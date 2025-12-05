Netflix va racheter Warner Bros, ses studios et HBO Max pour 83 milliards de dollars

Netflix, qui développe depuis quinze ans son portefeuille de droits d'exploitation, s'apprête à franchir un cap : le géant du streaming a en effet confirmé vendredi la signature d'un accord avec Warner Bros Discovery. Il prévoit l'acquisition de la totalité du studio hollywoodien et de ses licences emblématiques, ainsi que de son service de streaming HBO Max, pour une valorisation totale de 82,7 milliards de dollars.

Un immense catalogue

Au terme de l'opération, qui devrait être bouclée au troisième trimestre 2026, Netflix détiendra les droits d'une longue liste de licences de premier plan, déclinées aussi bien en télévision qu'au cinéma, en parcs à thèmes ou en jeux vidéo. Dans le lot figurent notamment The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, l'univers DC, la franchise Harry Potter, Friends ou Citizen Kane... une longue liste de créations dont les droits viendront enrichir le catalogue développé en propre par Netflix.

L'acquisition se fait sur la base d'un montant de 27,75 dollars par action Warner Bros Discovery, dont 23,25 dollars en cash et le reste en actions Netflix.

Netflix indique que les studios Warner ont vocation à poursuivre leurs activités, et donc à développer des œuvres pour la télévision ou le cinéma. HBO et HBO Max sont également maintenus (au moins pour l'instant), dans la mesure où ils proposent une offre « complémentaire et attrayante pour les consommateurs ».

Pour Netflix, ce rapprochement se traduira par une amélioration de la qualité perçue par ses abonnés, notamment grâce à l'enrichissement de son offre avec les différents catalogues Warner. D'un point de vue plus opérationnel, l'entreprise dit également s'attendre à l'équivalent de 2 à 3 milliards de dollars par an en synergies, sans préciser l'éventuel impact en matière d'effectifs salariés.

Une opération complexe

Le plan se déroulera-t-il sans accroc ? Si les deux parties prenantes sont tombées d'accord, le succès de l'opération est conditionné à la réussite de quelques étapes clés. Warner Bros Discovery, issue de la fusion entre WarnerMedia et Discovery en 2022, doit d'abord boucler son processus de scission, annoncé en juin dernier. Ce dernier prévoit pour mémoire de scinder le groupe en deux, avec d'un côté les chaînes de télévision, et de l'autre les activités de studio désormais en passe de basculer chez Netflix.

La transaction devra également recueillir l'assentiment des autorités de la concurrence aux États-Unis, ce qui reviendra vraisemblablement à obtenir l'aval de la Maison-Blanche. Or sur ce point, la concurrence fourbit déjà ses armes, à l'image de Paramount, qui souhaitait de son côté racheter l'intégralité des activités de Warner. Le groupe dirigé par David Ellison (fils de Larry, patron d'Oracle) a laissé fuiter au Wall Street Journal la teneur de certains courriers adressés aux conseils de Warner et arguant que le rachat par Netflix créerait une situation problématique d'un point de vue antitrust.

Rappelons qu'en France, Netflix a récemment passé un accord de diffusion avec le groupe TF1.