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« Il est désormais interdit d’ouvrir ses fenêtres » : Reworld hallucine (encore) une infox

La Reworld Company des Guignols de l'info

« Il est désormais interdit d’ouvrir ses fenêtres » : Reworld hallucine (encore) une infox

Illustration : Flock

Réagissant à l’arrivée du printemps, et donc au retour des pollens, un quarteron de sites d’infos « en tout ou partie générés par IA » du groupe Reworld Media ont relayé le fait qu’il serait « interdit » d’ouvrir ses fenêtres, pour se prémunir des allergies. Une information « hallucinée » par IA qui a depuis été reprise par des dizaines d’autres sites d’infos… eux aussi générés par IA.

Le 02 avril à 11h23

Article mis à jour le 3 avril avec les précisions du rédacteur en chef de Presse-Citron

À en croire Maisons & Travaux, il est « désormais interdit d’ouvrir ses fenêtres entre 11 h et 16 h en mars », mais également « désormais interdit d’étendre son linge dehors entre 10 h et 15 h en mars ».

De façon très « putaclic », ces articles ne mentionnent la soi-disant « interdiction » que dans leurs seuls titres. Le premier se borne en effet à préciser que, « selon un article de La Chaîne Météo, ouvrir ses fenêtres pourrait devenir plus problématique qu’on ne le pense en cette saison, notamment pour une certaine partie de la population », sans pour autant mentionner le lien de l’article qu’il cite pourtant comme source.

Le second précise quant à lui qu’ « avec l’arrivée du printemps, les experts conseillent d’éviter de faire sécher son linge dehors aux heures les plus ensoleillées », sans que l’on comprenne donc pourquoi cela serait « interdit », comme l’indique le titre.

Là encore, l’article ne fournit pas le lien vers sa source, se contentant de la mention « selon un article du site Her ». Il pourrait s’agir d’une reprise « hallucinée » par IA générative (GenAI) d’un article paru deux jours plus tôt sur le site du magazine Elle (« Her », en anglais).

« Interdiction d’ouvrir ses fenêtres entre 11 et 16 h », confirme Melty, qui ne mentionne cela dit ni La Chaine Météo, ni Maison & Travaux, ni aucune autre source. « La Chaîne Météo alerte : il est interdit (et dangereux) d’ouvrir ses fenêtres entre 11 h et 16 h en mars, voici pourquoi », surenchérit Pleine Vie. Étrangement, ce dernier renvoie à l’article de Maisons & Travaux, et pas à celui de La Chaîne Météo qu’il mentionne pourtant dans ses titre et chapô, ainsi que dans l’introduction de son article.

Intitulé « Allergies aux pollens : à quel moment ouvrir ses fenêtres sans aggraver ses symptômes ? », l’article de La Chaîne Météo, publié le 7 mars, expliquait certes que « lorsque les pollens envahissent l’atmosphère, ouvrir ses fenêtres peut aussi faire entrer les allergènes dans la maison », mais sans bien évidemment mentionner quelque « interdiction » que ce soit, ni que cela serait « dangereux ».

Il précisait que le matin, la rosée plaque les grains de pollen au sol, alors qu’a contrario, « les concentrations les plus élevées sont souvent observées entre 11 h et 16 h », ce pourquoi « les allergiques ont donc intérêt à éviter d’aérer à ce moment de la journée, surtout par temps chaud et sec ». En fin d’après-midi, lorsque la température baisse après le coucher du soleil, des « douches de pollens » les font retomber au sol entre 18 et 22 h, « il est donc préférable d’attendre plus tard dans la soirée pour ouvrir vos fenêtres ».

Maisons & Travaux, Melty et Pleine Vie font partie de la quinzaine des 80 sites web du groupe Reworld Media (qui se présente comme « le 1er groupe média thématique français, le 3e groupe média sur le web en audience ») que nous avons identifiés comme étant « en tout ou partie générés par IA ».

