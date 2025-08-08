OVHcloud lance de nouveaux VPS aux tarifs agressifs, dans les Local Zones en septembre
Haut les coeurs x86 !
OVHcloud vient de lancer ses nouvelles offres de serveurs privés virtuels (VPS). Nettement plus agressives sur le plan tarifaire, elles intègrent également des services supplémentaires, notamment pour la sauvegarde.
Le 08 août à 17h08
Les nouvelles configurations sont disponibles depuis quelques heures. Elles sont au nombre de six, avec une tarification plus offensive. L’offre de base, nommée VPS-1, présente ainsi une configuration de 4 vCores (x86), 8 Go de mémoire, 75 Go de SSD et 400 Mb/s de bande passante, à partir de 4,58 euros TTC par mois avec engagement de 12 mois. Ce prix inclut le trafic illimité et la sauvegarde quotidienne automatique, alors que cette dernière était auparavant en option.
Des configurations plus puissantes, moins chères
Les configurations s’étalent ainsi jusqu’à VPS-6, qui propose 24 vCores, 96 Mo de mémoire et 400 Go de SSD pour 49,98 euros TTC avec engagement de 12 mois. Le tarif intègre les mêmes services que précédemment, mais la bande passante passe à 3 Gb/s, toujours avec trafic illimité.
OVHcloud nous a indiqué que toutes les offres présentent des cœurs x86. Il peut s’agir de Xeon, mais leur disponibilité n’est pas garantie. Les précédentes offres permettaient de choisir entre des CPU AMD ou Intel, ce n’est plus le cas. Toutes les configurations peuvent être commandées sans engagement, au prix de tarifs un peu plus élevés.
Si l’on compare avec l’offre qui était disponible jusqu’à aujourd’hui – et qui a aussitôt disparu – la différence est flatteuse pour les nouvelles configurations. L’une des formules les moins chères, Value, proposait en effet un seul vCore (mais en Xeon garanti), 2 à 4 Go de mémoire, 40 à 80 Go de SSD et une bande passante de 250 Mb/s (trafic illimité) pour un tarif qui débutait à 5,92 euros TTC avec un engagement de 24 mois. L’écart est donc significatif.
Toutes les nouvelles configurations sont proposées par défaut avec Ubuntu 25.04, mais on peut choisir Debian 12, Fedora 42, AlmaLinux 9, Rocky Linux 9 ou CloudLinux gratuitement (ou des versions plus anciennes dans certains cas si besoin). Windows Server est proposé en option à 9 euros TTC (attention, tous les tarifs d’OVHcloud sont exprimés hors taxes sur le site), faisant significativement grimper la facture.
Encore un peu d’attente pour les Local Zones...
Ces offres ne sont disponibles pour l’instant que dans une partie des datacenters de l’entreprise. En France, on peut choisir par exemple entre Strasbourg et Gravelines. Les nouvelles configurations VPS ne sont par ailleurs pas disponibles dans les Local Zones (LZ). Ces dernières sont pour rappel des espaces de collocation, où OVHcloud dispose d’installations, mais dans un centre ne lui appartenant pas.
- OVHcloud Summit 2023 : SecNumCloud, IA et Local Zones
- OVHcloud ouvre ses deux premières « Local Zones » à Madrid et Bruxelles
Interrogée, l’entreprise nous a indiqué que le déploiement des nouvelles offres VPS dans les Local Zones devait arriver en septembre. Dans un tweet, Octave Klaba, fondateur et président d’OVHcloud, indique que ce type d’installation, nommé Low Latency, sera facturé 1 euro de plus par mois. Là encore, l’entreprise nous a confirmé qu’il s’agissait bien de la possibilité d’installer son VPS dans une Local Zone, le nom Low Latency reflétant la capacité de choisir le centre le plus proche de chez soi.
... et quelques limitations
à l'heure où nous écrivons ces lignes, contrairement à ce qui est indiqué dans la FAQ des nouvelles offres, les VPS en Local Zones disposeront bien de la protection anti-DDoS et de la sauvegarde quotidienne automatique. En revanche, certaines options plus avancées ne seront pas disponibles, comme les IP additionnelles et le load balancing.
D’autres limitations sont annoncées, comme la compatibilité avec les distributions Linux exclusivement : les VPS dans les Local Zones « ne prennent actuellement pas en charge Windows, Plesk, cPanel ou Docker ». La configuration matérielle reste par contre la même.
