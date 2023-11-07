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DLSS 5 : la polémique s’emballe, les joueurs ont « complètement tort » lâche Jensen Huang

Vite, du popcorn !

DLSS 5 : la polémique s’emballe, les joueurs ont « complètement tort » lâche Jensen Huang

Illustration : Flock

Jensen Huang répond à sa manière aux critiques des joueurs sur DLSS 5, affirmant qu’ils « ont complètement tort »… ambiance. Des développeurs se plaignent aussi d’avoir découvert DLSS 5 durant la GTC… alors que leurs studios sont cités comme partenaires de NVIDIA. Ubisoft va même jusqu’à publier un mème sur DLSS 5 et à le supprimer. Une FAQ permet enfin d’en apprendre un peu plus sur DLSS 5.

Le 19 mars à 14h21

Lors de la GTC de cette semaine, NVIDIA a présenté la version 5 de son Deep Learning Super Sampling, plus connu sous l’acronyme DLSS. La promesse : « transformer la fidélité visuelle dans les jeux » et passer à un rendu photoréaliste.

Rapidement, sur les réseaux sociaux, les retours oscillaient entre grogne et moqueries. NVIDIA avait dans la foulée publié un commentaire pour tenter de calmer la situation en rappelant que « les développeurs des jeux disposent d’un contrôle artistique complet et précis sur les effets DLSS 5 ». Bethesda aussi était monté au créneau, ajoutant que « les joueurs pourront activer ou désactiver » les modifications apportées par DLSS 5.

Bis repetita : DLSS 5 « ne modifie en rien le contrôle artistique »

Dans une session de questions/réponses, Jensen Huang est revenu sur cette polémique, comme le rapporte Tomshardware.com. Bonne ambiance dès le début de l’entretien sur la question des critiques : « Eh bien, tout d’abord, ils ont complètement tort », lâche le patron de NVIDIA.

Il reste 70% de l'article à découvrir.

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Commentaires (32)

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" L’immersion, c’est donner l’impression que le monde est réel."

Ils devraient retourner jouer à Minecraft 😗
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Le client a toujours raison.
Les joueurs ont tort.
Les joueurs ne sont donc pas des clients.
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"You're doing it wrong."
--
un milliardaire, quelque-part.

(un gif de Steve Jobs aurait été cool)
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Pour compléter il sont des vaches à laits
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Ivre de pression boursière, il glisse sur un slop.
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Jensen est dans son rôle. Ça fait quelques années que NVIDIA est full IA et qu'ils s'en tapent un peu des cartes graphiques. Donc le mieux qu'il puisse faire, c'est d'essayer de montrer des avantages de l'IA pour le jeu. Et vu que ça tournait sur une machine avec deux 5090, c'est de toute façon hors de prix et j'imagine que ça sera pour tourner quasi uniquement sur GFN.
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Honnêtement, ce que j'ai vu censément DLLS5, ça sentat l'inspiration p0rn ...
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D’autres suivront évidemment.
Vivement Pong.
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Si tu commences à critiquer tes clients, ne t’étonnes pas si à un moment ils ont plus envie d’être tes clients.
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Je ne suis pas sûr que ça l’ennuierait : le marché de l'IA est tellement plus lucratif !
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A court terme oui, pour le reste l'avenir nous dira si c'est un bon calcul
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À long terme, nous sommes tous morts.
Keynes
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Enfin une prédiction réaliste et vérifiable !