À défaut de pouvoir, faute de temps, vérifier l’ensemble de ses 80 sites web, nous avions en effet découvert que plusieurs des sites de Reworld avaient publié plusieurs articles « hallucinant » (à tort) que des crèches acceptent des poupées « reborn » (hyperréalistes) au détriment de bébés humains, ou bien encore illustrés par de nombreuses images de bras cassés coupés, ce qu’aucun journaliste ou rédacteur humain ne saurait a priori publier ni valider.

Occasion de rappeler que Next a aussi développé et rendu publique une extension web (gratuite) pour les navigateurs basés sur Chrome et Firefox permettant à ses utilisateurs d’être alertés lorsqu’ils consultent un site d’infos « en tout ou partie générées par IA », et donc a priori « prompts » (!-) à relayer de telles « hallucinations » générées par IA.

« Pourquoi de plus en plus de mairies interdisent d’ouvrir les fenêtres »

L’article de Maisons & Travaux au sujet de cette soi-disant « interdiction » a depuis été repris par Biba et Presse-Citron. Si le premier appartient lui aussi au groupe Reworld, il ne fait pas partie de notre base de données de sites GenAI. Presse-Citron non plus, qui appartient quant à lui au groupe Keleops (01net, Journal du Geek, iPhon.fr).

À défaut de savoir s’ils avaient été « en tout ou partie générés par IA », les titres de ces deux articles ont depuis été (discrètement) modifiés de sorte d’en retirer le terme « interdit », indice laissant supposer que des êtres humains veillent potentiellement au grain, afin de corriger, a posteriori, ceux qui seraient fallacieux, voire mensongers.

Initialement intitulé « Pourquoi il est interdit d’ouvrir ses fenêtres entre 11 h et 16 h », l’article de Biba a en effet depuis remplacé « interdit » par « très déconseillé ». Celui de Presse-Citron, « Pourquoi il sera totalement interdit d’ouvrir ses fenêtres entre 11 h à 16 h en avril ? », a quant à lui depuis substitué « il sera totalement interdit » par « il faut absolument éviter ».

Contacté, Romain Vitt, rédacteur en chef de Presse-Citron, reconnaît « des incohérences dans l’article », mais qui relèvent d’« erreurs humaines, et qui ne sont pas liées à l’utilisation de l’intelligence artificielle » : « nous avons une politique stricte, on utilise des outils, développés en interne, qui en aucun cas ne permettent de rédiger des contenus à la place des humains », précise-t-il.

Letribunaldunet.fr, dont l’article, qui mentionne lui aussi La Chaîne Météo comme source, était initialement intitulé « Fenêtres interdites 11 h-16 h en mars : la raison choque » (comme le démontre le titre de l’archive consultable sur la Wayback Machine) l’a quant à lui depuis retitré « C’est officiel : aérer votre maison à ce moment précis en mars peut vous envoyer aux urgences ». Il n’en fait pas moins partie, lui aussi, des sites d’infos que nous avons identifiés comme étant « en tout ou partie générés par IA ».

Poussant le bouchon un cran plus loin, L’energeek (qui fait partie du groupe Economie Matin – lepoolpresse.fr, que nous avions épinglé dans une précédente enquête pour son recours massif à la GenAI : « Le directeur pédagogique d’une école de journalisme génère ses articles par IA), citant lui aussi l’article de Maisons & Travaux, va pour sa part jusqu’à titrer : « Pourquoi de plus en plus de mairies interdisent d’ouvrir les fenêtres entre 11 h et 16 h en mars : les allergologues confirment le danger ». Sans, bien évidemment, mentionner les mairies qui l’auraient interdit, non plus qu’aucun allergologue.

Des dizaines de sites d’info GenAI relaient l’info hallucinée de Maisons & Travaux

Il reste 37% de l'article à découvrir.

