depuis. La communauté y est bien plus virulente et la modération sur kick est quasi inexistante ( 3 malheureux choix ) comparée à celle sur twitch, qui est bien plus stricte, et les modérateurs ont une interface complète de modération et peuvent être proactifs avant même que les viewers s'en rendent compte.
votre avatar
C'est pas un problème de modération d'une chaine vers les viewer, mais un problème de la plateforme envers les chaines.
votre avatar
Et un problème d'êtres dit "humains" qui se complaisent à regarder de la torture ?
Elle est ou la Civilisation ?
votre avatar
Les modérateurs, s'ils y en avaient, auraient été des modérateurs des streamers, et non pas de la plateforme. Sur Twitch c'est pareil.

Donc c'est pas un problème de modérateurs du stream, ni du manque d'outil pour modérer.

Mais bel est bien un problème de la plateforme a accepter ce genre de contenu.
votre avatar
Je trouve aussi cette situation desolante à plus d'un titre.
J'en encore moins foi en l'espèce humaine (et mon attente n'était pas vraiment pas haute depuis très loin).

Cependant et indépendement, est-ce qu'un viewer un peu moins taré aurait vraiment faire qqch ?

J'ai essayé de cherché sur qqun pouvait porter plainte pour qq'un d'autre. Je n'ai rien trouvé de pertinant.
J'ai trouvé ce ce blog qui semble assez complet mais pas de réponse à ma question.
https://www.cabinetaci.com/coups-et-blessures-definition-conditions-sanctions/

Bien qu'il y a le coté sauséabon du voyeurisme qui se présente au départ on a quand même affaires à des adultes consentants (nononstant ce que peut convrir ou pas une curatelle dans ce cas).
Je n'ai pas vu et je n'ai certainemenet pas l'attention d'aller voir, donc je pose cette quesition en mode candide, qu'est-ce qui est différent dans là (à part la mort de qqun oui je sais je parle d'avant ça) d'une emmision qui paasait à la télé de type "Jackass" ?
votre avatar
Je n'ai regardé que quelques extraits de quelques secondes qui tournent sur Twitter (et franchement, je n'irai pas en regarder d'autres). De mon point de vue c'est une ambiance totalement différente de Jackass. Dans Jackass, la plupart des "sévices" sont auto-infligés, ou quand ils ne le sont pas la "victime" et le "bourreau" changent d'un épisode sur l'autre. Le consentent n'est jamais questionnable. Le ressenti c'était vraiment une bande de potes un peu tarés qui s'amusent de manière malsaine.

Pour Jean Pormanove, c'est vraiment de la torture en direct. JP est (dans le quelques secondes que j'ai vu) restreint de ses mouvements, et les sévices ne cessent pas même quand il leur demande d'arrêter. Ce n'est clairement pas comparable.
votre avatar
Avec un peu de recul, c'est vraiment cette différence qui est la plus frappante. Dans Jackass tout le monde est au même niveau. Dans JP, on est dans un rapport dominateur/victime très flagrant.
votre avatar
Je crois que tu peux écrire au procureur de la République pour qu'il fasse ouvrir une enquête.
votre avatar
donc un des episode de Dark Mirror est la réalité en fait O.O
votre avatar
... c'est exactement ce que je me disais aussi ! Et le pire, c'est que d'autres épisodes pourraient bien devenir réalité ! :vomi1:
votre avatar
Je suis curieux de voir comment ca va se finir d'un point de vue légal car j'entends tout et n'importe quoi:
- il était consentant.
- il était consentant mais sous emprise.
- il faisait semblant d'être consentant.
- ...

Parait aussi que la mort n'est pas en lien avec intervention d'un tiers: les causes probables du décès apparaissent d'origine médicale et/ou toxicologique. source

Bien sur on aimerait tout que la justice assigne des peines lourdes à la plateforme, aux streamers, aux abonnées pour faire un exemple, mais on sait tous que ce n'est pas comme cela que ca marche.
votre avatar
A supposer qu'il était consentant, je doute que ce soit légal. Il suffit de regarder les diffusions TV ou au cinéma qui reçoivent une signalétique "interdit aux moins de ...".

Par contre, est-ce que la punition sera suffisante ...

