X11, Wayland : pourquoi la transition est-elle aussi longue ?

Papi en aura fait de la résistance

X11, Wayland : pourquoi la transition est-elle aussi longue ?

Dans le monde Linux, on entend parler des serveurs graphiques X11 et Wayland depuis longtemps. Mais de quoi s’agit-il exactement ? À quoi sert un serveur graphique ? Quelles sont les promesses de Wayland et pourquoi la migration prend autant de temps ? Nous vous proposons d'y voir plus clair.

Le 12 septembre à 12h00

Présentons les deux protagonistes de notre sujet. D’un côté, le X Window System. Sa première version date de 1984, en tant que projet développé au sein du MIT. Il a été essentiellement été pensé à une époque où l’on trouvait des serveurs informatiques puissants et des clients légers, d’où son appellation de serveur, qui lui est resté.

On le connait mieux aujourd’hui sous son nom de X11. L’appellation vient de la onzième version de X, sortie en 1987. Ce fut la première révision à être considérée comme stable et pleinement opérationnelle. Et oui, techniquement, on utilise cette onzième version depuis 35 ans. Mais dans la pratique, les évolutions ont été continues.

De l’autre côté, on a Wayland. Beaucoup plus récent, le projet a été lancé en 2008 par Kristian Hogsberg, développeur chez Red Hat. Objectif, proposer un protocole moderne et gagnant sur toute la ligne : plus sécurisé, plus efficace et surtout plus simple. Une base neuve, capable d’exploiter beaucoup mieux le matériel qui avait largement évolué et de se débarrasser des vieilles assises de X11.

Qu’est-ce qu’un serveur graphique ?

Penchons-nous maintenant sur ce qu’est un serveur graphique (ou d’affichage), le rôle que tient ce composant et ses principaux attributs.

Commençons par le commencement. Sur un système de type Unix, dès que vous voyez quelque chose s’afficher à l’écran au sein d’une interface graphique, c’est que le serveur d’affichage est impliqué. Ce composant crucial est chargé de dessiner les fenêtres à l’écran et de gérer toutes les interactions qui s’y rapportent, ainsi que la composition de l’ensemble (assemblage des fenêtres). Il est une interface entre l’utilisateur, l’interface et le matériel lié. Il va d’ailleurs plus loin que le seul aspect graphique, puisqu’il s’occupe également des entrées de la souris et du clavier.

Il reste 88% de l'article à découvrir.

Commentaires (9)

votre avatar
Les lecteurs d’écran, à destination des personnes aveugles ou malveillantes
Joli lapsus!
votre avatar
L'ai remonté via "signaler une erreur". Plus de chance que ce soit "vu" :transpi:

Article intéressant en tout cas, merci
votre avatar
C'est en voyant le logo "W" dans l'illustration que j'ai compris pourquoi quand je lance mon app, j'ai pas la même icône ...
votre avatar
Pourquoi la transition est aussi longue ? Simplement parce que ça n'est pas prêt. Wayland n'a toujours pas toutes les features de X11.
votre avatar
Ça sera toujours plus rapide que Windows avec Win32. :troll:
votre avatar
J'en ai une autre à proposer : IPv4 IPv6, pourquoi la transition est-elle si longue ?
votre avatar
Il y a un moment, quand je commençais sur Linux, je pouvais démarrer l'ordi en mode console et faire un "startx" pour avoir une interface graphique avec fenêtres.
D'après ce que je comprends de l'article, en fait, je ne démarrais pas vraiment X11, qui se chargeait déjà de l'affichage de la console, ou il y a un raccourci dans l'article ?
votre avatar
Je pense qu'il faut aussi mentionner Wayback qui devrait permettre de faire tourner un environnement de bureau X11, directement sur wayland (à la difference de XWayland qui permet "juste" de faire tourner une application X11, pas un DE complet)
votre avatar
C'est assez le bazar quand on creuse. Par exemple, sur debian, FreeCad ne foncitonne pas sur Wayland, que sur X11. Au contraire, j'ai d'autres applis qui ne fonctionnent que sur Wayland (XWayland non compatible).
Le rendu Wayland de certaines applis non Qt sur Qt peut être très différent du rendu non Wayland (Cura3D par exemple est inutilisable sous Wayland/K - mais fonctionne sur Wayland/Gnome)
Certains jeux pâtissent au niveau perfs d'être lancés depuis Wayland (lié à OpenGL je pense, comme Freecad), d'autres c'est depuis X11 qu'ils ont des problèmes.
Même libreoffice a eu (je n'ai pas retesté) de gros écarts graphiques sur les présentations entre Wayland et X11.

En fait il y a une myriade de bugs disséminés sur toutes les applis qui font que en desktop c'est la foire si on est utilisateur un peu avancé (gaming, bureautique avancée, modélisation 3D et impression 3D pour ce que j'ai vu).

X11, Wayland : pourquoi la transition est-elle aussi longue ?

  • Qu’est-ce qu’un serveur graphique ?

  • Quelque part dans le noyau

  • Pourquoi un successeur à X11 ?

  • Que propose Wayland ?

  • Wayland est un protocole, pas un logiciel

  • Un nombre incalculable de problèmes

  • NVIDIA, l’élément (très) perturbateur

  • XWayland, le pont entre les deux mondes

  • Et aujourd’hui alors ?