Deux options sont également communes aux installations classiques et en Local Zones : la sauvegarde automatique premium, qui permet un roulement sur 7 jours, et les Snapshots, qui capturent l’état du serveur pour pouvoir le restaurer plus tard si besoin. Ces deux options sont facturées respectivement 2,21 et 0,60 euro TTC par mois.
Notez enfin que dans le cas d'une installation dans la région Asie/Pacifique, OVHcloud précise : « Les VPS en Asie-Pacifique (Mumbai, Singapour, Sydney) disposent d’un quota mensuel de trafic : 1 To pour les VPS-1 et VPS-2, 3 To pour les VPS-3 et VPS-4, 4 To pour les VPS-5 et VPS-6. Au-delà, la bande passante est limitée à 10 Mbit/s ».
Commentaires (26)
OVHcloud lance de nouveaux VPS aux tarifs agressifs, dans les Local Zones en septembre
-
Des configurations plus puissantes, moins chères
-
Encore un peu d’attente pour les Local Zones...
-
... et quelques limitations
Le 08/08/2025 à 17h37
* 4 vCPU
* 4 Go de RAM
* 80 Go d'espace disque
OVH est donc 2 fois moins cher et c'est pas mal. Mais pour ceux qui veulent encore moins, c'est pas suffisant : la première offre est à 2,70 € / mois.
Le 08/08/2025 à 20h13
Le 08/08/2025 à 21h33
Mais à ce tarif, t'as le strict minimum.
Modifié le 09/08/2025 à 12h44
Ce type d'offre est intéressant d'autant que j'ai la rancune tenace envers OVH depuis qu'ils m'ont striké mon bouncer IRC il y a + de 10 ans maintenant. Et d'autre part, j'ai davantage confiance en infomaniak (uniquement suisse) qu'en OVH qui, avec sa décision d'ouvrir une boite aux USA, à mon avis se jette ainsi dans les bras du cloud act quoi qu'en dise Octave.
Le 09/08/2025 à 18h01
Sur l’aspect technique je ne peux pas parler de première main faute d’avoir mis moi-même les mains dans le cambouis sur ce projet, mais je peux rapporter les propos de mes collègues de l’époque qui me rapportaient que le même principe de séparation stricte était appliqué (et que c’était un b* monstrueux à gérer).
Modifié le 10/08/2025 à 10h10
Modifié le 08/08/2025 à 20h20
Dans l'ensemble, Infomaniak est un poil plus cher niveau Cloud, donc ça m'étonne pas trop.
Après, le calcul à faire aussi c'est VPS versus VM payée à l'heure si on a pas besoin d'une instance qui tourne H24.
Le 08/08/2025 à 19h25
Parce que celui-ci ❤️
Le 08/08/2025 à 21h32
Attention, ce n'est pas automatique et c'est via le mail d'OVH qu'on peut le demander, pas depuis l'interface client (ou en tout cas, je n'ai pas pu tout à l'heure).
Le 09/08/2025 à 09h41
Ça compte ?
Le 08/08/2025 à 22h39
Dit différemment, peut-on comparer "sur le papier" les "vCores" des différents hébergeurs ou ont-ils chacuns leur soupe marketing ?
Le 09/08/2025 à 07h52
Le 09/08/2025 à 00h48
Résultat, j'ai un dédié sur la fibre directement à la maison pour les besoins type serveurs, à côté, désormais, qui fait tout... Y compris machine de jeu locale et distante type "Shadow".
Le 09/08/2025 à 09h57
Le 09/08/2025 à 14h09
Le 09/08/2025 à 14h39
Le 09/08/2025 à 15h30
Dès qu'ils proposent du Debian 13, je migre depuis mon elite-8-16-320.
Je vais avoir une conf équivalente ou supérieure pour la moitié du prix !
Il y a encore cette histoire de vcore un peu floue, qui à mon avis leur permet de recycler du vieux matériel, mais pour mon usage (hébergement web dockerisé), ce n'est pas un problème.
Aujourd'hui à 09h38
Le 09/08/2025 à 15h56
Free : ça coûte pas cher, mais ça vaut pas plus.
OVH : ça vaut pas plus, mais ça coûte pas cher.
Le 09/08/2025 à 21h00
Le 09/08/2025 à 21h25
Hier à 09h13
Hier à 13h38
Hier à 16h52
Hier à 11h34
ca m'a été refusé, ça m'énerve un peu.
quelqu'un sait comparer les vCore des anciennes offres avec les actuelles ?
Hier à 15h34
Ou bien un produit ovh ?
Ces nouvelles offres me semblent mieux que heztner à priori (si je compare un cx22 à vps-1 d'ovh).