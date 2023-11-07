Lors de la GTC de cette semaine, NVIDIA a présenté la version 5 de son Deep Learning Super Sampling, plus connu sous l’acronyme DLSS. La promesse : « transformer la fidélité visuelle dans les jeux » et passer à un rendu photoréaliste.

Rapidement, sur les réseaux sociaux, les retours oscillaient entre grogne et moqueries. NVIDIA avait dans la foulée publié un commentaire pour tenter de calmer la situation en rappelant que « les développeurs des jeux disposent d’un contrôle artistique complet et précis sur les effets DLSS 5 ». Bethesda aussi était monté au créneau, ajoutant que « les joueurs pourront activer ou désactiver » les modifications apportées par DLSS 5.

Bis repetita : DLSS 5 « ne modifie en rien le contrôle artistique »

Dans une session de questions/réponses, Jensen Huang est revenu sur cette polémique, comme le rapporte Tomshardware.com. Bonne ambiance dès le début de l’entretien sur la question des critiques : « Eh bien, tout d’abord, ils ont complètement tort », lâche le patron de NVIDIA.