Connexion

Catégories

Droit Économie Flock Hardware IA Internet Logiciel Sciences Sécurité Société

Nous Suivre

Qui sommes nous ? Contact rédaction Contact site Forum
Flux RSS
GitHub Discord

À propos

Abonnez-vous

OVHcloud lance de nouveaux VPS aux tarifs agressifs, dans les Local Zones en septembre

Haut les coeurs x86 !

OVHcloud lance de nouveaux VPS aux tarifs agressifs, dans les Local Zones en septembre

OVHcloud vient de lancer ses nouvelles offres de serveurs privés virtuels (VPS). Nettement plus agressives sur le plan tarifaire, elles intègrent également des services supplémentaires, notamment pour la sauvegarde.

Le 08 août à 17h08

Les nouvelles configurations sont disponibles depuis quelques heures. Elles sont au nombre de six, avec une tarification plus offensive. L’offre de base, nommée VPS-1, présente ainsi une configuration de 4 vCores (x86), 8 Go de mémoire, 75 Go de SSD et 400 Mb/s de bande passante, à partir de 4,58 euros TTC par mois avec engagement de 12 mois. Ce prix inclut le trafic illimité et la sauvegarde quotidienne automatique, alors que cette dernière était auparavant en option.

Des configurations plus puissantes, moins chères

Les configurations s’étalent ainsi jusqu’à VPS-6, qui propose 24 vCores, 96 Mo de mémoire et 400 Go de SSD pour 49,98 euros TTC avec engagement de 12 mois. Le tarif intègre les mêmes services que précédemment, mais la bande passante passe à 3 Gb/s, toujours avec trafic illimité.

OVHcloud nous a indiqué que toutes les offres présentent des cœurs x86. Il peut s’agir de Xeon, mais leur disponibilité n’est pas garantie. Les précédentes offres permettaient de choisir entre des CPU AMD ou Intel, ce n’est plus le cas. Toutes les configurations peuvent être commandées sans engagement, au prix de tarifs un peu plus élevés.

Si l’on compare avec l’offre qui était disponible jusqu’à aujourd’hui – et qui a aussitôt disparu – la différence est flatteuse pour les nouvelles configurations. L’une des formules les moins chères, Value, proposait en effet un seul vCore (mais en Xeon garanti), 2 à 4 Go de mémoire, 40 à 80 Go de SSD et une bande passante de 250 Mb/s (trafic illimité) pour un tarif qui débutait à 5,92 euros TTC avec un engagement de 24 mois. L’écart est donc significatif.

Toutes les nouvelles configurations sont proposées par défaut avec Ubuntu 25.04, mais on peut choisir Debian 12, Fedora 42, AlmaLinux 9, Rocky Linux 9 ou CloudLinux gratuitement (ou des versions plus anciennes dans certains cas si besoin). Windows Server est proposé en option à 9 euros TTC (attention, tous les tarifs d’OVHcloud sont exprimés hors taxes sur le site), faisant significativement grimper la facture.

Encore un peu d’attente pour les Local Zones...

Ces offres ne sont disponibles pour l’instant que dans une partie des datacenters de l’entreprise. En France, on peut choisir par exemple entre Strasbourg et Gravelines. Les nouvelles configurations VPS ne sont par ailleurs pas disponibles dans les Local Zones (LZ). Ces dernières sont pour rappel des espaces de collocation, où OVHcloud dispose d’installations, mais dans un centre ne lui appartenant pas.

Interrogée, l’entreprise nous a indiqué que le déploiement des nouvelles offres VPS dans les Local Zones devait arriver en septembre. Dans un tweet, Octave Klaba, fondateur et président d’OVHcloud, indique que ce type d’installation, nommé Low Latency, sera facturé 1 euro de plus par mois. Là encore, l’entreprise nous a confirmé qu’il s’agissait bien de la possibilité d’installer son VPS dans une Local Zone, le nom Low Latency reflétant la capacité de choisir le centre le plus proche de chez soi.

... et quelques limitations

à l'heure où nous écrivons ces lignes, contrairement à ce qui est indiqué dans la FAQ des nouvelles offres, les VPS en Local Zones disposeront bien de la protection anti-DDoS et de la sauvegarde quotidienne automatique. En revanche, certaines options plus avancées ne seront pas disponibles, comme les IP additionnelles et le load balancing.

