L’entreprise est ainsi connue pour ses baskets Wool Runner, son design minimaliste et un positionnement écolo. Son introduction en Bourse de 2021 lui a permis d’atteindre des sommets, avec une capitalisation atteignant 4 milliards de dollars. La chute a été brutale et rapide, non seulement pour l’action, qui vivote depuis des années sous le seuil des 10 dollars, mais aussi pour les ventes qui ont commencé à reculer dès 2022.

Les chaussures mènent vraiment à tout

Ajoutez à cela une mutinerie des actionnaires en mai 2023 contre la stratégie de diversification de l’entreprise. La plainte n’a débouché sur rien de concret (elle a finalement été rejetée en février 2026), mais la confiance était irrémédiablement brisée. Tout comme l’activité du fabricant, qui à partir de 2023 a commencé à fermer des magasins. Il ne restait plus que 4 boutiques Allbirds aux États-Unis et au Royaume-Uni fin février.

À la fin du mois dernier, l’entreprise a cédé ses actifs à American Exchange Group, une société spécialisée dans les accessoires et les licences de marque, pour la modique somme de 39 millions de dollars. Très loin des sommets boursiers d’il y a quelques années…

La coquille vide qu’est devenue Allbirds a donc décidé un pivot radical : passer des chaussures à la fourniture d’infrastructures de calcul pour l’IA ! La société, qui au passage change de nom pour devenir NewBird AI, va proposer des services de types « GPU-as-a-Service », autrement dit de la location de puissance de calcul histoire de profiter de la demande explosive actuelle.

L’action Allbirds devient un memestock

Rien à voir avec des baskets, donc. Et au passage, l’entreprise tourne le dos à ses engagements écolo. Les actionnaires vont en effet devoir se prononcer sur la suppression de toute référence à un objectif d’intérêt public en matière de protection de l’environnement… Une orientation effectivement difficile à concilier avec l’exploitation de centres de données.

Un accord avec un investisseur institutionnel (non cité) a été signé pour une ligne de financement de 50 millions de dollars, avec une finalisation attendue pour le deuxième trimestre. Au vu des prix actuels des serveurs et de la demande exponentielle en GPU, c’est presque de l’argent de poche qui ne permettra pas à NewBird d’aller très loin.

La société peut toutefois se réjouir d’avoir au moins ponctuellement trouvé de l’argent frais sur les marchés : l’annonce a en effet donné un sérieux coup d’accélérateur à l’action, qui a pris plus de 700 % à Wall Street ! Un vent spéculatif caractéristique de l’engouement autour de l’IA mais qui ne repose sur rien de tangible, faisant entrer l’action Allbirds dans la famille des memestocks (« actions mèmes »), l’équivalent boursier des memecoins du monde crypto.

L’embellie du cours risque donc de n’être que passagère, cette annonce ressemblant surtout à un coup pour grappiller l’argent fou qui circule dans l’industrie de l’IA. Dans ce domaine, Allbirds adapte à sa sauce la formule des entreprises de minage de bitcoins voulant surfer sur la hype IA et qui convertissent leurs infrastructures pour entraîner des modèles. Mais n’est-ce pas courir à sa perte ?