(quoique, avec la transcendance et tout le délire transhumaniste...)
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Au delà de la polémique sur le rendu, le truc surprenant avec ce DLSS est qu’il faut apparemment deux cartes graphiques pour le faire tourner alors que l’intérêt jusqu’à présent était de permettre d’améliorer les performances à carte graphique égale…
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ils ont surement pris l'habitude des clients qui achète des cartes à 5 chiffres
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De toute façon, d'ici quelques mois, un gamer devra vendre un rein, ouvrir un crédit conso au max et bouffer des pates pour s'acheter une configuration... bas de gamme.
Alors le DLSS 5 cela sera réservé aux très riches ou aux agents IA...
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Alors le DLSS 5 cela sera réservé aux très riches ou aux agents IA...
Ou à un abo GeForce Now et ainsi en profiter pour beaucoup moins cher.
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Vu le pourcentage de joueurs sur Steam qui possèdent une 5090, je ne pense pas qu'il y ait un marché pour le DLSS5 tel que montré. Par contre, faire une démo de génération I.A. temps réel sur des jeux, ça peut parler aux investisseurs.

Côté joueurs il est probable que DLSS5 s'adressent d'abord aux utilisateurs premium de GeForce Now, car si la technologie fait baver les joueurs, ceux-ci finiront pas passer par les services de straming jeu plutôt que par l'achat de matériel.

Alors bon, il y aura des riches avec des pc's ayant une conso de DeLorean en route pour la semaine passée, mais dans l'ensemble je n'ai pas l'impression que le pc gamer soit considéré comme un marché où NVIDIA désire encore progresser.
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Et je pense que si l'IA s'effondre, les datacenters seront orêts à basculer en fermes GFN
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Et je pense que si l'IA s'effondre, les datacenters seront orêts à basculer en fermes GFN
Quelques un peut être, mais je doute que l'ensemble rentabilise ces investissements colossaux.
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Ce sera surtout un moment étrange où le marché sera saturé par du matériel d'inférence de seconde main dont la valeur se sera effondrée. Les centres de calcule de l'I.A. seront à l'abandon dans l'attente d'une reprise et on débattra de ce qu'il faut faire des vieilles centrales nucléaires qu'on aura relancé pour alimenter ces centres de calcule.
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Vu la proportion d'électricité encore produite à partir d'énergie fossile, ça ne sera pas difficile de trouver une utilité aux centrales nucléaire relancé, ça serait même un des rare effet collatéraux positifs ...

Pour le matériel par contre, je n'y crois pas des masses : les cartes sont tellement chargées qu'elles ont des durées de vie très réduite (2-3 ans d'après ce que j'entends).
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Ce sera surtout un moment étrange où le marché sera saturé par du matériel d'inférence de seconde main dont la valeur se sera effondrée. Les centres de calcule de l'I.A. seront à l'abandon dans l'attente d'une reprise et on débattra de ce qu'il faut faire des vieilles centrales nucléaires qu'on aura relancé pour alimenter ces centres de calcule.

On retournera à la mine ¯\_(ツ)_/¯
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On ne voit déjà pas comment rentabiliser avec l'IA ... Au moins ce sera toujours quelque chose en rentrée d'argent.
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Alors justement, est ce que Jensen essaie de ne pas perdre la course au composant le plus cher? Il voit les prix de la RAM augmentés et se dit "wow wow wow, attendez les gars, je vais sortir un nouveau GPU qui va remettre les choses au clair" :D
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Vraiment, je ne suis pas assez gamer pour apprécier toutes ces technologies. 3 écrans 4K, 144 Hz, utiliser du raytracing juste pour avoir de l'eau ultra réaliste et DLSS pour avoir des textures de peau ultra réaliste, je comprends que les pc gamers haut gamme tout compris coûte entre 3 et 5 SMIC.
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Vite, du popcorn ! :yes::mad2:
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Et sur du retro gaming ? Ca donne quoi ??? (je retourne jouer à Super Metroid, ou à Zelda, a link to the past :D)
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Sur Link's awakening : avant et après DLSS 5.
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ça marche même sur les dessins animés: exemple
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Mince, ça ressemble furieusement à un de mes collègues!
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De plus en plus content de mon récent achat de la PS5 Pro en promotion. Entre le PSSR2 qui vient de sortir et la promotion (quand les prix de la RAM et des SSDs continuent de grimper), j'ai presque l'impression d'avoir un sens des affaires.

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