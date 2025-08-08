OVHcloud lance de nouveaux VPS aux tarifs agressifs, dans les Local Zones en septembre

Les nouvelles configurations sont disponibles depuis quelques heures. Elles sont au nombre de six, avec une tarification plus offensive. L’offre de base, nommée VPS-1, présente ainsi une configuration de 4 vCores (x86), 8 Go de mémoire, 75 Go de SSD et 400 Mb/s de bande passante, à partir de 4,58 euros TTC par mois avec engagement de 12 mois. Ce prix inclut le trafic illimité et la sauvegarde quotidienne automatique, alors que cette dernière était auparavant en option.

Des configurations plus puissantes, moins chères

Les configurations s’étalent ainsi jusqu’à VPS-6, qui propose 24 vCores, 96 Mo de mémoire et 400 Go de SSD pour 49,98 euros TTC avec engagement de 12 mois. Le tarif intègre les mêmes services que précédemment, mais la bande passante passe à 3 Gb/s, toujours avec trafic illimité.

OVHcloud nous a indiqué que toutes les offres présentent des cœurs x86. Il peut s’agir de Xeon, mais leur disponibilité n’est pas garantie. Les précédentes offres permettaient de choisir entre des CPU AMD ou Intel, ce n’est plus le cas. Toutes les configurations peuvent être commandées sans engagement, au prix de tarifs un peu plus élevés.

Si l’on compare avec l’offre qui était disponible jusqu’à aujourd’hui – et qui a aussitôt disparu – la différence est flatteuse pour les nouvelles configurations. L’une des formules les moins chères, Value, proposait en effet un seul vCore (mais en Xeon garanti), 2 à 4 Go de mémoire, 40 à 80 Go de SSD et une bande passante de 250 Mb/s (trafic illimité) pour un tarif qui débutait à 5,92 euros TTC avec un engagement de 24 mois. L’écart est donc significatif.

Toutes les nouvelles configurations sont proposées par défaut avec Ubuntu 25.04, mais on peut choisir Debian 12, Fedora 42, AlmaLinux 9, Rocky Linux 9 ou CloudLinux gratuitement (ou des versions plus anciennes dans certains cas si besoin). Windows Server est proposé en option à 9 euros TTC (attention, tous les tarifs d’OVHcloud sont exprimés hors taxes sur le site), faisant significativement grimper la facture.

Encore un peu d’attente pour les Local Zones...

Ces offres ne sont disponibles pour l’instant que dans une partie des datacenters de l’entreprise. En France, on peut choisir par exemple entre Strasbourg et Gravelines. Les nouvelles configurations VPS ne sont par ailleurs pas disponibles dans les Local Zones (LZ). Ces dernières sont pour rappel des espaces de collocation, où OVHcloud dispose d’installations, mais dans un centre ne lui appartenant pas.

Interrogée, l’entreprise nous a indiqué que le déploiement des nouvelles offres VPS dans les Local Zones devait arriver en septembre. Dans un tweet, Octave Klaba, fondateur et président d’OVHcloud, indique que ce type d’installation, nommé Low Latency, sera facturé 1 euro de plus par mois. Là encore, l’entreprise nous a confirmé qu’il s’agissait bien de la possibilité d’installer son VPS dans une Local Zone, le nom Low Latency reflétant la capacité de choisir le centre le plus proche de chez soi.

... et quelques limitations

à l'heure où nous écrivons ces lignes, contrairement à ce qui est indiqué dans la FAQ des nouvelles offres, les VPS en Local Zones disposeront bien de la protection anti-DDoS et de la sauvegarde quotidienne automatique. En revanche, certaines options plus avancées ne seront pas disponibles, comme les IP additionnelles et le load balancing.

D’autres limitations sont annoncées, comme la compatibilité avec les distributions Linux exclusivement : les VPS dans les Local Zones « ne prennent actuellement pas en charge Windows, Plesk, cPanel ou Docker ». La configuration matérielle reste par contre la même.

Deux options sont également communes aux installations classiques et en Local Zones : la sauvegarde automatique premium, qui permet un roulement sur 7 jours, et les Snapshots, qui capturent l’état du serveur pour pouvoir le restaurer plus tard si besoin. Ces deux options sont facturées respectivement 2,21 et 0,60 euro TTC par mois.

Notez enfin que dans le cas d'une installation dans la région Asie/Pacifique, OVHcloud précise : « Les VPS en Asie-Pacifique (Mumbai, Singapour, Sydney) disposent d’un quota mensuel de trafic : 1 To pour les VPS-1 et VPS-2, 3 To pour les VPS-3 et VPS-4, 4 To pour les VPS-5 et VPS-6. Au-delà, la bande passante est limitée à 10 Mbit/s ».