Netflix va racheter Warner Bros, ses studios et HBO Max pour 83 milliards de dollars

Netflix et Warner Bros ont annoncé vendredi la signature d'un accord selon les termes duquel le géant du streaming va racheter l'intégralité des studios de cinéma et de télévision, ainsi que le service HBO Max, pour une enveloppe globale de près de 83 milliards de dollars.

Le 05 décembre à 14h56

Commentaires (18)

votre avatar
La vache ! J'hésite à me demander si Netflix est devenu si gros et puissant, ou si c'est Warner et HBO qui se sont méchamment affaiblis.

Un peu comme Amazon et la MGM.
votre avatar
C'est là où on voit la qualité des dirigeants de Warner et HBO, ils auraient pu être à la place de Netflix, mais ils ont préféré continuer de faire comme d'habitude. Le pire c'est qu'ils vont avoir un bonus pour la vente, et les employés "de base" en doublon se débrouilleront.
J'en ai un peu marre que l'incompétence soit récompensée.
votre avatar
et dans 2 mois :

"dans le but de vous produire un service de qualité constante, nous sommes contraint d'un peu augmenter nos tarifs. votre abonnement Netflix Basic™ va donc passer de 5,99€ à 59,99€, avec ce simple changement de virgule, vous n'avez rien à faire, tout est automatique.*

*si vous voulez refuser la petite augmentation de tarif de rien du tout, vous êtes vraiment pas gentils, mais veuillez cliquer ici"
votre avatar
Depuis la grande fragmentation de l'offre, je ne suis plus abonné à aucun service de streaming. Maintenant qu'il faut faire rentrer du cash et avec la consolidation de l'offre, on va peut-être retrouver une offre plus complète sur Netflix, mais à quel prix ?
votre avatar
ça faisait longtemps !

tu ne l’abandonnera jamais ?
votre avatar
Déjà il y a quelques jours on a eu le droit à la suppression de la fonction cast dans le but d’améliorer le service… MDR.

On parie sur les prix netflix dans 5 ans ? 20 euros le basic, 15€ avec pub ? Plus ?
votre avatar
Wie ein Stern
Der erwacht
Und ein Märchen voll Musik
Bist auch du nur ein Kind
Aus der großen Traumfabrik
Seit die Bilder laufen lernten
Läuft die Welt dir hinterher
Und im Glanz deiner Stars
Da verblaßt das Sternenmeer
Cinema
Cinemaaaaa
votre avatar
Moi qui pensais trouver du Ramstein derrière ça ! :mdr2:
votre avatar
Time Warner s'est séparé de AOL. Maintenant, Warner media, après avoir fusionné avec Discovery, lâche Warner Bros ?
votre avatar
C’est ça. C’est vraiment une triste nouvelle pour le monde audiovisuel
votre avatar
Difficile de voir en quoi ce pourrait être une bonne nouvelle pour le consommateur. En même temps, personne ne l'a vendue comme telle...
votre avatar
J'ai cru à un 1er Avril... J'imaginais Warner bien plus géant que Netflix... O_o
votre avatar
Ce sont les studios de production de cinema qui sont vendus à Netflix, pas WarnerMedia Discovery en totalité, si j'ai bien compris.
votre avatar
Si si je crois bien que c'est la totalité de Warner Bros. Discovery (qui est donc la fusion en 2022 de WarnerMedia et de Discovery, Inc.).
votre avatar
Et à la fin, Apple passe à la caisse et rachète le pot sur tapis vert avec ses quelques maigres économies durement acquises :fumer:
votre avatar
Meilleure intro de générique de film : youtube.com YouTube

youtube.com YouTube
votre avatar
Netflix indique que les studios Warner ont vocation à poursuivre leurs activités, et donc à développer des œuvres pour la télévision ou le cinéma
Bien sur, j'y crois...
Netflix va investir pour développer des œuvres qui seront diffusées en avant-première hors de son réseau.
:roll:
votre avatar
Alors celle-là, je l'ai pas vu venir... :eeek2:


Le dernier des grands anciens encore autonome, racheté.
Par... Netflix.

Bon ben RIP la qualité hein.
Parce qu'entre plein de trucs tiédasses voire nuls, la Warner n'a jamais cessé d'être audacieuse et de sortir des trucs grand public ET originaux. C'était les rois de la 'pépite inattendue'.

Avec Netflix aux commandes, c'est mort. MORT. Terminado.
Ça va devenir 100% cahier-des-charges-land, 100% combien-d'abo?-pas-assez?-okay-ça-dégage.

"gnagnagna, on touche à rien." Ouiiiiiii. Tous les acheteurs disent toujours ça.
Et puis on sait tous très bien comment ça se termine toujours, parfois même en moins de temps qu'il n'en faut pour dire "mensonge éhonté".


Fait chier. :frown:

