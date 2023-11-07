DLSS 5 : la polémique s’emballe, les joueurs ont « complètement tort » lâche Jensen Huang
Vite, du popcorn !
Jensen Huang répond à sa manière aux critiques des joueurs sur DLSS 5, affirmant qu’ils « ont complètement tort »… ambiance. Des développeurs se plaignent aussi d’avoir découvert DLSS 5 durant la GTC… alors que leurs studios sont cités comme partenaires de NVIDIA. Ubisoft va même jusqu’à publier un mème sur DLSS 5 et à le supprimer. Une FAQ permet enfin d’en apprendre un peu plus sur DLSS 5.
Le 19 mars à 14h21
Lors de la GTC de cette semaine, NVIDIA a présenté la version 5 de son Deep Learning Super Sampling, plus connu sous l’acronyme DLSS. La promesse : « transformer la fidélité visuelle dans les jeux » et passer à un rendu photoréaliste.
Rapidement, sur les réseaux sociaux, les retours oscillaient entre grogne et moqueries. NVIDIA avait dans la foulée publié un commentaire pour tenter de calmer la situation en rappelant que « les développeurs des jeux disposent d’un contrôle artistique complet et précis sur les effets DLSS 5 ». Bethesda aussi était monté au créneau, ajoutant que « les joueurs pourront activer ou désactiver » les modifications apportées par DLSS 5.
Bis repetita : DLSS 5 « ne modifie en rien le contrôle artistique »
Dans une session de questions/réponses, Jensen Huang est revenu sur cette polémique, comme le rapporte Tomshardware.com. Bonne ambiance dès le début de l’entretien sur la question des critiques : « Eh bien, tout d’abord, ils ont complètement tort », lâche le patron de NVIDIA.
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DLSS 5 : la FAQ de NVIDIA, la démo tournait sur… deux RTX 5090
Hier à 14h41
Ils devraient retourner jouer à Minecraft 😗
Hier à 15h01
Les joueurs ont tort.
Les joueurs ne sont donc pas des clients.
Hier à 15h15
--
un milliardaire, quelque-part.
(un gif de Steve Jobs aurait été cool)
Hier à 15h19
Hier à 15h13
Hier à 15h18
Hier à 15h26
Hier à 15h49
Hier à 16h35
Hier à 18h04
Hier à 18h16
Hier à 18h21
Modifié le 19/03/2026 à 18h53
(quoique, avec la transcendance et tout le délire transhumaniste...)
Hier à 17h45
Hier à 18h00
Hier à 18h23
Alors le DLSS 5 cela sera réservé aux très riches ou aux agents IA...
Hier à 18h54
Hier à 19h13
Côté joueurs il est probable que DLSS5 s'adressent d'abord aux utilisateurs premium de GeForce Now, car si la technologie fait baver les joueurs, ceux-ci finiront pas passer par les services de straming jeu plutôt que par l'achat de matériel.
Alors bon, il y aura des riches avec des pc's ayant une conso de DeLorean en route pour la semaine passée, mais dans l'ensemble je n'ai pas l'impression que le pc gamer soit considéré comme un marché où NVIDIA désire encore progresser.
Hier à 20h59
Aujourd'hui à 08h06
Aujourd'hui à 08h27
Aujourd'hui à 11h44
Pour le matériel par contre, je n'y crois pas des masses : les cartes sont tellement chargées qu'elles ont des durées de vie très réduite (2-3 ans d'après ce que j'entends).
Modifié le 20/03/2026 à 11h52
On retournera à la mine ¯\_(ツ)_/¯
Aujourd'hui à 09h42
Aujourd'hui à 11h27
Aujourd'hui à 08h17
Aujourd'hui à 08h23
Aujourd'hui à 08h27
Aujourd'hui à 08h47
Aujourd'hui à 09h34
Aujourd'hui à 09h42
Aujourd'hui à 11h29