L’Arcom s’est rapprochée d’homologues européens pour demander des comptes à kick.com
Le 21 août à 11h07
Après le décès en direct de Raphaël Graven, connu en ligne sous le nom de Jean Pormanove, ou JP, l’Arcom indique avoir pris contact avec l’Office Anti-cybercriminalité (OFAC) et plusieurs homologues européens, dont son alter ego allemand (la BNetzA).
Saisi par la Ligue des Droits de l’Homme, le régulateur a été informé le 19 août par la Commission européenne de la désignation d'un représentant légal de kick.com en Europe, à Malte.
L’Arcom l’a sollicité pour « obtenir des informations détaillées sur les moyens dédiés par le service à la modération francophone, ainsi que sur le cas spécifique de la chaîne « Jeanpormanove » : signalements ou plaintes reçus, mesures prises contre des contenus potentiellement illégaux, etc », indique-t-elle dans son communiqué.
Installée en Australie, kick.com est classé « service intermédiaire » au regard du règlement européen sur les services numériques (digital services act, DSA), dans la mesure où elle compte moins de 45 millions de visiteurs mensuels au sein de l’Union Européenne.
Dans les douze jours qui ont précédé son décès, Raphaël Graven a subi de multiples sévices, menaçant à plusieurs reprises d’aller à l’hôpital ou d’appeler la police, en vain.
Une enquête a été ouverte à Nice, et la Justice a requis une autopsie.
Hier à 11h17
Hier à 13h28
Hier à 13h49
Maintenant qu'il y en a un, à Malte, il vont pouvoir lui poser des questions.
L'Arcom a bougé, mollement, mais elle a bougé par le passé.
Après, si les règles Européennes n'imposent pas un point d'entrée pour attaqué le marché européen, c'est ça qu'il faut revoir, ou bien, si elle existe cette règle, pourquoi le fait qu'elle ne soit pas respecté n'a rien changé pour Kick jusque là.
Mais ça c'est une autre histoire, et pas certain qu'on le sache vraiment.
Hier à 15h47
Et après ils nous font des discours d'humanisme.
Hier à 16h07
Hier à 16h07
-Nous arrivons immédiatement Mme.
(Raccroche le téléphone)
-Donc là nous avons été appelés pour une tentative de viol, nous y allons immédiatement.
-Quelle adresse?
-...
-Attendez chef, je vais la rappeler.
-T'as le numéro?
-...
Modifié le 21/08/2025 à 11h26
Et à minima une amende pour tous ceux qui ont financés cette chaîne par des dons ou des abonnements.
Hier à 12h09
C'est pas juste de la curiosité morbide/malsaine, c'est des gens qui ont directement et sans ambiguïté financé de la torture et qui ont regardé ce contenu pendant de nombreuses heures.
J'imagine que complicité de torture c'est quand même passible de prison.
Mais au delà de l'aspect punitif, ce qui m'importe plus c'est la nécessité d'un suivi psy pour les remettre dans le droit chemin et limiter les risques de récidive ou pire.
Hier à 12h40
Hier à 12h31
Hier à 12h36
Hier à 15h48
Elle est ou la Civilisation ?
Hier à 17h50
Donc c'est pas un problème de modérateurs du stream, ni du manque d'outil pour modérer.
Mais bel est bien un problème de la plateforme a accepter ce genre de contenu.
Hier à 13h05
J'en encore moins foi en l'espèce humaine (et mon attente n'était pas vraiment pas haute depuis très loin).
Cependant et indépendement, est-ce qu'un viewer un peu moins taré aurait vraiment faire qqch ?
J'ai essayé de cherché sur qqun pouvait porter plainte pour qq'un d'autre. Je n'ai rien trouvé de pertinant.
J'ai trouvé ce ce blog qui semble assez complet mais pas de réponse à ma question.
https://www.cabinetaci.com/coups-et-blessures-definition-conditions-sanctions/
Bien qu'il y a le coté sauséabon du voyeurisme qui se présente au départ on a quand même affaires à des adultes consentants (nononstant ce que peut convrir ou pas une curatelle dans ce cas).
Je n'ai pas vu et je n'ai certainemenet pas l'attention d'aller voir, donc je pose cette quesition en mode candide, qu'est-ce qui est différent dans là (à part la mort de qqun oui je sais je parle d'avant ça) d'une emmision qui paasait à la télé de type "Jackass" ?
Hier à 13h34
Pour Jean Pormanove, c'est vraiment de la torture en direct. JP est (dans le quelques secondes que j'ai vu) restreint de ses mouvements, et les sévices ne cessent pas même quand il leur demande d'arrêter. Ce n'est clairement pas comparable.
Hier à 13h39
Hier à 18h23
Hier à 13h47
Hier à 17h27
Modifié le 21/08/2025 à 18h13
- il était consentant.
- il était consentant mais sous emprise.
- il faisait semblant d'être consentant.
- ...
Parait aussi que la mort n'est pas en lien avec intervention d'un tiers: les causes probables du décès apparaissent d'origine médicale et/ou toxicologique. source
Bien sur on aimerait tout que la justice assigne des peines lourdes à la plateforme, aux streamers, aux abonnées pour faire un exemple, mais on sait tous que ce n'est pas comme cela que ca marche.
Hier à 21h38
Par contre, est-ce que la punition sera suffisante ...