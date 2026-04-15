Le fabricant de chaussures Allbirds change de pied et devient… un fournisseur d’IA
Coup de pompe
Le 1er avril étant passé, on peut exclure la mauvaise blague. L’entreprise californienne Allbirds a décidé de changer de cœur de métier en devenant fournisseur d’infrastructures IA. De prime abord, rien de très surprenant au vu de la ruée vers l’or actuelle dans ce secteur. Sauf que Allbirds était depuis sa création en 2015 un fabricant de… chaussures.
Le 16 avril à 08h26
L’entreprise est ainsi connue pour ses baskets Wool Runner, son design minimaliste et un positionnement écolo. Son introduction en Bourse de 2021 lui a permis d’atteindre des sommets, avec une capitalisation atteignant 4 milliards de dollars. La chute a été brutale et rapide, non seulement pour l’action, qui vivote depuis des années sous le seuil des 10 dollars, mais aussi pour les ventes qui ont commencé à reculer dès 2022.
Les chaussures mènent vraiment à tout
Ajoutez à cela une mutinerie des actionnaires en mai 2023 contre la stratégie de diversification de l’entreprise. La plainte n’a débouché sur rien de concret (elle a finalement été rejetée en février 2026), mais la confiance était irrémédiablement brisée. Tout comme l’activité du fabricant, qui à partir de 2023 a commencé à fermer des magasins. Il ne restait plus que 4 boutiques Allbirds aux États-Unis et au Royaume-Uni fin février.
À la fin du mois dernier, l’entreprise a cédé ses actifs à American Exchange Group, une société spécialisée dans les accessoires et les licences de marque, pour la modique somme de 39 millions de dollars. Très loin des sommets boursiers d’il y a quelques années…
La coquille vide qu’est devenue Allbirds a donc décidé un pivot radical : passer des chaussures à la fourniture d’infrastructures de calcul pour l’IA ! La société, qui au passage change de nom pour devenir NewBird AI, va proposer des services de types « GPU-as-a-Service », autrement dit de la location de puissance de calcul histoire de profiter de la demande explosive actuelle.
L’action Allbirds devient un memestock
Rien à voir avec des baskets, donc. Et au passage, l’entreprise tourne le dos à ses engagements écolo. Les actionnaires vont en effet devoir se prononcer sur la suppression de toute référence à un objectif d’intérêt public en matière de protection de l’environnement… Une orientation effectivement difficile à concilier avec l’exploitation de centres de données.
Un accord avec un investisseur institutionnel (non cité) a été signé pour une ligne de financement de 50 millions de dollars, avec une finalisation attendue pour le deuxième trimestre. Au vu des prix actuels des serveurs et de la demande exponentielle en GPU, c’est presque de l’argent de poche qui ne permettra pas à NewBird d’aller très loin.
La société peut toutefois se réjouir d’avoir au moins ponctuellement trouvé de l’argent frais sur les marchés : l’annonce a en effet donné un sérieux coup d’accélérateur à l’action, qui a pris plus de 700 % à Wall Street ! Un vent spéculatif caractéristique de l’engouement autour de l’IA mais qui ne repose sur rien de tangible, faisant entrer l’action Allbirds dans la famille des memestocks (« actions mèmes »), l’équivalent boursier des memecoins du monde crypto.
L’embellie du cours risque donc de n’être que passagère, cette annonce ressemblant surtout à un coup pour grappiller l’argent fou qui circule dans l’industrie de l’IA. Dans ce domaine, Allbirds adapte à sa sauce la formule des entreprises de minage de bitcoins voulant surfer sur la hype IA et qui convertissent leurs infrastructures pour entraîner des modèles. Mais n’est-ce pas courir à sa perte ?
Commentaires (23)
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Aujourd'hui à 08h41
-Avec ou sans supplément IA?"
Aujourd'hui à 09h10
Ah ça les actionnaires vont prendre leur pied, on s'en lace pas. Mais dans une semelle ils risquent de refaire un pas en arrière. 🤪
Aujourd'hui à 14h10
Aujourd'hui à 09h26
Pour imager, vous auriez pu mettre un graphe de son action :
https://www.zonebourse.com/cours/action/ALLBIRDS-INC-128898696/
L'action a démarré à 424 pour tomber à 3 !
Aujourd'hui à 17h48
Aujourd'hui à 09h29
Aujourd'hui à 09h32
Aujourd'hui à 09h35
Aujourd'hui à 10h20
Je ne pense pas que cette formulation soit correcte. En effet, cela ne correspond pas à des émissions d'actions par la société, uniquement des reventes sur le marché secondaire. Ce sont donc les actionnaires qui avaient acheté leurs actions à moins de 10$ qui ont fait un beau bénéfice, pas l'entreprise.
Aujourd'hui à 12h36
Et aussi les actionnaires qui ont acheté au plus bas.
Aujourd'hui à 21h01
Comme tu le dis, ce sont les actionnaires qui ont vendu qui ont reçu de l'agent frais.
Aujourd'hui à 10h24
Amha ce n'est clairement que du vent, qui va juste permettre au fond et certains actionnaires de s'en mettre plein les poches avant que tout ne se casse la figure.
Parce que 50M€... c'est complètement ridicule comme ligne de financement pour une entreprise qui part de rien dans le secteur.
Aujourd'hui à 10h36
Aujourd'hui à 10h53
Aujourd'hui à 17h05
Aujourd'hui à 18h09
Aujourd'hui à 11h31
Et dans une boîte qui ne produit plus rien, et ne fournit encore aucun service.
GG j'ai envie de dire, et d'ici à ce que la SEC se bouge le fion pour le délit d'initier derrière. Quid des prochaines sociétés qui vont faire le même genre d'annonces avant de partir avec la caisse ?
Aujourd'hui à 17h45
Aujourd'hui à 11h46
Aujourd'hui à 15h12
Ce qui ne serait pas trop déconnant par rapport à un fabricant de chaussures avec un côté écologique qui passe du jour au lendemain à de la vente de puissance de calcul pour l'IA.
Aujourd'hui à 22h38
Comme ils ont vu que les associations de produit WTF marchaient bien, ils ont maintenant eu l'idée de mettre ensemble l'abonnement pour de la vidéo à la demande et l'abonnement pour la livraison gratuite.
Nous ne savons rien du cheminement de notre fabricant de chaussures. Il y a peut-être aussi une raison logique.
Aujourd'hui à 16h39
Et quand un de leurs client leur dira "mais ... c'est codé avec les pieds !!!!" ils pourront répondre "bah ... oui, évidemment".
Aujourd'hui à 17h03