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Commentaires (36)

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avec nos 700 journalistes
aucun contenu n’est publié automatiquement, même les contenus publiés la nuit
Je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer 😅
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Ses 700 « journAlIstes »…
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JournAIste me plait bien, prononcé Journailliste. :D
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Peut-être qu'ils ne savent juste pas lire...
Ils publient donc n'importe quoi... 😅
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Moi je m'interdit toute l'année d'ouvrir des fenêtres pour charger ces sites poubelles.
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J'ai hâte de voir les résultats d'une campagne qui conseille de s'enfoncer une ventouse à chiottes dans le cul pour lutter contre la constipation.
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Ouais mais c'est pas pareil là :D
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La banane c'est justement ce que tu veux retirer avec la ventouse !
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topsante.com appartient à Reworld…
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Il me semblait aussi, mince ! 😁
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Est ce que certains articles de Next ont été repris de la sorte ? Une petite série d'article pour pièger les sites généré par IA serait fun :-) Reste à trouver le sujet ;-)
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Je rêve qu'un jour des petits malins arrivent à "hacker" leur système et leur fasse diffuser du contenu vraiment problématique tombant sous le coup de la loi. Ca leur apprendrait une bonne lecon.
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"Panneaux solaires : 130% de rendement quantique atteint grâce au Molybdène et au dédoublement singulet". Y'a pas que la personne qui passe à travers la fenêtre qui est pépite :D :mdr2:
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C'est peut être les fenêtres de navigateur qu'il est interdit d'ouvrir ? En tout cas sur les sites de reworld ? :francais:
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J'attends Flock sur cette news :inpactitude2:
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Faut que je regarde s'il n'y a pas moyen de virer tout cette sphère par blocklist, dans les résultats des moteurs de recherches entre autre.
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Y a ce genre de choses :
github.com GitHub
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Intéressant, je garde sous le coude, merci !
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Ajouté sur mon pi-hole à la maison. Merci :love:
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Tant qu'à faire, pourquoi la CPAM ne demande pas le blocage DNS de tous ces sites au titre de la protection de la santé mentale ?
C'est certes contournable, mais ça suffirait à protéger les personnes les plus fragiles (disons les moins futées pour être poli).
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Mais comment ferait macron et tant d’autres sans le site internet de X et de CNews…
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Dommage collatéral acceptable.
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Le pire c'est que Google News est rempli de ces sites/articles. Google ne risque pas de s'en plaindre mais je rappel qu'il font casquer les éditeurs pour du contenu affiché sur leur page et qu'on fini par se retrouver avec ça.
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mais je rappel qu'il font casquer les éditeurs pour du contenu affiché sur leur page
Première fois que je lis ça, une source pour appuyer l'affirmation ?
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Arf, parlé trop vite, c'est le contraire avec les droits voisins.
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C'est bien ce qu'il me semblait. :yes:
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C’est parfait la citation de Jérémy Parola 👌
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hum, ne pouvant accéder aux liens des articles référencés, il y a une information que je n'arrive pas à voir et qui a son importance.
Les articles ont été publiés quand, avant la date d'hier ou aujourd'hui ?

hum ... car... vous voyez... hier .... on était le 1er avril ....:transpi:
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En suivant le premier lien de l'article, la page de Maison et Travaux montre que cela a été mis en ligne le 22 mars, donc ce n'est pas un poisson d'avril :non:
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Les meilleurs poissons d'avril sont parfaitement préparés et sortis en avance.
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A quand ce « média » dans votre block list ? 😜😜😜😜 à force..
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C'est juste une mauvaise traduction d'un forum de linuxiens... 😅
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Je ne m'était pas trop intéressé à la marque, mais ouah, elle derrière énormément de truc. Même ZDnet (France) :o

Ceci peut expliquer un peu une évolution de ces dernières années.

Je suis sur les fesses (ouf, j'étais assis ^^)
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Quand on ouvre EDGE on n'a que des infos comme ça et depuis des années... Comme j'utilisais ça dans mon ancien taf, je n'y prête plus garde depuis des années
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Quand je pense que le magazine centenaire "Science et Vie" est tombé chez eux il y a qques années... Je comprends pourquoi les, vrais, journalistes sont partis chez Epsiloon