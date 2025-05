Demander la permission des artistes « tuerait » l’industrie de l’IA, pour Nick Clegg

IA et algorithmes

En plein débat sur la régulation de l’intelligence artificielle au Royaume-Uni, l’ancien directeur des affaires publiques de Meta, Nick Clegg, a affirmé que rendre le consentement des artistes obligatoire avant le traitement de leurs données risquerait de « tuer » l’industrie de l’IA.

Alors qu’il faisait la promotion de son dernier livre, Nick Clegg, par ailleurs vice-Premier Ministre du Royaume-Uni de 2010 à 2015, a estimé que les artistes devraient avoir le droit de retirer leurs œuvres (opt out) de jeux d’entraînements.

En revanche, relaie le Times, il a déclaré impossible de demander leur consentement avant de constituer les bases de données en question :

« Je ne vois pas comment on peut demander à tout le monde d'abord. Je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner. Et d'ailleurs, si vous le faisiez en Grande-Bretagne et que personne d'autre ne le faisait, vous tueriez du jour au lendemain l'industrie de l'IA dans ce pays. »

Les propos de Nick Clegg font écho à ceux d’OpenAI, qui affirmait en mars que la course à l’IA serait « terminée » si la société ne gardait pas la possibilité d’accéder à toutes les données comme elle le souhaitait.

Ces déclarations se font alors que le Royaume-Uni débat depuis quelques mois de la manière de régir l’explosion de l’IA. En février, artistes et médias se mobilisaient pour éviter qu’une exception au droit d’auteur ne soit créée.

Dans le cadre de la négociation de la Data (Use and Access) Bill, Paul McCartney, Dua Lipa, Elton John et des centaines d’autres ont signé une nouvelle lettre ouverte en mai pour demander à ce que les sociétés d’IA rendent publics les travaux sous droits d’auteur utilisés pour entraîner leurs machines.

En France, un collectif de 450 artistes dont Jean-Michel Jarre, Étienne Daho et Yael Naim appelait il y a deux jours à un plan de sauvegarde de la création musicale humaine.