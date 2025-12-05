Netflix va racheter Warner Bros, ses studios et HBO Max pour 83 milliards de dollars
Netflix et Warner Bros ont annoncé vendredi la signature d'un accord selon les termes duquel le géant du streaming va racheter l'intégralité des studios de cinéma et de télévision, ainsi que le service HBO Max, pour une enveloppe globale de près de 83 milliards de dollars.
Le 05 décembre à 14h56
Netflix, qui développe depuis quinze ans son portefeuille de droits d'exploitation, s'apprête à franchir un cap : le géant du streaming a en effet confirmé vendredi la signature d'un accord avec Warner Bros Discovery. Il prévoit l'acquisition de la totalité du studio hollywoodien et de ses licences emblématiques, ainsi que de son service de streaming HBO Max, pour une valorisation totale de 82,7 milliards de dollars.
Un immense catalogue
Au terme de l'opération, qui devrait être bouclée au troisième trimestre 2026, Netflix détiendra les droits d'une longue liste de licences de premier plan, déclinées aussi bien en télévision qu'au cinéma, en parcs à thèmes ou en jeux vidéo. Dans le lot figurent notamment The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, l'univers DC, la franchise Harry Potter, Friends ou Citizen Kane... une longue liste de créations dont les droits viendront enrichir le catalogue développé en propre par Netflix.
L'acquisition se fait sur la base d'un montant de 27,75 dollars par action Warner Bros Discovery, dont 23,25 dollars en cash et le reste en actions Netflix.
Netflix indique que les studios Warner ont vocation à poursuivre leurs activités, et donc à développer des œuvres pour la télévision ou le cinéma. HBO et HBO Max sont également maintenus (au moins pour l'instant), dans la mesure où ils proposent une offre « complémentaire et attrayante pour les consommateurs ».
Pour Netflix, ce rapprochement se traduira par une amélioration de la qualité perçue par ses abonnés, notamment grâce à l'enrichissement de son offre avec les différents catalogues Warner. D'un point de vue plus opérationnel, l'entreprise dit également s'attendre à l'équivalent de 2 à 3 milliards de dollars par an en synergies, sans préciser l'éventuel impact en matière d'effectifs salariés.
Une opération complexe
Le plan se déroulera-t-il sans accroc ? Si les deux parties prenantes sont tombées d'accord, le succès de l'opération est conditionné à la réussite de quelques étapes clés. Warner Bros Discovery, issue de la fusion entre WarnerMedia et Discovery en 2022, doit d'abord boucler son processus de scission, annoncé en juin dernier. Ce dernier prévoit pour mémoire de scinder le groupe en deux, avec d'un côté les chaînes de télévision, et de l'autre les activités de studio désormais en passe de basculer chez Netflix.
La transaction devra également recueillir l'assentiment des autorités de la concurrence aux États-Unis, ce qui reviendra vraisemblablement à obtenir l'aval de la Maison-Blanche. Or sur ce point, la concurrence fourbit déjà ses armes, à l'image de Paramount, qui souhaitait de son côté racheter l'intégralité des activités de Warner. Le groupe dirigé par David Ellison (fils de Larry, patron d'Oracle) a laissé fuiter au Wall Street Journal la teneur de certains courriers adressés aux conseils de Warner et arguant que le rachat par Netflix créerait une situation problématique d'un point de vue antitrust.
Rappelons qu'en France, Netflix a récemment passé un accord de diffusion avec le groupe TF1.
Aujourd'hui à 15h02
Un peu comme Amazon et la MGM.
Aujourd'hui à 15h21
J'en ai un peu marre que l'incompétence soit récompensée.
Modifié le 05/12/2025 à 15h07
"dans le but de vous produire un service de qualité constante, nous sommes contraint d'un peu augmenter nos tarifs. votre abonnement Netflix Basic™ va donc passer de 5,99€ à 59,99€, avec ce simple changement de virgule, vous n'avez rien à faire, tout est automatique.*
*si vous voulez refuser la petite augmentation de tarif de rien du tout, vous êtes vraiment pas gentils, mais veuillez cliquer ici"
Aujourd'hui à 15h52
Aujourd'hui à 15h53
tu ne l’abandonnera jamais ?
Aujourd'hui à 16h34
On parie sur les prix netflix dans 5 ans ? 20 euros le basic, 15€ avec pub ? Plus ?
Aujourd'hui à 15h43
Der erwacht
Und ein Märchen voll Musik
Bist auch du nur ein Kind
Aus der großen Traumfabrik
Seit die Bilder laufen lernten
Läuft die Welt dir hinterher
Und im Glanz deiner Stars
Da verblaßt das Sternenmeer
Cinema
Cinemaaaaa
Aujourd'hui à 16h40
Modifié le 05/12/2025 à 15h54
Aujourd'hui à 16h03
Aujourd'hui à 15h57
Aujourd'hui à 16h32
Modifié le 05/12/2025 à 17h04
Modifié le 05/12/2025 à 17h37
Aujourd'hui à 16h45
Modifié le 05/12/2025 à 17h10
YouTube
Aujourd'hui à 17h29
Netflix va investir pour développer des œuvres qui seront diffusées en avant-première hors de son réseau.
Aujourd'hui à 17h45
Le dernier des grands anciens encore autonome, racheté.
Par... Netflix.
Bon ben RIP la qualité hein.
Parce qu'entre plein de trucs tiédasses voire nuls, la Warner n'a jamais cessé d'être audacieuse et de sortir des trucs grand public ET originaux. C'était les rois de la 'pépite inattendue'.
Avec Netflix aux commandes, c'est mort. MORT. Terminado.
Ça va devenir 100% cahier-des-charges-land, 100% combien-d'abo?-pas-assez?-okay-ça-dégage.
"gnagnagna, on touche à rien." Ouiiiiiii. Tous les acheteurs disent toujours ça.
Et puis on sait tous très bien comment ça se termine toujours, parfois même en moins de temps qu'il n'en faut pour dire "mensonge éhonté".
Fait chier.