D’autres limitations sont annoncées, comme la compatibilité avec les distributions Linux exclusivement : les VPS dans les Local Zones « ne prennent actuellement pas en charge Windows, Plesk, cPanel ou Docker ». La configuration matérielle reste par contre la même.

Deux options sont également communes aux installations classiques et en Local Zones : la sauvegarde automatique premium, qui permet un roulement sur 7 jours, et les Snapshots, qui capturent l’état du serveur pour pouvoir le restaurer plus tard si besoin. Ces deux options sont facturées respectivement 2,21 et 0,60 euro TTC par mois.

Notez enfin que dans le cas d'une installation dans la région Asie/Pacifique, OVHcloud précise : « Les VPS en Asie-Pacifique (Mumbai, Singapour, Sydney) disposent d’un quota mensuel de trafic : 1 To pour les VPS-1 et VPS-2, 3 To pour les VPS-3 et VPS-4, 4 To pour les VPS-5 et VPS-6. Au-delà, la bande passante est limitée à 10 Mbit/s ».

Commentaires (26)

votre avatar
Si je compare (à configuration équivalente) avec Infomaniak, on est à 9€ (HT ?) / mois (offre annuelle) :
* 4 vCPU
* 4 Go de RAM
* 80 Go d'espace disque

OVH est donc 2 fois moins cher et c'est pas mal. Mais pour ceux qui veulent encore moins, c'est pas suffisant : la première offre est à 2,70 € / mois.
votre avatar
2,70 € ? Chez qui ?
votre avatar
Toujours chez Infomaniak (HT, après réduction de 10% si tu prend pour 1 an).
Mais à ce tarif, t'as le strict minimum.
votre avatar
Intéressant merci !

Ce type d'offre est intéressant d'autant que j'ai la rancune tenace envers OVH depuis qu'ils m'ont striké mon bouncer IRC il y a + de 10 ans maintenant. Et d'autre part, j'ai davantage confiance en infomaniak (uniquement suisse) qu'en OVH qui, avec sa décision d'ouvrir une boite aux USA, à mon avis se jette ainsi dans les bras du cloud act quoi qu'en dise Octave.
votre avatar
Pour y avoir travaillé pendant plusieurs années, y compris pendant l’ouverture de la filiale US, je peux témoigner du fait qu’à l’époque du moins les deux structures étaient financièrement, administrativement et juridiquement parfaitement distinctes.

Sur l’aspect technique je ne peux pas parler de première main faute d’avoir mis moi-même les mains dans le cambouis sur ce projet, mais je peux rapporter les propos de mes collègues de l’époque qui me rapportaient que le même principe de séparation stricte était appliqué (et que c’était un b* monstrueux à gérer).
votre avatar
Ayant quelqu'un de ma famille qui a beaucoup mis ses mains dans le cambouis sur l'aspect technique de la séparation , je confirme , ils ont en même temps beaucoup travaillé sur des traversées d'Atlantique de VM dans les 2 sens pour protéger les clients de Cloud Acts ou autres dangers US
votre avatar
Les VPS Lite d'Infomaniak sont en effet assez chers en comparaison de ces offres OVHCloud.

Dans l'ensemble, Infomaniak est un poil plus cher niveau Cloud, donc ça m'étonne pas trop.

Après, le calcul à faire aussi c'est VPS versus VM payée à l'heure si on a pas besoin d'une instance qui tourne H24.
votre avatar
Est-ce qu'on pourrait mettre un vote sur les sous-titres les mieux appréciés ?
Parce que celui-ci ❤️
votre avatar
Pour info, j'ai reçu un mail d'OVH me proposant un "surclassement gratuit" pour me récompenser de ma fidélité. Résultat des courses, je passe d'un VPS de 1vCore, 2 RAM, 40Go à 4vCores, 8 RAM et 75Go de RAM, sans évolution tarifaire.

Attention, ce n'est pas automatique et c'est via le mail d'OVH qu'on peut le demander, pas depuis l'interface client (ou en tout cas, je n'ai pas pu tout à l'heure).
votre avatar
La dernière fois que j'ai eu un surclassement de ce genre, c'était quand mon dédié pris via SoYouStart était parti en fumée dans le Cloud de Strasbourg et que j'ai pu avoir une machine plus puissante en remplacement avec la différence tarifaire offerte pendant un an (si je me rappelle bien).

