Article mis à jour le 3 avril avec les précisions du rédacteur en chef de Presse-Citron

À en croire Maisons & Travaux, il est « désormais interdit d’ouvrir ses fenêtres entre 11 h et 16 h en mars », mais également « désormais interdit d’étendre son linge dehors entre 10 h et 15 h en mars ».

De façon très « putaclic », ces articles ne mentionnent la soi-disant « interdiction » que dans leurs seuls titres. Le premier se borne en effet à préciser que, « selon un article de La Chaîne Météo, ouvrir ses fenêtres pourrait devenir plus problématique qu’on ne le pense en cette saison, notamment pour une certaine partie de la population », sans pour autant mentionner le lien de l’article qu’il cite pourtant comme source.

Le second précise quant à lui qu’ « avec l’arrivée du printemps, les experts conseillent d’éviter de faire sécher son linge dehors aux heures les plus ensoleillées », sans que l’on comprenne donc pourquoi cela serait « interdit », comme l’indique le titre.

Là encore, l’article ne fournit pas le lien vers sa source, se contentant de la mention « selon un article du site Her ». Il pourrait s’agir d’une reprise « hallucinée » par IA générative (GenAI) d’un article paru deux jours plus tôt sur le site du magazine Elle (« Her », en anglais).

« Interdiction d’ouvrir ses fenêtres entre 11 et 16 h », confirme Melty, qui ne mentionne cela dit ni La Chaine Météo, ni Maison & Travaux, ni aucune autre source. « La Chaîne Météo alerte : il est interdit (et dangereux) d’ouvrir ses fenêtres entre 11 h et 16 h en mars, voici pourquoi », surenchérit Pleine Vie. Étrangement, ce dernier renvoie à l’article de Maisons & Travaux, et pas à celui de La Chaîne Météo qu’il mentionne pourtant dans ses titre et chapô, ainsi que dans l’introduction de son article.

Intitulé « Allergies aux pollens : à quel moment ouvrir ses fenêtres sans aggraver ses symptômes ? », l’article de La Chaîne Météo, publié le 7 mars, expliquait certes que « lorsque les pollens envahissent l’atmosphère, ouvrir ses fenêtres peut aussi faire entrer les allergènes dans la maison », mais sans bien évidemment mentionner quelque « interdiction » que ce soit, ni que cela serait « dangereux ».

Il précisait que le matin, la rosée plaque les grains de pollen au sol, alors qu’a contrario, « les concentrations les plus élevées sont souvent observées entre 11 h et 16 h », ce pourquoi « les allergiques ont donc intérêt à éviter d’aérer à ce moment de la journée, surtout par temps chaud et sec ». En fin d’après-midi, lorsque la température baisse après le coucher du soleil, des « douches de pollens » les font retomber au sol entre 18 et 22 h, « il est donc préférable d’attendre plus tard dans la soirée pour ouvrir vos fenêtres ».

Maisons & Travaux, Melty et Pleine Vie font partie de la quinzaine des 80 sites web du groupe Reworld Media (qui se présente comme « le 1er groupe média thématique français, le 3e groupe média sur le web en audience ») que nous avons identifiés comme étant « en tout ou partie générés par IA ».

À défaut de pouvoir, faute de temps, vérifier l’ensemble de ses 80 sites web, nous avions en effet découvert que plusieurs des sites de Reworld avaient publié plusieurs articles « hallucinant » (à tort) que des crèches acceptent des poupées « reborn » (hyperréalistes) au détriment de bébés humains, ou bien encore illustrés par de nombreuses images de bras cassés coupés, ce qu’aucun journaliste ou rédacteur humain ne saurait a priori publier ni valider.

Occasion de rappeler que Next a aussi développé et rendu publique une extension web (gratuite) pour les navigateurs basés sur Chrome et Firefox permettant à ses utilisateurs d’être alertés lorsqu’ils consultent un site d’infos « en tout ou partie générées par IA », et donc a priori « prompts » (!-) à relayer de telles « hallucinations » générées par IA.

« Pourquoi de plus en plus de mairies interdisent d’ouvrir les fenêtres »

L’article de Maisons & Travaux au sujet de cette soi-disant « interdiction » a depuis été repris par Biba et Presse-Citron. Si le premier appartient lui aussi au groupe Reworld, il ne fait pas partie de notre base de données de sites GenAI. Presse-Citron non plus, qui appartient quant à lui au groupe Keleops (01net, Journal du Geek, iPhon.fr).

À défaut de savoir s’ils avaient été « en tout ou partie générés par IA », les titres de ces deux articles ont depuis été (discrètement) modifiés de sorte d’en retirer le terme « interdit », indice laissant supposer que des êtres humains veillent potentiellement au grain, afin de corriger, a posteriori, ceux qui seraient fallacieux, voire mensongers.

Initialement intitulé « Pourquoi il est interdit d’ouvrir ses fenêtres entre 11 h et 16 h », l’article de Biba a en effet depuis remplacé « interdit » par « très déconseillé ». Celui de Presse-Citron, « Pourquoi il sera totalement interdit d’ouvrir ses fenêtres entre 11 h à 16 h en avril ? », a quant à lui depuis substitué « il sera totalement interdit » par « il faut absolument éviter ».

Contacté, Romain Vitt, rédacteur en chef de Presse-Citron, reconnaît « des incohérences dans l’article », mais qui relèvent d’« erreurs humaines, et qui ne sont pas liées à l’utilisation de l’intelligence artificielle » : « nous avons une politique stricte, on utilise des outils, développés en interne, qui en aucun cas ne permettent de rédiger des contenus à la place des humains », précise-t-il.

Letribunaldunet.fr, dont l’article, qui mentionne lui aussi La Chaîne Météo comme source, était initialement intitulé « Fenêtres interdites 11 h-16 h en mars : la raison choque » (comme le démontre le titre de l’archive consultable sur la Wayback Machine) l’a quant à lui depuis retitré « C’est officiel : aérer votre maison à ce moment précis en mars peut vous envoyer aux urgences ». Il n’en fait pas moins partie, lui aussi, des sites d’infos que nous avons identifiés comme étant « en tout ou partie générés par IA ».

Poussant le bouchon un cran plus loin, L’energeek (qui fait partie du groupe Economie Matin – lepoolpresse.fr, que nous avions épinglé dans une précédente enquête pour son recours massif à la GenAI : « Le directeur pédagogique d’une école de journalisme génère ses articles par IA), citant lui aussi l’article de Maisons & Travaux, va pour sa part jusqu’à titrer : « Pourquoi de plus en plus de mairies interdisent d’ouvrir les fenêtres entre 11 h et 16 h en mars : les allergologues confirment le danger ». Sans, bien évidemment, mentionner les mairies qui l’auraient interdit, non plus qu’aucun allergologue.

Des dizaines de sites d’info GenAI relaient l’info hallucinée de Maisons & Travaux