Ça compte ? :transpi:
votre avatar
Questions concernant les "vCores" : est-ce qu'il y a une notion technique ou rigoureuse derrière l'appellation "vCores" ou est-ce que c'est uniquement marketing ?
Dit différemment, peut-on comparer "sur le papier" les "vCores" des différents hébergeurs ou ont-ils chacuns leur soupe marketing ?
votre avatar
on peu difficilement comparer les vCores. On ne sait pas toujours qu'elle est la puissance de la machine sur laquelle s'exécute le VPS, ni son occupation. Le nombre de vCore permet juste de connaitre le degré de parallélisme atteignable, et donc le nombre de tâches réellement exécutable en parallèle à un instant T.
votre avatar
Je fus chez OVH durant pas mal de temps, mais j'ai finit par repasser sur du mutualisé chez o2switch, parce que j'avais déjà fort à faire pour gérer le site, et que leur Cpanel franchement, allège vraiment bien le boulot de maintenance en amont...
Résultat, j'ai un dédié sur la fibre directement à la maison pour les besoins type serveurs, à côté, désormais, qui fait tout... Y compris machine de jeu locale et distante type "Shadow".
votre avatar
Vraiment intéressant. Je suis chez Contabo actuellement mais ces nouvelles offres sont aussi voire plus intéressantes suivant ses critères.
votre avatar
Le fait que ce soit basé sur des processeurs x86, ça va pas poser un problème avec les distributions Linux qui se mettent à supporter que le x64 ?
votre avatar
Les VPS sont tous en x86_64, pas en x86 32 bits.
votre avatar
Oh, sympa !

Dès qu'ils proposent du Debian 13, je migre depuis mon elite-8-16-320.
Je vais avoir une conf équivalente ou supérieure pour la moitié du prix !

Il y a encore cette histoire de vcore un peu floue, qui à mon avis leur permet de recycler du vieux matériel, mais pour mon usage (hébergement web dockerisé), ce n'est pas un problème.
votre avatar
Si OVH veut avoir une offre rentable, cela nécessite de mutualiser au maximum les VM, c'est à dire d'en mettre le maximum par machine physique; et là le facteur limitant, ça va être la RAM. Et pour mettre un paquet de RAM dans une machine, il me semble qu'on ne peut pas trop prendre de vieux trucs. les CPU ne sont donc probablement pas très vieux non plus.
votre avatar
Toujours intéressant d'avoir de nouveaux tarifs, mais il reste une constante quand on croise ce que l'on donne et ce que l'on reçoit.

Free : ça coûte pas cher, mais ça vaut pas plus.
OVH : ça vaut pas plus, mais ça coûte pas cher.

:pastaper:
votre avatar
Dommage qu'ils ne proposent pas comme PuseHeberg des VPS "storage" avec peu de CPU / RAM mais beaucoup de stockage, c'est chiant que le stockage soit proportionnel à la puissance...
votre avatar
T'as pas la possibilité de prendre un petit VPS avec du storage supplémentaire ?
votre avatar
C'est quoi le cas d'usage ? Tu peux toujours recourir à un disque supplémentaire ou alors un Object Storage.
votre avatar
Pour une seedbox par exemple, j'imagine.
votre avatar
Y'a déjà plein d'hébergeurs européens qui proposent ça clé en main à la limite du PaaS pour moin cher qu'un VPS.
votre avatar
je leur ai demandé si je pouvais passer sur une offre moins chère (avec plus de stockage)
ca m'a été refusé, ça m'énerve un peu.
quelqu'un sait comparer les vCore des anciennes offres avec les actuelles ?
votre avatar
>D’autres limitations sont annoncées, comme la compatibilité avec les distributions Linux exclusivement : les VPS dans les Local Zones « ne prennent actuellement pas en charge Windows, Plesk, cPanel ou Docker ».
Ca veut dire qu'on ne peut pas installer docker et y exécuter des containers sur un vps debian ou ubuntu ?
Ou bien un produit ovh ?

Ces nouvelles offres me semblent mieux que heztner à priori (si je compare un cx22 à vps-1 d'ovh).

OVHcloud lance de nouveaux VPS aux tarifs agressifs, dans les Local Zones en septembre

  • Des configurations plus puissantes, moins chères

  • Encore un peu d’attente pour les Local Zones...

  • ... et quelques limitations

Fermer